الزواج بامرأتين أو السجن .. كشف الحقيقة حول إصدار قانون يجبر الرجال على التعدد !

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صحيفة المرصد : جابت شائعة تفيد بأن الرجال ملزمون بالزواج من امرأتين على الأقل أو مواجهة عقوبة السجن، عدة دول عبر خريطة العالم الإسلامي إلى أن وصلت أخيرا وحطت رحالها في السعودية.

وتضمن محتوى الشائعة أن الحكومة السعودية على وشك إصدار قانونا يجبر الرجال على تعدد الزوجات، بناء على فتوى دينية من (وزارة الأوقاف) وذلك من أجل القضاء على العنوسة وزيادة النسل، على أن تتكفل الحكومة بكافة الأعباء المادية بزواج جماعي مهيب وفقا لـ”عين اليوم”.

وذكرت مصادر إعلامية سعودية أن “الفتوى نصت على ضرورة زواج الرجل من امرأتين على الأقل حتى لا يتعرض إلى السجن” – بحسب الشائعة-.

وأضافت مصادر الشائعة أن الفتوى نصت أيضا على معاقبة المرأة التي تعترض على زواج زوجها من امرأة ثانية بالسجن حتى تتم موافقتها بزوجات أخريات، وختمت الشائعة أن القانون الذي يشرع ذلك سوف يصدر بداية العام الجديد، مع لفتة مشوقة لقارئها بـ “ترقبوااااااا وترقبن”.