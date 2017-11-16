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تركي آل الشيخ : أحمد الفهد راح يأخذ التعليمات !
صحيفة المرصد: نشر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ تغريدة كشفت عن تنسيق الكويتي المستقيل أحمد الفهد مع قطر.
وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “راح يأخذ التعليمات .. نشوف !” .
وأرفق آل الشيخ التغريدة بصورة لجدول رحلات طيران تضمن اسم “أحمد الفهد” قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة في اليوم ذاته.
راح يأخذ التعليمات ..
نشوف ..! pic.twitter.com/rsYV0v5kcg
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
2 - ابو محمد2017-11-16 00:59:21
يا اخي خله يروح ما لنا دخل فيه الله لا يرده هو وقطر **
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1 - القحطاني2017-11-16 00:57:40
هذا زمان دق الخشوم ألي لها عشرين سنه وهي تنابح لا قدره جيره ولا خليج يربطنا ولا نسب ولا فزعه ولا اي شي لكن عطهم القاز بعض الناس تسكت عنه وتحترمه وهو لأيم ماينفع معه الطيبه ونقول صح لسانك ياتركي احرقهم
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بواسطة : أبورائد
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