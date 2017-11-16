“العمل” تكشف حقيقة وجود “حد أدنى” لرواتب العاملين بالقطاع الخاص !

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صحيفة المرصد : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عدم وجود حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص سواءً الوافدين أو السعوديين.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين على موقع التواصل ،تويتر، بشأن قبوله وظيفة في القطاع الخاص براتب 1500 ريال وهل هناك حد أدنى في هذا القطاع من عدمه، قائلاً: “لا يوجد حد أدنى لتحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص سواء الوافدين أو السعوديين”.