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تخطت أعمارهم 60 عاماً .. جدل حول وجود 330 ألف موظف أجنبي بالسعودية !

تخطت أعمارهم 60 عاماً .. جدل حول وجود 330 ألف موظف أجنبي بالسعودية !
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المرصد 29 1٬538 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشف إحصاء نشرته مجلة «مال» أن أكثر من 330 ألف وافد يعملون في السعودية تتجاوز أعمارهم 60 عاما حتى النصف الأول من العام الحالي.

وأثار الإحصاء موجة غضب بين المغردين وطالبوا بتحديد سن لخروج الأجانب من الوظائف، على أن لا تتجاوز 60 عاماً.

وطالب آخرون بضرورة الاتفاق بين دول الخليج بتحديد إقامة الأجنبي إلى ثلاث فترات (6 سنوات) لا يتم تجديد الإقامة له بعدها وفقا لـ”عكاظ”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - ابو عايد
2017-11-16 07:41:03
بصراحة موجودين بكثرة ولكن للأسف مكتب الأحلام والمغضوب عليهم لا يحرك ساكن .وعندي استعداد أثبت ذلك .ولي يزيد الطين بله اسف غرق أن هناك دوائر حكومية مشغلة أجانب. ودي اعرف من الأولى بخير بلدة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
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28 - الى 12
2017-11-16 07:28:04
من يوم كتبت " يعمل هانا " عرفنا علومك زين
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27 - عبدالله
2017-11-16 07:23:54
عليكم والمستوصفات الخاصة التي أصبحت أكثر من البقالات وباسماء شركات والعاملين فيها اغلبهم ممن يناصبون العداء والكره لكل سعودي ودينه وأرضه وانتوا عارفين منهم والله انهم خطر انتبهوا لهم وراقبوهم
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26 - طنطل
2017-11-16 07:17:01
لو يقفلو الحرم اسبوع بعد ١٢ تطلع العمالة تلمتخلفة كلها هناك
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25 - ام محمد
2017-11-16 07:15:40
شوفوا *** وتسترها على منسوبيها من الأجانب من أجل أن يقوم بمهام رؤسائهم و أعمالهم ! استغلال للسلطه بعضهم بلغ الستين ويعاني أمراضاً بحكم السن ويكلف الدوله راتباً وقدره وتأمينا صحيا ،
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24 -
2017-11-16 07:13:46
تعليق 18 فلسطيني ولك اخرص وروح غاد
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23 - المنسي
2017-11-16 07:13:00
ترى ما تشوفون إلا بضعفاءكم فيهم، البركة وشحت المطر وغلاء الأسعار ونقص البركة وهذه المصايب ما جاءت إلا بالحسد والظلم اتركوهم فلربما نبكي دما ان غادروا هؤلاء
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22 - 123
2017-11-16 07:12:50
الله المستعان يعني 330 الف عالة على الوطن مامنهم فايدة سوى لاوطانهم وتحويل مليارات الريالات اليها
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21 - يمني مقيم
2017-11-16 07:05:32
١٧ نص كبسة / ٣٠٠ ريال هذي ندخل فيها بقالة ونباشر فيها على عمال البلدية او مواطن محتاج صلي على النبي ايش تقول انت يعني جدي لمن يعمل هانا ببالك انه بيعمل براتب احنا أصل العرب فتح مخك
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20 - ت 12 بمني عقيم
2017-11-16 07:05:07
الحين جدك عمره 74 وخالك عمره 61 وعمك عمره 63 ماتجي شوف غيرها
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19 - شغف
2017-11-16 06:59:03
اعرف حارس مدرسة أهلية تجاوز عمرة السبعين لدرجة أنة ينام وهو جالس على كرسي البوابة ..لاكن مشكلتنا نطرح المشكلة لتحل لاكن لاتحل وكيف تحتل وأغلب المستشارين وافدة ولاننكر ذالك هل صرنا مقيدين باستشاراتهم
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18 - فلسطيني
2017-11-16 06:54:31
بدي اعرف لشو عم تحاربونا بكل أشي حتى الاعمار اللي بيد الله سبحانه وتعالى عم تتدخلو فيها يازلمه ما بيصير هي الحكي الاجنبي بدنيا أقوى يعني الاجنبي اللي عمره 50 أقوى من شب سعودي عمره ٣٠ بلشو تضايقونا
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17 - نص كبسة
2017-11-16 06:54:25
يمني مقيم الله يحميهم بس لو جبتهم ياخذ عمره كان اعظم أجر لك جدك الكبير لو ترسله ٣٠٠ ريال شهريا كان كسبت فيه أجر ولا خليته عبد للوظيفة وهو في سن الكبر الوطن شي كبير لا يفهم طابور الخامس
