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الزواج بامرأتين أو السجن .. كشف الحقيقة حول إصدار قانون يجبر الرجال على التعدد !

الزواج بامرأتين أو السجن .. كشف الحقيقة حول إصدار قانون يجبر الرجال على التعدد !
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المرصد 137 6٬036 2 ساعتين

صحيفة المرصد : جابت شائعة تفيد بأن الرجال ملزمون بالزواج من امرأتين على الأقل أو مواجهة عقوبة السجن، عدة دول عبر خريطة العالم الإسلامي إلى أن وصلت أخيرا وحطت رحالها في السعودية.

وتضمن محتوى الشائعة أن الحكومة السعودية على وشك إصدار قانونا يجبر الرجال على تعدد الزوجات، بناء على فتوى دينية من (وزارة الأوقاف) وذلك من أجل القضاء على العنوسة وزيادة النسل، على أن تتكفل الحكومة بكافة الأعباء المادية بزواج جماعي مهيب وفقا لـ”عين اليوم”.

وذكرت مصادر إعلامية سعودية أن “الفتوى نصت على ضرورة زواج الرجل من امرأتين على الأقل حتى لا يتعرض إلى السجن” – بحسب الشائعة-.

وأضافت مصادر الشائعة أن الفتوى نصت أيضا على معاقبة المرأة التي تعترض على زواج زوجها من امرأة ثانية بالسجن حتى تتم موافقتها بزوجات أخريات، وختمت الشائعة أن القانون الذي يشرع ذلك سوف يصدر بداية العام الجديد، مع لفتة مشوقة لقارئها بـ “ترقبوااااااا وترقبن”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

137 - يارب ياكريم
2017-11-16 09:53:34
هذا الخبر اللي يفتح النفس ولا بلاش اربع اربع ابغى اربع جميعهن اقل من 20 وبعون الله تسمعون الاخبار الطيبه
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136 -
2017-11-16 09:51:15
تبي تقضي عالعنوسة لا تتزوج من الخارج! تبي تقضي عالعنوسة لا تتزوج من صغيرة عمرها18 والبلد مليان عوانس اعمارهم صكت 28 و35! واذا العانس تزوجت من اجنبي قلتو مآخذها عشان فلوسها طيب مانتو اللي حديتوها عليه؟
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135 - 🎀Faten
2017-11-16 09:43:38
محمد الشهري ) اصيل ياولد قبيلتي الله يخليكم لبعض ويديم عليكم السعاده والهناء انت وام ضياء ويحفظ لكم عيالكم يارب 💐
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134 - ابن الوغيده
2017-11-16 09:42:29
تعليق مخالف
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133 - مسمار
2017-11-16 09:42:21
خمبوووقه شكلها عانت الامرين وتعذبت كثير من طليقها حتى اصبح عندها عقده من الزواج واضح من تعليقاتها خبرررره في معاناة الزوجه ههههههههه من شمة العطر ولغرفة النوم مرورا بالمطبخ اعتبريها تجربه فرديه هههههه
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132 - شاهدمشفش حاجه
2017-11-16 09:42:17
ياااااااليت
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131 - 🎀Faten
2017-11-16 09:40:25
ت١٢٤) ابو طارق وابراهيم الله يكثر من امثالك والله يهنيكم ويديم عليكم السعاده انت وام طارق ويخلي لكم عيالكم > تعلموا شوفوا كيف العشره مايهون عليه ياخذ غيرها الله يسعدهم يارب 💐
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130 - ابو سعد
2017-11-16 09:39:39
اذا كان وراء كل رجل عظيم امراة فما بالك اذا كان وراءه امراتين
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129 -
2017-11-16 09:39:34
اذا زوجته حنونه وطيبه ومسالمه وصبوره وماتقصر معه ولا بشي وتهتم بنفسها وتهتم بعيالها وتهتم بزوجها وتحترم اهله وتحتوي زوجها ليش يتزوج عليها وين الوفاء والاخلاص والقناعه ولا يوم كبرت صارت بنظره قديمه
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128 - ابن الوغيده
2017-11-16 09:38:34
الله يقويهم , واجب دينى وأنسانى ,, الله جل جلاله أمرنا بالزواج مثنى وثلاث ورباع , ولم يأمر بزوجه واحده ,, الا للعاجز الواهن العاجز ,, لاكن الان ينقص الرجوله ,لقد ,, أسترجلة النســــــــــــــــــــاء
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127 -
2017-11-16 09:37:12
منهو الغبي الي يتزوج ثانية بعد غلطته الاولى
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126 - السامر
2017-11-16 09:34:40
والله احلى خبر في حياتي لو سمحوا لهذا القانون انا اطالب خادم الحرمين بأقراره فورا والله ياكثر البنات وهذي سنه محد يعترض عليها الا المتخلف صدقوني بنقضي على العنوسه والغزل والخطف الشباب ودهم يتزوجون
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( عدد التعليقات 30,767 )
125 - قلم الحقيقه
2017-11-16 09:33:50
يعتقد أنها اشترت له العطر الرجالي وأهدته له حتى تشم رائحة عطر حبيبها الذي قبله من على قرب . عالم مرضى لاينفع معها لادواء وليس لها شفاء الا البعد عنهم والتخلص منهم.أصلآ الهدية بمفهومها عندهم حرام .
