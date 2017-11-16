أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديو
صحيفة المرصد: نشر المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي “ياني”، فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر” حول الحفلات الأربع التي من المقرر أن يحييها في المملكة، قائلاً: “تمت دعوتي مع فرقتي لإحياء أربع حفلات موسيقية عامة في جدة و الرياض، وأنا متحمس جداً، ومن دواعي سروري أن أكون متواجداً في السعودية خلال هذه الفترة التاريخية”.
وبدأ “ياني” العزف مبكرا في السادسة من عمره، وقدم مجموعة موسيقية لأهم أفلام هوليوود، ويؤكد ياني أن الموسيقى لغة صريحة تتميز بلغة ومنطق، وتخاطب الروح بشكل مباشر.
وتحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة أولى حفلات “ياني” يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، وأخرى في الأول من ديسمبر المقبل.
يُذكر أن حفلات تنتقل إلى مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض للقاء جمهور العاصمة يومي 3 و4 ديسمبر القادمين.
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Yanni in Saudi Arabia.
Visit https://t.co/4X6Z8GCYw6 for details. pic.twitter.com/rZX0mRo0OD
— Yanni (@Yanni) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الهدف اطراب الشعب السعودي وتحويله لشعب اختلاطي مثقف يقبل الثقافت الجميله ويكون شعب محبوب لداء شعوب العالم ونقلدهم في الاغاني والتعارف وتتعرف على محبوبتك ضمن المتفرجين في المسارح وعارضات الازياء
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** وغير مرحب فيك .
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اه ياني على قولت المصاريه اتوقع قيمة إلي بياخذه يبني كم شقه تسترنا ما نبي ترفيه نبي بيوت ومدارس زي الناس بدل فصول المطابخ ونبغى المواعيد في المستشفيات المتطوره وش فايدة الترفيه والديون نتفتنا تنتيف
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هل الهدف استفزاز المجتمع السعودي ، لن اقسم المجتمع من محافظ وغير محافظ ن بل اتكلم بسم السعودي ؟؟
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الدنيا فانيه وسيحاسب كل من سمح لك بذالك
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ااببووححمموودد ليه متناقضين لو مكانه الفنانة شمس كانت قعدت ترحب فيها
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ليتهم يعطوني اللي بياخذه انا وعيالي الله يقطع الفقر الله يرزقنا من واسع فضله
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****... وشئ غير مهم ... أما ياني وماني وكازم وشيرين وعبدوووه فهذؤلاء من أولى الأولويات وهؤلاء هم من بيطلعونا للقمر ويخلونا ***
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ياحظنا فيك ياياني هذا شرف عظيم لنا كم انا سعيد برؤيتك وسأكون اول الحاضرين لأستمتع بماتقدمه من موسيقى شكرا لهيئه الترفيه لقد اسعدتنا بقراراتها التي تصب بمصلحه العموم( لن احضر والله لو دفع لي 20000 ريال
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ياني ياني .... الله يسمعنا خير ... والله مابنشوفكم ونشوف الخير ... آآآآآآآآآآآآآه ياني آه ياني
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جيبوا لنا خبراء في مجال الصناعه والتجارة وتنمية المهارات ليتعلم المواطن ويساهم في بناء وتنمية وطنه. بدل هالخرابيط التي لا تأتي لنا بشئ سوى**على أبنائنا ومجتمعنا.
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فرصة للمكاتب الدعوية تدعوه للاسلام لعله يهتدي من بلاد الحرمين
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هل هذا ترفيه الحمد لله ع نعمة العقل 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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ما بنام ياني يانك في انتظارك ياني
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من وين طلع لنا ياني هو احنا ناقصينه
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الله المستعان ،
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الله لا يحيي ذا اللحية ***👀👊
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إلا هلا و مرحبا
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لا هلا ولا مرحبا
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حياك الله احنا متعطشين لسماع الموسيقى الراقيه التي تسعد النفس وتبعث على الارتياح
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