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فيديو .. حقيقة تخصيص لوحات لسيارات النساء بالسعودية

فيديو .. حقيقة تخصيص لوحات لسيارات النساء بالسعودية
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المرصد 12 3٬967 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشخص يستعرض عدد من لوحات السيارات وقال أنها خاصة بسيارات النساء .

فيما نفت مصادر ما تردد حول نية الإدارة العامة للمرور إصدار لوحات مركبات خاصة بالنساء بعد السماح لهن بقيادة المركبات.

وأشارت المصادر إلى أن تلك اللوحات التي صورت متوفرة كحل مؤقت للمركبات القادمة من الجمارك فقط ومن يحملها عليه مراجعة إدارات المرور خلال ١٥ يومًا لاستبدالها بلوحات أخرى تصدر برسوم ثابتة وفي حال عدم تغييرها سوف تحجز المركبة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - حنين الشوق…A
2017-11-15 23:21:35
الى حبي وحياتي شوق سامحيني
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11 - الملكي
2017-11-15 23:10:33
مايقدرون يضايقون بنات الناس واذا حصل اي مضايقه المفروش يجلدونه امام المجمعات التجاريه وامام المساجد لغاية مايطلعون الدم من ظهره كل واحد مسؤل عن اهله وبيته
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10 - رامي
2017-11-15 23:08:11
صاحب الاشاعه راسه منقلب يجب فحصة قد يكون ممن يستخدمون المنبهات مذهبات العقل ماهو الفرق بين الوحات ياصحاب الاشاعات اركدو و ارقدو وريحو الناس و الدوائر الحكوميه شركم اكيد اصحاب الاشاعات اعداء للسعوديه
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9 - المواطن
2017-11-15 22:52:59
اهم شيئ شددوا العقوبة على من تقود بدون رخصة قبل ما تتسبب في مصائب للبشر !
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8 -
2017-11-15 22:36:48
من يوقف هؤلاء ويبثون الإشاعات على المواطنين وهل إدارة المرور وغيرها من الإدارات عاجزة عن ملاحقتهم قانونيا
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( عدد التعليقات 10,217 )
7 - الرحااال
2017-11-15 22:35:08
احسن..مانبي لوحات خاصه النساء..تفاديا من مضايقات من الي كارهين لهم السياقه..الى الامام ياوطني 💚
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6 - الرابغي _ سجن وغرامه وجلد
2017-11-15 21:49:27
مصور المقطع
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5 - الرابغي
2017-11-15 21:48:48
سجن وغرامه وجلد
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4 - الرابغي
2017-11-15 21:46:30
ياكثر الهياط والمشكله كل مايخص النساء كبروا عقولكم شويه
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3 - العربي
2017-11-15 21:39:56
انشاءالله لن تقودي لن تقودي لن تقودي
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2 - الرابغي
2017-11-15 21:36:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 -
2017-11-15 21:28:32
النساء النساء والنساء والنساء النساء والنساء والنساء النساء والنساء والنساء 50 خبر عنهم هالشهر كنه مابه رجال عاد بالديره كرهتونا بشي اسمه انثى وحرمه ترا الشباب هم اللي بيحاربو مو الحريم عساكم الهم
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