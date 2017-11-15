مصدر يوضح ملابسات قرار منع سجن من تقل ديونه عن مليون ريال
صحيفة المرصد: نفى مصدر مطلع ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقرار إيقاف حبس من تقل ديونه عن مليون ريال، والاكتفاء بإيقاف خدماته وجدولة سداد مديونياته.
وأوضح المصدر أنه يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين أو المنفَّذ ضده مهما كان المبلغ، بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة، وملزمًا للمماطلين في أداء ما عليهم من حقوق”وفقاً لـ “سبق”.
وتابع: “أما مقتضى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فيما يخص حبس المدين فهو متعلق بـ(وجوب) حبس المنفَّذ ضده في حال كان الدَّين أكثر من مليون ريال. وتابع : ” قد يأمر القاضي بحبس من دينه أقل من ذلك وفق حيثيات كل قضية”.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 17/ 4/ 1434هـ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. ومن أبرز التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي؛ إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدَّين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
التعليقات
قرار خاطئ مع احترامي للجميع للاسف فيه ناس تاخذ أخوال الناس وتماطل ويجي قرار مثل هذا ينصرهم ويساعدهم على اكل حقوق الناس والله قهر
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الله يفرج دينك ياصاحبي ويرزقك من يسدد عنك عاجلا ليس اجلا اللهم آمين الله يعينه حالته مزريه بالسجن
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الدعاء والاستغفار باذن الله تفرج الهم والله يرزقنا جميعا المال الحلال الطيب الهين المسلم يكثر من الدعاء
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الله يفرج لكل مهموم ويقضي دين كل مديون اكثر الناس عليهم ديون اصحاب الدين كلا يبي فلوسه والدين مشكله المشاكل مين اللي ماعليه دين قليل الله يسهل الامور
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الدين لمن يخاف الله لايحتاج محاكم روحك معلقه بسداده
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الدين الدين
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خذ دين اذا كنت انت محتاج فعلاً في شيء مهم وضروري
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فيه ناس والله تدينوا عشان يسددون اجار شقه والا يوكلون عيالهم عقب ماضاق بهم الحال من قل مافي اليد
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الله يفرج هم كل مهموم ويثضي الدين عن كل مديون والله ان توقيف الخدمات يعتبر سجن وتوقيف لمصالحه ولا اعتقد ان فيه واحد يقبل ان تتوقف خدماته وهو بامكانه السداد ولكن الله يفرجها على كل من ضاقت عليه
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عليك يالمديون بالنية الصادقه وبالأستغفار ومقولة اللهم سدد عني ديني وارزقني بمن يساعدني على تسديده
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سجن ولا غير سجن كلها سوا ماعاد تفرق
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اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
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ليت بعض المشاهير وبعض الاغنياء التجار الذين يسرفون بأموالهم ويدفعونها لمن لايستحقوها ان يسددو للمديونين
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ثلاث ارباع الشعب مديونين وانا من منهم واذا فيها سجن ياهلا ومرحبا اقله سكن ومعيشه ببلاش نرتاح من هم الدنيا هذي
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