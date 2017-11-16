أطلقوا النار على الموظف.. شاهد: لحظة سطو مسلح على مطعم بالرياض وسرقة صندوق الكاشير!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة سطو مسلح على مطعم التنهات في حي السويدي بالرياض وسرقة صندوق الكاشير.

وأوضح المقطع دخول شخصان المطعم، وقام أحدهما بإطلاق النار باتجاه موظف الكاشير دون أن يصيبه، فيما قام الآخر بسرقة الصندوق ولاذا بالفرار.