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124 - أبوطارق وابراهيم
2017-11-16 09:32:01
طبعا مو كل الرجال يرغبون بالتعدد الحمدالله لو ادور العالم كله ما احصل ولا بتجي ومستحيل الاقي مثل الغاليه ام طارق ... وما ابدلها لو اموت عادي انسجن لان نفسي ما قبلت الا ام طارق وغيرها من النساء عافتهم
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123 - زائر
2017-11-16 09:31:13
( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ) سورة يوسف
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( عدد التعليقات 30,767 )
122 - قلم الحقيقه
2017-11-16 09:29:00
لو تقول له حبيبي طلقها.لو تقول بتقود سيارة منعها.لو تقول بتسافر معه طردها.يحصي عليها أنفاسها وخطواتها هي معه تحت الاقامة الجبرية وهوسجانها.تشتري له عطررجالي بدلآ من شكرآ يتهمها هذا عطر من تعرفينه قبلي
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121 - اي والله هذا الكلام الطيب
2017-11-16 09:28:39
تكفى ياطويل العمر نبي اجبارنا على التزوج من 4 دخييييلك دخيييلك وادعمنا مادين بس وخل الباقي علينا نكثر الامه الاسلاميه بعون الله
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120 - ...
2017-11-16 09:25:06
هو والفيونكه
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119 - 🎀Faten
2017-11-16 09:25:03
من الحين اقول انا راضيه يتزوج عليا بس والله بيحس بقيمتي اذا تزوج فوقي بيندم ندم انه تزوج مابيلقى وحده مثلي 😇
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118 - ...
2017-11-16 09:24:51
تعليق مخالف
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117 - ...
2017-11-16 09:23:51
لا طاح الجمل كثرت سجاجينه
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116 - ...
2017-11-16 09:23:08
تعليق مخالف
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115 - االغامدي
2017-11-16 09:22:46
صورتها وارسلتها لزوجه وردت عليه تقول خلهم يسجنونك
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114 - ...
2017-11-16 09:22:34
طالع ويه العنز واحلب لبن
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113 - ...
2017-11-16 09:21:57
روح التف بفراشك اللهم لاشماته الله يعافينا ولا يبلانا مصائب قوم عند قوم فوائد
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112 - 🎀Faten
2017-11-16 09:21:28
ياتتزوج ثنتين يا سجن عجيييبة صرااحه اتمنى ماتتطبق لان مو كل شخص يبغى يتعدد بالزوجات حده وحده تبغون تزوجون فوقها وحده ثانيه !!
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111 -
2017-11-16 09:20:59
اصلا ام 18 وام 25 وام 30 صارن وام 35 ماعاد يبن يتزوجن الا رجل شاب عنفوان معضل رومنسي وسيم
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110 - ...
2017-11-16 09:20:13
تعليق مخالف
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109 - ...
2017-11-16 09:19:16
يقول بيعدد من بنات ***ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ي ووع تعوذ من ابليس اترك الهياط روح ****
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108 - مـ
2017-11-16 09:18:33
تعليق مخالف
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107 - ...
2017-11-16 09:18:01
انت مشي المراه جنبك اكبر فشيله منته رجال
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106 - ...
2017-11-16 09:17:30
ي الله الي الثلاثين والعشرون والاربعون والخمسون غارو ي الله تكفى تزوج وحده ي ****
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105 - ...
2017-11-16 09:16:33
تعليق مخالف
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104 - ...
