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بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017

بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017
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المرصد 26 4٬733 3 ساعات

صحيفة المرصد:توجت الإندونيسية كيفين ليليانا، ملكة جمال العالم لعام 2017  الثلاثاء الماضي في طوكيو باليابان، بعد فوزها على 68 مرشحة من جميع أنحاء العالم.

وتنافست ليليانا في النهائيات مع الفلبينية مارييل ليون، والتي صعدت إلى الدور النهائي وكانت تأمل الفوز بالمسابقة، لكن التوقعات كانت تشير إلى فوز الإندونيسية ليليانا، لأن قوانين المسابقة الدولية لا تمنح اللقب لعامين متتالين للبلد نفسه، حيث فازت باللقب العام الماضي لفلبينية كايلي فيرزوسا.

وقالت ملكة جمال العالم في أول تعليق لها: «ما زلت لا أصدق ذلك. إنه لا يزال حلماً يتحقق بالنسبة لي».

وقامت ملكة جمال العالم لعام 2016 كايلي فيرزوسا، بإعطاء تاجها إلى الفائزة، في تقليد سنوي لكل مسابقة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - فتى الحلة
2017-11-16 20:02:07
أهم شيء ناخذ رأي ( ما دريتا ) ؟ طبعا بعد ما تتقهوى و تاكل حلا النوتيلا
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25 -
2017-11-16 19:53:39
ت23 يا اخي لو أسالك ماهي الماسونية لن تجيب بجواب مقنع الماسونية هذه كذبة روجتها الكنيسة في العصور المظلمة لتخويف الناس وإلا في الحقيقة هي هرطقات لاوجود لها على ارض الواقع وكان يروج لها الصحونجية قديما
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24 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-11-16 18:43:47
مبروك لأندونيسيا .. وعقبال بنات مملكتنا الغالية
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23 -
2017-11-16 18:29:21
رموش مكياج شعر مكياج عالمي كنتور اضاءات على اي اساس اختاروها عالعموم معلومه للجميع مسابقات ملكات الجمال خلفها اهدااااف ماسونيه
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22 - هذيان الأوهام
2017-11-16 18:12:48
ماشاء الله صويريخ ... تستاهل
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21 -
2017-11-16 18:03:27
بنت الأندومي صارت ملكة جمال ... تستاهل ... ماهم أمهات***
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20 - حسن اليامي
2017-11-16 18:01:28
اللهم لك الحمد والشكر كلهم شيون ولا وحده تفتح النفس قال ايش قال ملكة جمال العالم معصي ولا تجي لا هي ولا اللي معاها كلهم بعشره بالمئه من الجمال اللي نعرفه ضحك على الدقون
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19 -
2017-11-16 17:57:21
الفنانه اريام الامارتيه باجمال لاتوصف ماشاء الله
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18 - أبو هلول
2017-11-16 17:47:02
و اختيارهم لبلدة دون الاخرى عادة يتبع حسابات سياسية تخص المرحله التي تمر بها الدول ، فغالباستجدون ان لاختيارها علاقه بدولتها او بدوله مجاورة لدولتها ، كأن يريدوا ان تستضيف دولتها لا جئين من دولة مجاور
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17 - أبو هلول
2017-11-16 17:43:39
و عادة يختارونهن على درجه من العبط و الهبل
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16 - أبو هلول
2017-11-16 17:42:51
مسابقة ملكة جمال العالم لا معنى لها و لكن لها مقاييس تخص الماسونيه العالميه و يستخدمونهن للتأثير على الرأي العام ، بجعلهن يعملن في الاعمال الخيرية التي ظاهرها الرحمه و باطنها السياسه و تجنيد الجواسيس
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15 - حياة القلوب بمعرفة علام الغيوب
2017-11-16 17:41:15
كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَ
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14 - معشق
2017-11-16 17:39:57
شغلتنا احلا منها
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13 - زائر
2017-11-16 17:25:31
يا سلام. الشقراء الي في الصورة رقم- 7- هي فاتنة؟ كيف ما فازت!!!!!!!
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12 - ***
2017-11-16 17:19:38
خشم ملكي
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11 - دانه الملكية
2017-11-16 17:18:57
والله والله اني اجمل منها :(
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10 - بنت آدم
2017-11-16 17:07:02
تعليق رقم 3 احسنت فيما ذهبت إليه.
لا يعجبني(17) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,793 )
9 - قلم الحقيقه
2017-11-16 17:06:44
السعوديات ملكات الكون حائزات على عرش جماله دون منافس أو منازع. دين وحشمة وستر وجمال وكمال وغنج ودلال . لذلك هم رافضات لكل أخونجي صحونجي ***متخلف في شكله وفكره فالحرية عندهم لايساومون عليها أحد.
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( عدد التعليقات 1,365 )
8 - رعد الشمال
2017-11-16 17:03:07
***والكل يمسح ظهرها
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7 - معيض
2017-11-16 17:01:42
حلوة ملكات جمال ادنوزيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,350 )
6 - ابن الوطن
2017-11-16 16:59:59
امراة جميله نعم فهي افضل من مليار اخونجي خائن
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 30,793 )
5 - قلم الحقيقه
2017-11-16 16:59:04
الجمال شرق وهي غرب .أنفها أشبه بمرساة السفينة .
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
4 -
2017-11-16 16:55:36
نحن مسلمين مؤمنين ولا نعترف بهذي الهرطقه الصهيونيه. وشكراً.
لا يعجبني(21) اعجبني(8)
3 - كوكا
2017-11-16 16:55:01
فازت فقط لانها من بلد مسلم .. تشجيعاً للعري والدعارة. الغربيين مفسدين في الارض الله ينتقم منهم عاجلاً غير آجل
لا يعجبني(29) اعجبني(9)
2 - الرمش الطويل
2017-11-16 16:54:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - ولوو
2017-11-16 16:48:27
ماتجي تشتغل عندنا ب1400
لا يعجبني(10) اعجبني(4)

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آخر تعليق
بواسطة :

كل شي واضح انت اتهم الهلال بالفساد وظبط امورك يامعلم جا ال الشيخ وفضحهم كلهم...
بواسطة :

اتمنى تطهير ارض مكة المكرمه شرفها الله من هؤلاء الفاسدين الاقذار الانجاس...
بواسطة :

جميع القبائل متكاتفه وهي سند بعد الله لنصرة الوطن فلا احد يقلل من شأنها...
بواسطة : بدور

✨ أن تتفاءل لا يعني أن تغمض عينيك عن الواقع..بل أن تفتحهما جيداً وتجبره على الان...
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