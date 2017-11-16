إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!

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صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة، عن إيقاف الكاتب الرياضي أحمد الشمراني ومنعه من الكتابة في الصحف السعودية- بحسب “المواطن”. ورجحت المصادر أن يكون السبب هو موقفه من قضية اللاعب “محمد العويس”.

وكان الإعلامي “الشمراني” قد أثار الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول قضية “العويس” ثم سارع بحذفها، وتسببت في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي.

وقال الشمراني في تغريداته المحذوفة: “إذا اعتبروا سلفة وكيل اللاعب لموكله، وتحويل اللاعب لوكيله شراكة في الفساد، فماذا نسمي قرار اتحاد منتخب ومرجعيته مركز التحكيم الرياضي بنظامية انتقال العويس للأهلي، بعد سلسلة تحقيقات تمت الاستعانة فيها بخبير أجنبي، أليس فيها فساد بل شبهة فساد .. فقط أسأل“.

وأضاف: “من حقق وقرر نظامية انتقال العويس للأهلي هو الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس اتحاد لعبة أخرى، ومن نقض القرار إذا كان واثقًا لماذا يمنع الأهلي من اللجوء للفيفا؟”. يذكر أن هيئة الرياضة قد أدانت الأهلي في قضية انتقال حارسه محمد العويس للنادي، قادمًا من الشباب.

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