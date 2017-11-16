بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

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صحيفة المرصد: قام وافد عربي، بتصرف غريب، وطريف في ذات الوقت، بعدما ضبط متلبسًا في أحد أوكار الدعارة بمنطقة “الجليب” بالكويت.

وقال مصدر أمني إن “الوافد العربي تظاهر بأنه نائم، لدى مداهمة رجال أمن الجليب أحد الاوكار المشبوهة، وحينما طلبوا منه مرافقتهم ردد عبارة: “أنا فين؟! الظاهر الحالة جتني، ومشيت وأنا نايم”.

ووفقًا للمصدر، قام رجال الأمن بالدخول الى الوكر، وداخل إحدى الغرف وجدوا وافدًا عربيًا عاريًا برفقة آسيوية، حيث تظاهر بأنه يمشي وهو نائم، وعند سؤاله قال الكلمات السابق ذكرها.

وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الخميس. أحيل المتهم وهو في العقد الرابع من العمر، مع 5 وافدات يقدمن “المتعة الحرام” إلى الإبعاد الاداري.