2017-11-16 09:15:50
ي شين الهياط
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103 - اليتيم
2017-11-16 09:15:47
ماعندنا قل عزاب زوجو العزاب وبعدين فكرو في التعداد
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102 - ...
2017-11-16 09:15:33
ي شين ***لا قامو يهايطون
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( عدد التعليقات 30,767 )
101 - قلم الحقيقه
2017-11-16 09:14:17
الزواج سكينة وتآلف ومحبة وأشواق واحترام وتقدير بين كل زوجين وهؤلاء المتخلفين المتوحشين المعقدين الشكاكين شطبو كل ماذكروأبقو فقط على غرفة النوم والمطبخ لايذكرون زوجاتهم الا معها غيرها خذي شتم واحتقار.
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100 - مـ
2017-11-16 09:13:40
بيوم واحد امس دافع للدوله حوالي ٣٥٠٠ مايسمى رسوم وهي ضرايب وفوقها مخالفات مرورية تصيد غير ال راح ول جاي ومن شخص واحد كيف بالبقية هذا دخل اكثر من البترول المفروض يرجعون بعضه ع الناس
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99 - الناقد
2017-11-16 09:13:33
لو كان هذاالكلام قبل عشر سجنين يمكن يصدق .لكن الوقت هذا .احمد ربك ليفرضون ضربية على الزواج وانجاب الأطفال . قال ايش قال يعدد .انت الحين اصرف على الاولى وعلى عيالك .ووفر سكن لهم وسدد ديونك .
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98 - ...
2017-11-16 09:13:32
كل بالأول اللهم لاشماته من ذول ***الي بيقبلن مت طول الأشباه الي بيفتحون ***مثلك مجلس ووع
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97 - ...
2017-11-16 09:12:44
ووع انت سد حلقك الجايع وبعدين تزوج عشر مو اربع ي ***
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96 -
2017-11-16 09:12:42
المشكلة لما يجيك واحد عمره70 او60 ويبي يعدد من فتاة عمرها17 او20 سنه وتكون هي الزوجة الثالثه مادري الرابعه؟! طيب وينك عن العوانس؟! كثير فتيات اعمارهم ف ال30 فمافوق عازبات وينك عنهم تاركهم ورايح لام17؟
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95 - جابر
2017-11-16 09:11:04
انا ابي اربع بس يكونوا 16 الي 18 هذي السعاده غيرهم البيتهم عبي ومرض
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94 - ثقافة رأي
2017-11-16 09:09:27
امنعو موافقة الزواج من الخارج وانتهى الموضوع.
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93 - واقعي
2017-11-16 09:08:39
راحو الي يقرو وجاك ..... الرجل يقدح من راسه
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92 - ...
2017-11-16 09:08:18
نحن قاعدين لكم ي بني شهوان وبنو دعش وبنو لبرلزم نسفل فيكم لقيام الساعه
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91 - ...
2017-11-16 09:04:34
اى اساس انت يتزوج بنت ،35-انت ووجهك ي ***
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90 - ...
2017-11-16 09:03:54
من يقول المعدد ياخذ طفله ولا بنت خمس وثلاثين ما تفرق معاه **بياخذ الثالثه والرابعة والخامسه وخصوصي اذا كان مزواج ***ورى النسوان يبيع شرفه كل يوم في ديره اللهم لا شماته
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89 - مـ
2017-11-16 09:02:53
****وكـ يناظرون لبعض لهم سنين ولا عمره شم ريحة انثى ولا يقدر يقرب لها *****
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88 - زائر المرصد
2017-11-16 09:02:32
مرضى اصحاب الشائعه ومن يصدقها سقيم
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87 - ...
2017-11-16 09:02:24
ووع
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86 -
2017-11-16 09:00:28
اتحدى واحد يعدد من وحدة عمرها في ال30 او بال35 او بال40 سنه اتحداه؟ هذا اذا هدفهم القضاء على العنوسة واسألوا الراغبين في التعدد هل يرغب بالتعدد من فتاة عمرها18 او من فتاة عمرها35؟ اغلبهم يبي صغيرة!!
