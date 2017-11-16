تركي آل الشيخ يرد بقوة على منتقديه: أنا شامخ كالطود ..أنظر للسماء!
صحيغة المرصد: رد معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على كل من حاول الإساءة مؤخرا للهيئة بتصريحات وانتقادات مسيئة.
وجاء رد آل الشيخ على طريقته “حاسما وحازما” ، وبطريقة خاصة جدا ، حيث استعان بأبيات شعرية لخصت حال الرياضة السعودية في الوقت الحالي.
وكتب رئيس الهيئة عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً:يا من ظننت الضعف يسكن ذاتي اغراك صمتي .. في وقار سكاتي فذهبت ترنو للبعيد .. وحالم اني غدوت كريشة .. في شتاتي مهلاً .. فما الاحداث تسبق بعضها واسمع هزيم الرعد .. من كلماتي أنا شامخ .. كالطود انظر للسماء فخراً .. ونجمات السماء .. نجماتي.
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يا من ظننت الضعف يسكن ذاتي
اغراك صمتي .. في وقار سكاتي
فذهبت ترنو للبعيد .. وحالم
اني غدوت كريشة .. في شتاتي
مهلاً .. فما الاحداث تسبق بعضها
واسمع هزيم الرعد .. من كلماتي
أنا شامخ .. كالطود انظر للسماء
فخراً .. ونجمات السماء .. نجماتي
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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كفووو يا أبو ناصر أضرب بيد من حديد على كل خاين وفاسد
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القصيدة على البحر الكامل ، الشطر الثاني من البيت الثاني مكسور ، لا يستقيم وزنا إلا إذا وضعنا الباء بدلا من في ، أيضا يجب تخفيف المد في كلمتي السماء ، أي ننطقها السما ، المعنى لا بأس به
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اااااه يازمن العجايب وش بقى ماظهر كل ماقلت هانت جد علم جديد
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لا حول ولا قوة الا بالله..***
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الرجل كما نرى من عمله وقراراته يعمل لصالح الكرة السعودية جمعاء وليس لناد واحد .. الرجل يطبق الأنظمة والقوانين على الكبير قبل الصغير والكل عنده سواسية وشعاره فقط سيفين ونخلة .. هذا ما رأيته كمتابع.
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