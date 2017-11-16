تركي آل الشيخ : أحمد الفهد راح يأخذ التعليمات !

حجم الخط A A A المرصد 2 725 23 دقيقة

صحيفة المرصد: نشر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ تغريدة كشفت عن تنسيق الكويتي المستقيل أحمد الفهد مع قطر.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “راح يأخذ التعليمات .. نشوف !” .

وأرفق آل الشيخ التغريدة بصورة لجدول رحلات طيران تضمن اسم “أحمد الفهد” قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة في اليوم ذاته.