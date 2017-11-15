آخر تطورات قضية الزوج المحروق في بيشة .. وشقيقه يكشف عن تعرضه لانتكاسة نفسية!
صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أنّ الجهات الأمنية، تنتظر حاليًا، نتيجة المعمل الجنائي في عسير، لمعرفة ماهية المادة الصفراء، بعد حادثة الزوج المحروق بالزيت في بيشة.
وقال شقيق الزوج المحروق “: المستشفى رفضت إعطائي التقارير الخاصة به، ومعرفة الحالة الصحية التي مازال يعانيها، والعمليات التجميلية التي يحتاجها بعد تشوه جسده” لافتاً إلى أنّه تمّ إرسال 3 خطابات رسميه للمستشفى، دون تجاوب منها. وفقاً لـ “عاجل”.
وأضاف: “عند مخاطبتي شرطة بيشة أخبروني أنّ المستشفى لا تتجاوب معهم، في إشارة لعدم إرسالها التقارير الخاصة بأخي”.
وقال: أن شقيقه لا يزال منومًا في مستشفى الصحة النفسية والنقاهة في بيشة ويتلقى العلاج بعد الانتكاسة النفسية التي أصابته بعد الحادثة لافتا إلى أنه يعاني انتكاسة الاكتئاب الذهني .
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
لا احد يعتدي بدون اهانه او ظلم وقع عليه ولكن عندما تكون العقوبه اكبر من ا لذنب تكونالعمليه عملية اجرام نستنبط ان الزوج اهان او ظلم الزوجه ولكن الزوجه استخدمت ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاكتئاب الذهني يجي لمستخدمي الكبتاجون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت13الله يهديك يا صاحب هذا التعليق فأنا عادة لا ادخل في مهاترات مع اي شخص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مصائب قوم عند قوم فوائد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يكفينا شر وكيد الحريم الكذب مئة بالمئة والنَّاس يصدقونهم ويرحمونهم وهم حياة سود وعقارب وسم زعاف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياربي رحمتك وش ذَا الحريم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعوذبالله بطلت اتزوج . يقولو الاقارب عقارب . والوالدة تبي تزوجني من الاقارب . انا مضرب عن الزواج ياناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياكثر الحقودات على أزواجهم سوى عايشين معهم او مطلقينهم حقد وقلوب سوداء سبحان الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حريم ماحدخالص منكم بطلاق ولا بدون طلاق ذبحو أزواجهم وان طلقها الواحد سممةا أفكار واخلاق عياله وكذبو عليهم وخلوهم ينحرفون ويعقون ابوهم وهالشاكلة الملايين . ومن تلاحض على الزوجة سلوك غير سليم طلقهافورآ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذي مجرمة وتفكيرها اجرامي كيف ابتكرت خلط التنر بالزيت المغلي الا انها تريد قتله او وصول الحروق للعظم يجب محاكمتها حتى لو تنازل فالحق العام لا يسقط عن المجرمين فهذه محاولة قتل مع سبق الإصرار والتمرصد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 عبدو زينه البنشري قلك.. معيض يركض بين امزهور 😁 مان ما دخلت بنعرف**😀
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لله يشفيه ويعافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نطالب بحمايتنا من النساء الشرسات أو وضعنا في محمية خشية الإنقراض بسبب الصيد الجائر من قبل الكناغر اللي ما يخافن الله أهبن هبيتن صلخت ظهر الرجال وتطالب بتعويضات بعد صحيح وجيه مغسولة بمرقة ماجي بدون ملح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اطالب هذا الزوج وأهله بتصعيد مطالبتهم للمحاكم وطلب لجنة طبية من وزارة الصحة لمعرفة ماهي المادة التي تم تشويه جسد هذا المسكين بها وعدم القبول بالصلح فلو كانت هذه الزوجة المحروقة لكان هب لها الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الصدقه والاستغفار خاصة الثلث الاخير علااج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يشفيه ويعافيه ويعوضه بزوجه افضل منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا انقطع المعروف بين الخلق دخلت المحاكم والشرط خلاص كلا يتنازل والوجهه من الوجهه ابيض والرجاء من الرب ومحكمته العدل ستنصف كل ذى حق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحلقة الثالثة من مسلسل الزيت المغلي والزوجة الثانية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المشكلة عندنا في تفكير الحريم عندنا ، كأن هذا الزوج ملك لها وهذا يولد العدوانية بمجرد التفكير في الانفصال من احدهما. ثقافة الزواج عندنا تحتاج اعادة نظر والا نرى مشاكل اكبر من قتل زوج لزوجته والعكس .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلاص خلو الرجال في حاله الله يستر علينا وعلى خلقه ايش نبقى من تطورات في هذا الموضوع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق