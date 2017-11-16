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الرئيسية / أحد شيوخ قبيلة قحطان يهاجم مفتي قطر وإعلامها وجيشها.. وهكذا وصفهم !-فيديو

أحد شيوخ قبيلة قحطان يهاجم مفتي قطر وإعلامها وجيشها.. وهكذا وصفهم !-فيديو

أحد شيوخ قبيلة قحطان يهاجم مفتي قطر وإعلامها وجيشها.. وهكذا وصفهم !-فيديو
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المرصد 19 1٬844 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وجه الشيخ سلطان بن قرملة، أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان، تحذيرا إلى “تنظيم الحمدين” القطري من المساس بأمن المملكة العربية السعودية، معتبرا هذا الأمر خطاً أحمر، وفقا لـ “العربية نت”.

وأكد بن قرملة، أن الحمدين أدخلا القبائل في المعترك السياسي بعد سحب جنسية شيخ آل مرة، وشيخ بني هاجر، بما يتعارض مع أنظمة وحقوق الإنسان، مضيفا: “الجيش مستورد والمفتي والإعلام أيضا”.

وأضاف: اعتمد “الحمدان” على الإيرانيين والإسرائيليين والأتراك في الوظائف الداخلية التي هي حق لأبناء قطر، حيث تم الاستيلاء على الإعلام والوظائف العسكرية وغيرها، ما يؤثر على مستقبل إخواننا القطريين، وهو ما لا نرضاه”.

و دعا “بن قرملة” أبناء قطر، ومثقفيها، وشيوخ آل ثاني وعقلاءها، للالتفاف حول الشيخ عبدالله بن علي، والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة في اتخاذ القرارات، آملا أن تعود قطر إلى سابقها.

وأشار إلى أن لديه أملا بالأسرة الحاكمة خارج تنظيم الحمدين، ويعول عليها بإعادة البلد إلى المسار الصحيح، مختتما تصريحاته: “شيوخ البلد على الرأس والعين، وعليهم التضامن مع الشيخ عبدالله بن علي”.

وتتزامن تصريحات “بن قرملة” مع استعدادات قبيلته (قحطان) إلى اجتماع طارئ لأفراد القبيلة، مساء الجمعة، على خلفية إجراء سحب الجنسية القطرية التعسفي من شيخ شمل قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - 511
2017-11-16 15:41:56
بعض القبائل صيته يسبق حضورها و البعض يحتاج يثبت حضوره بتجمعه
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18 - احمد العسيري
2017-11-16 15:40:22
كفو يا صبيان قحطان يا خوالي
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17 - ابو صقر القحطاني
2017-11-16 15:34:49
قبائل قحطان الجنوب وصلتهم دعوه من الشيخ فهد بن عبدالله بن محمد بن دليم شيخ شمل قبائل قحطان ووادعه للحضور حفل بني هاجر والله يوفق الجميع
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16 - مطقطق
2017-11-16 15:17:08
يعني ايش بيسوون مثلا !!! التجمعات القبلية غير محمودة.نحن دولة عصرية والقبلية لا تتفق مع منطق الدولة الحديثة.
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15 - قروشه
2017-11-16 15:10:32
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14 - طنطل
2017-11-16 15:06:27
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13 -
2017-11-16 15:06:11
طيب منتاز ياقرمله
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12 - كفوا يا بن قرملة
2017-11-16 15:02:59
وقد وصلتنا دعوة تخص قبايل عبيدة قحطان من الشيخ مناحي بن ذيب ابن شفلوت شيخ شمل قبايل عبيدة قحطان. وجميع قحطان حاظرين في كل مكان وزمان
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11 - أبورائد
2017-11-16 14:45:03
أجل بتجتمع ***
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10 - الشمري
2017-11-16 14:31:50
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9 - سعيدان
2017-11-16 14:20:19
كفووو ونعم بقحطان
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8 - زائر ابونواف
2017-11-16 14:16:55
من ذو عزل الشيخ خليفه رحمه الله والحمدين شر على قطر وشر على الخليج والعرب حتى أصبحت قطر وكر وملاذ لكل الملفوظين من بلدانهم أنه تفكير الحشاشين يشعرون بالنقص ويعتقدون أنهم سيستخدمون النقض في مجلس الأمن
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7 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-16 14:16:08
قحطان بالقلب والعين 😘😘😘😘
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6 - ابو سيف القحطاني
2017-11-16 14:14:47
يابن قرمله كلنا نعرف الكلام هذا .. ونحن رهن اشارة حكامنا ال سعود
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5 -
2017-11-16 14:12:43
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4 - في الصميم ..
2017-11-16 14:05:07
“الجيش مستورد والمفتي والإعلام أيضا”.
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3 -
2017-11-16 14:03:43
كلام صحيح الله ياشيخ قبايل قحطان
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2 - الــسعــدي
2017-11-16 14:03:36
على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولايترك الرجال واجب بني عمه ..
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1 - saeed
2017-11-16 13:58:47
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آخر تعليق
بواسطة : 511

بعض القبائل صيته يسبق حضورها و البعض يحتاج يثبت حضوره بتجمعه...
بواسطة : سلطان

بركات ***...
بواسطة : عادل الوحش

ههههههههههههههههههههه رهيبه...
بواسطة : مجرة التبانة

أنت المسؤول الأول والأخير تعرض طفلة للهلاك***...لو في امريكا تسحب منك الرعاية لع...
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