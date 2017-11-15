آخر تطورات قضية الزوج المحروق في بيشة .. وشقيقه يكشف عن تعرضه لانتكاسة نفسية!

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صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أنّ الجهات الأمنية، تنتظر حاليًا، نتيجة المعمل الجنائي في عسير، لمعرفة ماهية المادة الصفراء، بعد حادثة الزوج المحروق بالزيت في بيشة.

وقال شقيق الزوج المحروق “: المستشفى رفضت إعطائي التقارير الخاصة به، ومعرفة الحالة الصحية التي مازال يعانيها، والعمليات التجميلية التي يحتاجها بعد تشوه جسده” لافتاً إلى أنّه تمّ إرسال 3 خطابات رسميه للمستشفى، دون تجاوب منها. وفقاً لـ “عاجل”.

وأضاف: “عند مخاطبتي شرطة بيشة أخبروني أنّ المستشفى لا تتجاوب معهم، في إشارة لعدم إرسالها التقارير الخاصة بأخي”.

وقال: أن شقيقه لا يزال منومًا في مستشفى الصحة النفسية والنقاهة في بيشة ويتلقى العلاج بعد الانتكاسة النفسية التي أصابته بعد الحادثة لافتا إلى أنه يعاني انتكاسة الاكتئاب الذهني .

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