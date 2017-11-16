الرئيسية / تخطت أعمارهم 60 عاماً .. جدل حول وجود 330 ألف موظف أجنبي بالسعودية !
تخطت أعمارهم 60 عاماً .. جدل حول وجود 330 ألف موظف أجنبي بالسعودية !
صحيفة المرصد : كشف إحصاء نشرته مجلة «مال» أن أكثر من 330 ألف وافد يعملون في السعودية تتجاوز أعمارهم 60 عاما حتى النصف الأول من العام الحالي.
وأثار الإحصاء موجة غضب بين المغردين وطالبوا بتحديد سن لخروج الأجانب من الوظائف، على أن لا تتجاوز 60 عاماً.
وطالب آخرون بضرورة الاتفاق بين دول الخليج بتحديد إقامة الأجنبي إلى ثلاث فترات (6 سنوات) لا يتم تجديد الإقامة له بعدها وفقا لـ”عكاظ”.
التعليقات
29 - ابو عايد2017-11-16 07:41:03
بصراحة موجودين بكثرة ولكن للأسف مكتب الأحلام والمغضوب عليهم لا يحرك ساكن .وعندي استعداد أثبت ذلك .ولي يزيد الطين بله اسف غرق أن هناك دوائر حكومية مشغلة أجانب. ودي اعرف من الأولى بخير بلدة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - الى 122017-11-16 07:28:04
من يوم كتبت " يعمل هانا " عرفنا علومك زين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - عبدالله2017-11-16 07:23:54
عليكم والمستوصفات الخاصة التي أصبحت أكثر من البقالات وباسماء شركات والعاملين فيها اغلبهم ممن يناصبون العداء والكره لكل سعودي ودينه وأرضه وانتوا عارفين منهم والله انهم خطر انتبهوا لهم وراقبوهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - طنطل2017-11-16 07:17:01
لو يقفلو الحرم اسبوع بعد ١٢ تطلع العمالة تلمتخلفة كلها هناك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - ام محمد2017-11-16 07:15:40
شوفوا *** وتسترها على منسوبيها من الأجانب من أجل أن يقوم بمهام رؤسائهم و أعمالهم ! استغلال للسلطه بعضهم بلغ الستين ويعاني أمراضاً بحكم السن ويكلف الدوله راتباً وقدره وتأمينا صحيا ،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -2017-11-16 07:13:46
تعليق 18 فلسطيني ولك اخرص وروح غاد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - المنسي2017-11-16 07:13:00
ترى ما تشوفون إلا بضعفاءكم فيهم، البركة وشحت المطر وغلاء الأسعار ونقص البركة وهذه المصايب ما جاءت إلا بالحسد والظلم اتركوهم فلربما نبكي دما ان غادروا هؤلاء
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
22 - 1232017-11-16 07:12:50
الله المستعان يعني 330 الف عالة على الوطن مامنهم فايدة سوى لاوطانهم وتحويل مليارات الريالات اليها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - يمني مقيم2017-11-16 07:05:32
١٧ نص كبسة / ٣٠٠ ريال هذي ندخل فيها بقالة ونباشر فيها على عمال البلدية او مواطن محتاج صلي على النبي ايش تقول انت يعني جدي لمن يعمل هانا ببالك انه بيعمل براتب احنا أصل العرب فتح مخك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
20 - ت 12 بمني عقيم2017-11-16 07:05:07
الحين جدك عمره 74 وخالك عمره 61 وعمك عمره 63 ماتجي شوف غيرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - شغف2017-11-16 06:59:03
اعرف حارس مدرسة أهلية تجاوز عمرة السبعين لدرجة أنة ينام وهو جالس على كرسي البوابة ..لاكن مشكلتنا نطرح المشكلة لتحل لاكن لاتحل وكيف تحتل وأغلب المستشارين وافدة ولاننكر ذالك هل صرنا مقيدين باستشاراتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - فلسطيني2017-11-16 06:54:31
بدي اعرف لشو عم تحاربونا بكل أشي حتى الاعمار اللي بيد الله سبحانه وتعالى عم تتدخلو فيها يازلمه ما بيصير هي الحكي الاجنبي بدنيا أقوى يعني الاجنبي اللي عمره 50 أقوى من شب سعودي عمره ٣٠ بلشو تضايقونا
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
17 - نص كبسة2017-11-16 06:54:25
يمني مقيم الله يحميهم بس لو جبتهم ياخذ عمره كان اعظم أجر لك جدك الكبير لو ترسله ٣٠٠ ريال شهريا كان كسبت فيه أجر ولا خليته عبد للوظيفة وهو في سن الكبر الوطن شي كبير لا يفهم طابور الخامس
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 - محد قال حسد2017-11-16 06:52:49
مايصبوا اليه الكلام ان تلك الوطائف يجب ان تخلى للمواطن وهو اولى وايضاً المواطن بعد سن الستين يحال للتقاعد بينما الاجنبي يتمتع بوظيفة. كيفة اذا بيفتح مشروع يفيد البلد وهو بعمر ال٩٠ لا على حياب المواطن!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - بن حيان2017-11-16 06:51:09
هنا ***بكل انواعها ومازلنا ندعي بأننا خير امه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
14 - 1232017-11-16 06:50:36
الله المستعان يعني 330 الف عالة على الوطن مامنهم فايدة سوى لاوطانهم وتحويل مليارات الريالات اليها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - بعد فيه2017-11-16 06:46:45
شركة بترولية كبيرة تعمل بهالمنوال لان ولد البلد تعيس من تعاسة الادارة بس بالانجليزي🤗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - يمني مقيم2017-11-16 06:41:29
انا جدي عمره ٧٤ ومازال يعمل هانا وكذلك خالي عمره ٦١ ومازال يعمل هانا وامس أرسلنا تأشيرة لعمي يجي يعمل هانا وعمره ٦٣ وكثير من جماعتنا هانا ويعملون بنشاط افضل من اي شاب مواطن لذلك العمر خبره استفيدو منه
لا يعجبني(12) اعجبني(5)
11 - واقع حقيقي2017-11-16 06:40:42
هناك من يعملون بعد سن التقاعد وبعضهم تم التعاقد معهم وهم فوق عمر الستين. يعني لا يهش ولا ينش وياخذ راتب مستشار دون تقديم اي فائدة وحتى الشركات الاستشارية تستغني عنهم لانتهاء صلاحيتهم واحنا ندفع ديونهم
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
10 - ناصح امين2017-11-16 06:39:05
الله يستر من اخرة الحسد .. مراقبة الناس وحسدهم تجيب الفقر وانعدام البركة والعقاب من الله .. ما احد ياخذ رزق احد لان الرازق هو الله .. لكن لعن الله الحسد ..
