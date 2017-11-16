تخطت أعمارهم 60 عاماً .. جدل حول وجود 330 ألف موظف أجنبي بالسعودية !

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صحيفة المرصد : كشف إحصاء نشرته مجلة «مال» أن أكثر من 330 ألف وافد يعملون في السعودية تتجاوز أعمارهم 60 عاما حتى النصف الأول من العام الحالي.

وأثار الإحصاء موجة غضب بين المغردين وطالبوا بتحديد سن لخروج الأجانب من الوظائف، على أن لا تتجاوز 60 عاماً.

وطالب آخرون بضرورة الاتفاق بين دول الخليج بتحديد إقامة الأجنبي إلى ثلاث فترات (6 سنوات) لا يتم تجديد الإقامة له بعدها وفقا لـ”عكاظ”.