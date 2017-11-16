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كان يخطفهن ويفعل بهن الفاحشة بالإكراه .. المصادقة على حكم القتل تعزيرا في “مغتصب النساء” بمكة !

كان يخطفهن ويفعل بهن الفاحشة بالإكراه .. المصادقة على حكم القتل تعزيرا في “مغتصب النساء” بمكة !
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المرصد 26 3٬448 2 ساعتين

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة صادقت على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في مكة بأحد أبشع الجرائم المرتكبة والقاضي بقتل جان تعزيرا إثر خطفه النساء لمناطق خالية من السكان وفعل الفاحشة بهن بالإكراه وتصويرهن وذلك بعد إيهامهن بتوصيلهن للأماكن التي يرغبن بها، كما يسلبهن بعد تهديدهن بالأسلحة.

وجاء الحكم نظير الجرائم الشنيعة التي ارتكبها بحق عدد من النساء ودون مراعاة لحرمة البلاد والعباد إضافة إلى انتهاكه للأعراض وفقا لـ”عين اليوم”.

وبعثت محكمة الاستئناف بالمنطقة ملف القضية كاملا المتضمن الحكم للمحكمة العليا للتدقيق بالحكم في المرحلة النهائية.

وكانت الجهات الأمنية قبضت على الجاني قبل قرابة العام بعد ارتكابه للجرائم الشنيعة وإثر تلقيها بلاغا عن ذلك حيث يرصد الجاني النساء الراغبات في التوصيل لوجهتهن دون مرافقة أحد ويتوقف عندهن لأركابهن بعد الاتفاق بالتوصيل بمقابل مبالغ زهيدة حتى يضمن موافقة المرأة لإيصالها، وبعدها يتوجه للمناطق الخالية بالقوة بعد قفل الأبواب ووسط توسلات الضحايا وبرفقته المسكر باستثناء إحدى الضحايا حيث توجه بها لأحد الأحواش المجاورة لإحدى المباني وبعد فرارها تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت التحقيقات، ومن خلال إحدى الكاميرات المثبتة على مبنى مجاور للحوش تمكنت الجهات المختصة من معرفة مواصفات السيارة ليتم بعدها تكثيف البحث عن الجاني، وأسفرت الجهود بالقبض عليه خلال فترة وجيزة، كما ينزع الجاني بعد الانتهاء من ارتكاب الجريمة لوحة السيارة حتى لا يتمكن الضحايا من رصد الأرقام والإبلاغ عنه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - العود
2017-11-16 09:53:43
لماذا لا يذكر اسم الجاني طالما اتخذ بحقه حد الحرابة؟ ولماذا لم تحدد جنسيته؟
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25 - 🎀Faten
2017-11-16 09:36:11
حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يبتز بنات الناس الله ياخذه ليتهم يعذبونه الله لايوفقه
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24 - الحقباني
2017-11-16 09:33:03
شكر يقحطاني علي وطنيتك وعلي معلومه مهم (بس أين مسؤولين) ورسالتنا للداخليه فيه افريقيين عندهم هويات وجنسيات سعوديه والي عنده ولد مسجل عشرين ولد على اسمه لازم اعاد ليس هذا وطن غالي علي فقير أم الغني لا
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23 -
2017-11-16 09:30:56
لندن مدينة 10 الاف كاميرا والمجرم يجيبونه خلال ساعات .ياليت نستفيد من تجرتهم خاصة في مكه وجدة والرياض .
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22 - راجع قدام
2017-11-16 09:26:12
حتى بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة سوف يكون هناك نساء ورجال يطلبون التوصيل في الشوارع لانهم لا يملكون قيمة السيارة .. وقد يتكرر مثل هذه الحوادث .. ما حدث جريمة من شخص عديم الانسانية والاخلاق وبس .
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21 - راجع قدام
2017-11-16 09:22:08
حوادث الاغتصاب موجودة في كل انحاء العالم وهناك مسموح للمرأة بالقيادة .. ربط الحوادث يقيادة المرأة ربط بعيد عن الواقع .. نسأل الله لنا ولكم السلامة
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20 - راجع قدام
2017-11-16 09:20:13
لماذ ربط قيادة المرأة للسيارة بهذه الحوادث الرجال الان مسموح لهم بقيادة السيارة فهل هناك رجال يتقلون اللموزين او يطلبون مشوار من احد في الشارع وهل اذا قادت المراة للسيارة فلن نجد احد منهم يطلب توصيل .
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19 - اكيد
2017-11-16 09:18:39
اكيد سعودي او يمني
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18 - القحطاني
2017-11-16 09:16:27
البرماويه معاملتهم للحجاج سيأه والناس تفكرهم مواطنين وأستغلال ومضاعفه اسعار والخدمه تحت الصفر الفلبين واندنوسياوالهند والصين فيها مسلمين ويبغون الشغل وامانه فيهم وشغل نظيف وألي ماخدم مكه مالناحاجه فيه
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17 - 11
2017-11-16 09:15:31
