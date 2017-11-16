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هل يتم الاستغناء عنهم؟..بالفيديو: وزير الصحة يحسم الجدل حول مستقبل الموظفين بعد «الخصخصة»!
صحيفة المرصد: نفى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال بشأن عزم الوزارة الاستغناء عن بعض موظفي القطاع الصحي الحكومي، بعد تطبيق الوزارة لمشروع الخصخصة.
وقال الوزير في مقطع فيديو متداول له: “سنقوم بتهيئة الموظفين وتدريبهم مع الخصخصة.. لن نستغني عن أي موظف، ونحن حريصين على أن نحافظ على الجميع”.
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التعليقات
44 - saeed2017-11-16 13:49:49
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43 - ابو عبدالله2017-11-16 13:41:16
ليت وزير التعليم يتعلم منك معنى الأمان الوظيفي للمعلم
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42 - ✅✅2017-11-16 13:39:48
وزير محبوب متميز
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41 - يمني مقيم2017-11-16 13:39:09
ليش الغلط يا سعودي احنا نحبكم وانا تكلمت بالذي بخاطري ما بغلط على احد
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40 - إلى مقيم تعليق 92017-11-16 13:36:29
ياتعليق 9 انت وأمثالك عباقره فقط بأجترار برسيم قات العلف وفي الانبطاح لايران وعملائها اسيادگم القناديل
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39 - مصدر الكلمه2017-11-16 13:36:05
منذو سنوات ونسمع عن الخصخصه ومازال الوضع مستمر بدون خصخصه !
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38 - وجه السعد2017-11-16 13:35:44
افضل وزير سعودي
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37 - المواطن2017-11-16 13:27:51
وزير يجب علينا ان نشيد به موفق في عمله حطوه وزير التجارة ونجح بتفوق وحطوة وزير الصحة ونجح بتفوق يستاهل كل خير والدعوة الصادقة ونتمنى البحث عن وزير للتعليم بنفس مستوى توفيق الربيعة او أحسن ان وجد
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36 -2017-11-16 13:25:16
الحمدلله الذي لااله الاهو
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35 - sar-al-sa2017-11-16 13:21:38
شئنا ام لا ، الخصخصه هنا تعني التخلي عن شيء ليدار من شيء اخر ربما كانت عناصر الاداره السابقه ضمن الاداره الجديده ولكن لا الزام بمن لالزوم له وباختصار المكوث للاجود في العمل ولامكان للعاله فيه وهذا حق
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34 - .( سعودي ).2017-11-16 13:19:52
يمني سقيم ٩ انتا حدگ عيادة بيطررية تعالج فيها أصحابگ أهلگ جماعتگ
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33 - .( سعودي ).2017-11-16 13:17:34
مقيم 9 انت اخر واحد يعلق ويتكلم مع الرجال لأن انت واشكالگ مكانكم بحظيرة زريبهـ تعلف وتجتر قاتگ مع🐑
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32 -2017-11-16 13:12:24
يعني تجديد سنوي للموظف عشان يستمر بوظيفته واللي مايجدد له لاي سبب الله اعلم
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31 - .( سعودي ).2017-11-16 13:11:57
يمني مقيم 9 .. هذي بلادنا ارضنا والوطن وطنا .. واذا ماعجبك فارقنا وانقلع هذا اذا كنت انت يمني صحيح
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30 - ابو سلطان2017-11-16 13:11:20
المعلق (21 - عبدالله ) موت بغيضك
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29 - خالد /ابو عمر2017-11-16 13:10:39
استغفر الله العظيم
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28 -2017-11-16 13:09:59
وزارة الاسكان كانت تقول الاولى لذوي الدخل المحدود
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27 - خالد /ابو عمر2017-11-16 13:09:46
لاحول ولاقوة الا بالله
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26 - خالد /ابو عمر2017-11-16 13:09:09
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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25 -2017-11-16 13:09:03
وزارة الاسكان كانت تقول الاولى لذوي الدخل المحدود
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24 - خالد /ابو عمر2017-11-16 13:08:31
وبعدين خصخصة المستشفيات راح تأخذها شركات وطنيه كبيرة وشركات عالمية معنيه بعالم المستشفيات مو من هب ودب لازم متخصص على مستوى العالم في صناعة المستشفيات وتشغيلها زمن الفساد والمجاملات والرشاوي ولى
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23 -2017-11-16 13:07:19
الله يستر خصخصه يعني كل سنه تجدد للموظف واذا صار سوء تفاهم او شي مع الادارة الله أعلم
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22 - ملكي2017-11-16 13:07:01
سبحان الله عشان الخصخصة سوف يتم تدريبهم وتأهيلهم طيب ليش مليان تدريبهم وتأهيلهم وهم تابعين للوزارة .
