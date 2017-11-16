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شرطة مكة المكرمة تعلق على فيديو الفتاة وعامل المطعم.. وتكشف تفاصيل الواقعة !

شرطة مكة المكرمة تعلق على فيديو الفتاة وعامل المطعم.. وتكشف تفاصيل الواقعة !
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المرصد 103 8٬402 3 ساعات

صحيفة المرصد: علق الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، انه إشارة لما تناقلته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ظهر فيه تواجد مجموعة من الأشخاص أمام أحد المطاعم بمحافظة الطائف وحضور إحدى الفتيات إليهم و التحدث مع أحدهم بعد أن اقتربت منهم بشكل ملفت للنظر ثم غادرت بعد ذلك.
وأضاف: من خلال إجراءات التحري وتحليل المقطع أتضح أن الموقع المشار إليه أحد مطاعم الوجبات السريعة القريب من إحدى المؤسسات التعليمية، وأن إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين، وتم تحديد هويته وسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختص واتخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.
وتابع الناطق الإعلامي: شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي إلى سواء السبيل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

103 -
2017-11-16 20:05:12
اتمنى تطهير ارض مكة المكرمه شرفها الله من هؤلاء الفاسدين الاقذار الانجاس
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102 - ...
2017-11-16 20:04:47
البعض ينتقد ويعلق ع الناس واهله بالشوارع جرارات ويعلق اخواته سفر بد ن محرم عهر ويعلق ربي خواتك وبناتك العهر وأمك ام ذنبين وكثر الله خيرج
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101 -
2017-11-16 20:01:07
والله ماحد قليل*** غير انتا يا91
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100 -
2017-11-16 19:54:23
اعجبتني يا91 الوااااااااااااااااافدات واحنا ماشاء الله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بأمانة اذا معاك صك شرعي بدخول الجنة علمني يا***
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99 - ريح الخزامى الغامدي
2017-11-16 19:51:22
يجب دراسة ظاهرة *** ودوافعها ومسبباتها وكيفة القضاء عليها او التقليل منها اذا امكن
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98 - Sccc
2017-11-16 19:51:15
تعليق مخالف
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97 - ريح الخزامى الغامدي
2017-11-16 19:48:00
ومافي احد سائل عنها ، فيه بيوت والعياذ بالله تحس الرجال فيها وجبتهم المفضلة
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96 -
2017-11-16 19:35:14
تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة أولى حفلات “ياني” يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، وأخرى في الأول من ديسمبر المقبل. ههههههههه لسه ماشفتوا شي!!!!!!!!!!!
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95 - ابوسليمان
2017-11-16 19:03:40
اللهم لا شماته *** امن العقوبة اساء الادب
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94 -
2017-11-16 19:01:51
الله يةفقكم امن الوطن هذى المطلوب
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( عدد التعليقات 2,440 )
93 - ابونواف...
2017-11-16 18:59:35
الله يستر
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92 - مواطن
2017-11-16 18:57:04
رحلوووووووووهم ورجعوووووووووا الهيئه
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91 - مواطن
2017-11-16 18:56:37
رجعوووووووا الهيئه عشان يلمن هالوافدات اللي لاحيا ولادين متعودات على الجرأه في بلدانهن الامور فري🤠
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90 - علي. العمري
2017-11-16 18:56:35
اين العدل. ليش لم يتم اخذ اقوله. هيه كمان. ايش في المواضيع هذي. لا. يذهب. الي المحكمه سوا الرجل. هيه من جاه.
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89 -
2017-11-16 18:56:13
اعوذبالله من ذَا الأشكال الله يسترنا بستره في الدنيا والأخره والعمال الباقين يطأ لون فيهم نرجو جلد العامل قدام المطعم والبنت قدام الجامعه لكي يكونون عبره لغيرهم اللهم صَل وسلم ع نبينا محمد
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88 - مواطن
2017-11-16 18:55:22
م 74 على الاساس يالشنب ***الوافد اولا هاذي من جماعتك ثانيا انتي دايم طفرانه صرتي تتصدقي على الوافدين والا تبين الناس يتصدقون على جناعتك
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87 - مواطن
2017-11-16 18:52:43
لازم تعاقب الوافده مثل بني جلدتها الوافد عشان يلمن 🤠
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86 -
2017-11-16 18:52:13
انااشوف ان التصويريصلح ويخرب الهئيةتمسك بس تستروالكاميراتفضح الله يسترنادنياواخره ويهدي عيالناويصلحهم ولايفجع احدفي قريب له
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85 - سعادةلاتنتهي
2017-11-16 18:51:44
لاتعلييييييييييييق ..
