“الغذاء والدواء” تطالب المستهلكين بالتخلص من هذه المياه فوراً.. وتحذر من استخدامها
صحيفة المرصد: أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيراً من استهلاك مياه “روكان” ومياه “الدار” ذات الأحجام “200 و330 و600 مل” التي ينتجها مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة؛ مرجعة تحذيراتها إلى التجاوز في الحدود القصوى المسموح بها من مادة “البرومات”.
وأعلنت الهيئة سحب عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية، ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة؛ لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/ 2014 مياه الشرب المعبأة) التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة “البرومات” بـ 10 أجزاء في البليون.
وكشفت نتائج التحاليل المخبرية لعينات المياه تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها. وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها.
وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية، وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة “البرومات”.
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التعليقات
المفروض والإجراء الصحيح هو مطالبة العملاء بإعادة مشترياتهم من تلك النوعية من المياه واستعادة قيمتها...لماذا يتحمل العميل قيمة بضاعة ليست تالفة فحسب! بل انها ضارة وغير صالحة للإستخدام؟
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اشرب مياه آبار مافيه مثلها بس ماتكون مالحه
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ووع
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بالنسبة للمياه أنا مأ أشرب إلا ثلاث فقط: الأولى : مياه البرادات ( البلدية). والثاني أكوفينا . والثالث: نوفا. مع الأعتنذار لباقي الشركات
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ما هو ذنب ( الحجاج والمعتمرين الوافدين لبلاد الحرمين ) الذي يتم انشاء مصانع ( اغذية ) وهمية خلال فترة الحج والعمرة للكسب المادي _ شي مخزي
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يطبق على المصنع العقوبه القصوى حتى يكون عبرة للغيرة
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هيئة الغذاء والدواء تطالب المواطنين بالتخلص من هذة المياة اذا كانت موجودة لديهم ليش مايلزم المصنع باسترادها والتعويض المواطن عن مأتم شربة // يمكن لاسمح الله تكون .،،،،،،على صحتة
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اكثر دول العالم يطبق قوانين صارمه يصادر المنتج ويعوض الناس عن الأضرار التى لحقتهم مع غرامات ادعه ربما المصنع سنوات يسدد الغرمات الخياليه و المصنع يسحب المنتج وتطبق عليه الغرمات وليس التحذير للمواطن
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المياه هذي خطيرة كنا نستوردها وعلى فكرة هوا نفسه مصنع طيبة اللي أقفل كم من مرة بسبب البرومات وفيه عشر شركات أخرى مياهها ضارة جدا بالجسم لعدم وجود أي معادن وفيتامين بسبب الفلاتر والمعقمات الزيادة😘😘😘
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صح النوم
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ولا تصلح للاستهلاك الادمي . تصنيعها سيئ وتخزينها سيئ وتوزيعها سي . نستثني مياه نوفا ومكة ممكن تكون هي افضل الموجود
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مياه التحليه الي تصل من الشبكه ليست كالسابق ! حساسيه بالجلد وتساقط بالشعر مدري يمكن البحر ملوث ولا الشبكه ملوثه
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و محطات المياه في الاحياء كيف وضعها ؟!!!
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تكفون محطات التحلية هلكونا هنود يعبون في العبوات ويقولون مصنع لاعندهم مكائن تعبيئة ولامختبرات تحت الدرج والافي محل صغيرويوزعون فينكم عنهم بالذات في المخواة والباحة القنفذة نمرة طريق الليث الحقونا
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