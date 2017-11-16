“العقاري” يكشف عن مصدر جديد لتمويل المستفيدين !
صحيفة المرصد: قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق يدرس مقترحا باقتراض وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري من البنوك التجارية، ثم إعادة تمويل المواطنين لتقليل عزوف المواطنين عن الاقتراض السكني من البنوك بحيث تكون العلاقة بين الوزارة أو الصندوق والبنوك.
وأوضح أن المقترح سيتم تطبيقه في حال ثبت قابليته للتطبيق، مؤكدا أن الصندوق لم يتسلم قرار الحكم المبدئي في القضية المعروفة بـ”متضرري الصندوق العقاري”، والذي جاء لمصلحة خصوم الصندوق، وفقا لصحيفة “مكة”.
وأضاف: “الصندوق سيتخذ الإجراءات اللازمة، سيسعده كل ما يسعد المواطن ويمكنه من أي حقوق له”، مشيرا إلى أن برنامج التمويل المدعوم بني على أسس تعظم الاستفادة من الصندوق لأعداد أكبر من المواطنين.
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التعليقات
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هولا ء مو ظفين ليس لهم من الا مر وزير الا سكا ن وكثرة الا فكا ر وتعميدة في اليل والنها ر الا مر من جها ت اكبر والله اكبر
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يجب محاسبة كل من عطل قروض المواطنين وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد
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حسبنا الله ونعم الوكيل ****
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العقاري بحاجة لشخص مثل وزير الصحة توفيق الربيعة
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اعطوهم القرض وعساه مايبني لكن تحده ع موقع او بيت مايرضيه ****
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صندوق يقترض من البنوك معناه صندوق فاشل سؤال وين ألأموال أللي جت الصندوق من الدوله ؟
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الحسد ثم الحسد ثم الحسد ليش الفلسفه يالعمودي انت والعصيمي
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أعيدوا لنا نظام الصندوق القديم واتركوا عنكم زيادة الفلسفة والتي رجعت بالسلب على المستفيدين. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لا نريد اقتراحاتكم
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صندوق العقار ارحم من البنك لاتدخلو امور الدوله في البنوك لو فيه مسؤل ماخه نظيف خلال سنه مافيه ولامواطن يحتاج سكن
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يعني الزبدة القوانين التي كانت البنوك بتطبقها على المقترضين سوف يتم تطبيقها عن طريق صندوق التنمية بطريقه غير مباشرة ........... يعني ضحك على المواطنين
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لهم سنتين اخذ ورد والناس متعطله وحال البلد نايم واللي نزل اسمه ما استلم يراجعهم من سنتين والرد ماجانا شي والمخالفات والرسوم شغاله ومكتب العمل بعد صاير يعطل الناس شهور تطلب عامل مايعطيك موافقه وضع ؟
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تقولين لي أحبك وانا اقول لك أحبك انتي في بيت أبوك وانا عند ابوي تقولين لي تعال اخطبني قلت لها ذا الايام ما اقدر اتابع مسلسل البنك العقاري قالت أجل متى قلت أخلص من أفلام وزارة الإسكان وحصل وظيفه
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نطالب بتطبيق الحكم لماذا حكم قضائى هواصلا حق وغتصب ورجع نبغا ٥٠٠٠٠٠ النظام السابق ونرجع ٥٠٠٠٠٠ ماحنا ماكلينها ابسط حق من حقوق المواطن ان يعيش ببيت هو وبزرانه والله حراااام تماطلونهم
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غيروا اللوحه.شكلها كئيب.
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ما يسعد المواطن حقاً استلام ارض منحه. وقرض كأقل شي ٥٠٠٠٠٠ وهذا ليس بأمر صعب سيبو الكذب وأبدو بالعمل شبعنا كذب وانتطار شيبنا ونحن ننتظر والله زهقنا تبغون *******
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يوم يطلع يصرح العصيمي ويوم العمودي ولين تملون او تنسون الإسكان
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انتهت صلاحية التصريح رقم 99 وهذا التصريح رقم 100 ..بلغونا بتاريخ انتهاء التصريح رقم 100 لننتظر التصريح التالي !!!!
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كنك يبو زيد ماغزيت بدال م ياخذ المواطن من البنك الي هو مو راضي ياخذ منه بسبب الفوائد العاليه تاخذ منه صندوق التنميه وتعطيه للمواطن بفوائد عاليه ؟! هذي مو حلول تصرف عليهم الدوله ومستشارين واخر شي كذا
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امس يقولون وزعنا 10 دفعات واليوم يقولون نبحث عن حلول بالتعاون مع البنوك والله من التناقض
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كل ما يريده المواطن هو النظام السابق للصندوق العقاري ياخذ ٥٠٠ ألف يرجعها ٥٠٠ ألف و الكل مستفيد ولا يوجد احد خاسر لأن هذا المبلغ يدور على الجميع
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يعني لازم تربحو البنوك الشعب منحاش وانتم ترجعوهم في احد يتسلف وعنده ٢٧٠مليار
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أتحدى إذا البنوك توافق. البنوك هاذ ربويه تفكيرها الوحيد الربح وبس
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هذا اذا البنوك توافق وتعطيكم وجه
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