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“العقاري” يكشف عن مصدر جديد لتمويل المستفيدين !

“العقاري” يكشف عن مصدر جديد لتمويل المستفيدين !
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المرصد 29 3٬993 5 ساعات

صحيفة المرصد: قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق يدرس مقترحا باقتراض وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري من البنوك التجارية، ثم إعادة تمويل المواطنين لتقليل عزوف المواطنين عن الاقتراض السكني من البنوك بحيث تكون العلاقة بين الوزارة أو الصندوق والبنوك.

وأوضح أن المقترح سيتم تطبيقه في حال ثبت قابليته للتطبيق، مؤكدا أن الصندوق لم يتسلم قرار الحكم المبدئي في القضية المعروفة بـ”متضرري الصندوق العقاري”، والذي جاء لمصلحة خصوم الصندوق، وفقا لصحيفة “مكة”.

وأضاف: “الصندوق سيتخذ الإجراءات اللازمة، سيسعده كل ما يسعد المواطن ويمكنه من أي حقوق له”، مشيرا إلى أن برنامج التمويل المدعوم بني على أسس تعظم الاستفادة من الصندوق لأعداد أكبر من المواطنين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - saeed
2017-11-16 19:14:10
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28 - سعودى
2017-11-16 19:08:05
هولا ء مو ظفين ليس لهم من الا مر وزير الا سكا ن وكثرة الا فكا ر وتعميدة في اليل والنها ر الا مر من جها ت اكبر والله اكبر
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27 -
2017-11-16 19:02:56
يجب محاسبة كل من عطل قروض المواطنين وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد
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26 - متابع بصمت
2017-11-16 18:39:45
تعليق مخالف
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25 - إبراهيم
2017-11-16 18:20:48
حسبنا الله ونعم الوكيل ****
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24 - ___
2017-11-16 18:18:33
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30 )
23 - ياسر11
2017-11-16 18:14:03
العقاري بحاجة لشخص مثل وزير الصحة توفيق الربيعة
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22 - رفيق الدرب
2017-11-16 18:13:27
اعطوهم القرض وعساه مايبني لكن تحده ع موقع او بيت مايرضيه ****
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21 - متابع بصمت
2017-11-16 17:39:29
تعليق مخالف
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20 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-16 17:22:36
صندوق يقترض من البنوك معناه صندوق فاشل سؤال وين ألأموال أللي جت الصندوق من الدوله ؟
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19 - ابو محمد العريني
2017-11-16 17:17:04
الحسد ثم الحسد ثم الحسد ليش الفلسفه يالعمودي انت والعصيمي
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18 - رحماك ربي
2017-11-16 17:10:53
أعيدوا لنا نظام الصندوق القديم واتركوا عنكم زيادة الفلسفة والتي رجعت بالسلب على المستفيدين. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لا نريد اقتراحاتكم
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17 -
2017-11-16 16:55:15
صندوق العقار ارحم من البنك لاتدخلو امور الدوله في البنوك لو فيه مسؤل ماخه نظيف خلال سنه مافيه ولامواطن يحتاج سكن
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16 - كجمغلو
2017-11-16 16:48:11
يعني الزبدة القوانين التي كانت البنوك بتطبقها على المقترضين سوف يتم تطبيقها عن طريق صندوق التنمية بطريقه غير مباشرة ........... يعني ضحك على المواطنين
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15 - واحد من الناس
2017-11-16 16:42:48
تعليق مخالف
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14 -
2017-11-16 16:25:52
لهم سنتين اخذ ورد والناس متعطله وحال البلد نايم واللي نزل اسمه ما استلم يراجعهم من سنتين والرد ماجانا شي والمخالفات والرسوم شغاله ومكتب العمل بعد صاير يعطل الناس شهور تطلب عامل مايعطيك موافقه وضع ؟
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13 - ابو محمد العريني
2017-11-16 16:24:01
تعليق مخالف
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12 - هنطش
2017-11-16 16:20:12
تقولين لي أحبك وانا اقول لك أحبك انتي في بيت أبوك وانا عند ابوي تقولين لي تعال اخطبني قلت لها ذا الايام ما اقدر اتابع مسلسل البنك العقاري قالت أجل متى قلت أخلص من أفلام وزارة الإسكان وحصل وظيفه
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11 - نصابين ا
2017-11-16 16:15:45
نطالب بتطبيق الحكم لماذا حكم قضائى هواصلا حق وغتصب ورجع نبغا ٥٠٠٠٠٠ النظام السابق ونرجع ٥٠٠٠٠٠ ماحنا ماكلينها ابسط حق من حقوق المواطن ان يعيش ببيت هو وبزرانه والله حراااام تماطلونهم
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10 - ظامي اليل
2017-11-16 16:09:54
غيروا اللوحه.شكلها كئيب.
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9 - حسن البامي
2017-11-16 16:07:21
ما يسعد المواطن حقاً استلام ارض منحه. وقرض كأقل شي ٥٠٠٠٠٠ وهذا ليس بأمر صعب سيبو الكذب وأبدو بالعمل شبعنا كذب وانتطار شيبنا ونحن ننتظر والله زهقنا تبغون *******
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8 - مواطن
2017-11-16 16:05:12
يوم يطلع يصرح العصيمي ويوم العمودي ولين تملون او تنسون الإسكان
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7 - احمد
2017-11-16 15:59:27
انتهت صلاحية التصريح رقم 99 وهذا التصريح رقم 100 ..بلغونا بتاريخ انتهاء التصريح رقم 100 لننتظر التصريح التالي !!!!
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6 - ماهو حل
2017-11-16 15:58:17
كنك يبو زيد ماغزيت بدال م ياخذ المواطن من البنك الي هو مو راضي ياخذ منه بسبب الفوائد العاليه تاخذ منه صندوق التنميه وتعطيه للمواطن بفوائد عاليه ؟! هذي مو حلول تصرف عليهم الدوله ومستشارين واخر شي كذا
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5 - ابوشلش
2017-11-16 15:53:36
امس يقولون وزعنا 10 دفعات واليوم يقولون نبحث عن حلول بالتعاون مع البنوك والله من التناقض
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4 -
2017-11-16 15:50:19
كل ما يريده المواطن هو النظام السابق للصندوق العقاري ياخذ ٥٠٠ ألف يرجعها ٥٠٠ ألف و الكل مستفيد ولا يوجد احد خاسر لأن هذا المبلغ يدور على الجميع
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3 - غريب
2017-11-16 15:49:51
يعني لازم تربحو البنوك الشعب منحاش وانتم ترجعوهم في احد يتسلف وعنده ٢٧٠مليار
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2 - بوأحمد
2017-11-16 15:48:42
أتحدى إذا البنوك توافق. البنوك هاذ ربويه تفكيرها الوحيد الربح وبس
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( عدد التعليقات 4,350 )
1 - ابن الوطن
2017-11-16 15:41:01
هذا اذا البنوك توافق وتعطيكم وجه
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آخر تعليق
بواسطة :

كل شي واضح انت اتهم الهلال بالفساد وظبط امورك يامعلم جا ال الشيخ وفضحهم كلهم...
بواسطة :

اتمنى تطهير ارض مكة المكرمه شرفها الله من هؤلاء الفاسدين الاقذار الانجاس...
بواسطة :

جميع القبائل متكاتفه وهي سند بعد الله لنصرة الوطن فلا احد يقلل من شأنها...
بواسطة : بدور

✨ أن تتفاءل لا يعني أن تغمض عينيك عن الواقع..بل أن تفتحهما جيداً وتجبره على الان...
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