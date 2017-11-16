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الرئيسية / والد “مايا بخش” ضحية النمر يقاضي رجل الأعمال وابنه .. ويكشف تفاصيل الإعتداء على ابنته !

والد “مايا بخش” ضحية النمر يقاضي رجل الأعمال وابنه .. ويكشف تفاصيل الإعتداء على ابنته !

والد “مايا بخش” ضحية النمر يقاضي رجل الأعمال وابنه .. ويكشف تفاصيل الإعتداء على ابنته !
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المرصد 25 2٬914 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن والد طفلة «السوشال ميديا» مايا بخش صعد قضية ابنته، عقب تعرضها الأسبوع الماضي لهجوم من نمر بنغالي، داخل مزرعة خاصة في ذهبان شرقي جدة، متهما في شكوى رسمية رفعها لشرطة السامر، رجل الأعمال وابنه مدرب الحيوانات المفترسة، بالتسبب في الأضرار التي لحقت بطفلته.

وبحسب صحيفة “عكاظ” عزز بخش شكواه بتقارير طبية أكدت تعرض الطفلة (12 عاما) لشرخين في الجمجمة وتهتكات في باقي جسمها، مبينا -حسب دعواه- أنها أصيبت أيضا بصدمة نفسية، إضافة إلى تعطل دراستها في الصف الأول المتوسط، وأعمالها الفنية.

وأوضح الأب تفاصيل الحادثة، عندما «تلقت مايا دعوة باعتبارها أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، لزيارة مزرعة في ذهبان، والتعرف على الحيوانات المفترسة، وتلقينا تطمينات بالسيطرة عليها، وأنها مروضة ومدربة بشكل ممتاز، ولا تهاجم الحضور، فوافقت الأسرة على تلبية الدعوة».

وبين أنه «حضرنا إلى المزرعة وأخرجت علينا أربعة حيوانات (نمرين وضبعين)، وكانت بالفعل أليفة ولم تحدث أي مشكلات، واستمر التصوير معها لمدة خمس دقائق ثم أعادوها إلى الأقفاص».

لكن المدرب -حسب قول والد مايا- «عاد إلى قفص آخر، بعد إلحاح من والده، وطلب تصويرها مع نمر ضخم يزن 280 كيلوغراما، يعرف بالنمر البنغالي».

وبين أن مايا كانت خائفة في البداية من الاقتراب منه بسبب حجمه وشكله المفترس، «لكن بعد اقناعها بأنه لن يؤذيها ذهبت للتصوير معه، وبعد انتهائها من التصوير، تبعها النمر، وانقض عليها بأنيابه ليغمى عليها على الفور، وبدأ الجميع يحاول تخليصها من مخالب النمر المفترس الذي قاوم وحاول سحبها إلى داخل القفص، لينهال الجميع عليه بالضرب حتى أفلتها». وأضاف الأب «قفزت وسحبتها من أنيابه وهربت بها خارج القفص، ونقلناها إلى المستشفى، ونجت بفضل من الله، إلا أنها أصيبت بعدة إصابات».

