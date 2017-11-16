أحد شيوخ قبيلة قحطان يهاجم مفتي قطر وإعلامها وجيشها.. وهكذا وصفهم !-فيديو

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صحيفة المرصد: وجه الشيخ سلطان بن قرملة، أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان، تحذيرا إلى “تنظيم الحمدين” القطري من المساس بأمن المملكة العربية السعودية، معتبرا هذا الأمر خطاً أحمر، وفقا لـ “العربية نت”.

وأكد بن قرملة، أن الحمدين أدخلا القبائل في المعترك السياسي بعد سحب جنسية شيخ آل مرة، وشيخ بني هاجر، بما يتعارض مع أنظمة وحقوق الإنسان، مضيفا: “الجيش مستورد والمفتي والإعلام أيضا”.

وأضاف: اعتمد “الحمدان” على الإيرانيين والإسرائيليين والأتراك في الوظائف الداخلية التي هي حق لأبناء قطر، حيث تم الاستيلاء على الإعلام والوظائف العسكرية وغيرها، ما يؤثر على مستقبل إخواننا القطريين، وهو ما لا نرضاه”.

و دعا “بن قرملة” أبناء قطر، ومثقفيها، وشيوخ آل ثاني وعقلاءها، للالتفاف حول الشيخ عبدالله بن علي، والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة في اتخاذ القرارات، آملا أن تعود قطر إلى سابقها.

وأشار إلى أن لديه أملا بالأسرة الحاكمة خارج تنظيم الحمدين، ويعول عليها بإعادة البلد إلى المسار الصحيح، مختتما تصريحاته: “شيوخ البلد على الرأس والعين، وعليهم التضامن مع الشيخ عبدالله بن علي”.

وتتزامن تصريحات “بن قرملة” مع استعدادات قبيلته (قحطان) إلى اجتماع طارئ لأفراد القبيلة، مساء الجمعة، على خلفية إجراء سحب الجنسية القطرية التعسفي من شيخ شمل قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته.