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بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”
صحيفة المرصد: قام وافد عربي، بتصرف غريب، وطريف في ذات الوقت، بعدما ضبط متلبسًا في أحد أوكار الدعارة بمنطقة “الجليب” بالكويت.
وقال مصدر أمني إن “الوافد العربي تظاهر بأنه نائم، لدى مداهمة رجال أمن الجليب أحد الاوكار المشبوهة، وحينما طلبوا منه مرافقتهم ردد عبارة: “أنا فين؟! الظاهر الحالة جتني، ومشيت وأنا نايم”.
ووفقًا للمصدر، قام رجال الأمن بالدخول الى الوكر، وداخل إحدى الغرف وجدوا وافدًا عربيًا عاريًا برفقة آسيوية، حيث تظاهر بأنه يمشي وهو نائم، وعند سؤاله قال الكلمات السابق ذكرها.
وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الخميس. أحيل المتهم وهو في العقد الرابع من العمر، مع 5 وافدات يقدمن “المتعة الحرام” إلى الإبعاد الاداري.
التعليقات
7 - سلطان2017-11-16 15:41:37
بركات ***
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6 - عادل الوحش2017-11-16 15:41:32
ههههههههههههههههههههه رهيبه
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5 - ....2017-11-16 15:37:32
استغفر الله العظيم
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4 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-16 15:35:59
ماشي ونايم 😂😂😂 مانفعت معهم كفشوا😎😎😎
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3 - غريب الدار2017-11-16 15:35:42
الاجانب العرب وليس العجم هذه اوضاعهم عندنا بالسعوديه والخليج...لذالك يجب التخلص منهم ودحرهم
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( عدد التعليقات 4,348 )2 - ابن الوطن
الاخونجي هذه نهجه و حياته
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1 - هنطش2017-11-16 15:33:08
جنسيه عربيه ويقول انا فين عرفته فلبيني
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آخر تعليق
بواسطة : سلطان
بركات ***...
بواسطة : عادل الوحش
ههههههههههههههههههههه رهيبه...
بواسطة : مجرة التبانة
أنت المسؤول الأول والأخير تعرض طفلة للهلاك***...لو في امريكا تسحب منك الرعاية لع...
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