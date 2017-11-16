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بسبب شاحن جوال .. وفاة مواطن وزوجته و3 من أولاده في القصيم !
صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن خالد محفر القحطاني، مساء أمس الأربعاء، بعد مرور أسبوع من حدوث حادثة الحريق التي تعرض لها منزله نتيجة حدوث ماس كهربائي، وذلك بسبب ترك شاحن الهاتف الجوال في حالة الشحن؛ مما تسبب في اندلاع الحريق في المنزل.
ووفقا لـ”المواطن” تسبب الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في وفاة ثلاثة من أبنائه ووالدتهم، ولا يزال طفل رضيع يتلقى العلاج في مستشفى الملك سعود في عنيزة.
يذكر أنه في وقت سابق زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود المواطن خالد القحطاني؛ للاطمئنان عليه، وأمر بنقله إلى مدينة بريدة لتلقي العلاج اللازم هناك، ولكن كتب له الله اليوم اللحاق بعائلته.
التعليقات
15 - رامي2017-11-16 07:43:43
المسؤلية على الجمارك هي من سمحة بدخول هذا الاجهزة الرديئه فعليه يجب ان تتحمل المسئوليه من ديه و قيمة اصلاح المنزل و حسبنا الله على كل عابث بارواح المسلمين المستورين الغشاشين
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14 - .ميمي2017-11-16 07:31:33
الله يرحمهم ويغفر لهم
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( عدد التعليقات 2 )13 - الرحااال
الله يرحمهم جميع..وما اقسى هذي المصائب 💚
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12 - مواطن2017-11-16 07:28:37
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 587 )11 - رهوك
الله يرحمهم برحمته وين الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجاره من هالشواحن الجوال ووين وزارة التجاره من بيع مواد البناء الكهربائية الي سوق البناء كله من الصين
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10 - حلم الوطن2017-11-16 07:16:12
*** باذن الله اشوفكم عند أمير الحزم ضابطكم أنتم وسباتكم اصحو يعني لازم يموت ابن مسئول علشان تصحصون
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9 - حلم الوطن2017-11-16 07:13:12
الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين اجمعين يجب تشديد العقوبات على محلات الجوالات التي تقوم ببيع شواحن مقلده عقوبات صارمه سجن ١٠ سنوات كأقل شي هذي فيها ارواح ابرياء وايضا يمنع البقالات من بيعهامنعاباتاً
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8 - أستغفرالله2017-11-16 06:58:07
أستغفرالله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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7 - أبورائد2017-11-16 06:51:29
الله يرحمهم جميع
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6 - ابو فيصل2017-11-16 06:48:46
الله يرحمهم
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5 - إنسان2017-11-16 06:46:37
رحمه الله وأسرته واسكنهم فسيح جناته درسته في المرحلة الابتدائيه نعم الأخلاق
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4 - مواطن غيور2017-11-16 06:45:45
الله يرحمهم برحمته
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( عدد التعليقات 3 )3 - العنيد
لاحول ولاقوه الابالله وانا لله وانا اليه راجعون رحمك الله ياقحطاني انت وزوجتك وبنائك رحمه واسعه الله اغفر لهم اللهم اجعل منزلهم في الفردوس الاعلئ اللهم اامين
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2 - مواطن2017-11-16 06:44:24
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمهم يجب عدم استيراد مثل هذه الشواحن ونناشد وزارة التجارة بمصادرتها من المحلات فورا
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1 - المااااضي2017-11-16 06:42:22
الله يرحمهم
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بواسطة : ابو راكان
هذا ليس المهدي القحطاني هذا الاعور الدجال...
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