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85 - زائر
2017-11-16 08:59:31
ورد في الخبر ( يجبر الرجال على تعدد الزوجات) بناء على فتوى دينية من (وزارة الأوقاف) اصلاً وزارة الأوقاف ليست مخولة للإفتاء , الإفتاء يكون من ( الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بهيئته الدائمة )
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( عدد التعليقات 30,767 )
84 - قلم الحقيقه
2017-11-16 08:58:55
عالم مضروبة بصناديق رؤوسها بداء الشك في نسائهم وزوجاتهم كل واحد منهم يتمنى يربط رجلين الانسانة اللي عنده بقيد من حديد وهو ممسك بها لاتطلع ولاتخرج الا معه بعد أن يفك القيد عنها.خلاف أخلاقهم المتوحشة .
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83 - تممممم
2017-11-16 08:58:44
تم
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82 - حمدالربياوي
2017-11-16 08:58:38
(واطيعوا الله ورسوله وأولي الامرمنكم ) سمعا وطاعة احس انه قرار جدا مهم للقضاء على الفساد
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81 - ...
2017-11-16 08:57:07
تعليق مخالف
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80 - المااااضي
2017-11-16 08:55:31
هذه الاشاعة اطلقها بني صحيون *******
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79 - المُزن
2017-11-16 08:54:55
🍃🍁ياتُرى وش القضية الأهم اللي مفروض تشغلنا ؟ 🍁🍃
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78 - سعود
2017-11-16 08:53:21
الباءه
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77 - شرارة
2017-11-16 08:53:08
يازينه من خبر
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76 - ومن يتق الله يجعل له مخرجا
2017-11-16 08:51:38
هذا القرار يعود بالنفع العظيم على الأسر والمجتمع ويعتبر حل شامل لمشاكل عانت منها كل أسرة بسبب التقاليد والعادات التي لا أصل لها شرعا وعرفا
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75 - ...
2017-11-16 08:51:38
تعليق مخالف
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74 - عادل نجيب
2017-11-16 08:51:10
هذه إشاعة لايتكلم بها عاقل إطلاقاً المرأة ليست سلعة تُباع وتُشترى بل هذه أحلام هُواة الجنس وأُبشركم أن ولي العهد لها بالمرصاد
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73 - سعود
2017-11-16 08:50:41
من استطاع منكم البراءه فل يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجام. ترى هذي اشاعات ..واذا خظتوا فيها زياده ترى بتصير صدق .فكونا ..ترى حرمه وحده تكفي وتفقع المراره وينشبون بالحلق
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( عدد التعليقات 30,767 )
72 - قلم الحقيقه
2017-11-16 08:50:23
من أجل المزيد من الزيوت الساخنة المغلية المتوفرة بالاسواق بكثرة على مختلف أنواعها.ماخلصو من شره وهو بعيد عنهم ناقصهم يجيهم بشره وعدوانه وهو قريب منهم.العنوسة لها أسبابها ومسبباتها ليس هناك كفؤ للزواج.
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71 - مـ
2017-11-16 08:49:40
تعليق مخالف
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70 - ...
2017-11-16 08:49:23
الي مو قد الزواج وبنت الناس لا يتزوج اجلس ع فصعتك وراتبك ع قدك ي طرار اجلس ع فصعتك ي فصعه
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( عدد التعليقات 29 )
69 - ياسر11
2017-11-16 08:47:12
عيرتني بالشيب وهو وقار... ليتها عيرت بما هو عار إن تكن شابت الذوائب مني ...فالليالي تزينها الأقمار = طيب وين هالقراروحنا شباب؟
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68 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-16 08:46:15
لو جمعوا بنات الكون كله ما يساوون جمال ورقة واخلاص أم ضياء ( عندي) هي مصدر سعادتي ورأس مالي وفى الأساس كيف اتزوج والرقم السري لقلبي ( عندها)
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67 - ...
2017-11-16 08:44:52
المراه من لها خيار اتركو التسلط الذكوري واظهر مراجلكم ي ****ع الاطفال وابنسوان ي اشباه الرجال
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66 - يا زين الخبر .... متى التطبيق ....
2017-11-16 08:44:37
يا زين الخبر .... متى التطبيق ....
