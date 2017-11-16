شرطة مكة المكرمة تعلق على فيديو الفتاة وعامل المطعم.. وتكشف تفاصيل الواقعة !
صحيفة المرصد: علق الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، انه إشارة لما تناقلته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ظهر فيه تواجد مجموعة من الأشخاص أمام أحد المطاعم بمحافظة الطائف وحضور إحدى الفتيات إليهم و التحدث مع أحدهم بعد أن اقتربت منهم بشكل ملفت للنظر ثم غادرت بعد ذلك.
وأضاف: من خلال إجراءات التحري وتحليل المقطع أتضح أن الموقع المشار إليه أحد مطاعم الوجبات السريعة القريب من إحدى المؤسسات التعليمية، وأن إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين، وتم تحديد هويته وسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختص واتخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.
وتابع الناطق الإعلامي: شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي إلى سواء السبيل.
التعليقات
اتمنى تطهير ارض مكة المكرمه شرفها الله من هؤلاء الفاسدين الاقذار الانجاس
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البعض ينتقد ويعلق ع الناس واهله بالشوارع جرارات ويعلق اخواته سفر بد ن محرم عهر ويعلق ربي خواتك وبناتك العهر وأمك ام ذنبين وكثر الله خيرج
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والله ماحد قليل*** غير انتا يا91
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اعجبتني يا91 الوااااااااااااااااافدات واحنا ماشاء الله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بأمانة اذا معاك صك شرعي بدخول الجنة علمني يا***
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يجب دراسة ظاهرة *** ودوافعها ومسبباتها وكيفة القضاء عليها او التقليل منها اذا امكن
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ومافي احد سائل عنها ، فيه بيوت والعياذ بالله تحس الرجال فيها وجبتهم المفضلة
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تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة أولى حفلات “ياني” يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، وأخرى في الأول من ديسمبر المقبل. ههههههههه لسه ماشفتوا شي!!!!!!!!!!!
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اللهم لا شماته *** امن العقوبة اساء الادب
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الله يةفقكم امن الوطن هذى المطلوب
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الله يستر
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رحلوووووووووهم ورجعوووووووووا الهيئه
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رجعوووووووا الهيئه عشان يلمن هالوافدات اللي لاحيا ولادين متعودات على الجرأه في بلدانهن الامور فري🤠
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اين العدل. ليش لم يتم اخذ اقوله. هيه كمان. ايش في المواضيع هذي. لا. يذهب. الي المحكمه سوا الرجل. هيه من جاه.
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اعوذبالله من ذَا الأشكال الله يسترنا بستره في الدنيا والأخره والعمال الباقين يطأ لون فيهم نرجو جلد العامل قدام المطعم والبنت قدام الجامعه لكي يكونون عبره لغيرهم اللهم صَل وسلم ع نبينا محمد
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م 74 على الاساس يالشنب ***الوافد اولا هاذي من جماعتك ثانيا انتي دايم طفرانه صرتي تتصدقي على الوافدين والا تبين الناس يتصدقون على جناعتك
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لازم تعاقب الوافده مثل بني جلدتها الوافد عشان يلمن 🤠
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انااشوف ان التصويريصلح ويخرب الهئيةتمسك بس تستروالكاميراتفضح الله يسترنادنياواخره ويهدي عيالناويصلحهم ولايفجع احدفي قريب له
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لاتعلييييييييييييق ..
