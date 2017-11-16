بعد نشره مقطع فيديو لهم .. محكمة مكة تقاضي «المشهر بموظفيها» في مواقع التواصل !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أنه بدأت المحكمة العامة بمكة المكرمة في رفع دعوى ضد المواطن الذي قام بالتشهير بعدد من موظفي المحكمة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقطع يشير فيه إلى تجمع عدد من الموظفين في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة وتناول القهوة خلال ساعات الدوام وترك المراجعين.
وبحسب صحيفة «المدينة» وجه القاضي خطابًا إلى النيابة العامة يطالب فيه بالتحقيق مع من قام بعملية تصوير ونشر المقطع بهدف الإساءة لموظفي المحكمة باعتبار أن ما قام به يعد جريمة من الجرائم المعلوماتية وتشهيرًا بموظفي الدولة.
وبينت بعض المصادر أن القاضي طلب من الموظفين الذين وردت صورهم بالمقطع برفع دعاوى فردية مستقلة ضد من قام بعملية التصوير ونشر المقطع، حيث إن ذلك يُعد نوعًا من التشهير خاصة وأن عملية التصوير تمت قبل الساعة الثامنة صباحًا وهي الساعة المحددة لبدء الدوام الرسمي.
وبين رئيس لجنة الموثقين بجدة ونائب رئيس لجنة المحامين بجدة المحامي نبيل قملوان، التشهير عبر مواقع التواصل أو غيره تكون بعض عقوباتها أكثر من سنتين.
التعليقات
هههه تبون مانصور ولانفضحكم من الي وضع هذا القانون اكبر مفسد ويجب محاكمته الان اي شي عندك صور اكبر دليل واعرضها في وسائل التواصل لتنصف من المجتمع
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يعني تركتو موضوع انهم جالسين يتقهوون وتاركين المراجعين ورحتوا للمصور
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ان المحاكم الشرعيه الموقره لايكون فيها مايعتبر مكان استراحه لتناول القهوه والفطور ان حدث ولا يوجد بالنظام مايقضي بذلك وبالحضور قبل الدوام اليذي قيل انه يبدا الساعه الثامنه وربما هذا بلاغ وليس تشهير
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اتمنى يكون عندنا أنصاف لمن يقوم بتصوير فيديو ويكون صحيح اذا ثبت صحت تصويره يطلق سراحه ليش يتحاسب اذا كان يتكلم صحيح بالعكس بكذا الجميع رح يشتغل صح الحين كل واحد يصور مشكله حقيقيه رح يخاف من المحاكمه
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مشكلة المشاكل أن يستهتر البعض بعقول البشر فجميعنا نتعامل مع كل الدوائر الكومية ومن بينها المحاكم ولم يسبق أن شاهدنا كل هذا العدد يتواجد قبل ساعات الدوام اتمنى محاسبة من طالب بمحاكمة المواطن.
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ليش يحاكم عشان قوة القاضي ؟
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المفروض تحاكم انت وموظفيك ع تسيبك
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يستاهل اللي صور ماتبيه يتقهوووو وش رأيكم يجيكم الموظف البيت يكمل لكم المعامله كل الموظفين في الممملكه القطعات العسكري والمدني عندهم قهوه وشاهي وفطوور كلمه الحق طيبه
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الواثق من موظفينه وأداءهم مايخاف من تصوير. مايبغى يمنع التصوير الا المماطلين الكسولين. يجب السماح بالتصوير عشان يدمر الفساد الداخلي في الادارات. قرار منع التصوير يساعد على انتشار الفساد
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المحكمة هي مبنى وأشخاص وهم موضفين ليس على رؤوسهم ريش مثل اي موضف عسكري او مدني يجب احترام الناس قبل كل شيء وانجاز معاملاتهم والبقاء في مكاتبهم وعدم تعطيل المعاملات والواجب تكون المحاكم هي القدوة
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ليش يافضيلة القاضي ... مفروض انت مم يحث على الانضباط وسرعة انجاز معاملات الناس . الملك وولي العهد يوجهون بسرعة اتمام مصالح الناس .. وانت تساعد الموظفين على الكسل والتهاون في العمل
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تخيل هذا القاضي اللي يشجع موظفينه على المكابره وعدم الاعتراف بالخطأ .تخيل لك عنده قضيه ويش تتأمل بيها لكن الله يحفظ ولي العهد هو لكم بالمرصاد وان شاء الله ياخذ حق المواطنين منكم