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65 -
2017-11-16 08:43:16
نعم يحق لك ازعاجي في كل وقت بس انت وينك 😂
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64 - عادل الوحش
2017-11-16 08:41:19
شائعه وغير معقول فرضها شائعه قويه وغير معقوله
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63 -
2017-11-16 08:40:48
يقولك وذلك من أجل القضاء على العنوسة..على اساس اللي بيعدد بيأخذ وحدة عمرها30 او 40 سنه !! اصلا اغلب المعددين حتى الشيبان اذا يبي يعدد بياخذ وحدة صغيرة عمرها من17 الى22سنه او يروح يعدد من اجنبية
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62 - فكر عين العقل
2017-11-16 08:39:08
نصحيه اللي متزوج الاولى خلك على زوجتك واطفالك صح ترقب بثانيه ليش لانه جديده جسمه رشيق وماعندها اطفال وصوته رقيق بالمشاعر بس بعد سنه او سنتين تجيب طفل ويزيد المصروف وتصير العن من الاولى
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61 -
2017-11-16 08:39:01
ايام العز والفوائض المالية والنغنغة والناس اقل ما اعطو منحة زواج ولا كان السكن ميسر تبيهم يعطونك الان وهم صارو ياخذون منا والاوضاع كما تعرف شكل الامور رايحة 🖕🏼 بفلوس ولا بلاش تسهلها السواقة
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60 - ...
2017-11-16 08:37:52
انا لو فكرت اتزوج معدج والله ي عنده فلوس ي بلاش اتزوجه اصرف عليه الرخنه وع عياله هويه ومنصب بعد مهندس ولا دكتور عنده فلوس وخير
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59 -
2017-11-16 08:37:42
نعم يحق لك ازعاجي في كل وقت بس وينك 🤣🤣🤣 هات طرف الخيط عجل
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58 - ...
2017-11-16 08:35:03
مو انت الي تفرض ع الناس الناس وحدها من تقرر حياتها بلاش من ذا الاسلوب وانجب انت وياه واحترمو نفوسكم دام النفس محترمه وراضيه
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57 -
2017-11-16 08:34:13
ايام العز والفوائض المالية والنغنغة والناس اقل ما اعطو منحة زواج ولا كان السكن ميسر تبيهم يعطونك الان وهم صارو ياخذون منا والاوضاع كما تعرف شكل الامور رايحة 🖕🏼 بفلوس ولا بلاش تسهلها السواقة
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56 - ...
2017-11-16 08:33:23
تعليق مخالف
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55 - ...
2017-11-16 08:32:36
الي تبي تتزوج مهدد اقصد معد لاىتتزوج طرار لانها بتموت وبيموتون عيالها منىالجوع ولا بخيل ولا ماعنده شهاده خذي من نفس بشرتك لا ترضين بالاقل بلا عنصريه بلا الحكي ماخوذ خيره انت الي بتعيشين بعد
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54 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-16 08:31:43
المشكلة قلبي بيدي وماضن قلبي يعصاني غيمة هوائى مطرها رش بستاني والفجر أشرق وماتت كل أحزاني ياما كتبته بشعري وكل ألحاني : الشيء الثاني لو جابو بنات الكون ماتنفتح نفسي وتهنى روحي غير معى أم ضياء أحبها.
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53 - ...
2017-11-16 08:28:29
ماىتبيك من زين وجهك ابوك ي الثقه تناقش الرجال ي رخمه
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52 - ...
2017-11-16 08:27:09
تفرض عامل رجل وامراه قال
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51 -
2017-11-16 08:26:53
ايحق لي ان ازعجك عندما اشتاق اليك؟
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50 - ...
2017-11-16 08:25:52
بكيفنا نحن من يقرر مابقى الاهي يجي واحد من يفرض عليه انقلع
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49 -
2017-11-16 08:25:15
الزواج من ارث الصحوة المفروض نصير زي برى***
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48 - ...
2017-11-16 08:25:13
نعليق مخالف
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47 - ...
2017-11-16 08:24:46
خف علينا ي ابو اسلام معتدل قول ي تبي**** ي تبي دين تدين اما ***مع أبد ماريجي والله ماريجي ولاريركب بعدد
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46 - بالمختصر المفيد
2017-11-16 08:24:07
المفروض السجن لمن لا يعدل بين الزوجات
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45 - ...
2017-11-16 08:23:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ...
2017-11-16 08:22:32
زي زينههن بعد يفرضون علينا شي خارج الدين والشرع مو انت ي زلابه الي تقرر عننا نحن فقط بكيفينا نتزوج معدج مطلق ارمل اجدب ماىتفرضه علينا عاد ماربقى الا هي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 -
2017-11-16 08:22:31
الل جاي صداقات وفرندات وانفتاحات الزواج هذا من ارث الصحوة نريد نرجع لاسلامنا المعتدل الاسلام الجديد وفق الرؤية ومشاريع نيوم السياحية 💃🏻🍾🖕🏼
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
42 - ...