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والبنت طيب البلا دايم منهن يروح الضحيه دايم الرجال
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م 80 ياوافده معروفه حركاكتكن جايه على اساس اني مواطنه وتمدح بربعها قديمه شوفي غيرها يالله تلايطي قال يبتزها قال 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 انت تبتزن بلد ياوافدات العربان 🤣🤣🤣😂😂😂
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طيب والبنت مايجيها شي وش ذا بس تمسكون الرجال والبنات كأنهم منزلين من السماء أستغفر الله العظيم وأتوب اليه
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اعوذبالله من ذَا الأشكال الله يسترنا بستره في الدنيا والأخره والعمال الباقين يطأ لون فيهم نرجو جلد العامل قدام المطعم والبنت قدام الجامعه لكي يكونون عبره لغيرهم اللهم صَل وسلم ع نبينا محمد
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اكييد انه مزيون غطا ع الشباب السعودي ههههههه امزح بس يمكن يبتزها بصور او شي وجايه تترجاه يسترها المفروض لجأت للهيئه يساعدونها وهي مستوره محد يعرف قضيتها
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لماذا لم يتم اخذ اقوله هيه ايش ذنب العامل
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احذري اختي من العلاقات والكلام المعسول فاغلب من يوهمك بالحب والاعجاب ويأتي البيوت من ظهورها هو مخادع ما يلبث إلا ان يجبرك على حضور مكان مليئ بالضباع كل يريد ان ينهش بلا رحمة (الحذر - الحذر)
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وش فيها البنت بتطلب اكل والمطعم مقفل للصلاة .. وكل العمال وقت الصلاة يدخنون ويشربون شاهي كالعادة .. متى الله يفكنا من اقفال المحلات ونصير مثل بقية خلق الله
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وجود ولي الأمر مهم للغاية للمرأة و غيابه يسهل لضعاف النفوس إستغلالها و صدق النبي صلى الله عليه و سلم(ناقصات عقل و دين)
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جيبوها حاسبوها هي السبب الرجال واقف بالمحل هي اللي جت عنده
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انا بالبداية حاولت احسن الظن فيها أوّل ماشفت المقطع قلت يمكن تبي تتصدق عليه يمكن انه شرح ظروفه المادية يمكن قالت اكسب فيه اجر ، لكن لما كملت المقطع كانت تتلفت بصورة مرييبة جداً . 😱
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اقعد أنت ودفاتر ضبطك امسك أرضك خل رجال الأمن رعاهم الله يشوفون شغلهم بدونكم . لاعاد يمرك ولو حلم أو يداعب مخيلتك وخيالك رجوعهم هذا قرار سيادي لدولتنا أعزها الله من أنت لتحاول ارجاع هيئتك لسابق عهدها.
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ماخلو شي .عجيب زمن يخوف. لا تتنفس حتا النفس يمكن تتصور عليه وتنفضح. وين ايامك زمان قبل الجوالات كل شي كان طيب
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اظن والعلم عند الله انها عمليت ابتزاز كانت على علاقه معه وحصل منها على صور ومقاطع مخلة فأراد ان يري اصحابه ان باستطاعته اذلالها امامهم،وتلقاها انخدعت من قبل بدعاة التحرر إلى ان اصطادها قليل المروؤة .
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هذي يا اختك او بنتك او زوجتك ... ياللي تعاكس بنات الناس وتشبكهم وتحبهم ... شوفها راحت للعامل ... كما تدين تدان نسال الله السلامه والعافيه
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وبعدين وبعد ما يخلص منها ،،،،،،الحقوني ،،،،،يبتزني،،،،،،صوري نطت ،،،،بقدرت قادر بجواله،،،،،،🕴
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تعليق 62 صحيح عهود العامل نظامي واعرف النظام بالسعودية ٣٠ سنة ماراح يعاقبه على ذنب مش ذنبه
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أنا نفسي أقابل المصور هذا إيش من اهبل بس تسبب للعامل المسكين كأنه مش إنسان ولوه قلب!!😑😑😑
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وين الي بسطوا وسهلوا الموضوع وادعوا انها اخته فالاخت لاتقابل اخاها بين مجموعة رجال بطريقة مريبه اين الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا واين تبريراتهم فالمسلم كيس فطن لابد انت ينتبه على محارمه
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الله اكبر مسرع جبتوه. طيب. لو الله ثم هذا التصوير. والراي العام. وقام شخص. بتبليغ. والله. ماكان لفتو له نظر. ولكن لماذا.الشرطه. لا تكون حازمه مع كل صغيرة وكبيرة. بجديه مثل ما تظهر للراي العام.
