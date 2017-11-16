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شاهد.. لحظة إنقاذ طفل تم نسيانه داخل مدرسته !
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة إنقاذ طفل يبدو أنه نُسي داخل مدرسة ابتدائية، حيث أغلقت أبوابها بعد انتهاء الدوام دون الانتباه إلى وجوده داخلها.
وكشف الفيديو شخصين يقفان أمام بوابة المدرسة قبل أن يقوم أحدهما بتسلق البوابة ويسحب طالباً من الداخل، ولم يتضح ملابسات الفيديو أو هوية منقذي الطالب أو مكان وزمان تصويره.
التعليقات
26 -2017-11-16 11:54:13
الحارس والسائق أما يتوظف بواسطة أو استعطاف لا يعرف يقرأ او يكتب كبير في السن أو علية سوابق أو مريض نفسي ما يعرف إلا افتح القفل وسكر القفل بس لية ما يوظف شباب ويكون روتبهم ممتازة وتحت إشراف التربية ?
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25 - زيت زيتون2017-11-16 11:15:25
شئ مضحك حتى عند اكتشاف الغلط يقولوا مسويينها علشان المكافأه وعلشان كذا خلاص لاعاد احد يصور اي غلط وخلوزعيط وزعيطان يهملون وتقع الكارثه وبعدين تعالوا وتبكبكبوا
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24 -2017-11-16 11:12:32
لو كان ابوه اميرررررر لقامة القيامة
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23 - ملكي2017-11-16 11:11:43
يمكن يبون يصرفونه لان الولد لم يكن متأثر أو يبكي وليس خائف .حفظ الله إبناءنا وأبنائكم من كل شر ومكروه.
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22 - مع الخيل2017-11-16 11:02:31
جزاهم الله خير المفروض يتعاقبون المدير والوكيل
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21 - شغف2017-11-16 10:57:03
مسوينها حركها يمكن يأتيهم مكافئة اوشي رمزي مشكلتنا مكشوفين هذي الحركات مكشوفة تصووورن يعني أنها بطوله عفوبه
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20 -2017-11-16 10:53:36
ذولا اذا ما كانوا أهل الطفل. فهم ***..وينبغي أن يعاقبوا..وكان عليهم الإتصال على الدوريات..خاصة وأن الطفل سليم وما عنده مشكلة لو انتظر قليلا خلف الباب حتى تجي الشرطة
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19 - البدراني2017-11-16 10:43:07
الناس اليوم تلفق للتعليم والله يعين طفل ممكن كذب تمثيل
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( عدد التعليقات 1,340 )18 - الديدحان
ياخي صباحك عسل يالعنيد يالبي هالقلب . تحياتي لك وللغالين عليك .
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( عدد التعليقات 14,225 )17 - العنيد
الديدحان // صباح الورد صباحك سعيد يارب العالمين
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16 - حُبّ الكتاب وحُبّ ألحان الغناء *** في قلب عبد ليس يجتمعان2017-11-16 10:18:26
الحمدلله على السلامة
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15 - alhwawe2017-11-16 10:18:21
الغريبه أنهم نزلوه من سور المدرسه بدون شنطه ويوم وصل السياره ولا الشنطه على ظهره ؟؟؟؟ شلووووووون ؟؟
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( عدد التعليقات 1,340 )14 - الديدحان
والمفروض او يجب ان يكون مع كل طفل جهاز نداء سريع في حال التاخر .
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( عدد التعليقات 1,340 )13 - الديدحان
الذي نيته سيئه في التعليق نقول له اتق الله . انا اعتقد ان المنقذين اتو لاخذ اولادهم من المدرسه . واحد ابناء المنقذين بما فيهم المرأه وفقها الله قال لهم يوجد طفل في المدرسه . هذا والله اعلم .
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12 - ابو الحقيقة2017-11-16 10:12:05
الان يجيك الناطق الرسمي ويقول لماذ يتسلق المواطن الباب لانقاذ ابنه ولماذ شقيقه يصور وسوف نقاظيه وهلم جراءءءءءوكان الموظوع وسلامة الطلاب لا تعنيهم تباً لهم
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11 - صالح2017-11-16 10:01:27
يكبر و ينسى
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10 - فكر عين العقل2017-11-16 10:01:09
يمكن طالب نام في الفصل محدن شافه
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9 - ما حد درى عنك2017-11-16 10:00:16
في مشاكل كثير تحصل و لكن الكاميره هي من تثير هالمشكله
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( عدد التعليقات 14,225 )8 - العنيد
هذا أقل مايفعل لأن المدرسه ليس بها اهتمام بالأطفال ولا كان سألوا أهل الطفل منذ بدء الحصه الاولي في الروضه عن غيابه ربما اكتشف أمره وتم اسعافه ولكن الاهمال
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7 - عزوز2017-11-16 09:56:28
عبودي هذا اسم تعلق فيه و مسوي تحلل المقطع هههههههه
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6 - عبودي2017-11-16 09:53:57
ما ابي ادخل في النوايا المقطع وكانه متفق عليه مع صاحبة التصوير والله اعلم
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5 - 🎀Faten2017-11-16 09:53:41
يااقلبي على الولد باين انه من الصفوف الاوليه المفروض قبل ماتتقفل المدرسة يشوفون ويتأكدون ان مافي ولا طالب داخلها الله حماه ولطف فيه الحمدلله ،الله يحفظ اطفالنا واطفالكم ويحميهم من كل مكروه يارب حصنوهم
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4 - المتيم2017-11-16 09:52:39
هذا حصل في مدينة العيون بالاحساء قبل يومين هالحين يطلع مسجون يقول راح نقاضي اللي صور واللي صورت هي امراه
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3 - محتار يا بيه2017-11-16 09:52:11
يجب فصل المدير ليش ما اخذ فره على الفصول قبل لا يقفل المدرسه و لا مستعجل يلحق المطعم قبل لا يقفل
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2 -2017-11-16 09:49:52
هذا اهمال من الوالدين يتغدوا و يناموا و ينسوا ولدهم
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1 -2017-11-16 09:43:29
احفظو الله يحفظكم احفظ الله تجده امامك احفظ الله يحفظ لك ابنائك وازواجك وبناتك واهلك احفظ الله في السر والعلن واتقو الله واقطعو دابر كل معصيه وكل ذنب واطرد وسائل الشيطان
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