2017-11-16 08:21:11
أكلو عيال الاولى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 -
2017-11-16 08:21:08
اتزوجها وتطلع تشتغل مع الرجال حتى تساعدني بالمصروف ولا بأس اذا اتصل عليها الزملاء وتناقشو في موضوع الشغل وهي جنبي 🙄😐
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
40 - ...
2017-11-16 08:20:31
محلاه يجيني الاعور ويقول اعرسي ع مزوج ولا ارمل ولارمطلق ولا بنسجنك يماه خفت لا لا****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
39 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-16 08:20:11
فكّر انا مافي مخ 😎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-16 08:19:53
قيادة المرأة السيارة وانتهت ، السينما وفُرِضت دخول الملاعب وطُبّق .. باختصار لم تعد هناك قضايا فجيء بقضية التعدد ل... صرف الناس عن : الأهم ..
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37 - رفيق الدرب
2017-11-16 08:19:46
المهم يتوفر المهر وتزوج من طبقتك وحترضى بالعيشه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ههههههههههه
2017-11-16 08:19:12
ياليت اصلن ياليت اصلن السعودي لايستطيع الزواج *** قال قانون اجبار اجبروهم هم يريدون دالك
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35 - ...
2017-11-16 08:18:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-11-16 08:18:39
****ماخذين الزواج تجاره الواحد يتجوز ويجلس عشرين سنه وهوا يقصد اهل زوجته وايطلبو مبلغ خيالي يعنوهن وعونوهآ لاتحرمه اللانسانه الضعيفه من الزواج عشان حب الفلوس
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33 - شغف
2017-11-16 08:18:12
الزواج مودة والان اصبح عداوة وتشاحن الشاب يفكر الزواج سهرةوفاة وطرب لاعلم انها حياة جدية وأجيالقادمة الزوجة تفكرأنها مولات وجبات وعشيات وكافيهات ويكون تحت امرها ومصروفات وتبذيرهنا تبداء الخلافات وطلاق
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32 -
2017-11-16 08:17:10
الل جاي صداقات وفرندات وانفتاحات الزواج هذا من ارث الصحوة نريد نرجع لاسلامنا المعتدل الاسلام الجديد وفق الرؤية ومشاريع نيوم السياحية 💃🏻🍾🖕🏼
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
31 - ...
2017-11-16 08:17:07
أصلن واضح الي طلعه عقله في ****وكذب ما صار ذا الخبر تحدى الشي الثاني الحكومه ما راح تفرض علينا شي ماورد بالشرع ولا حتى القانون تزوجنا معدج مطلق ارمل اعزب بكيفنا نحن منىيقرر
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30 - .
2017-11-16 08:15:15
امحق ...واللي مايبي يتزوج ثنتين وحده تخب عليه مثلي وش الحل معه ...غصب ..اقول توكلوا بس
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29 - وشك وشك
2017-11-16 08:15:05
والله كل يوم مشاكل مع زوجتي بسبب ان اتزوج الثانيه ولكن مع هذا النظام سارتاح
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28 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-16 08:15:03
ألله سبحانه وتعالى يقول ولن تعدلوا صدق الله العظيم
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27 - ابو شدا
2017-11-16 08:14:32
9 - مممم 2017-11-16 08:01:54 خفوالله المراء مهي لقيه شي تكل وتوكل عياله ونتو تبغون ابو سروال يتزوج.... ابو سروال يتزوج 2و3 لكن ابو بنطلون طيحني مشكلة عصره. لا يتزوج ولا رفع بنطلونه.
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26 - رفيق الدرب
2017-11-16 08:12:48
والله هذي الشايعات حلوه ولاتخل بامن البلدقدتساعد في حل المشكله اللي موافق يرفع اصبعه واللي يبغى نظام يسكر اذنه
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25 - حزم
2017-11-16 08:12:06
تابع 2/تشكل مفهوم لدى المرأه ان الزواج تلبية لطلباتها الماديه وليست الحسيه 3/تزايد اعباء الحياة فاصبح ماكان بالامس تكميلياً اليوم ضرورياً 4/ثقافة العيب التي طفحت فلم يعد يبالي المرء بشي وهناك المزيد
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24 - ابو سلطان
2017-11-16 08:11:28
عجلو علينا وحنا لها لوتبون ثلاث
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23 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-11-16 08:11:20
شائعة لا تصدق كلام في كلام عسانا نقدر نصرف على وحده وبزرين وهذا يقول زوجتان لإكثار النسل
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22 - محمد
2017-11-16 08:10:37
علي الطلاق ان ودي ياتي امر باجباري تعداد الزوجات
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21 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-16 08:10:33
يالبيه لو طبق .
