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أطلقوا النار على الموظف.. شاهد: لحظة سطو مسلح على مطعم بالرياض وسرقة صندوق الكاشير!
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة سطو مسلح على مطعم التنهات في حي السويدي بالرياض وسرقة صندوق الكاشير.
وأوضح المقطع دخول شخصان المطعم، وقام أحدهما بإطلاق النار باتجاه موظف الكاشير دون أن يصيبه، فيما قام الآخر بسرقة الصندوق ولاذا بالفرار.
التعليقات
46 - كمال2017-11-16 15:40:49
اين الحزم والعزم بماذا تقطع يد السارق في المملكة !
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( عدد التعليقات 2,434 )45 - ابونواف...
شكل سمنهم في دقيقهم فخار يكسر بعضة
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44 - ******2017-11-16 15:38:08
السطو واشهار المسدس ظاهرة لم نعهدها من قبل كنّا نراها فقط في الأفلام الأجنبية وبدأت بالظهور هنا منذ ثلاث سنوات تقريبًا وأول من أوجدها ذوي***
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43 - لا ****2017-11-16 15:31:22
الله ياخذكم يا رمز الإجرام
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42 - المااااضي2017-11-16 15:28:26
هذولا هم نتاج التربيه الصحونجيه لمده 30 سنه الماضيه
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41 -2017-11-16 15:27:54
تعليق مخالف
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40 - قوة2017-11-16 15:25:46
اتمني السماح بوضع كلاب حراسة داخل المطاعم عند حدوث لقدرة سطو صدقوني الكلاب لاترحم تنهش لحمه نهش الله لا يوفقهم
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39 - اليا2017-11-16 15:20:42
سخافة
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38 - حسن اليامي2017-11-16 15:20:15
هذه الجرائم في كل مكان بالعالم اتمنى الايقاع بهم في اقل من ٢٤ ساعه باذن الله وتطبيق شرع الله فيهم السطو المسلح عقوبته القصاص
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37 -2017-11-16 15:19:13
تعليقات سخيفة
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36 - ثلج حار2017-11-16 15:11:05
قال عليه الصلاة والسلام ( إعقلها وتوكل ) نعم هذا عمل إجرامي ونسأل الله أن يمكّن منهم لكن فيه تفريط من أصحاب المتاجر ! خاصة إذاكان يتوقع مثل هذي الأمور٠ كيف صندوق كاشيرغيرمثبّت وهذا موجود ببعض المحلات
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35 - هام جداً2017-11-16 15:09:10
كلهم أبو يمن ... السارق والمسروق .......... فخار يكسر بعضه
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34 - مستشارك2017-11-16 15:00:46
ياكرهي لهذا المطعم وين البلديه عنه
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( عدد التعليقات 14,228 )33 - العنيد
25 ////,الظاهر اذناب ايران تحولو من ارهاب التفجير الى ارهاب السطو والسرقات
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32 - مفسر أحلام2017-11-16 14:59:56
قوم جهيمان يعود للواجهه لابارك الله فيهم
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31 - العربي2017-11-16 14:58:30
جرائم خطيرة وغريبة لم تعهدها البلاد من قبل لابد من دراسة الأسباب لهذه الأمور ومحاولة الحد منها والنظر في الوضع الاقتصادي لبعض الفئات المحتاجة وأهم من ذالك عقاب قوي ورادع للمجرمين أمن البلد خط أحمر
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30 -2017-11-16 14:56:53
يوم عندك شجاعه يا ابو شمه وراك ****
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29 -2017-11-16 14:56:27
وش دخل الاخوانجي في سرقة مطعم شكلهم***
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( عدد التعليقات 30,780 )28 - قلم الحقيقه
الأخونجي الصحونجي الطرنطقي خبيث مثل العقرب أو ثعبان الكوبرا يحاول التقليل من تطبيق حكومتنا الرشيدة لتعاليم الشريعة الاسلامية في بلادنا ويتهمها بطريقة غير مياشرة بالتقصير أو مثل ماأسماه بالتفريط.خبيث.
