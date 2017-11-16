هل يتم الاستغناء عنهم؟..بالفيديو: وزير الصحة يحسم الجدل حول مستقبل الموظفين بعد «الخصخصة»!

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صحيفة المرصد: نفى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال بشأن عزم الوزارة الاستغناء عن بعض موظفي القطاع الصحي الحكومي، بعد تطبيق الوزارة لمشروع الخصخصة.

وقال الوزير في مقطع فيديو متداول له: “سنقوم بتهيئة الموظفين وتدريبهم مع الخصخصة.. لن نستغني عن أي موظف، ونحن حريصين على أن نحافظ على الجميع”.

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