“ميشال عون” الرئيس “الدمية” والخادم لـ”حزب الله” في لبنان – فيديو
صحيفة المرصد : أخفق ميشال عون في ضبط حزب الله الذي جر لبنان إلى صراعات عمقت جراح بيروت ووسعت الهوة بينها وبين الدول العربية الشقيقة.
فشل ذريع أمام حزب الله
هوس عون بالسلطة وخوفه على كرسي الحكم جعله يقف مكتوف الأيدي أمام تورط حزب الله في مؤامرات ضد الدول العربية أبرزها المملكة والبحرين واليمن فضلًا عن تلوث يديه بدماء الأبرياء في سوريا حيث انضم إلى جانب القوات الإيرانية التي تدافع عن الأسد.
إخفاقات داخلية وخارجية
إخفاقات عون الداخلية لم تكن أقل كارثية من إخفاقاته الخارجية فقد فشل في إدارة معظم الملفات بدءا من تراكم النفايات في الشارع إلى الفشل في إعادة الأمن والأمان لأهالي لبنان والمقيمين فيها على حد سواء الأمر الذي تجسد في دعوة أكثر من دولة رعاياها بمغادرة لبنان وعدم السفر إليها.
الإرهاب يستبيح لبنان
تورطُ المواطنين اللبنانيين في جرائم تمس الأمن العربي لم يكن بعيدًا عن سنوات عون المشؤومة في لبنان فقد تورطت عناصر لبنانية منتمية لداعش في التخطيط لتفجير طائرة إماراتية في أستراليا قبل عدة شهور وتم القبض عليهم واعترفوا بجريمتهم.
أصبح لبنان في عهد عون مرتعًا خصبًا للجماعات الإرهابية وساحة مستباحة لتجنيد المواطنين اللبنانيين في التنظيمات الإرهابية والعدوان على اللاجئين السوريين في لبنان على حد سواء.
رفض اتفاق الطائف
بعد سنوات من الحرب الأهلية مزقت لبنان تدخلت المملكة لوقف هذه الحرب عبر اتفاق الطائف إلا أن عون كان أحد بل وربما السياسي اللبناني الوحيد الذي عارض الاتفاق الذي وقع في مدينة الطائف عام (1989) بل وصلت به الجرأة إلى أن يتهم كل من وافق عليه بالخيانة والخضوع للإملاءات السورية.
معضلات سياسية
بعد العام الأول من حكم ميشال عون لا تزال المعضلات السياسية التي تواجه لبنان داخليًا وخارجيًا هي ذاتها، فقد أخفق في إعادة صياغة قانون الانتخاب بوصفه المدخل لإعادة تكوين السلطة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي، والاجتماعي المتردي دون إغفال معضلات أخرى لا تقل أهمية تتعلق بالتوازنات السياسية بين أبناء الطوائف اللبنانية.
عهد من الفشل
إن ميشال عون بشخصيته وهوسه بالسلطة وتاريخ علاقاته مع اللبنانيين يشكل خطرًا قويًا على لبنان، كيف لا وهو المعروف بانعدام الحكمة وفقدان الرؤية وسرعة انفعالاته إضافة إلى أنه لا يفقه بالسياسات الاقتصادية ناهيك عن العلاقات الدولية و كل ما فعله خلال عامه الأول هو توظيف المزيد من المناصرين والأتباع في مؤسسات الدولة وزيادة ترهلها وتعجيل انهيارها.
اتهامات واهية
وكرر عون الاتهامات بأن الحريري محتجز في السعودية، وتحدث عن اعتداء مفترض على لبنان وعلى استقلاله وكرامته.
وقد استخدم عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل الذي يقوم بتحرك دولي في السياق نفسه، لغة غير مسبوقة مع السعودية، الحليف التقليدي والمانح الأكبر للبنان على مر العقود، وقد وصل ذلك إلى حد التلويح بملاحقة الرياض دولياً.
