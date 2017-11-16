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شاهد: عامل يقابل فتاة خلف مطعم شهير.. والمغردون يتسائلون
صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لعامل بأحد المطاعم الشهيرة وهو يقابل فتاة خلف المطعم .
وأظهر الفيديو لحظة ذهاب الفتاة إلى مجموعة من الشباب العاملين والإنفراد بالحديث مع أحدهم خلف المطعم لمدة قصيرة رصدتها إحدى الكاميرات .
فيما تساءل مغردون عن هوية الشاب والفتاة وسبب لقائهم السريع .
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التعليقات
68 - أبرار2017-11-16 05:24:44
تعليق مخالف
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67 - اهم شي النقاب2017-11-16 05:24:14
شي مايترقع ابد عدت الفيديو مليون مره وش هالطلب اللي تطلبه من عامل وتقرب بحضنه وتلتفت طيب انتظري الطلب نحاول نرقع الظاهر الطلبات برا المطاعم صارت - باختصار هذي تشوه صورة البلد. مع وافد
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66 - أبرار2017-11-16 05:20:19
شعب ملقووووووف شدخلك فيها ***على نفسها وأهلها تفضحون بنات وطنكم بالتصوير كنا نسمع بس والحين توثيق وتثبتون للأجانب وش يفكنا عاد من شماتتهم كفايه تصوير كل ماهب ودب يا عاار
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65 -2017-11-16 05:19:50
عندي سؤال كيف عرفتو انها سعوديه
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64 -2017-11-16 05:13:36
هاذا لبس شباب ماك زي كذا لبسهم هاذا الونين اشتري منه دايما ولبسهم نفس هاذا والله أعلم
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63 -2017-11-16 05:05:14
الغسال والطباخ والخباز مهنه شريفه حتى الخدامه عملها شريف ماهو عيب انك تعمل في هذه المهن افضل من انك تكون عاطل وامك واختك يصرفون عليك بعدين مايصير تسبون بالوافد وبعضكم متزوج من وافده وخدامه مافيها شي
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62 - التصوير جريمة2017-11-16 05:04:58
الحمدلله اني مب عايشة بديرتكم. مع اني ماسويت خطأ لكن حسيت برعب يوم شفت تعليقاتكم على عرض البنت مع انكم ماتعرفون اي شي عنهم. ليش ماتطبقون تعاليم الدين وتكفون السنتكم عن الناس. عندنا مافيه احد يتربص ل
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61 - اهم شي النقاب2017-11-16 04:59:25
هالاشكال ماشوه سمعه البلد الا هذي وأشكالها مع ابو يمن لابوكم
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60 - حامد2017-11-16 04:57:21
ياحبييي هذي تضم مدري تبوس شوف كيف قربت بوجهه واضح ام ****مفشلتنا بكل مكان
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59 - ماجد2017-11-16 04:55:35
الوحده اللي واثقه ماتتلفت وتقرب عنده كأنها تبوسه سلامااااات وكفوك آخرتها طابور عليك لين يصير ٢٠ بوصه
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58 - ماجد2017-11-16 04:50:21
****مجمعه مع وافد اكره هالعينه لو مع غسال ولا مع عامل تبيع نفسها معه
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57 - زمن يخوف2017-11-16 04:49:55
اذا كان هو ماسك عليها شي ومهددها بشي تروح تبلغ الشرطة والهيئة لا تخضع للمبتز حتى يتحكم فيها ويلعب فيها
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56 - ....2017-11-16 04:39:15
الجيل هذا والقاااادم منحرف بقووووهـ
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55 - هتلر...2017-11-16 04:36:27
هذي حركة تسليم واستلام نوع من انواع المخدرات ياهية بياعه ياهو بياع.لان الجوال كان وفر لهم مكان امن لوكان النيه سيئة.الله يغفر لنا ولهم ويهدي الامه الى سواء السبيل.
