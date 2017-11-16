ضاحي خلفان يحدد موعد نهاية تنظيم الحمدين.. وعودة عزمي بشارة للكنيست الإسرائيلي!
صحيفة المرصد: حدد الفريق ضاحي خلفان، القائد السابق لشرطة دبي، موعد نهاية تنظيم الحمدين بعد عامين من الآن، وعودة مستشار أمير قطر الفلسطيني عزمي بشارة للكنيست الإسرائيلي.
وعلق خلفان في سلسلة تغريدات له، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على الدور القطري في تخريب المنطقة العربية. وقال إن قطر استطاعت أن “تؤجج العرب وتخرب أوطانهم في استخدامها لكبوش الإخوان المستأجرين”، غير أن الخليجيين والمصريين “انتبهوا لتنظيم الحمدين وقطعوا عليه الطريق”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “عندما خرج الثعلب يومًا في ثياب الواعظين وبدأت الجزيرة تنطلق صدقناها.. إلى أن استمعنا إلى أشرطة المؤامرة لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه”.
وتابع: “لقد كانت الحكاية كلها كذبة.. منذ البداية”. مؤكدًا “فشل مشروع تنظيم الحمدين والحمد لله”، وأنه سينتهي تمامًا “بعد عامين”. وعن دور الفلسطيني عزمي بشارة، قال لم يعد هناك مفرّ من عودته مرة أخرى “إلى الكنيست” الإسرائيلي.
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استطاعت قطر أن تؤجج العرب وتخرب أوطانهم في استخدامها لكبوش الإخوان المستأجرين…الخليجيون والمصريون انتبهوا لتنظيم الحمدين وقطعوا عليه الطريق..
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
عندما خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين وبدأت الجزيرة تنطلق صدقناها…إلى أن إستمعنا إلى أشرطة المؤامرة لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
لقد كانت الحكاية كلها كذبة ..منذ البداية
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
فشل مشروع تنظيم الحمدين والحمد لله
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
لذلك على عزمي بشارة إلى يعود إلى الكنيست 😂😂😂😂
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
بعد عامين سينتهي تنظيم الحمدين تماما.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
15 - متأمل ...تميم سيكون شجاعا ووطنيا // لا ترفع سقف آمالك !! فالحب من بذره ؟!
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ولا نجح ولا تحقق أي شيء مما ذكرت خلال ال عشر سنوات الماضية إلا الدمار.
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سيخرج لنا (( قوم أو قل جماعة )) خونة يسيؤون للإمارات ويثنون على خونة قطر ؟!! هل تعرف فرقتهم ؟ طبعا ليسوا صفوية مجوس !!
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أنقذ أباك يا تميم وحاسبه حسابا يسيرا .. قبل أن يحاسب حسابا عسيرا .. لقد أغواه هواه وأطاع مردة الأنس وأنت لا شك تعرفهم .. بِرأباك بعذابك فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، لا تأخذك العزة بالأثم فتأثم ،
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ضاحي خلفان يكره الخونة !! هل أنت مثله تكره خونة قطر وأذنابها وشرفائها ؟!
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11 - مسمار ... مدري ياضاحي ع اي اساس حددتها بعد عامين// لأن الخيانة حبلها قصير من قوم يكذبون ويخونون كما يتنفسون !!!
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13 - الحنظلي التميمي ... صديق ليتك ماتسبق الاحداث // الخيانة سبقت الأحداث ،،، فأستر خيانة الخونة ؟!
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خيانة ذميم وآل ذميم خيانة جار لجاره !!
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لم يمر عبر التاريخ ؟ خيانة كخيانة خونة قطر
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أتوقع بل أكاد أجزم أن الشيخ تميم سيكون شجاعا ووطنيا .. وسيقتاد الحمدين وكل زمرة الفساد السياسي والمالي في قطر إلى محكمة الفساد .. وعندها سيسجل له التأريخ هذه البادرة والشجاعة .. لقد أينع رأس الفساد
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اخونجية ؟ خونة دين وطن
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صديق ليتك ماتسبق الاحداث وتثقل شويه
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الله يشفيك .... المهم ***
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مدري ياضاحي ع اي اساس حددتها بعد عامين تقرا الفنجان يعني ياخي قول في القريب العاجل قول عاجلا غير اجل عااامين ياضاحي الله يهديك
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سنتين كثيرة !! وليش ما نغزوها غزو الفاتحين الأوائل وناخذ الغاز والخير إلي عندهم وبالمقابل نعلمهم عقيدة السلف الصالح النقي بدون شوائب وما علينا من الأتراك دام عندنا صواريخ بالستية التي أرعب جيوش العالم
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اللهم احمي المملكة العربية السعودية دولة وحكام وشعب اللهم انصر الجيش السعودي وثبتهم وسدد رميهم واشف مصابهم وارحم شهيدهم
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ضاحي أعرفك 😎😎
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اي خبر مايزيد راتبي مايهمني
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وان طلبناك
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