هذا بسبب منع النساء من القياده اضطروا ان يركبوا معه الحمدلله تم السماح بقياده المراه
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16 - القحطاني
2017-11-16 09:12:44
ورسالتنا للداخليه فيه افريقيين عندهم هويات وجنسيات سعوديه والي عنده ولد مسجل عشرين ولد على اسمه لازم اعاده النظر في ألي في هالامور الي مشت عليكم وين الحس الامني وليش كل الي في دوائر مكه متخاذلين ليش
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15 - القحطاني
2017-11-16 09:09:37
مكه الله يشرفها لازم تنظف ورسالتنا لمدير شرطه مكه ينظفها تنظيف يليق بمكه واسم مكه اما الحملاات الي يوم يومين وتنتهي هذي ماتعطي نتيجه الخربات والبيوت المشوهه في روس الجبال لازم تهدم والاحياء لازم ترتب
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14 - القحطاني
2017-11-16 09:07:05
خلو الحريم الي اغتصبهم عديم الرجوله ياخذون حقهم بأيديهم يبتدون من تكسيره مثل ماكانو يتوسلون له الواطي خلو الحره ألي في قلوبهم تطلع بأخذ حقهم من هذا الجبان مسود الويه وبعدها اصلبوه كم يوم يكون عبره
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13 -
2017-11-16 09:04:13
عوذ بالله وش تنتظرون من سنة وهو يأكل ويشرب ويستهلك كهرب ومياه اعدموه ونظفوا مكة من نجاسته
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12 - زائر المرصد
2017-11-16 09:00:57
هذه الجرائم والتقارير الكثيره هي من كانت السبب في مطالبتنا بقيادة المرأه لسيارتها حتى لا تكون عرضه لمثل هالمواقف ولكن ينبري قلم من في قلبه مرض مسفّهاً لمطالباتنا واصفا من يطالب بقيادتها بالفاسق للاسف
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11 - الحقباني
2017-11-16 08:51:54
علم( 4 - القحطاني )لكيمرات ضروريه وشرط ماحد يفتح لو كفتيريا الا بكيمرات خارجيه وداخليه وكل محل وكل شارع كلامك جميل ولكن الأبد متابعه مباغة من الأمن الي الان والاجنبي يدير المكتب العقار كل شي مافيه مت
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10 - المااااضي
2017-11-16 08:50:31
هذا مايريده بني صحيون من معارضة قيادة المرأة للسيارة..يجبرون نسائهم على الركوب مع الاجانب ..هيا وش رايك ياصحونجي ..اكيد انك مبسوط.
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9 - ...
2017-11-16 08:42:58
عسى بس ماه. *** مارنستبعد
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8 - ...
2017-11-16 08:42:05
تعليق مخالف
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7 - ...
2017-11-16 08:41:06
في فرق ترى بين الاختطاف وبين الي راح يتاجر ب
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( عدد التعليقات 10,256 )
6 - الرحااال
2017-11-16 08:40:28
ت 1..هذا مافعله فرعون ..اعوذ بالله 💚
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5 - عادل الوحش
2017-11-16 08:39:37
جزاه واقل من جزاه
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4 - القحطاني
2017-11-16 08:31:33
الكيمرات ضروريه وشرط ماحد يفتح لو كفتيريا الا بكيمرات خارجيه وداخليه وكل محل وكل شارع والشوارع الرئيسيه كيمرات مثل ماركبو ساهر في يومين يركبونها الداخليه على جميع الشوارع تريح المحققين وتحس بالامان
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3 - شغف
2017-11-16 08:26:28
النوعية هاذي ودك تقطع يديهم وارجلهم من خلاف ليعرف سوء عملة طول حياتة مع السجن ويشهر بة
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2 - عبدالرحمن
2017-11-16 08:25:28
مثل هؤلاء يجب القصاص فيهم فورا وون اخذ ورد وتاخير في القضيه ... المحاكم ولله يبغى لها غربله .. اصغر قضيه تاخذ سنين
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1 - زيت زيتون
2017-11-16 08:24:48
كم كنت اتمنى ان ينفذ الاعدام بالاسيد حرقا وذلك باحضار برميل ملئ بالاسيد ووضع ارجله فيه ثم يوضع بطنه وصدره ثم رأسه وبعد ذلك لايبفى الا العظام ترمى بأقرب زباله وعدم دفنه بمقابر المسلمين
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آخر تعليق
بواسطة : الرحااال

لم اجد اجمل صدقه من صدقات البشر..الا صدقة الفقير المحتاج،الفقير عندما يتصدق لابن...
بواسطة : عبودي

ما ابي ادخل في النوايا المقطع وكانه متفق عليه مع صاحبة التصوير والله اعلم...
بواسطة : العود

لماذا لا يذكر اسم الجاني طالما اتخذ بحقه حد الحرابة؟ ولماذا لم تحدد جنسيته؟...
بواسطة : 🎀Faten

يااقلبي على الولد باين انه من الصفوف الاوليه المفروض قبل ماتتقفل المدرسة يشوفون...
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