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54 -2017-11-16 04:36:06
عندنا الجنسين يخافون من بعض ويثقون بالاجانب والاجنبيات اكثر من ثقتهم ف بعض هو يخاف منها اكثر من خوفه عليها الجنسين ماعندهم ثقه في بعض يخافون من عدم الامان ومن الخيبه والخذلان
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53 - فواصل2017-11-16 04:26:46
***بحريقه مليني ونبحة اصواتنا نتكلم عن اجرام الاجانب والعبث وارتفاع معدل الجريمة باالسعوديه ولاحياة لمن تنادي
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52 -2017-11-16 04:24:21
عندنا الجنسين مايثقون ف بعض ودايم بينهم صراع وعناد وتحدي ويحطمون بعض ويسيؤون لبعض ويعايرون بعض هو يفضل الاجنبية وهي تفضل الاجنبي هو يقارنها بالاجنبية وهي كذلك واعدمو الثقه والاحترام المتبادل بينهم
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51 - آخر ايآم الصحوة2017-11-16 04:22:59
لازم نعرف مين هذولا وايش اللي صار بينهم. ولا ترى راح نمنعهم من دخول الجنه. احنا جالسين هنا كل همنا في الحياة نتابع تحركات الناس ونشكك في اعراضهم !جميع الأمم تعمل وتخترع وتصنع ومع ذلك نحن افضل منهم 😴
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50 - تعلقي 48 القحطاني2017-11-16 04:21:29
ماشاءالله اليمنيين سافرو كل مكان ... على العموم روح السراه وشوف البلاوي اللي عندكم واترك بنات المسلمين في حالهم ... انتبه لعمرك واهلك يابو يمن وخل بنات الناس مهما كان فيهم من مصايب خل همك لليمن وأهله
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49 -2017-11-16 04:11:46
38 تقول لما تكون كاشفه فهي واثقه من نفسها/طيب ليه عندنا اذا شفتو مواطنة كاشفة هاجمتوها وحاربتوها وقذفتوها حتى زواج ماتتزوجون منها واذا الاجنبية كشفت مدحتوها وتمنيتو الزواج منها؟ عندكم كمية تناقض! ليه؟
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48 - القحطاني2017-11-16 04:10:05
سافرنااوربا والصين ودول زرناها ماتعطيك البنت وجه لانك غريب وحبها وامانها وثقتها في ابن بلدها سوا كانت زواج او عشيقه المهم ان حتى التلفزون الصيني يحذر البنات من الغرباء لكن عندهم تقارب عجيب وحب بينهم
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47 -2017-11-16 04:04:29
والقادم اكثر طنطنة
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46 - القحطاني2017-11-16 04:04:10
رسالتنا لمحمد ابن سلمان يسمح للعربيات ومن جميع الدول حريم يشتغلون في محلات الحريم وفي المولاات والكفيهات والقطاع الخاص اما النظام القديم المريض فلازم يتغير ويسمح للمواطنه بالعمل في جميع قطاعات الحكومه
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45 - القحطاني2017-11-16 04:01:33
غيرو وفرو عاملاات يشتغلون انتو من وصل البلد لهذا الحال تجمعون الشباب من جميع الجنسيات وتوفرون لهم وظايف وفوق البيعه توظفون المواطنات معهم في المولاات وتحرمون ان المواطنه توظف مع مواطن في قطاع الحكومه
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44 - ممكن2017-11-16 04:00:03
هذه الاشكال الا يتمناها رحال وقلم الحقيقة ومن هم على شاكلتهم لمجتمعنا المحافظ الاصيل
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43 - القحطاني2017-11-16 03:58:31
تجمعون الوافدين في المحلاات والمطاعم والمولاات مع الحريم والمواطن عند باب المول مايدخل ولا تستقدمون حريم يشتغلون من الفلبين ومن جميع الجنسيات تخافون ع المواطن ولاتخافون ع المواطنه واعدمتو الثقه اعدام
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42 - زائر2017-11-16 03:57:26
ت35 اتق الله انت قذفت في اعراض العوانس والمطلقات والقذف جريمة من الجرائم المعلوماتيه التي تٌعاقب عليها عقوبه صارمه بسبب اتهامك للعوانس والمطلقات والقذف في اعراض العوانس والمطلقات جريمة شرعية وقانونية
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41 -2017-11-16 03:57:17
ماادافع عنها بس لا تناقض نفسك اللي تمدحهم مو هم شعب خليطي من المدرسة الى الجامعة الى العمل وسوالف وضحك وسلام باليد والخد والجينز اللي مفصل كل شي ؟ أيضاً عندهم نساء مايحترمون الحجاب ، بلاوي من تحته
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40 -2017-11-16 03:52:13
نحن في زمن ماتت فيه الغيرة لا اب يغار ويهتم بأسرته ولا اخ يغار ويهتم بأمه وخواته ولا زوج يغار فلا تستغربون من كثرة الانفلات والتبرج ماخرب الشباب والبنات الا تويتر وسناب شات والانستقرام وفيس بوك وووالخ
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39 - القحطاني2017-11-16 03:51:31
