“العقاري” يكشف عن مصدر جديد لتمويل المستفيدين !

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صحيفة المرصد: قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق يدرس مقترحا باقتراض وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري من البنوك التجارية، ثم إعادة تمويل المواطنين لتقليل عزوف المواطنين عن الاقتراض السكني من البنوك بحيث تكون العلاقة بين الوزارة أو الصندوق والبنوك.

وأوضح أن المقترح سيتم تطبيقه في حال ثبت قابليته للتطبيق، مؤكدا أن الصندوق لم يتسلم قرار الحكم المبدئي في القضية المعروفة بـ”متضرري الصندوق العقاري”، والذي جاء لمصلحة خصوم الصندوق، وفقا لصحيفة “مكة”.

وأضاف: “الصندوق سيتخذ الإجراءات اللازمة، سيسعده كل ما يسعد المواطن ويمكنه من أي حقوق له”، مشيرا إلى أن برنامج التمويل المدعوم بني على أسس تعظم الاستفادة من الصندوق لأعداد أكبر من المواطنين.

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