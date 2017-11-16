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ضاحي خلفان يحدد موعد نهاية تنظيم الحمدين.. وعودة عزمي بشارة للكنيست الإسرائيلي!

ضاحي خلفان يحدد موعد نهاية تنظيم الحمدين.. وعودة عزمي بشارة للكنيست الإسرائيلي!
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المرصد 24 2٬482 2 ساعتين

صحيفة المرصد: حدد الفريق ضاحي خلفان، القائد السابق لشرطة دبي، موعد نهاية تنظيم الحمدين بعد عامين من الآن، وعودة مستشار أمير قطر الفلسطيني عزمي بشارة للكنيست الإسرائيلي.

وعلق خلفان في سلسلة تغريدات له، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على الدور القطري في تخريب المنطقة العربية. وقال إن قطر استطاعت أن “تؤجج العرب وتخرب أوطانهم في استخدامها لكبوش الإخوان المستأجرين”، غير أن الخليجيين والمصريين “انتبهوا لتنظيم الحمدين وقطعوا عليه الطريق”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “عندما خرج الثعلب يومًا في ثياب الواعظين وبدأت الجزيرة تنطلق صدقناها.. إلى أن استمعنا إلى أشرطة المؤامرة لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه”.

وتابع: “لقد كانت الحكاية كلها كذبة.. منذ البداية”. مؤكدًا “فشل مشروع تنظيم الحمدين والحمد لله”، وأنه سينتهي تمامًا “بعد عامين”. وعن دور الفلسطيني عزمي بشارة، قال لم يعد هناك مفرّ من عودته مرة أخرى “إلى الكنيست” الإسرائيلي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!
2017-11-16 13:37:16
15 - متأمل ...تميم سيكون شجاعا ووطنيا // لا ترفع سقف آمالك !! فالحب من بذره ؟!
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23 - ابو شدا
2017-11-16 13:37:13
ولا نجح ولا تحقق أي شيء مما ذكرت خلال ال عشر سنوات الماضية إلا الدمار.
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22 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!
2017-11-16 13:34:46
سيخرج لنا (( قوم أو قل جماعة )) خونة يسيؤون للإمارات ويثنون على خونة قطر ؟!! هل تعرف فرقتهم ؟ طبعا ليسوا صفوية مجوس !!
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21 - متأمل
2017-11-16 13:25:58
أنقذ أباك يا تميم وحاسبه حسابا يسيرا .. قبل أن يحاسب حسابا عسيرا .. لقد أغواه هواه وأطاع مردة الأنس وأنت لا شك تعرفهم .. بِرأباك بعذابك فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، لا تأخذك العزة بالأثم فتأثم ،
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20 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!
2017-11-16 13:24:34
ضاحي خلفان يكره الخونة !! هل أنت مثله تكره خونة قطر وأذنابها وشرفائها ؟!
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19 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!
2017-11-16 13:23:31
11 - مسمار ... مدري ياضاحي ع اي اساس حددتها بعد عامين// لأن الخيانة حبلها قصير من قوم يكذبون ويخونون كما يتنفسون !!!
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18 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!
2017-11-16 13:18:44
13 - الحنظلي التميمي ... صديق ليتك ماتسبق الاحداث // الخيانة سبقت الأحداث ،،، فأستر خيانة الخونة ؟!
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17 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!
2017-11-16 13:17:00
خيانة ذميم وآل ذميم خيانة جار لجاره !!
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16 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!
2017-11-16 13:16:06
لم يمر عبر التاريخ ؟ خيانة كخيانة خونة قطر
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15 - متأمل
2017-11-16 13:15:37
أتوقع بل أكاد أجزم أن الشيخ تميم سيكون شجاعا ووطنيا .. وسيقتاد الحمدين وكل زمرة الفساد السياسي والمالي في قطر إلى محكمة الفساد .. وعندها سيسجل له التأريخ هذه البادرة والشجاعة .. لقد أينع رأس الفساد
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14 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!
2017-11-16 13:14:59
اخونجية ؟ خونة دين وطن
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13 - الحنظلي التميمي
2017-11-16 13:06:44
صديق ليتك ماتسبق الاحداث وتثقل شويه
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12 - ههههههه
2017-11-16 13:05:19
الله يشفيك .... المهم ***
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11 - مسمار
2017-11-16 12:59:58
مدري ياضاحي ع اي اساس حددتها بعد عامين تقرا الفنجان يعني ياخي قول في القريب العاجل قول عاجلا غير اجل عااامين ياضاحي الله يهديك
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10 - كلام فاضي
2017-11-16 12:42:34
تعليق مخالف
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9 - ***
2017-11-16 12:32:28
تعليق مخالف
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8 - اسد السنه رحمه الله
2017-11-16 12:17:40
تعليق مخالف
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7 - المتيم
2017-11-16 12:15:15
تعليق مخالف
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6 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-11-16 12:10:20
سنتين كثيرة !! وليش ما نغزوها غزو الفاتحين الأوائل وناخذ الغاز والخير إلي عندهم وبالمقابل نعلمهم عقيدة السلف الصالح النقي بدون شوائب وما علينا من الأتراك دام عندنا صواريخ بالستية التي أرعب جيوش العالم
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5 - ابراهيم
2017-11-16 12:09:37
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2,433 )
4 - ابونواف...
2017-11-16 12:03:33
اللهم احمي المملكة العربية السعودية دولة وحكام وشعب اللهم انصر الجيش السعودي وثبتهم وسدد رميهم واشف مصابهم وارحم شهيدهم
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3 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-16 12:01:41
ضاحي أعرفك 😎😎
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
2 - هع
2017-11-16 12:00:18
اي خبر مايزيد راتبي مايهمني
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
1 - هع
2017-11-16 11:58:32
وان طلبناك
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