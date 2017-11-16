إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!
صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة، عن إيقاف الكاتب الرياضي أحمد الشمراني ومنعه من الكتابة في الصحف السعودية- بحسب “المواطن”. ورجحت المصادر أن يكون السبب هو موقفه من قضية اللاعب “محمد العويس”.
وكان الإعلامي “الشمراني” قد أثار الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول قضية “العويس” ثم سارع بحذفها، وتسببت في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي.
وقال الشمراني في تغريداته المحذوفة: “إذا اعتبروا سلفة وكيل اللاعب لموكله، وتحويل اللاعب لوكيله شراكة في الفساد، فماذا نسمي قرار اتحاد منتخب ومرجعيته مركز التحكيم الرياضي بنظامية انتقال العويس للأهلي، بعد سلسلة تحقيقات تمت الاستعانة فيها بخبير أجنبي، أليس فيها فساد بل شبهة فساد .. فقط أسأل“.
وأضاف: “من حقق وقرر نظامية انتقال العويس للأهلي هو الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس اتحاد لعبة أخرى، ومن نقض القرار إذا كان واثقًا لماذا يمنع الأهلي من اللجوء للفيفا؟”. يذكر أن هيئة الرياضة قد أدانت الأهلي في قضية انتقال حارسه محمد العويس للنادي، قادمًا من الشباب.
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التعليقات
الله لايبلانا ... التلون يودي راعيه في داهيه .... مره يكتب في الرياضه ومره في السياسه ومره في الفن ... وهذي النتيجه astoooooop
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من الصحفين المتعصبين للاهلى وقد اثار العديد من المشاكل يسيب تحيزه لذا واجب وقفه . قرار جيد ولاغبار عليه
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عقبال إياف البوق الأزرق*****
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اللهم لك الحمد والشكر // بداية التصحيح إيقافه مع انه تأخر كثيراً حتى تمادى // والقادم أفضل والدور عل البقية
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حيوحشنا
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مصلحة البلد اكبر من مصلحة النادي لكن من يفهم هذي المشكلة التعصب اعماه عن الحقائق واسلوبه التحريضي بدس السم بالعسل واضح يقول كل شيء وبعدين يختم انا فقط اسأل ؟ مو سؤالك هذا فيه التهييج للجماهير .
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ومن قال لكم ان الشمراني كاتب رياضي الشمراني وخالد قاضي مشجعين اهلاويين متعصبين لايمتان لمهنة الصحافة بصله
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لا يكفي الايقاق اتمنى ان يعتذر رسميا امام الملا و يتعهد بعدم تكرار ذلك او يحال لملفه للجهات المختصه . خلونا نرتاح من العنصرية والتشكيك الي شغال عليه منذ سنين.
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يستاهل هذا اكثر واحد يثر العنصرية والتعصب في الرياضة السعودية ويسوي نفسه برىء بكلمته الاخيرة ان أسأل فقط . جاك الجواب ومثل ما يقال (لا تحرش بالزمل وانت حويشي).
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تعليق ١٣الشمراني يحرض في تغريدته النادي الاهلي وجماهيره والمتهمين في القضية للجؤ للفيفا ok
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احسن ما عنده شي كيسوا فاضي يروح يكتب قصص للاطفال
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التعصب الأعمى لأي فريق كان طريق غير سوي هيئة الرياضة السعودية ورئيسها ننتظر منه إغلاق دكاكين التحليل الرياضي واسنادها للاعبين ومدربين قدامى بإشراف هيئة الرياضة .
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يستاهل قليل الإيقاف أتمنى شطب
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الطحالب يطهبلون بالمظلومية واثاريهم افسد الفرق على الاطلاق منذ ايام مؤسسهم اللي شعاره افوز او اخرب.. فاز عليهم الاتحاد قبل 50 سنة زعل مؤسسهم واخذ الكاس للبيت ولا استلموه الا عام 1425 ههههههههه
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يستاهل هذا الللللللللشمراني .... وكنت متوقع إيقافه هو وغيره ....
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المنطقه تغلي والشمراني صجنا بالاهلي والكورة
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انتقال العويسفي الفتره المحرمه ... انتقال عوض خميس في الفتره الحره ووقتها صرح اللاعب بانه يريد البقاء في النصر ولكنه يريد الزياده ووقتها صرح رئيس النصر بانهم لايحتاجون عوض خميس اذا اراد الانتقال حر
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أي نظاميه إنتقاله هههههه تفاوض اللاعب وتدفع له وبمعسكر المنتخب وبتسهيلات من مدير المنتخب الأهلاوي وقبل الدخول بفترة الستة شهور وتخفيه عن ناديه كي لايرجع ---بأي منطق يتكلم هؤلاء
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يا جماعة تكفون احد يبسط لنا التغريده
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قرارممتاز والغريبة لا عقوبة بحق لاعب الرايد والنادي الاهلي سعيد المولد بجريمة اهانة جمهور التعاون قبل سنة في مبارة التعاون والرايد يوجد لقطة تلفزيون لعيون الواسطة لجنة الانضباط ساكتة في عهد احمدعيد
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قرارممتاز والغريبة لا عقوبة بحق لاعب الرايد والنادي الاهلي سعيد المولد بجريمة اهانة جمهور التعاون قبل سنة في مبارة التعاون والرايد يوجد لقطة تلفزيون لعيون الواسطة لجنة الانضباط ساكتة في عهد احمدعيد
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نتائج **الأهلي بسبب العويس: 1- خسر المسيليم معنويا بعد ماكان بقمة تألقة. 2- خسر العويس والملايين اللي صرفها على صفقته. 3- خسر ثقة جماهيره وشتت أحلامها في حال هبوطه ومعاقبته.يبقى الزعيم هو الانظف
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أوقف أو لم يوقف محد درا عنه !!
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قرار مناسب.
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عقبال بقية المتعصبين
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يا الله**** افنى عمره ما شاف دوري الا قبل امس و مسوي فيها محامي الطحالب.
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هذا ا**** يجب إيقافه عن الاعلام اراءه متعصبة انفعالي غير متزن لا يفقه في كرة القدم سوى ****. قرار حكيم بوركت الجهود.
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الأهلي بسبب العويس: 1- خسر المسيليم معنويا بعد ماكان بقمة تألقة. 2- خسر العويس والملايين اللي صرفها على صفقته. 3- خسر ثقة جماهيره وشتت أحلامها في حال هبوطه ومعاقبته.
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الحمدالله والله اني ماطيقه ابدا ويعلم الله ماتفرج كوره ولا احبها ولاتعنى لي اطلاقا وابداا بس سبحان الله الادمي هذا تابعته مره كذا مع الشباب احسه (***** وسلام
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كل شي واضح . تم التغريد وحذف التغريد . هذا والله اعلم .
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