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القاضي يشجع الموظفين على الكسل وتعطيل مصالح الناس لانه فضخ فسادهم المواطن ... عينة لبعض القضاه .. لن يتقدم القضاء طالما هذه العينه تقود المحاكم
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الدوام يبدأ سبعة تروح لهم الساعة ثمانية يقول لك انتظر شوي الباشاوات يفطرون. وبعدين يقولون ليش الناس تتذمر
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عشان كذه القضيه تجلس عندهم ١٠ سنوات او ١٥ سنه لانكم مش حق شغل . بالله في امريكا واوروبا في سواليف مثل كذه وكمان هذه السواليف والقهوه هي اللي تخلي الواسطات توظف اخوانها وحبايبها
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التعليم بعد ما انتقدهم قينان وزعلوا عليه وبيرفعون قضية عليه عم رجعوا مرة اخرى واتهموا مدرسينهم بالفساد واستثنوا الادارين . تفهمون ما تفهمون بكيفكم
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ضربني وبكى وسبقني واشتكى الواحديتقهوى ويفطرفي بيته العمل عمل ماعادفي امانةوعيونهم قوية
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فضحهم وزعلوا. ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم.🤥
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بدل ما يعاقب الموظفين على تكاسلهم وتركهم العملاء لشرب القهوه والسوالف يشجعهم على رفع الدعوى لمن فضحهم اسلوب عنجهي مستبد من بعض القضاه يارب يوصل ااخبر لولي العهد ويحاسبهم جميعا بما فيهم رئيس المحكمه
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القضاة ثلاثه واحد بالجنه واثنان بالنار وهذا اللي يدافع عن موظفينه ويتقهوى ويسولف ما يشعر بالقهر اللي عند صاحب القضيه ومعاناته بسبب تأخير قضيته والبت فيها. يا اخي حلل راتبك وترى مكافحة الفساد موجوده
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يسجن ويجلد ويشهر فيه لانه فضح فساد وتعطيل لمصالح خلق الله . لكن وقع مع القضاء يعني راح فيها وقديما. قالو ان كان خصمك القاضي فمن تقاضي دعوى جماعيه ودعاوى فرديه . وين العافين عن الناس اعفو واصفحو عنه
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يعني قلهم ارفعوا قضايا والحكم معروف مسبقا وبيجيبه بسرعه فائقه وبيوقف خدماته ويجلده ويغرمه وقضايا الناس قاعده عنده بالسنين وهو كل مره يتأمل من يحاسب هؤلاء
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من التهاون وعدم المبالاه فباالله اي عدل هذا نرتجيه من موظفيين عطلوا مصالح المسلمين في كل مكان لهم في ارجاء الوطن
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****يتم ظلم من يقوم بالتشهير بالمقصرين في اداء واجبهم بادعاء انه صورهم وهم في بيوت اهلهم وليسوا في مكان لاداء واجبهم خدمة للمواطن والوطن واستغلال مواد النظام لاعطائهم المزيد
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الموظفين متوظفين عشان يجلسوا يسولفوا ويتقهووا .عشان كذه حقوق الناس ضائعه والمعاملات متأخره .والرحال صورهم من قهره مسكين تلاقي معاملته طولت وهو مستعجل او ان الموظفين يبغون فلوس عشان يمشوها
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هذا دفاع عن التكاسل والتهاون في العمل اتمنى من صاحب المقطع يرفع فيهم شكوى لولي العهد .. القهوى والسوالف والضحك برا العمل
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متأكد ان التصوير قبل الساعة ٨.. عموما لو أنا مكان احد موظفين المحكمة ما أرفع ولا ورقة ولا اشتغل وأتعب نفسي تدرون ليه..عشان عندهم ضغط عمل شديد جدا جدا ونقص موظفين***
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الناس لن تسكت عن حقوقها بالنسبه للقهوه يتقهوى على مكتبه مافي شي بالعمل اسمه غرفة للقهوه والسوالف
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ولله من المفترض ***والموظفين يزج بهم خلف القضبان ... بالله هل هذه عداله ..
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