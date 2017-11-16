شاهد: عامل يقابل فتاة خلف مطعم شهير.. والمغردون يتسائلون

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لعامل بأحد المطاعم الشهيرة وهو يقابل فتاة خلف المطعم .

وأظهر الفيديو لحظة ذهاب الفتاة إلى مجموعة من الشباب العاملين والإنفراد بالحديث مع أحدهم خلف المطعم لمدة قصيرة رصدتها إحدى الكاميرات .

فيما تساءل مغردون عن هوية الشاب والفتاة وسبب لقائهم السريع .

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