بالفيديو .. الملياردير سليمان الراجحي مع مجموعة من السودانيين : اشتغلت براتب «ريال» في الشهر وكنا لا نعرف اللحم
صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل الأعمال سليمان الراجحي أكد خلاله أنه كان يعمل في الشهر بريال واحد .
وقال الراجحي في الفيديو : “كنا في بداية حياتنا نشتغل بريال واحد فقط، 30 يوماً في الشهر وكان الأجر ريالاً ، وأشتغلت أيضاً الشهر بـ 6 ريالات ، ووصلت الآن لما أنا فيه بعد ما كنت أعمل بريال ” .
وأضاف: “كنا لا نشبع من التمر، ولا نجد اللحم، كنا نأكل اللحم في الشهر مرة ، وما تاكل مثل ما تريد ولكن قطعة بسيطة ، وعمري الآن 90 سنة والحمد لله بصحة وعافية ، وكل ذلك مرهون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى”.
وتابع الشيخ الراجحي: “أوصيكم ونفسي بتقوى الله، في العبادة والصلاة، وتربية الأولاد، والتعامل مع الزوجة، وأبشروا بالخير”.
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التعليقات
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الله يحسّن خاتمتك الراتب 3000 ريال ويادوب بنزين وجوال وحق المعسل
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الامثلة والفديوهات هذه مطلوبة الان وخاصة ان الشتاء يحتاج فيه الفرد للحم والشحم
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الريال كان يسوى لكن انت ****
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ا**** اشتغل بريال ولااكل لحم
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تعليق ١٠: والله انك صدقت يسمونه ريال فرانصي ...قبل ثمانين سنه ابوي اشتغل بريال وريالين ..الوالد الله يطول بعمره كان يقول الراجحي كان يبسط بمكه علا أيامه ويصرف هلل وريالات ..والحين ماشاء الله
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تكفون خلو الدنيا تمطر شبعنا مزر انتفخنا
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صادق
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الريال على أيامه قبل ثمانين سنه اكثر من الألف في قيمته الان
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وماتوفيقي إلا بالله. الرازق الله. وليس لنا قوة ولا حول. إلا بالله.
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بريال واحد الله يزيدك من نعيم يارب
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نبي بنك في قرية شواق تابعه لى محافظة ضباء ومنطقة تبوك عندنا غير صرافه الاهلي فقط قرية شواق خادمه ٦ قراء يتبعنها مصلح لك لااهل القريه والله ييسر امرك
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الله كاتب لك تكون احد النبلاء في العالم
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يذكرني بملياردير كان يبيع بليله ويحب الاخوان السودانين وعنده مزرعه . وما ادري ايش سر احبابنا اهل السودان عند المليارديرات . الله يزيدكم
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ماشاء الله تبارك الله انت رجل تختلف عن كل البشر
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اكثروا من استغفار السحور بهذا الوقت .. استغفر الله العظيم واتوب اليه
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