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84 - فهد
2017-11-16 18:51:26
والبنت طيب البلا دايم منهن يروح الضحيه دايم الرجال
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83 - مواطن
2017-11-16 18:50:40
م 80 ياوافده معروفه حركاكتكن جايه على اساس اني مواطنه وتمدح بربعها قديمه شوفي غيرها يالله تلايطي قال يبتزها قال 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 انت تبتزن بلد ياوافدات العربان 🤣🤣🤣😂😂😂
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82 -
2017-11-16 18:48:06
طيب والبنت مايجيها شي وش ذا بس تمسكون الرجال والبنات كأنهم منزلين من السماء أستغفر الله العظيم وأتوب اليه
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81 -
2017-11-16 18:47:26
اعوذبالله من ذَا الأشكال الله يسترنا بستره في الدنيا والأخره والعمال الباقين يطأ لون فيهم نرجو جلد العامل قدام المطعم والبنت قدام الجامعه لكي يكونون عبره لغيرهم اللهم صَل وسلم ع نبينا محمد
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80 - اموله
2017-11-16 18:44:52
اكييد انه مزيون غطا ع الشباب السعودي ههههههه امزح بس يمكن يبتزها بصور او شي وجايه تترجاه يسترها المفروض لجأت للهيئه يساعدونها وهي مستوره محد يعرف قضيتها
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79 - علي. العمري
2017-11-16 18:44:51
لماذا لم يتم اخذ اقوله هيه ايش ذنب العامل
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78 - بصائر للناس
2017-11-16 18:42:37
احذري اختي من العلاقات والكلام المعسول فاغلب من يوهمك بالحب والاعجاب ويأتي البيوت من ظهورها هو مخادع ما يلبث إلا ان يجبرك على حضور مكان مليئ بالضباع كل يريد ان ينهش بلا رحمة (الحذر - الحذر)
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77 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-11-16 18:42:01
وش فيها البنت بتطلب اكل والمطعم مقفل للصلاة .. وكل العمال وقت الصلاة يدخنون ويشربون شاهي كالعادة .. متى الله يفكنا من اقفال المحلات ونصير مثل بقية خلق الله
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76 - @@@@@
2017-11-16 18:36:35
وجود ولي الأمر مهم للغاية للمرأة و غيابه يسهل لضعاف النفوس إستغلالها و صدق النبي صلى الله عليه و سلم(ناقصات عقل و دين)
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75 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-16 18:36:21
جيبوها حاسبوها هي السبب الرجال واقف بالمحل هي اللي جت عنده
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74 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-16 18:35:22
انا بالبداية حاولت احسن الظن فيها أوّل ماشفت المقطع قلت يمكن تبي تتصدق عليه يمكن انه شرح ظروفه المادية يمكن قالت اكسب فيه اجر ، لكن لما كملت المقطع كانت تتلفت بصورة مرييبة جداً . 😱
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73 - قلم الحقيقه
2017-11-16 18:34:48
اقعد أنت ودفاتر ضبطك امسك أرضك خل رجال الأمن رعاهم الله يشوفون شغلهم بدونكم . لاعاد يمرك ولو حلم أو يداعب مخيلتك وخيالك رجوعهم هذا قرار سيادي لدولتنا أعزها الله من أنت لتحاول ارجاع هيئتك لسابق عهدها.
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72 - .
2017-11-16 18:34:05
ماخلو شي .عجيب زمن يخوف. لا تتنفس حتا النفس يمكن تتصور عليه وتنفضح. وين ايامك زمان قبل الجوالات كل شي كان طيب
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71 - بصائر للناس
2017-11-16 18:30:39
اظن والعلم عند الله انها عمليت ابتزاز كانت على علاقه معه وحصل منها على صور ومقاطع مخلة فأراد ان يري اصحابه ان باستطاعته اذلالها امامهم،وتلقاها انخدعت من قبل بدعاة التحرر إلى ان اصطادها قليل المروؤة .