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21 - عبدالله2017-11-16 13:06:26
اتمنى خصخصة التعليم وخلخلة ونخل جميع المدرسين لان بعضهم من جنبها وليس على رؤوسهم ريش لان بعض الاوامر لا ينفذونها و***
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20 - خالد /ابو عمر2017-11-16 13:04:50
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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19 - خالد /ابو عمر2017-11-16 13:04:10
يمني مقيم نظام عالمي بكل الدول الاوربيه وامريكا شرط تشغيل المواطن بنسبة ٩٠ بالميه و١٠ بالميه غير مواطن وهذا لأي مستثمر ففي تركيا نسبة الأتراك بالشركات الأجنبيه بتركيا ٩٥ بالميه
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18 - حوقل2017-11-16 13:03:48
يصلح وزيرتعليم مكان حبيب الشعب
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17 - كلنا أمن 🚔2017-11-16 12:57:10
هذا الوزير يحمل من أسمه الشئ الكثير عسا الله يوفقه
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16 - مجرد انسان2017-11-16 12:55:14
موظفين الصحه اكثر الموظفين مرتاحين مادياً و معنوياً و أكثرهم متوظف بدبلوم يا بلاش لا تعب في الدراسه و لا في الوظيفه
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15 - سمو2017-11-16 12:54:28
افضل وزير سعودي موجود الآن الله يوفقه والحكومه والناس كلها تحبه
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14 - ابو وليد2017-11-16 12:45:36
إلا ليت وزير الصحه مثل العيسى انسان عملي و عنده النظام نظام
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13 - موظف منتظم2017-11-16 12:44:29
اييه ما يا كلها غيرنا النظامين نشتغل و نكرف و اخر شي راتبنا مثل راتب المبزوط اتمنى من كل قلبي ان يتم الخصخصه اليوم قبل بكرا و كلن يأخذ حقه
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12 - زايد2017-11-16 12:42:24
ليت وزير التعليم مثله
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11 - مشعل2017-11-16 12:41:59
"معالي"...سبحان الله تعالى
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10 - رجل اعمال2017-11-16 12:38:59
موظفين المستشفيات **** هذي صحة الناس ما فيها لعب و ليتكم ترجعون الاجانب للمستشفيات فيهم اتقان للمهنه و أجورهم رخيصه عكس السعودي الدبلوم راتبه 8000 و فوقها بدلات ترهق ميزانية الصحه
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9 - يمني مقيم2017-11-16 12:38:13
يعني مستثمر يمني ياخذ مستشفى يوظف مواطنين من هانا / مو معقول الواحد يا اخي حر بالزلط تبعه والدكاترة اليمنيين عباقرة وهم اولى بحلالهم صحيح المثل يقول الحلال حلال ابونا والقوم طردونا
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8 - الطويل2017-11-16 12:35:52
تعليق مخالف
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7 - الحويطي2017-11-16 12:35:52
الاستغنئ ماله داعي انت وزير لبد تسوي لهم معالجه
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6 - مفسر أحلام2017-11-16 12:33:38
كفووو هذا الوزير المجتهد اسال الله ان يزقك يالربيعه بر ابناءك وان ينفع بكم وبهم بلادنا الغاليه
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5 -2017-11-16 12:33:18
و نعم الوزير تحياتنا الصادقة لك مننا نحن موظفي الصحة🌺
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4 - Adel2017-11-16 12:33:00
الله يوفقه هالوزير في قمة التواضع والاخلاق عكس بعض الوزراء ،، روح الله يطمن بالك
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3 - حُبّ الكتاب وحُبّ ألحان الغناء *** في قلب عبد ليس يجتمعان2017-11-16 12:30:57
أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ
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2 - سديراوي2017-11-16 12:25:59
ونعم والله الوزير
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( عدد التعليقات 2,433 )1 - ابونواف...
جزاك الله خيراً طمنت شريحة كبيره من أبناء الوطن
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آخر تعليق
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ياسعوددين هذا رزقهم لا تطالبون قطعه وكلن بيرزقه الله والي يزين نيته تزين اموره و...
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