بالفيديو : دون قيد أو شرط أو فدية .. هكذا تم تحرير السعودي المختطف في لبنان ؟
صحيفة المرصد : أكد القائم بأعمال السفارة السعودية لدى بيروت، وليد البخاري، أن المواطن السعودي علي البشراوي سيعود إلى المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وأوضح البخاري : حددنا موقع سيارة المواطن بعد 48 ساعة من اختطافه وواصلنا التحقيقات والمتابعة مع الجهات الأمنية وقيادة الجيش اللبناني ، و سفارتنا تواصلت مع السلطات الأمنية اللبنانية حتى تم الإفراج عن المواطن السعودي وفق سياسة المملكة دون قيد أو شرط أو فدية.”
وأضاف في مداخلة له مع قناة الإخبارية : “سوف تتم عودة البشراوي إلى السعودية بعد استكمال الإجراءات الأمنية، خلال الـ48 ساعة القادمة”.
وكانت الجهات الأمنية في لبنان قد باشرت التحقيق مع المواطن البشراوي 32 عاماً، وذلك بعد أن تم العثور عليه قرب منطقة حوش السيد علي الحدود اللبنانية السورية من قوات الجيش اللبناني.
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التعليقات
الزوجة سورية والخاطفين من سوريا والزوجة من تستقبل المكالمات وطلب الفدية ياخوفي استلموا المليون ونص مليون دولار وهل صحيح انه ****
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يجب التحقيق معه وسحب جوازه لانه لم يلتزم بالتعليمات على ذلك اشغل السفاره وهم عندهم اهم منه من أعمال لانجازها بس مرمي في محل مهجور هذه كيف الحال ودي اصدق بس ماجات معي
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أتوقع ما كان مخطوف .
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وماهو مصير الزوجه هل ستغادر لبنان مع زوجها ***
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اؤيد كلام ابو فهد في تعليق سابق الزوجة اعتقد لها دور في العمليه والله أعلم
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اتوقع له دور
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اتوقع ان الزوجه لها دور في عملية الخطف
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