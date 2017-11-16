كشف ملابسات واقعة التصوير داخل مدرسة للبنات بسكاكا !

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صحيفة المرصد: ذكرت إدارة تعليم الجوف أن واقعة إعداد تقرير مصور داخل إحدى مدارس البنات بمدينة سكاكا، جرى خارج الدوام الرسمي وبعد خروج جميع منسوبات المدرسة والطالبات عدا المشاركات في التقرير.

وأكدت إدارة التعليم أن التصوير تم بعد موافقة أولياء أمور الطالبات وإطلاعهم على كل التفاصيل، مشيرة إلى أن تصوير التقرير تم بوجود حارس المدرسة وزوجته.

وأشارت إلى أنها تابعت الملاحظات التي سجلها بعض وسائل الإعلام بشأن اختيار توقيت التصوير وما ترتب عليه من تعطيل الدراسة، موضحةً أنها فتحت تحقيقاً في ذلك.