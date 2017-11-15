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بهاء الحريري يكشف عن موقفه من استقالة أخيه
صحيفة المرصد – وكالات : كشف بهاء الحريري، شقيق رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن موقفه من استقالة شقيقه.
وقال بهاء الحريري لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه: “يدعم قرار أخيه”.
واتهم شقيق رئيس الوزراء اللبناني، “حزب الله بالسعي إلى السيطرة على لبنان”، مشيدا في الوقت ذاته “بالمملكة العربية السعودية على عقود من الدعم للمؤسسات الوطنية في لبنان”.
وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أكد الأحد الماضي، في لقاء تلفزيوني، على أنه حر طليق في السعودية مشيرا إلى عودته القريبة إلى لبنان لاستكمال إجراءات استقالته القانونية.
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التعليقات
6 - باب الشمال2017-11-15 22:23:46
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5 - مواطن2017-11-15 22:04:07
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4 - راشد2017-11-15 21:58:35
سياسيه المملكة النصيحة الحسنه لضيوف العرب اما قضيه الحجز و الاحتجاز قطرائيل هي ام الخيانه في العرب العلاقه لنا بالحرير او غير فهمنا على الشعب البناني الذي حزب الشيطان ماتحكم في امورهم عليهم غضب الله
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3 - بارك الله فيه وهنا يكون سرعة البديهة وحسن التصرف2017-11-15 21:47:52
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2 - وطني الحبيب2017-11-15 21:44:43
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1 - وطني الحبيب2017-11-15 21:42:59
كل ال حريري خياله
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
الجيش اللبناني مايقدر يسوي شيء مدام مليشيات حزب الشيطان موجوده جيش لبنان شكلي ما...
بواسطة : الكلام الزين في روؤس ألسنتها
.. اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا..آمين...
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