والواضح انها تعطيه فلوس وبكره تبكي عند الشرطه قضيه ابتزاز يارخصها رخصها رخيصه جدا جدا جدا
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38 - شعب مفضوح2017-11-16 03:49:40
نقول لا تحكمون ع الوحدة من الكيس ياما تحت السواهي دواهي بل العكس لما تكون كاشفه فهي واثقه من نفسها ولا تروح يمين أو يسار بالذات عندنا
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37 - القحطاني2017-11-16 03:48:18
رخيصه جدا جدا جدا
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36 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:48:08
ت 34 احسنت وجزاك الله خير على النصيحه
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35 - شعب مفضوح2017-11-16 03:45:45
اللي تراكض ورا العمالة الوافدة أو اللي تعطيهم وجه منبوذه وفيها علّه وقبيحه وعانس أو مطلقه وهذه الفئة الفاسدة بكل مجتمع وبلد تتواجد وإذا على النقاب فهي لابسته عادة وليس دين وعشان كذا نقول
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34 - اللهم اغفر لنا2017-11-16 03:43:20
27 عبادي الهلالي يعني موضحه كل شي وحقا الغزل فيها >> يقول الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ . الله يهديك ويهدينا جميعاً . الله يهدي بناتنا وبنات المسلمين ويحفظهم من الفتن
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33 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:42:43
ت 29 بل هذا الحماس مطلوب ومرغوب ومحمود في مثل هذه الامور فمتي تحمس انت اذا وصل الميل الى داخل المكحله
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32 - ***2017-11-16 03:40:10
تعليق مخالف
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31 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:40:01
ت 25 اليس من الافضل كما قلت ان تقابله في مكان احسن من هذا وبوجود محرم او اخ لها وبطريقه لا ئقه .. ومن وضعت نفسها في هذا الموضع تستحق الشماته والاستهزاء فشوف عذر غيرا هذا لانه لايفيد ولاينفع
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30 - مع الخيل2017-11-16 03:39:26
لاتسيئون الظن يمكن طلبت سفري الله لايبلانا اخر الزمان
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29 - متابع@2017-11-16 03:38:32
عبادي الهلالي هد أعصابك لا يطق فيك عرق شوي شوي على نفسك خفف من الحماس الزايد اللي عندك اللهم لك الحمد والشكر
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28 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:36:51
ت 26 انا لست مهتما بهم انا استهزئ بهم وكل فخر وبعدينالزبادي اللي تقول عليه تره نعمه الله علينا ولا يخلو بيت من الزبادي فاذا انا زبادي ففي كل بيت انا موجود وافهم يا فهيم
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27 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:33:58
ت 22 وانت قلتها ( كاشفه) يعني موضحه كل شي وحقا الغزل فيها لكن وحده تلبس عبايه وتغطي وجهها وتحطم كل رموز العفه ( في العبايه والنقاب والستره ) فيحب التمسخر بها والاستهزاء بها وفضحها على الملا
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26 -2017-11-16 03:31:33
طيب ليش مهتم يا زبادي وتكتب أكثر من تعليق اذا فعلا تكرههم ! لا يطق لك عرق اهدأ حدك كتابه وبالواقع مالك وجود
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25 -2017-11-16 03:31:13
الحين الحرمه محترمه ومتغطيه تتكلم مع واحد عشان انه رجال خلاص بينهم علاقه ولا تسوى شي غلط يمكن اخوها ابوها طارده يمكن زوجها يمكن راءيسها في العمل مجرد كلام وين الغلط
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24 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:30:11
ت22 انا لست متناقض انا نصحت من الزيود والزالمات والبنقاليه من البدايه كيف لاعبين في البنات وكنت من الناصحين لهم لكن لما شفت الامرصار كذا بدات اتغزل وبكل صراحه اعلنها في التونسيات والجزائريات والسوريا
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23 - بوح2017-11-16 03:30:05
عفو تعف نساءكم( اللي يسافر ويلعب ، اللي يتبطح على الجوالات ويلعب ، اللي متزوج ويخون) عليك بتقوى الله في السر والعلن .. عليك بغض البصر .. عليك بحفظ جميع بدنك من المعاصي .. فـ كما تٌدين تٌدان
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22 -2017-11-16 03:20:55
عبادي الهلالي المتناقض يتكلم عن الخراب !!! وهو كل ماشاف صورة لأنثى كاشفة ومتبرجة قام يتغزل فيها !!
