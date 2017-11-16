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“العمل” تكشف حقيقة وجود “حد أدنى” لرواتب العاملين بالقطاع الخاص !

“العمل” تكشف حقيقة وجود “حد أدنى” لرواتب العاملين بالقطاع الخاص !
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المرصد 25 2٬200 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عدم وجود حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص سواءً الوافدين أو السعوديين.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين على موقع التواصل ،تويتر، بشأن قبوله وظيفة في القطاع الخاص براتب 1500 ريال وهل هناك حد أدنى في هذا القطاع من عدمه، قائلاً: “لا يوجد حد أدنى لتحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص سواء الوافدين أو السعوديين”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - تعليق 18 اللغة الإنجليزية ليست فرض عين عليك في بلدك
2017-11-16 11:56:37
أي بلد في العالم تجد اللغة الإنجليزية في الدرجة الثانية . يعني كل بلد يتكلم ويكتب ويتعامل مع العالم بلغته الام . حنا هنا يجي الوافد ويفرض عينا التكلم بالغة الإنجليزية . يجب اننا نفرض على العالم لغتنا
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24 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-16 11:54:52
التآمينات قبل كم سنه قالوا ماراح يتسجل إي موظف سعوي في التامينات رلتبه أقل من خمسة الآف وين راح كلامهم ؟
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23 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-16 11:52:11
للمعلوميه من الألف إلى خمسة الآف لا يعتبر راتب بل مكافأه الراتب من السته الآف وفوق هذا راتب .
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22 - هههههههههه
2017-11-16 11:36:22
يعني طارن الثلاثتلاف!! ههههههههههههههههههههههههههه
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21 - زائر
2017-11-16 11:26:43
هذا الراتب لايكفي حتى العامل الأجنبي هل سيفتح بيت أو أجار اوزواج الشاب أو كهرباء أوماء أو معيشه بهذا راتب القطاع الخاص الضعيف جدا
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20 - Sar-al-sa
2017-11-16 11:24:49
عدم التحديدشيءحسن وعدم التعويق لانشاء الاعمال الخاصه بقيودشيءاحسن واركان السلامه والامن والصدق والعدل من ارباب الاعمال واجب مراقب يثاب فاعله ويعاقب تاركه والدخل من التنافس وجوده الانتاج ستخلق راتب جزل
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19 - الحد الادنى
2017-11-16 11:06:58
فقط معترفين فيه للعمالة المنزلية ويامواطن قيس نفسك معاهم. بل بالعكس هم في وضع جيد لان المبلغ كامل يعتبر توفير بالنسبة لهم. ماكل شارب لابس مدفوع الرسوم مسافر ومدفوع بدل الاجازة. و ولد وش يقدر يوفر منها
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18 - البدراني
2017-11-16 10:49:01
الشغل موجود والله انه موجود عملت إعلان جاني اكثر من الف سيفي ولاكن الشباب يبون واحد يصحيهم من النوم الصباح يجي العمل أو يجيئك ما عنده شهادة فليوم انصح الشباب اللي ما عنده لغة ينتسب لاحد المعاهدياخذلغة
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17 - جحدر
2017-11-16 10:47:15
التستر منتشر بمحلات الذهب خميس مشيط... اقسم بالله اكثر المحلات لليمنه والحين انحاسوا مع السعوده . ورافضين يسعودون المحلات خميس مشيط الوحيد اللي مايجيها مكتب العمل
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16 - صعب الانتظار
2017-11-16 10:40:31
انتم تناقضون انفسكم يامكتب العمل والتامينات الاجتماعيه
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15 - المهاجر
2017-11-16 10:39:35
المواطن السعودي بصعوبه يحصل على وظيفة والوافد يحصل بسهوله على الوظيفه في جميع القطاعات والله قهر(بلادي وان جارت علي عزيزة واهلي وإن نظنوا بي كراموا) احبك يا وطني
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14 - محمد الجعيد
2017-11-16 10:37:06
وليش التامينات تشترط ان يكون راتب السعودي 3000
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13 -
2017-11-16 10:34:00
شو خيو راتبي انا مش مكفيني انا واخواتي ٢٥الف بس محاسب
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12 - برنامج التحول الوطني 2023
2017-11-16 10:30:33
كيف لكم يا وزارة العمل مخالفة النظام الذي صدر من مجلس الوزراء قبل عدة سنوات في عهد الملك عبدالله بأن يكون الحد الأدني للاجور للموظفين السعوديين هو (ثلاثة الاف ريال) ثم يتم إلغاءه فجاء بدون أي مبرر !
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11 - القناص
2017-11-16 10:28:22
نتمنى من صاحب الحزم تشكيل لجنه للنزول الى الأسواق لتكشف فضيحة تقبيل مصالح الوطن وارزاقهم لوافدين متستر عليهم من مواطنين فاسدين علما أن هذه التجاره توفر آلاف الوظائف والمليارات داخل الوطن
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10 - ابو شدا
2017-11-16 10:27:38
التأمينات توقف عن المنشأة كل ما يتعلق بها تحت النطاق الأحمر إذا الموظف السعودي راتبه أقل من 3000. ومين يقول مافيه حد أدنى.
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9 -
2017-11-16 10:22:25
امريكا والدول الاخرى يوجد حد ادنى للاجور ويجب تطبيقه هنا . ولا بس ساهر والضرائب الي تاخذونها من الغرب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 - القناص
2017-11-16 10:21:21
المؤسف السعودي يتسول وظيفه من الوافد والغريب والمحزن مولات وأسواق ومؤسسات ومطاعم كبيره لغير سعوديين متسترين او مستثمر العماله من نفس جنسيتهم ولايمكن إدخال سعودي يفضحهم يعطونه مبلغ مقابل الأسم فقط
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7 - حُبّ الكتاب وحُبّ ألحان الغناء *** في قلب عبد ليس يجتمعان
2017-11-16 10:18:04
أعان الله الجميع
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6 - القناص
2017-11-16 10:14:36
آخر من يعلم مكتب العمل عن الرواتب والوظائف في القطاع الخاص والمؤسسات الوهميه التى لديها عماله من نفس جنسيته المتستر عليه عشرات واذا نقص عليهم يجيب خمسين عامل من الشارع متخلفين متى يعلمون ومتى يدركون
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5 - وين
2017-11-16 10:14:35
وين يوم يقولون الحد الادنى 3000 ،،،، ألف وخمسمية في الشهر وش تسوي
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4 - جليس الليل
2017-11-16 10:12:09
تعليق مخالف
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3 -
2017-11-16 10:08:19
اللي عندو لهجه لبنانيه ممكن يستلم راتب عالي
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2 - -
2017-11-16 10:05:59
مكتب العمل أخر من يعلم !
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1 - حزم
2017-11-16 09:59:57
في ناس بتشتغل من غيرراتب ( خدمة شرف )
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