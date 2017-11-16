تركي آل الشيخ يرد بقوة على منتقديه: أنا شامخ كالطود ..أنظر للسماء!

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صحيغة المرصد: رد معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على كل من حاول الإساءة مؤخرا للهيئة بتصريحات وانتقادات مسيئة.

وجاء رد آل الشيخ على طريقته “حاسما وحازما” ، وبطريقة خاصة جدا ، حيث استعان بأبيات شعرية لخصت حال الرياضة السعودية في الوقت الحالي.

وكتب رئيس الهيئة عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً:يا من ظننت الضعف يسكن ذاتي اغراك صمتي .. في وقار سكاتي فذهبت ترنو للبعيد .. وحالم اني غدوت كريشة .. في شتاتي مهلاً .. فما الاحداث تسبق بعضها واسمع هزيم الرعد .. من كلماتي أنا شامخ .. كالطود انظر للسماء فخراً .. ونجمات السماء .. نجماتي.

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