شاهد.. لحظة إنقاذ طفل تم نسيانه داخل مدرسته !

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة إنقاذ طفل يبدو أنه نُسي داخل مدرسة ابتدائية، حيث أغلقت أبوابها بعد انتهاء الدوام دون الانتباه إلى وجوده داخلها.

وكشف الفيديو شخصين يقفان أمام بوابة المدرسة قبل أن يقوم أحدهما بتسلق البوابة ويسحب طالباً من الداخل، ولم يتضح ملابسات الفيديو أو هوية منقذي الطالب أو مكان وزمان تصويره.