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70 - خلدون
2017-11-16 18:29:43
هذي يا اختك او بنتك او زوجتك ... ياللي تعاكس بنات الناس وتشبكهم وتحبهم ... شوفها راحت للعامل ... كما تدين تدان نسال الله السلامه والعافيه
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( عدد التعليقات 24,478 )
69 - إنسان منصف
2017-11-16 18:29:11
وبعدين وبعد ما يخلص منها ،،،،،،الحقوني ،،،،،يبتزني،،،،،،صوري نطت ،،،،بقدرت قادر بجواله،،،،،،🕴
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68 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-16 18:28:36
تعليق 62 صحيح عهود العامل نظامي واعرف النظام بالسعودية ٣٠ سنة ماراح يعاقبه على ذنب مش ذنبه
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67 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-16 18:26:32
أنا نفسي أقابل المصور هذا إيش من اهبل بس تسبب للعامل المسكين كأنه مش إنسان ولوه قلب!!😑😑😑
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66 -
2017-11-16 18:25:58
وين الي بسطوا وسهلوا الموضوع وادعوا انها اخته فالاخت لاتقابل اخاها بين مجموعة رجال بطريقة مريبه اين الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا واين تبريراتهم فالمسلم كيس فطن لابد انت ينتبه على محارمه
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65 - Zzzz
2017-11-16 18:20:35
الله اكبر مسرع جبتوه. طيب. لو الله ثم هذا التصوير. والراي العام. وقام شخص. بتبليغ. والله. ماكان لفتو له نظر. ولكن لماذا.الشرطه. لا تكون حازمه مع كل صغيرة وكبيرة. بجديه مثل ما تظهر للراي العام.
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64 -
2017-11-16 18:20:34
هاه يا دعاة التحرر واسقاط الوليه عاجبكم المنظر طالبه تقابل عامل مطعم وراء الجدران وواضح انهم متعودين حتى زملائه ما استنكروا الامر نسال الله ان يجيرنا من فتن هذا الزمن
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63 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-16 18:19:12
وتسبب لهم ذعررر شدييييد . والبنت هذي رخييصة فعلاً ليش تجري ورا العمال وهو مسوي ثقيل ومبسوط قدام العمال والله شي يندى له الجبين كيف جرأتها بس 😷🤢
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62 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-16 18:17:05
لأن الشرطة هو بيوريهم بطاقة الإقامة وانه نظامي ورخصة صحية وكذا وبيقول البنت اللي جتني انا ماجيتها .. يعني على كلامه هو ماشي ع النظام بسس للهيئة كلمة أخرى ومنظر اللحية الطويلة والثوب القصير هيييبة
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61 - إحذر تسلم
2017-11-16 18:14:44
على المرء أن يكون حذراً خاصة مع حمى كمرات التصوير..مرة وأناأهم بدخول سوبرماركت إذا بإحدى المتسولات خمس نجوم وبكامل شياكتها تنقض على طريقي مرددة السلام وو..ولأنني شديد الحذرلم أدعها تكمل فهرولت مسرعاً.
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( عدد التعليقات 30,793 )
60 - قلم الحقيقه
2017-11-16 18:13:35
لاقبضنا ولاضبطنا ولا اطرد لاتطرد الحق لاتلحق ولا البنت انحاشت وانتم خلفها طردي من شارع لشارع وبين السيارات مثل المجنونة من خوفها منكم.بيان راقي من قبل رجال الأمن رعاهم الله وضع النقاط على الحروف.
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59 - مـ
2017-11-16 18:12:21
بكره مع السواقة وتسارع الاحداث والتغيرات الاجتماعية يقولك حرية شخصية ولا احد له دخل طالما راضين وفوق السن القانوني
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58 - ابو تركي
2017-11-16 18:11:52
الي فهم يفهمنا التصريح بوادي والي حصل بوادي ولا فيه اي توضيح وليش ما جابوها وعاقبوها
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57 - عابر
2017-11-16 18:11:07
الحين البنت ليه م حققوا معها.. كالعاده تطلع من المشاكل هذي وحنا يالشباب نتحاسب ونسجن وننشهر وغرامات.
