فيديو .. حقيقة تخصيص لوحات لسيارات النساء بالسعودية

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشخص يستعرض عدد من لوحات السيارات وقال أنها خاصة بسيارات النساء .

فيما نفت مصادر ما تردد حول نية الإدارة العامة للمرور إصدار لوحات مركبات خاصة بالنساء بعد السماح لهن بقيادة المركبات.

وأشارت المصادر إلى أن تلك اللوحات التي صورت متوفرة كحل مؤقت للمركبات القادمة من الجمارك فقط ومن يحملها عليه مراجعة إدارات المرور خلال ١٥ يومًا لاستبدالها بلوحات أخرى تصدر برسوم ثابتة وفي حال عدم تغييرها سوف تحجز المركبة.

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