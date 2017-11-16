“الغذاء والدواء” تطالب المستهلكين بالتخلص من هذه المياه فوراً.. وتحذر من استخدامها

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صحيفة المرصد: أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيراً من استهلاك مياه “روكان” ومياه “الدار” ذات الأحجام “200 و330 و600 مل” التي ينتجها مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة؛ مرجعة تحذيراتها إلى التجاوز في الحدود القصوى المسموح بها من مادة “البرومات”.

وأعلنت الهيئة سحب عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية، ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة؛ لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/ 2014 مياه الشرب المعبأة) التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة “البرومات” بـ 10 أجزاء في البليون.

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية لعينات المياه تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها. وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها.

وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية، وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة “البرومات”.

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