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56 - -
2017-11-16 18:04:57
ويقولون جرايم القتل ليش تكثر !
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( عدد التعليقات 30,793 )
55 - قلم الحقيقه
2017-11-16 18:02:55
****يبغي هيئته المقبورة ترجع وكأنه هنا يقلل من دور ومكانة رجال الأمن في مثل هذه القضايا.****شاهد بيان رجال الأمن في بلادنا في هذه القضية لتعرف مدى الصدق والرقي في صياغته من قبلهم.
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54 -
2017-11-16 18:01:23
يدحسون البلد بـــ 20 مليون أجنبي ووافد هذا غير المولدين ... ويقول .:: والله الهادي إلى سواء السبيل !! شي عجيب !!
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53 -
2017-11-16 17:59:18
صدقت يا خنبوقه 15 فعلاً هناك شعرة بين ما تقول وهناك الى الشعرة الميتة شروالك فالدنيا الله يكفي شرها
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52 - جنوبية ..🌻
2017-11-16 17:58:12
مارخصها وما اشنع فعلها وهو مجمع العمال وكأنه يقولهم شوفو هي الي تجيني ايش تبغين من العامل مقربة منه لو هو اخوي استحيت منه بما أن فعلها منافي الأخلاق علموها ايش هي أخلاق البنت المسلمة وادبوها
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51 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-16 17:58:09
لو الهيئة اللي تحقق شرط ان يقر العامل باللي عنده ويجيب البنت ويحققون معهم .. العمال يخافووون من المطاوعة خوف شديد اكثر من خوفهم من الشرطة نفسها!
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50 - مواطن
2017-11-16 17:57:19
قلنا لكم رجعوووووووووووووا الهيئه ورحلووووووووووا العربان ***🤠
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49 - مواطن
2017-11-16 17:56:32
م 38 ليبييش مقهور ياوافد حتى اليوتيوب مليان من جماعتك لاتستشرف علينا اغلب البلاوي منكم ياوافد انت وخشتك وراسك 🙂🤣🤣🤣😎 ادخل اليوتيوب وشف بلاويكم 🤣🤣😂😂
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48 - رفيق الدرب
2017-11-16 17:55:16
بعدين شكلها مي طالبه من اهل البسطات يعني مغتربه خخخخخخ
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47 - ،
2017-11-16 17:52:09
أكيد أخذ صورها وأبتزها
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( عدد التعليقات 14,238 )
46 - العنيد
2017-11-16 17:51:42
نطالب بعودة الهيئه وبقوه في ارض الميدان وبصلاحيات اكبر واوسع ليكون لهم دور فعال
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( عدد التعليقات 14,238 )
45 - العنيد
2017-11-16 17:50:00
ماشفنا هذي المناظر الا بعد ما راحت الهيئه حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 14,238 )
44 - العنيد
2017-11-16 17:49:26
ربما تكون مريضة نفسيا او معها جني مثل قلم الخنبقه
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( عدد التعليقات 14,238 )
43 - العنيد
2017-11-16 17:48:21
الدشرة في كل مكان وزمان الفرق إن هذا الموقف تم تصويره . من أول السطر
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42 -
2017-11-16 17:48:19
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 14,238 )
41 - العنيد
2017-11-16 17:47:30
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واسترنا فوق الأرض ويوم العرض ولا تفضحنا بذنوبنا
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40 - مواطن
2017-11-16 17:47:13
رجعووووووووووووووا الهيئه🤓
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39 - مواطن
2017-11-16 17:46:38
رحلووووووووووهم
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38 -
2017-11-16 17:46:01
31 - مواطن.... انت اسكت وادخل اليوتيوب شوف ***مسوي طالع منها انت وراسك وخشتك
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37 - رفيق الدرب
2017-11-16 17:45:57
اصلاالمغترب مايجي الا بالشعوذه معه وكتب السحر بكره المجمع كله مع شابك مع المطعم حتى مع كراسي المطعم
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( عدد التعليقات 14,238 )