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 587 )
25 - رهوك
2017-11-16 07:32:20
الله يهدي الجميع
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24 - يحيى خاشقجي دكتوراه في الفلسفة و الأدب البنغالي
2017-11-16 07:17:14
يجب محاكمة الجميع و على رأسهم الأب لكونه فرط في ابنته القاصر من أجل حفنة من الريالات
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23 - ام فهد
2017-11-16 07:16:29
لعل فيه خير لابنتك اعد النظر فيما تُعِدها له فهي لازالت غضة وسريعة التشكيل اربط حياتها بكتاب الله وحفظه واترك عنك السوشال ميديا» انت مسؤول أمام الله عما أعددتها له ولايمنع انك تطلب تعويض مادي
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22 -
2017-11-16 06:52:12
ما ينلام النمر طفش كل يوم جايبين له واحد يتصور معه كره عيشته الضعيف احرقته الفلاشات من تفاهتكم ولا وش الفايده من بزره تتصور مع نمر عجايب
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21 -
2017-11-16 06:47:33
اكيد راعي الاستراحه مطنوخ تبي تعويض عيب والله الراجل عازمك ونهايتها تشتكي عليه وين القيم الامر ماهو بيده
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20 -
2017-11-16 06:45:37
****ولا البنت طيبه ولافيها إلا العافيه بعدين البنت كبيره استروها اعرف ***غيورين على نسوانهم
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19 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-16 06:45:08
انت اخذت الثمن يعني بلاش طمع وحركات احتمال النمر ما يحب الشهرة ما يبي يصور
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18 -
2017-11-16 06:44:54
هذي برضه من ضمن الدعايات والسوشل ميديا لولميت بنتك وعلمتها الغسيل والطبخ وتدرس ازين من الهياط الذي انتو عاملينه ربنا يهديكم
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17 - محمد
2017-11-16 06:44:37
المفروض يمنع منع باتا تربية الحيوانات المفترسة خارج حدائق الحيوان!!!يجب مصادرة النمور و تغريم صاحب الإستراحة وسجنه هو و أبنه مع دفع تعويضات للبنت و ابوها.
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16 -
2017-11-16 06:43:22
مشاهير السوشيل حاقت بهم الشهره إلي تطلقت ولي عرطها النمر وش القادم ياترى ترى ماهو كل شي فلوس حتى السباع تصورتوا معها علشان كم ريال تروحون برجولكم للموت وتجون تشتكون وتصجونا
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15 - مضيع الطريق
2017-11-16 06:42:50
مشكلت ***
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14 -
2017-11-16 06:38:55
معليش امسحها في وجه الضبع والحمد لله على سلامة بنتك وسلامة النمر اكيد انه هو كمان جتها اصابات من التكفيخ إلي شافه بسبب بنتك تصلح قصتكم في كتاب كليله ودمنه
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13 - hima
2017-11-16 06:38:52
هو البلى كلو من البنغالي.
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12 - بنت بلادي
2017-11-16 06:29:11
الناس دعوك دعوه وانت الي لبيت الدعوه وافقت وليش كل هاالصجه من البدايه حافظ ع بنتك مو كل شي فلوس
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11 -
2017-11-16 06:16:40
ناس داعينك انت وبنتك وتشتكي عليهم بالمحاكم لطلب التعويض هذه ليست من الرجوله والحمد لله اولا واخير على سلامة بنتك
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10 -
2017-11-16 06:07:47
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 3 )
9 - العنيد
2017-11-16 06:06:36
ناس مهملين ومفرطين يعرضون حياة اطفال ابرياء للخطر مع حيوانات مفترسه والمفروض ياخذ جزاه هو وصاحب المزرعه
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 3 )
8 - العنيد
2017-11-16 06:05:16
اش رايك يا ابوها تسوي من قصة بنتك مسلسل مكسيكي من مليون حلقة ياخي خلاص عرفنا منك انها مشهورة واوعدك انا راح نتابعها عبر السوشل ميديا لين تنزلو المسلسل
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
7 - ...
2017-11-16 05:59:50
المطلوب يعني . تبغى تعويض على تعطل اعمال ابنتك الفنيه. تحمدالله على سلامة ابنتك من هذا النمر. انكتب لها عمر جديد. واهتم في ابنتك وخل عنك السوشل مديا.
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
6 -
2017-11-16 05:58:49
يبغى فلوس تعويض المهم يجيب من ورا البنت قروش باي شكل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 7,885 )
5 - بلادي زوينا
2017-11-16 05:56:44
يعجبني بي الفتاة وسع عينيها و سلة أنفها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 7,885 )
4 - بلادي زوينا
2017-11-16 05:55:17
تذكرت بخش *** ايام الدراسة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - هذه الحقيقة
2017-11-16 05:53:07
معليش ياعم انت تدور للشهرة ولازم تستحمل اَي شي يجيك منها ، انت المفروض من يحاسب ويعاقب على تعطيل مستقبل بنتك وإشغالها بتوافه الأمور
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2 -
2017-11-16 05:50:37
حلوه تعطل اعمالها الفنيه
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1 - ضيف
2017-11-16 05:43:58
أول واحد المفروض يتحقق معه هو أنت يا "لأب"! كيف تجمع طفلة مع نمر في الهواء الطلق (بدون قفص). هل وجود المدرب" حجة لأن تعرض الطفلة لهكذا موقف. أتألم معك لمشاعرك وأنت ترى ابنتك في قبضة النمر، الله يصبرك
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