أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديو

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صحيفة المرصد: نشر المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي “ياني”، فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر” حول الحفلات الأربع التي من المقرر أن يحييها في المملكة، قائلاً: “تمت دعوتي مع فرقتي لإحياء أربع حفلات موسيقية عامة في جدة و الرياض، وأنا متحمس جداً، ومن دواعي سروري أن أكون متواجداً في السعودية خلال هذه الفترة التاريخية”.

وبدأ “ياني” العزف مبكرا في السادسة من عمره، وقدم مجموعة موسيقية لأهم أفلام هوليوود، ويؤكد ياني أن الموسيقى لغة صريحة تتميز بلغة ومنطق، وتخاطب الروح بشكل مباشر.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة أولى حفلات “ياني” يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، وأخرى في الأول من ديسمبر المقبل.

يُذكر أن حفلات تنتقل إلى مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض للقاء جمهور العاصمة يومي 3 و4 ديسمبر القادمين.

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