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16 - محد قال حسد
2017-11-16 06:52:49
مايصبوا اليه الكلام ان تلك الوطائف يجب ان تخلى للمواطن وهو اولى وايضاً المواطن بعد سن الستين يحال للتقاعد بينما الاجنبي يتمتع بوظيفة. كيفة اذا بيفتح مشروع يفيد البلد وهو بعمر ال٩٠ لا على حياب المواطن!
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15 - بن حيان
2017-11-16 06:51:09
هنا ***بكل انواعها ومازلنا ندعي بأننا خير امه
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14 - 123
2017-11-16 06:50:36
الله المستعان يعني 330 الف عالة على الوطن مامنهم فايدة سوى لاوطانهم وتحويل مليارات الريالات اليها
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13 - بعد فيه
2017-11-16 06:46:45
شركة بترولية كبيرة تعمل بهالمنوال لان ولد البلد تعيس من تعاسة الادارة بس بالانجليزي🤗
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12 - يمني مقيم
2017-11-16 06:41:29
انا جدي عمره ٧٤ ومازال يعمل هانا وكذلك خالي عمره ٦١ ومازال يعمل هانا وامس أرسلنا تأشيرة لعمي يجي يعمل هانا وعمره ٦٣ وكثير من جماعتنا هانا ويعملون بنشاط افضل من اي شاب مواطن لذلك العمر خبره استفيدو منه
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11 - واقع حقيقي
2017-11-16 06:40:42
هناك من يعملون بعد سن التقاعد وبعضهم تم التعاقد معهم وهم فوق عمر الستين. يعني لا يهش ولا ينش وياخذ راتب مستشار دون تقديم اي فائدة وحتى الشركات الاستشارية تستغني عنهم لانتهاء صلاحيتهم واحنا ندفع ديونهم
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10 - ناصح امين
2017-11-16 06:39:05
الله يستر من اخرة الحسد .. مراقبة الناس وحسدهم تجيب الفقر وانعدام البركة والعقاب من الله .. ما احد ياخذ رزق احد لان الرازق هو الله .. لكن لعن الله الحسد ..
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9 - مضيع الطريق
2017-11-16 06:38:11
انا اشوف الأسباب هو اللي يتستر ع الأجانب يعني فيه ناس هم فاسدين وهم من جاب الأشكال هذي خلاهم يعبثون في البلد عاقب السعودي اللي نفسه ضعيفه قبل الأجنبي لازم الشده بيد من حديد شوف دبي كيف نظافه
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8 - ابو فيصل
2017-11-16 06:36:15
الماده 77 للسعوديين فقط
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7 - hima
2017-11-16 06:35:31
طيب مكل الادارات الرسميه مرتاحه لكده وسايباهم يبرطعو في البلاد ويجففو اقتصادها ويطيرو المواطنين الغلابه من وظائفهم,البلاء في التراخي في التعامل مع ملف الاجانب لمصالح شخصية تطغى على الوطنيه.
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6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-16 06:32:47
يعني اللي عمره ٦٠ يموت عشان تنبسطون ؟؟
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5 - سالم
2017-11-16 06:30:04
نعم يجب تحديد بقاء الأجنبي في السعودية بمدة لا تتجاوز أربعة سنوات يرحل بعدها نتمنى تنفيذ ذلك بأسرع ما يمكن حماية للامن والاقتصاد وللقضاء على ظاهرة التستر وكل ذلك يصب في مصلحة الرؤية ٢٠٣٠
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4 - غازي بن شبيب
2017-11-16 06:27:04
تذكرني بشركه كنت اعمل فيها بلغ اجنبي وسعودي الستين مددو للاجنبي ولما قال السعودي مددو لي كرشوه لانه سعودي وكان الرد لانك سعودي مانمدد لك تصورو تفك المخ لكنها حقيقيه
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3 -
2017-11-16 06:17:52
من راقب الناس مات هما
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2 -
2017-11-16 06:13:07
اذكرواالله وصلواعلى النبي بعضهم خبرات يجب الاستفادةمنهم وبعضهم لافائدةمنهم وبعضهم يجرب فيناوياخذخبرة
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1 - مواليد
2017-11-16 06:11:19
طيب اللي انولدنا ف كنف هذا البلد المبارك ولنا اكثر من 40 سنه وبعضنا مجنس وبعض بأقامه اش وضعنا بالله يعقل ان نعامل زي اللي جاء قبل ساعه المطار .
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