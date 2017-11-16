بالفيديو .. الملياردير سليمان الراجحي مع مجموعة من السودانيين : اشتغلت براتب «ريال» في الشهر وكنا لا نعرف اللحم

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل الأعمال سليمان الراجحي أكد خلاله أنه كان يعمل في الشهر بريال واحد .

وقال الراجحي في الفيديو : “كنا في بداية حياتنا نشتغل بريال واحد فقط، 30 يوماً في الشهر وكان الأجر ريالاً ، وأشتغلت أيضاً الشهر بـ 6 ريالات ، ووصلت الآن لما أنا فيه بعد ما كنت أعمل بريال ” .

وأضاف: “كنا لا نشبع من التمر، ولا نجد اللحم، كنا نأكل اللحم في الشهر مرة ، وما تاكل مثل ما تريد ولكن قطعة بسيطة ، وعمري الآن 90 سنة والحمد لله بصحة وعافية ، وكل ذلك مرهون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى”.

وتابع الشيخ الراجحي: “أوصيكم ونفسي بتقوى الله، في العبادة والصلاة، وتربية الأولاد، والتعامل مع الزوجة، وأبشروا بالخير”.

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