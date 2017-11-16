بالفيديو : دون قيد أو شرط أو فدية .. هكذا تم تحرير السعودي المختطف في لبنان ؟

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صحيفة المرصد : أكد القائم بأعمال السفارة ​السعودية​ لدى بيروت، ​وليد البخاري​، أن المواطن السعودي علي البشراوي سيعود إلى المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضح البخاري : حددنا موقع سيارة المواطن بعد 48 ساعة من اختطافه وواصلنا التحقيقات والمتابعة مع الجهات الأمنية وقيادة الجيش اللبناني ، و سفارتنا تواصلت مع السلطات الأمنية اللبنانية حتى تم الإفراج عن المواطن السعودي وفق سياسة المملكة دون قيد أو شرط أو فدية.”

وأضاف في مداخلة له مع قناة الإخبارية : “سوف تتم عودة البشراوي إلى السعودية بعد استكمال الإجراءات الأمنية، خلال الـ48 ساعة القادمة”.

وكانت الجهات الأمنية في لبنان قد باشرت التحقيق مع المواطن البشراوي 32 عاماً، وذلك بعد أن تم العثور عليه قرب منطقة حوش السيد علي الحدود اللبنانية السورية من قوات الجيش اللبناني.

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