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
9 - مضيع الطريق2017-11-16 06:38:11
انا اشوف الأسباب هو اللي يتستر ع الأجانب يعني فيه ناس هم فاسدين وهم من جاب الأشكال هذي خلاهم يعبثون في البلد عاقب السعودي اللي نفسه ضعيفه قبل الأجنبي لازم الشده بيد من حديد شوف دبي كيف نظافه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
8 - ابو فيصل2017-11-16 06:36:15
الماده 77 للسعوديين فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - hima2017-11-16 06:35:31
طيب مكل الادارات الرسميه مرتاحه لكده وسايباهم يبرطعو في البلاد ويجففو اقتصادها ويطيرو المواطنين الغلابه من وظائفهم,البلاء في التراخي في التعامل مع ملف الاجانب لمصالح شخصية تطغى على الوطنيه.
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-16 06:32:47
يعني اللي عمره ٦٠ يموت عشان تنبسطون ؟؟
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
5 - سالم2017-11-16 06:30:04
نعم يجب تحديد بقاء الأجنبي في السعودية بمدة لا تتجاوز أربعة سنوات يرحل بعدها نتمنى تنفيذ ذلك بأسرع ما يمكن حماية للامن والاقتصاد وللقضاء على ظاهرة التستر وكل ذلك يصب في مصلحة الرؤية ٢٠٣٠
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
4 - غازي بن شبيب2017-11-16 06:27:04
تذكرني بشركه كنت اعمل فيها بلغ اجنبي وسعودي الستين مددو للاجنبي ولما قال السعودي مددو لي كرشوه لانه سعودي وكان الرد لانك سعودي مانمدد لك تصورو تفك المخ لكنها حقيقيه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 -2017-11-16 06:17:52
من راقب الناس مات هما
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
2 -2017-11-16 06:13:07
اذكرواالله وصلواعلى النبي بعضهم خبرات يجب الاستفادةمنهم وبعضهم لافائدةمنهم وبعضهم يجرب فيناوياخذخبرة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - مواليد2017-11-16 06:11:19
طيب اللي انولدنا ف كنف هذا البلد المبارك ولنا اكثر من 40 سنه وبعضنا مجنس وبعض بأقامه اش وضعنا بالله يعقل ان نعامل زي اللي جاء قبل ساعه المطار .
لا يعجبني(5) اعجبني(8)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو راكان
هذا ليس المهدي القحطاني هذا الاعور الدجال...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
تفاصيل “الرؤى والأحلام وأردوغان” هكذا أعتقد “أسامة بن لادن” أنه القحطاني الرجل المنقذ الذي يظهر في آخر الزمانالمرصد 18 2٬145 5 ساعات
“ميشال عون” الرئيس “الدمية” والخادم لـ”حزب الله” في لبنان – فيديوالمرصد 22 2٬786 7 ساعات
بهاء الحريري يكشف عن موقفه من استقالة أخيهالمرصد 7 5٬560 10 ساعات
الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بعفو خاص..وهذة المدة التي قضاها من العقوبة!المرصد 8 8٬205 15 ساعة
المرصد الرياضي
فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!المرصد 10 3٬537 14 ساعة
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيويةالمرصد 44 5٬940 يوم واحد
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهرالمرصد 56 4٬295 يومين
اخبار فنية
تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدةالمرصد 52 1٬765 3 ساعات
سعد لمجرد يتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حياته في السجن ومحاولة انتحارهالمرصد 9 2٬645 13 ساعة
هنا شيحة تكشف تفاصيل خلعها لزوجها وأزمة أبنائها-صورالمرصد 9 6٬084 17 ساعة
اخبار منوعة
شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعوديةالمرصد 39 5٬200 13 ساعة
طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!المرصد 93 12٬281 16 ساعة
شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !المرصد 15 11٬823 23 ساعة
ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليهاالمرصد 77 8٬467 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد: عامل يقابل فتاة خلف مطعم شهير.. والمغردون يتساءلونالمرصد 116 8٬787 5 ساعات
فيديو .. حقيقة تخصيص لوحات لسيارات النساء بالسعوديةالمرصد 26 7٬533 10 ساعات
شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!المرصد 38 16٬980 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأمويالمرصد 151 4٬863 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬707 أسبوع واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬318 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 14٬821 يومين
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬561 3 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬784 4 أيام
اخبار اقتصادية
“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامهاالمرصد 7 1٬791 13 ساعة
“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرةالمرصد 47 3٬347 18 ساعة
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلقالمرصد 28 6٬997 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬742 6 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬681 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬713 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬571 شهر واحد
الاخيرة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالمالمرصد 62 7٬492 يوم واحد
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناةالمرصد 22 7٬926 يومين
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صورالمرصد 20 3٬341 يومين
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرةالمرصد 36 7٬017 يومين
كاريكاتير