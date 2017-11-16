بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017
صحيفة المرصد:توجت الإندونيسية كيفين ليليانا، ملكة جمال العالم لعام 2017 الثلاثاء الماضي في طوكيو باليابان، بعد فوزها على 68 مرشحة من جميع أنحاء العالم.
وتنافست ليليانا في النهائيات مع الفلبينية مارييل ليون، والتي صعدت إلى الدور النهائي وكانت تأمل الفوز بالمسابقة، لكن التوقعات كانت تشير إلى فوز الإندونيسية ليليانا، لأن قوانين المسابقة الدولية لا تمنح اللقب لعامين متتالين للبلد نفسه، حيث فازت باللقب العام الماضي لفلبينية كايلي فيرزوسا.
وقالت ملكة جمال العالم في أول تعليق لها: «ما زلت لا أصدق ذلك. إنه لا يزال حلماً يتحقق بالنسبة لي».
وقامت ملكة جمال العالم لعام 2016 كايلي فيرزوسا، بإعطاء تاجها إلى الفائزة، في تقليد سنوي لكل مسابقة.
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التعليقات
أهم شيء ناخذ رأي ( ما دريتا ) ؟ طبعا بعد ما تتقهوى و تاكل حلا النوتيلا
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ت23 يا اخي لو أسالك ماهي الماسونية لن تجيب بجواب مقنع الماسونية هذه كذبة روجتها الكنيسة في العصور المظلمة لتخويف الناس وإلا في الحقيقة هي هرطقات لاوجود لها على ارض الواقع وكان يروج لها الصحونجية قديما
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مبروك لأندونيسيا .. وعقبال بنات مملكتنا الغالية
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رموش مكياج شعر مكياج عالمي كنتور اضاءات على اي اساس اختاروها عالعموم معلومه للجميع مسابقات ملكات الجمال خلفها اهدااااف ماسونيه
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ماشاء الله صويريخ ... تستاهل
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بنت الأندومي صارت ملكة جمال ... تستاهل ... ماهم أمهات***
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اللهم لك الحمد والشكر كلهم شيون ولا وحده تفتح النفس قال ايش قال ملكة جمال العالم معصي ولا تجي لا هي ولا اللي معاها كلهم بعشره بالمئه من الجمال اللي نعرفه ضحك على الدقون
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الفنانه اريام الامارتيه باجمال لاتوصف ماشاء الله
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و اختيارهم لبلدة دون الاخرى عادة يتبع حسابات سياسية تخص المرحله التي تمر بها الدول ، فغالباستجدون ان لاختيارها علاقه بدولتها او بدوله مجاورة لدولتها ، كأن يريدوا ان تستضيف دولتها لا جئين من دولة مجاور
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و عادة يختارونهن على درجه من العبط و الهبل
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مسابقة ملكة جمال العالم لا معنى لها و لكن لها مقاييس تخص الماسونيه العالميه و يستخدمونهن للتأثير على الرأي العام ، بجعلهن يعملن في الاعمال الخيرية التي ظاهرها الرحمه و باطنها السياسه و تجنيد الجواسيس
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كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَ
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شغلتنا احلا منها
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يا سلام. الشقراء الي في الصورة رقم- 7- هي فاتنة؟ كيف ما فازت!!!!!!!
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خشم ملكي
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والله والله اني اجمل منها :(
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تعليق رقم 3 احسنت فيما ذهبت إليه.
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السعوديات ملكات الكون حائزات على عرش جماله دون منافس أو منازع. دين وحشمة وستر وجمال وكمال وغنج ودلال . لذلك هم رافضات لكل أخونجي صحونجي ***متخلف في شكله وفكره فالحرية عندهم لايساومون عليها أحد.
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***والكل يمسح ظهرها
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حلوة ملكات جمال ادنوزيا
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امراة جميله نعم فهي افضل من مليار اخونجي خائن
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الجمال شرق وهي غرب .أنفها أشبه بمرساة السفينة .
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نحن مسلمين مؤمنين ولا نعترف بهذي الهرطقه الصهيونيه. وشكراً.
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فازت فقط لانها من بلد مسلم .. تشجيعاً للعري والدعارة. الغربيين مفسدين في الارض الله ينتقم منهم عاجلاً غير آجل
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تعليق مخالف
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ماتجي تشتغل عندنا ب1400
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