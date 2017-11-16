بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017

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صحيفة المرصد:توجت الإندونيسية كيفين ليليانا، ملكة جمال العالم لعام 2017 الثلاثاء الماضي في طوكيو باليابان، بعد فوزها على 68 مرشحة من جميع أنحاء العالم.

وتنافست ليليانا في النهائيات مع الفلبينية مارييل ليون، والتي صعدت إلى الدور النهائي وكانت تأمل الفوز بالمسابقة، لكن التوقعات كانت تشير إلى فوز الإندونيسية ليليانا، لأن قوانين المسابقة الدولية لا تمنح اللقب لعامين متتالين للبلد نفسه، حيث فازت باللقب العام الماضي لفلبينية كايلي فيرزوسا.

وقالت ملكة جمال العالم في أول تعليق لها: «ما زلت لا أصدق ذلك. إنه لا يزال حلماً يتحقق بالنسبة لي».

وقامت ملكة جمال العالم لعام 2016 كايلي فيرزوسا، بإعطاء تاجها إلى الفائزة، في تقليد سنوي لكل مسابقة.

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