36 - العنيد
2017-11-16 17:45:50
33 /// هههههههههههه
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35 -
2017-11-16 17:44:43
عشان تعرفون انه المصايب من ورا هالبنات الثعلبات ولا الشباب اليف ولطيف ومسكين امام هذولي الثعلبات الماكرات ابو كيد عظيم
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34 - يمنيه مقيمه
2017-11-16 17:44:23
م 11 حلوا عنوسة بنات اليمن يايمني بعدين تكلم على غيرك في اليمن العنوسه منتشره بين المغتربين في السعوديه واوروبا وامريكا وتركيا وكل مكان 🙂
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33 - مواطن
2017-11-16 17:42:23
ياكثر اليمنيات عندنا عوانس يركضن ورا الزواج من سعوديين عشان الجنسيه والاقامه لهن ولاهلهن 😎
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32 -
2017-11-16 17:41:39
نرجو رجوع الهيئه تدب هذي الأشكال والبنت اكيد تعرفو عليها الأمن فيليت يخبرون اَهلها مادما بيسترونا من المجتمع علشان مادمادى مع آخرين والله انها أخذت منه شيء أوهو أخذ شيء ويشءهذي الجرأه
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31 - مواطن
2017-11-16 17:41:27
م 10 اسكت يابو يمن لاتتفضحون هذا من جماعتك من اللي ***باين من نقابها ولبسها للعبايه معروفات ***فلا يجيك اكثر وراحت لواحد من جنسيتها يعني زيتكم في دقيقكم المفروض قالوا ايش جنسية البنت عشان تن
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30 - ررر
2017-11-16 17:41:03
تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين يعني اعطته الرقم او صوره وبكرا تشتكي وتقول العامل يبتزن .
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29 -
2017-11-16 17:40:52
27 - ابو وسيم ...عجبك حياك ماعجبك صك راسك باقرب طوفه هههههههههههههههههههههههه
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28 - واحد
2017-11-16 17:38:39
22 - وحده.... مدري
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27 - ابو وسيم
2017-11-16 17:38:29
لا ادري لماذ الدنيا بالعكس هذه الايام.الغلط على غيرك والجزاء عليك.ياناس يجب مجازاة البنت ومعاقبتها.لماذا القانون.في صف البنات دائما..؟
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26 - رفيق الدرب
2017-11-16 17:37:42
المهم والاهم المسؤلين لا يقولو هي راحت زي المعلقين فيه الف طريقه وطريقه يبدل البلد الى احسن
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25 -
2017-11-16 17:36:12
والله الهادي إلى سواء السبيل !!!!!!!!!! طيب وياني والساهر وخالد وبن أبدوه وبلكيس وش جايين يسوون ؟؟؟؟؟؟
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24 - لاتحزن
2017-11-16 17:36:08
وانت ويش دخلك يا الزيدي في امور لا تعنيك
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23 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-11-16 17:36:04
حفظ الله وطننا من كل شر . ياليت يطبق بحقه أقسى العقوبات ، ثم ينفى خارج الوطن بدون رجعة .
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22 - وحده
2017-11-16 17:35:19
هو مطعم ايش بالضبط؟ تركي ولا يمني ولا صيني ولا ايش؟وهالعمال من اي جنسيه؟
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21 -
2017-11-16 17:35:08
الا الرحال وينه لايكون مات
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20 -
2017-11-16 17:33:52
عادي وفق الضوابط الشرعيه هههههههههههههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 30,793 )
19 - قلم الحقيقه
2017-11-16 17:32:30
لكن أن تذهبي بارادتك ومشيآ على قدميك لشخص أو أشخاص منزوين خلف بناية أجانب عنك تلتفتين يمينآ ويسارآ كأنك عارية أمامهم وأمام نفسك من سوء فعلك وسقوط أخلاقك ثم تنتظرين يقال لك أحسنتي فهنا نقول لك أسأتي.
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18 - سعد
2017-11-16 17:32:03
يا شين الانثى اذا ارخصت نفسها ما تستحق الاحترام ابدا
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17 - المحقق كونان
2017-11-16 17:31:07
الهرجه فيها ان واضحه ....