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20 -
2017-11-16 08:09:48
عاد مهبول وطقوا له بقرعه يبونها من الله وان أعرس الله لا يرده قذوف وعين ماتشوف
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19 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-16 08:09:30
اللي ما هو معدد إلا خوف من السجن ◽يجلس عند امه ويكسب برها افضل له😁
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18 - شغف
2017-11-16 08:07:51
السجن افضل من سجن في زوجتين وبعدين تتكفلون بمصاريف المهروبعدها ناكل ورطة في معيشتهم وتسحبنا عند الحقوق ميصرف علي وعلى طلباتي ولايستأجرلنا استراحة ولايترك لي سيارة ولايطلعنا كل يوم مولات ومعيشنا بحسرة
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17 - حزم
2017-11-16 08:06:52
فتشوا عن المستعنسين ( الرجال الذين تجاوزوا سن االزواج ولايريدون الزواج برغبتهم ) وستجدون ان اعدادهم مقارب لاعداد العوانس الزبده الرجال ماعاد يبون يعرسون للاسباب التاليه 1/ ارتفاع المهور وتكاليف الزواج
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
16 - جليس الليل
2017-11-16 08:05:17
تكفون لاتقولون اشـــــــــــــــــاعه يارب حقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
15 - يارب سترك
2017-11-16 08:05:00
ياريت اتزوج التانيه بس تكون مدرسه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
14 - .
2017-11-16 08:03:49
حنا نبيهم يطلعون قرار يحد من النسل .. وانتم تبونه يتزوج ثانية !!
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
13 - شغف
2017-11-16 08:03:40
ولي مايبي الزواج ولا فية عذر شرعي ولا غيرة وسليم من جميع العيوبي ولانفسية فقط لايستطيع تحمل الزواج وتكليف وتبعاتة بالمختصر يالله يصرف على نفسة حتى يصرف على عيلة لاكن هو فضل الحياة العزوبية ويعرف الله
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12 -
2017-11-16 08:02:40
شائعة غريبه الهدف منها الإساءة للمسلمين ولحل مشكلة العنوسه بين الشباب والشابات لابد من مساهمة الصناديق الخيرية في تذليل الصعاب المالية التي يعاني منها الشباب وسن قانون تخفض بموجبه تكاليف الزواج
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11 - راشد
2017-11-16 08:02:27
المفروض يكون فيه قانون صارم لمعاقبة كل من يٌطلق الشائعات ويثير البلبله
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10 - مواطن @
2017-11-16 08:02:02
لو صدر أمر مثل هكذا يكون أفضل شي سمعته
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9 - مممم
2017-11-16 08:01:54
خفوالله المراء مهي لقيه شي تكل وتوكل عياله ونتو تبغون ابو سروال يتزوج
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8 -
2017-11-16 08:00:13
مستحيل ، مع نفسه الى طلع الشاءعه
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7 - Aaa
2017-11-16 07:59:38
اقوووول نبغى سكن
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6 - رفيق الدرب
2017-11-16 07:59:25
انا ع وشك ****مافي صبر بداية. العام
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5 - أبو سحاااب
2017-11-16 07:58:50
ينطبق على الشيبان فوق الخمسين ولا ما ينطبق ما عاد به عذر تتعذر به الأولى إلا إن كان انها ترضى دخولك السجن سنين كسني يوسف فيجوز والكثير قد يفعلنها وهي مستعده تروح له السجن يقضي وطره فالسجون ما قصرت .
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4 - رفيق الدرب
2017-11-16 07:58:15
انا موافق واليوم يبدي الموضوع لا يتاخر***
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3 - تاسي
2017-11-16 07:58:13
هلا والله هذي الاخبار الي تفتح النفس من الصبح - انا ابغى وحدة بس كفاية
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2 - ملقوف
2017-11-16 07:57:57
الرجال قادر على دفع المهر والسكن و***
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1 - حمد ابو بشرى
2017-11-16 07:57:22
ليت الخبر صحيح
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