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27 -2017-11-16 14:55:17
يارب يمنه عشان يطردونهم طرد
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26 - قنفذ يتيم2017-11-16 14:53:33
25 - قلم الحقيقه ههههههههههههههههههههههههههههههه ياخي انت***
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( عدد التعليقات 30,780 )25 - قلم الحقيقه
حاول أنت مع لحيتك وثوبك القصير مكشوف السيقان يالأخونجي ترتكب جريمة جنائية أو ارهابية ماتدري من اللي يعلقك مع سيقانك وراسك تحت ولحيتك تلامس الأرض .وقتها تعرف أن ليس هناك تفريط بل جلد وتربيط وقطع رأس.
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24 -2017-11-16 14:45:58
تعليق مخالف
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23 - مسفر2017-11-16 14:41:53
تعليق العنيد هي الصح اوافقك الراي
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( عدد التعليقات 30,780 )22 - قلم الحقيقه
فلاتحاول يالأخونجي الصحونجي الطرطنقي التقليل من دور حكومتنا الرشيدة وزعمك الكاذب من أن هناك تفريط في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وتنسب مثل هذه الجرائم الجنائية لغرض خبيث في نفسك الى هذا الأمر.
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21 - رفيق الدرب2017-11-16 14:39:53
حتى لومويمنين انتو السبب اخرجو
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20 - رفيق الدرب2017-11-16 14:39:44
يمنين اخرجو
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19 - الهمداني2017-11-16 14:38:44
يجب تسليح عمال المطاعم والبقالات وجميع عمال المحال التجارية فالسرقات والترويع زايدة حبتين هاليومين
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18 - ابوخليل والزمن2017-11-16 14:38:31
حرامي كبير
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( عدد التعليقات 30,780 )17 - قلم الحقيقه
لاتكذب يالأخونجي الصحونجي العدو الخبيث.حكومتنا الرشيدة تطبق أحكام الشريعة الاسلامية مستمدة ذلك من كتاب الله عز وجل القرآن الكريم والعمل بشرعه القويم وتضرب كل مجرم جنائي أو ارهابي بيد من حديد لاترحم.
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16 -2017-11-16 14:29:23
معروف زيادة البطاله يقابلها زيادة الجرائم
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( عدد التعليقات 14,228 )15 - العنيد
كلما فرطنا في تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه نزع الله عنا لباس الامن و العيش الرغيد و صارت حياتنا فقر و خوف ليس في هءه فقط بل في كل حياتنا ( فمن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)
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( عدد التعليقات 14,228 )14 - العنيد
اذا مافيه قطـع و مصع 🔪✊ والا غدا سيكتمل العدد (60)
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13 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-16 14:25:31
مش يمنيين 😎😎
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12 -2017-11-16 14:23:29
يمنيين ***العررب خوووونه
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11 - قديمة وتمشي علينا2017-11-16 14:22:44
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,780 )10 - قلم الحقيقه
وجبة جديدة لسيف الحكومة سيلهب أعناقهم ويقطعهاويجعل رؤوسهم الاجرامية الملعونة تتدحرج أمامه ليقضي به على كل نفس شيطانية شريرة دأبت على ترويع الآمنين المسالمين من مواطنين ومقيمين في بيوتهم ومقرات أعمالهم
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9 - مواطن غيور2017-11-16 14:19:41
أكيد يمنه وافدون عليهم من الله مايستحقون
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8 - سحاب و غيم2017-11-16 14:19:31
واضح اثيوبين
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7 - saeed2017-11-16 14:14:43
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6 - متابع2017-11-16 14:13:22
اذا لم يقبض على هؤلاء الحثالة ويصلبون بنفس الشارع فانتظروا ماهو ادهى وأمر
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5 - فطوم2017-11-16 14:12:19
حافظين المكان .لكن صايدينهم صايدينهم
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4 - اخبار العلاوة2017-11-16 14:11:15
تعليق مخالف
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3 - السم2017-11-16 14:09:25
هذولا عبيدكم احفاد ابرهه الحبشي الي جنستوهم طبخ طبختيه يرفلا كوليه
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2 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-11-16 14:07:37
انتا مو انتا وانتا جيعان
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1 - قنفذ يتيم2017-11-16 14:02:57
لسه
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