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16 -
2017-11-16 17:29:17
قلم الحقيقه مسوي فيها اخلاق وهووو يدعووو للاختلاط تناقض كبير ما تجتمع الأخلاق والاختلاط مع بعض فخليك على طبيعتك اللي عرفناها عنك
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( عدد التعليقات 30,793 )
15 - قلم الحقيقه
2017-11-16 17:28:58
هناك شعرة دقيقة وفاصلة بين الحرية وبين الانفلات بين الثقة وبين اللعب على أوتارها.عندما تدركين وتشعرين أنك داخل نفسك أطهر من الطهارة نفسها حينها لايهمك العالم بأكمله طالما لم تعملي مايسيء لدينك وأخلاقك
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14 - ابو وسيم
2017-11-16 17:27:35
سوف يوخذ على ولي امرها تعهد واستلامها كالعاده.وسترها والرجال بالسجن ...ويستمر المسلسل..
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13 -
2017-11-16 17:27:22
وش هرجه المزه هذي ويابو يمن انت ماوراك شغل 10 -سرداحي مرداحي بذا الصحيفه
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12 - مانع القحطاني
2017-11-16 17:25:01
قلتلكم امس الموضوع في خد وهات يعني قلة ادب
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11 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-16 17:24:03
العنوسة كبيرررة هااانا والعزاب الذئاب كثيرررررر
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10 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-16 17:22:49
قلم الحقيقة لا تسوي انك فاضل وتدعي مثالية وانت تعرف كل شيء هااانا فاسكت لاتنفضح😑
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( عدد التعليقات 30,793 )
9 - قلم الحقيقه
2017-11-16 17:22:01
نعم عيشي حياتك شبه ملكة في وطنك وحافظي على قيمك وأخلاقك بنفسك بسياج حديدي فأنتي الحارس الأمين المؤتمن عليها. أما أنك تسيئين لدينك وأخلاقك ولمن وضع ثقته فيك فهنا نقول لك قفي عند حدودك وجب عقابك.
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8 - مصدر الكلمه
2017-11-16 17:21:54
نتاج العنوسه فقط
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7 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-16 17:19:09
طيب هو أيش ذنبه ؟ هي الي جته وهو في محله
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6 - وليد
2017-11-16 17:17:54
هذه نتائج المسلسلات التركية و ام بي سي والمشكلة تدفع مهر ومبالغ باهظة على فتايات لا يشرفن انا لا اعمم ولكن الكثير على هذه الشاكلات المنحطة والقادم امر واكبر من كذا
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( عدد التعليقات 30,793 )
5 - قلم الحقيقه
2017-11-16 17:16:27
وضعت نفسها في المكان الغير لائق بها وجلبت لنفسها الشبهات وتصرفت بطريقة وقحة خالية من أي أخلاق أو احترام وأدب.مثل هذه الأشكال حقيقة لايجب رحمتها بل عقابها.فالحلوى المكشوفة مصدر لكل ذباب يقع عليها.
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( عدد التعليقات 30,793 )
4 - قلم الحقيقه
2017-11-16 17:11:23
لاتمثل الا نفسها وأخلاقها وعليه تستحق كل عقاب. من لايحشم نفسه لن يحشمه أو يحترمه الآخرين.
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3 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-16 17:11:14
وليش اللي صور يخلوه مش على كيفه😏😏😏😏
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2 - فنزولي
2017-11-16 17:10:02
عنز الوادي مع التيس الغريب
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1 - ولوو
2017-11-16 17:09:58
أعوذ بالله حتى العمال ماسلمو 🤢
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بواسطة :

كل شي واضح انت اتهم الهلال بالفساد وظبط امورك يامعلم جا ال الشيخ وفضحهم كلهم...
بواسطة :

اتمنى تطهير ارض مكة المكرمه شرفها الله من هؤلاء الفاسدين الاقذار الانجاس...
بواسطة :

جميع القبائل متكاتفه وهي سند بعد الله لنصرة الوطن فلا احد يقلل من شأنها...
بواسطة : بدور

✨ أن تتفاءل لا يعني أن تغمض عينيك عن الواقع..بل أن تفتحهما جيداً وتجبره على الان...
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