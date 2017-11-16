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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس
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المرصد 19 920 2 ساعتين

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الرياض-ربيع

الرياض-عبد السلام الهليل

الوطن-خالد

الوطن-هنداوي

مكة-ياسر أحمد

مكة-عبد الله جابر

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - ولدالشيوخ
2017-11-16 11:47:29
صباح الخير يا قلبي❤️، صباح الخير يا وطني🇸🇦، صباح الخير يا امي، صباح الخير ياللي عندكم روحي، صباح الخير ياجروحي💔. نسيت اليوم الخميس🤔، مافيش جروح؟ نفكر كيف نقضي ويكند مختلف ومميز، ويكند ياعيال..
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18 - ولدالشيوخ
2017-11-16 11:23:42
صباح الخير ع الجميع.. مشرف واعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين، والحمد لله والشكر على كل نعمة انعمها الله علينا، اللهم ما اصبح بي من نعمه او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر..
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17 - 🎀Faten
2017-11-16 11:09:46
ت١٢) وعليكم السلام
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16 - القناص
2017-11-16 11:02:02
لاأحقر من الذي يبادر الناس بالإساءة إلا الذي يرد المعروف بالإساءة عقوق أن تبكي عيناً سهرت الليل تحرسك وتضرب يداً افنت عمرها ترعاك عقوق ان تردم بئير شربت منه وتقطع شجره أكلت منها
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15 - ولدالشيوخ
2017-11-16 11:01:48
هلا بالخميس.. الونيس المؤنس، الذي يذهب الوحشه، يا صباح الخير يا يوم الخميس هد نفسك مالنا عنك غناة انت خير ايامنا وانت الونيس جعل يفداك الأحد واللي وراه، صبح صبح وبتسم نتمنى لكم يوما مبتهجا ابتسموا😬..
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14 - القناص
2017-11-16 10:53:55
ظروف الحياه احياناً تحرمك من أشياء كانت هي جمل مافي الحياة في نظرك تحرم منها وكأنها كانت حلم ولو حاولت إعادتها بخسارة كل ماتملك وحياتك الحقيقيه لن تكون إلا كسراب في صحراء قاحله يقودك سرابها الى الموت
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13 - alhwawe
2017-11-16 10:52:48
احبك لو تكون حاضر .. احبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرقني .. راح امشي معاك للاخر احبك حب خلاني .. ابيع الدنيا من اجلك وبكره لو تعود تاني .. اخلي الغالي يرخص لك احبك لو تحب غيري .. وتنساني وتبقى بع
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12 -
2017-11-16 10:46:39
سلام عليكم قميعا ازيكم ***
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11 - القناص
2017-11-16 10:45:37
احياناً تشعر بغربه داخلك تكون أنت غريب على نفسك إنكسار داخلك تنظر لمن حولك وكأنهم بعيدين كل البعد عنك ترجع للذاكره تتمنى ان يعود زمان مضى تتخيل كل الأصدقاء ولأهل كنت سعيداً رغم صعوبة الحياة وشقائها
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10 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏
2017-11-16 10:43:40
الطواقي المحترمين🎭قواطي النيفيا المحترمات🎭صباح الخير🎭لازم يا كحيلان تسدد ديون النادي بأسرع وقت ممكن وإلا انا مستقعد لك ولأمثالك🎭العالمي له أمة من العاشقين لن ترضى بهذا الوضع🎭المهرج/ رشيد سليم🤡🤘
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9 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-16 10:39:57
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ليس المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا باللَّعَّانِ. ولا بالفاحشِ ولا بالبذيءِ.. المؤمن يبتعد عن كتابة مالايليق من الكلام والالفاظ..ويتقي الله فيما يكتب..ويراقب الله فيما يكتب
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8 - القناص
2017-11-16 10:38:39
أعجبنى كركتير التستر يصور الواقع الذي نعيشه آلاف المتستر عليهم هل الجهات المسؤله والرقابيه تدرك الوضع الاقتصادي لدوله وهل السكوت على هذه المليارات المهاجره يعتبر من ظمن الفساد الذي يحارب من الحزم
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7 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-16 10:36:36
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.. انت يامن تكتب اعلم انك مسؤول امام الله عما تكتب.. فاتق الله واكتب مايرضي الله ورسوله
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6 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-16 10:35:49
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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5 - 🎀Faten
2017-11-16 10:34:56
ولد الشيوخ والقناص ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالنور والفرح 💐
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4 - القناص
2017-11-16 10:30:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير
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3 - ولدالشيوخ
2017-11-16 10:24:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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2 - 🎀Faten
2017-11-16 10:23:47
الله يسعد صباحكم جميعًا بكل خير ✋🏻💞💐 ..
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1 - حُبّ الكتاب وحُبّ ألحان الغناء *** في قلب عبد ليس يجتمعان
2017-11-16 10:23:18
حب لأخيك ما تحب لنفسك
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