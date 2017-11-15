صحيفة فرنسية: التصريحات المنسوبة لـ “أميرة الطويل” مطلقة الأمير الوليد “مفبركة”!
صحيفة المرصد: أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم أنّ التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام مؤخرًا عن سيدة الأعمال السعودية مطلقة الملياردير الوليد بن طلال الذي أوقف مؤخرًا في الرياض في إطار حملة مكافحة الفساد (أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل) لا أساسَ لها من الصحة.
وذكرت الصحيفة إنَّ المعلومات التي تنشر بالإنجليزية والفرنسية والعربية منذ 12 نوفمبر، ونُسِبت لأميرة الطويل خلال حوار مع “لوموند” غير صحيحة؛ لأنها لم تُجْرِ أية مقابلة مع الزوجة السابقة للوليد. ، ولذلك فإنَّ جميع ما نسب إليها في هذه المقابلة تصريحات كاذبة.
وقالت “لوموند” أنَّ أصل الحوار المفبرك نشره موقع “فور روس” الروسي يوم الاثنين 6 نوفمبر، كما نقله العديد من المواقع الناطقة بالفرنسية كـ wikistrike.com أو lesmoutonsrebelles.com ، وتمّ مشاركة هذه المعلومات عشرات الآلاف من المرات على الفيسبوك. كما نقلتها الأنباء الإيرانية تسنيم والسريلانكية ديلي ميرور.
وأضافت أنّ الموقع الروسي قال إنّ زوجة الأمير الوليد السابقة أجرت مقابلة حصرية مع “لوموند”، وتحدثت بشكل خاص عمّا أسماه “الرق” في السعودية وهو الأمر الذي لم يحدث من الأساس.
التعليقات
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هي مااجرت المقابله من الاساس
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الله يهديها كانت مجرد ديكور لطلعات
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اميره على اسمه
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اذا كانت هي الي قايلته فهو نقص فيها ، بعد ما بلعت الملاين وعاشت جزء منهم جايه تسبهم فهاذا قله اصل وجحود ، لكن ها الاشكال لازم تتربى اذا صحيح
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الناس تقول ماتقول المهم ما بيننا وبين الله
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يازمن العجايب
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هو مطلقها كمان صدق من قال لا ينفع معهم لا صحبة ولاخوة ولا بزنس ولا مصاهرة خليهم بعيد عن درب تبقى عزيز النفس
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اف يا*****منت بسهل
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