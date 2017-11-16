شرطة مكة المكرمة تعلق على فيديو الفتاة وعامل المطعم.. وتكشف تفاصيل الواقعة !

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صحيفة المرصد: علق الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، انه إشارة لما تناقلته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ظهر فيه تواجد مجموعة من الأشخاص أمام أحد المطاعم بمحافظة الطائف وحضور إحدى الفتيات إليهم و التحدث مع أحدهم بعد أن اقتربت منهم بشكل ملفت للنظر ثم غادرت بعد ذلك.

وأضاف: من خلال إجراءات التحري وتحليل المقطع أتضح أن الموقع المشار إليه أحد مطاعم الوجبات السريعة القريب من إحدى المؤسسات التعليمية، وأن إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين، وتم تحديد هويته وسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختص واتخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

وتابع الناطق الإعلامي: شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي إلى سواء السبيل.