هذه الحملة تأتي بعد ساعات من إعلان البطريرك الماروني تفهمه لدوافع استقالة الحريري، وهي باختصار تمادي حزب الله في دوره الإقليمي، والحاجة إلى تسوية جديدة تستبدل تلك التي أتت بعون رئيساً.
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التعليقات
الهوس بالسلطة مشكلة الله يعين لبنان
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انا عن نفسي وكلام المنطق ينقلع لبلاده هو مفلس وسعود اوجيه قبله مفلسه شركه عجز يجنبها الافلاس فكيف بلبنان الاشوام كلهم مايجي منهم غير المشاكل فليذهب بلا رجعه
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اذا ثبت للعالم ان الحريري حر غيرمحتجز اتمنى ترحيل جميع البنانببن لحين انتها احتلال لبنان من ايران وحزب اللات .
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ازعجتونا باالحريري ياناس يابشر كلن اصبح عدو لنا واخرتها يذلف ولايرجع والله اشغلتونا به
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ماهو جاء او اتي به من فرنسا(عون)لهذا ولاستقطاب مسيحيي لبنان وتحييد (جعجع) واضعاف (بري) وتفرد سري ايراني وتفرد ظاهري لحزب الله من بعيد بحكم مطلق للبنان لحين حينونه ساعه انفجار الهيمنه على دول اخرى
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لبنان ذهبت مع الريح..أصبحت إيرانية، هذه هي الحقيقة الصعبة. إستعادة لبنان يحتاج إلى عمل وجهد شاق. للأسف، ليس في الأفق، ولا ماوراء الأفق ما يُبشّر أنّ شيئاً سيحدث يغير معه هذه الحقيقة الصادمة.!!
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ليس عون فقط! إن لبنان كلها ما هي إلاّ عبارة عن غطاء سياسي للدولة الحقيقية "حزب الشيطان". لا توجد دولة فعلية اسمها لبنان. لبنان هو الغطاء الحركي / النظامي لحزب الشيطان. باقي الأسماء لزوم "اللعبة".
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بلد المافيا والمجرمين
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واحنا مالنا دخل يأكلون بعض اللهم إني لا أسألك الآن نفسي
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فعلا دمية في يد حسن كلب وغيرة كثير دمية في يد امريكا ويد دولة خليجية متفتحة زيادة
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عون للشيطان
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فرصه سوف ينتهزها الروافض اللبنانيين للهروله عبر ايران الى قطر الخبيثه
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نحن سمنا هؤلاء الكلاب والان يأكلونا نستحق ماجانا لاننا طيبين اكثر من اللازم
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المتابع للتعليقات الاخباريه ورد الشارع في لبنان والمغرب والجزائر يرى مالايسره وايش استفدنا حتى من اليمن لابد التعامل مع جميع الدول بحذر وخذ حقك واعطيني حقك ولى زمن الطيبين
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جمدوا العلاقات السياسيه والاقتصاديه وازيحوا اللبنانيين من الاعمال ذات الرواتب الفلكية وبدون منفعه تذكر وخليكم مثل بقية الدول العربيه لا أرى لا اسمع لا أتكلم .. ابغى اعرف ايش استفتدنا منهم كلهم
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من بعد لبنان؟؟ المغرب ؟؟من بقي ؟؟؟
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مسيح ويهود وشيعه حسبنا الله عليهم
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اتق شر من احسنت اليه
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حزب الشيطان بقيادة حسن زميرة حذاء طهران يدشنون النهاية المأساوية للبنان ولن تقوم للبنان قائمة إلا إذا فاق الشعب اللبناني من سباته العميق و تخلص من هذا الحزب العميل الخائن الذي سيدمر كل جميل في لبنان
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بكرة تميم تلاقيه عندهم زي الضفدع تلاقية في المستنقعات
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لاحول ولا قوة الا بالله. كفانا فتح جبهات.
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