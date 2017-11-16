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بالصور: خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

بالصور: خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
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واس لا يوجد تعليقات 241 28 دقيقة

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وفي بداية الاستقبال نقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير فرنسا لدى المملكة فرانسوا غويات.

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