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21 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:20:16
ت18 هذه ليست شماته فالشماته تكون فيما خلقه الله من عاهه او اعاقه او اصابه الله بمصسيه اختبار له لا فيمن وزه الشيطان على المعصيه والرذيله بل الضحك عليهم والاستهزاء والتسمخر بهم شي حسن يجب فعله
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20 -2017-11-16 03:19:02
ياعابر عبادي الهلالي ماغلط ولا شمت هو قال الحقيقه عن نوعية هالبنات الخربانات التربانات المفلوتات واتفق معه مليوووووووون في الميه
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19 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:16:17
ت 14 لا بدفع لهم ولا بدفع للابتعاد عنهم ؟ انا ادعي ربي ان يباعد بيني وبينهم كما باعد بين المشرق والمغرب وكما باعد بين السموات والارض
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18 - عابر2017-11-16 03:13:32
11 - عبادي الهلالي لا تتشمت بالناس حتى لا يبتليك الله في اهل بيتك قل خيرا او اصمت الشماته ماهي زينه الكل عنده اهل وبنات واخوات فاتق الله في نفسك
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17 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:13:05
نقول لهم خربانين يقولون لا ؟؟ وبعد كل هذا والخافي اعظم هذه في موقع واحد وفيه كميرا كيف بالمواقع اللي لا فيها كميرا ولا شي؟ لك الحمد والشكر يارباه ان منتحتني كرههم وبغضهم اللهم زدهم كرا على كره في قلبي
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16 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:09:19
ومازال عبادي الهلالي فاطسا بالضحك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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15 -2017-11-16 03:09:10
كذلك اللي تروح وتجي مع سواقين ممكن تتعرض لمضايقات وتهديد وابتزاز واللي تمشي مع رفيقات سوء ممكن يدمرونها ورفيقات السوء هن كذلك ضحايا لا اهل يدرون عنهن ولا اهل يحمونهن ولا اهل يفهمونهن ولا اهل يحتوونهن
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14 -2017-11-16 03:08:54
عبادي الهلالي الاشكال ذي لو تدفع فلوس وتبعدها عنك تراك كسبااااااااااااان
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13 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:08:47
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه***
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12 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:08:04
الزيود والبنقاليه والزاامات موفرين كل شي لهم !!!! سقىالله زمان البساطه يوم لا فيه لازيدي ولا زلمه ولا بنقاليه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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11 - عبادي الهلالي2017-11-16 03:04:43
هههههههههههه نياهاهااهاهاهاهاهاهاه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ويجيواحد اهبل يدفع 60000 الف مهر في هذه الاشكال ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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10 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-16 03:04:30
عآدي مثلي لما قابلت بعلي اول مره وتزوجنا بالعراق.. كنا عايشين بالعراق مع أمي ونطلع عادي .. ياربّي أنتم شتحسون فيه تراقبون ألناس؟! سيبوا العالم تتنفّس ولو تلبس من غير هدوم مالكم خص..
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9 -2017-11-16 03:01:48
المراة اذا كانت تعمل في مجال مختلط ومديرها رجل طبيعي رح تتعرض لمضايقات وتهديد وابتزاز وكذلك من لديها حساب في النت ايضاً رح تتعرض لمضايقات كاختراق حسابها من ضعاف الايمان وسحب صورها وتهديدها وابتزازها
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8 -2017-11-16 03:01:27
تحدد المنطقه عن طريق التصوير وتجيبه الهيئه عن طريق مقطع وتعلقه مع اذانه
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7 - ابو صالح سكري2017-11-16 02:58:11
ياوزارة العمل والله مصيبة مدير الفندق اجنبي وصاحب المطعم اجنبي وصاحب المحلات اجانب وين السعودة وين وزارة التجارة تقبض علا اي سعودي متستر علا اصحاب المحلات التجارية مصيبة شباب الوطن عاطل والاجنبي تاجر
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6 -2017-11-16 02:57:45
وش الجديد تعودنا على هالمناظر في المولات والمستشفيات
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5 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-16 02:52:21
عآدي .. أوادم طبيعيين و جالسين يتكلّمون مع بعض .. شاللقافه ذي ياربّي ؟! سيبوا العالم تتنفّس ..
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4 - قاهرهم2017-11-16 02:50:34
شعب ملقوف
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3 - مانع القحطاني2017-11-16 02:46:12
الله أعلم أن السالفه فيها خذ وهات وبكره تبين السالفه.
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2 - القحطاني2017-11-16 02:44:31
من يوم ما راحت الهيئة والأمور في ضياع. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اقرؤا الآية 41 من سورة الحج. الله يستر.
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1 -2017-11-16 02:44:00
يمكن من الأسر المنتجه
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آخر تعليق
بواسطة : أبرار
تعليق مخالف...
بواسطة : اهم شي النقاب
شي مايترقع ابد عدت الفيديو مليون مره وش هالطلب اللي تطلبه من عامل وتقرب بحضنه وت...
بواسطة : هههههههههه
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
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