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هاه يا دعاة التحرر واسقاط الوليه عاجبكم المنظر طالبه تقابل عامل مطعم وراء الجدران وواضح انهم متعودين حتى زملائه ما استنكروا الامر نسال الله ان يجيرنا من فتن هذا الزمن
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وتسبب لهم ذعررر شدييييد . والبنت هذي رخييصة فعلاً ليش تجري ورا العمال وهو مسوي ثقيل ومبسوط قدام العمال والله شي يندى له الجبين كيف جرأتها بس 😷🤢
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لأن الشرطة هو بيوريهم بطاقة الإقامة وانه نظامي ورخصة صحية وكذا وبيقول البنت اللي جتني انا ماجيتها .. يعني على كلامه هو ماشي ع النظام بسس للهيئة كلمة أخرى ومنظر اللحية الطويلة والثوب القصير هيييبة
لا يعجبني(20) اعجبني(2)
على المرء أن يكون حذراً خاصة مع حمى كمرات التصوير..مرة وأناأهم بدخول سوبرماركت إذا بإحدى المتسولات خمس نجوم وبكامل شياكتها تنقض على طريقي مرددة السلام وو..ولأنني شديد الحذرلم أدعها تكمل فهرولت مسرعاً.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لاقبضنا ولاضبطنا ولا اطرد لاتطرد الحق لاتلحق ولا البنت انحاشت وانتم خلفها طردي من شارع لشارع وبين السيارات مثل المجنونة من خوفها منكم.بيان راقي من قبل رجال الأمن رعاهم الله وضع النقاط على الحروف.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
بكره مع السواقة وتسارع الاحداث والتغيرات الاجتماعية يقولك حرية شخصية ولا احد له دخل طالما راضين وفوق السن القانوني
لا يعجبني(9) اعجبني(3)
الي فهم يفهمنا التصريح بوادي والي حصل بوادي ولا فيه اي توضيح وليش ما جابوها وعاقبوها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الحين البنت ليه م حققوا معها.. كالعاده تطلع من المشاكل هذي وحنا يالشباب نتحاسب ونسجن وننشهر وغرامات.
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
ويقولون جرايم القتل ليش تكثر !
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
****يبغي هيئته المقبورة ترجع وكأنه هنا يقلل من دور ومكانة رجال الأمن في مثل هذه القضايا.****شاهد بيان رجال الأمن في بلادنا في هذه القضية لتعرف مدى الصدق والرقي في صياغته من قبلهم.
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يدحسون البلد بـــ 20 مليون أجنبي ووافد هذا غير المولدين ... ويقول .:: والله الهادي إلى سواء السبيل !! شي عجيب !!
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صدقت يا خنبوقه 15 فعلاً هناك شعرة بين ما تقول وهناك الى الشعرة الميتة شروالك فالدنيا الله يكفي شرها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مارخصها وما اشنع فعلها وهو مجمع العمال وكأنه يقولهم شوفو هي الي تجيني ايش تبغين من العامل مقربة منه لو هو اخوي استحيت منه بما أن فعلها منافي الأخلاق علموها ايش هي أخلاق البنت المسلمة وادبوها
لا يعجبني(15) اعجبني(3)
لو الهيئة اللي تحقق شرط ان يقر العامل باللي عنده ويجيب البنت ويحققون معهم .. العمال يخافووون من المطاوعة خوف شديد اكثر من خوفهم من الشرطة نفسها!
لا يعجبني(21) اعجبني(3)
قلنا لكم رجعوووووووووووووا الهيئه ورحلووووووووووا العربان ***🤠
لا يعجبني(25) اعجبني(4)
م 38 ليبييش مقهور ياوافد حتى اليوتيوب مليان من جماعتك لاتستشرف علينا اغلب البلاوي منكم ياوافد انت وخشتك وراسك 🙂🤣🤣🤣😎 ادخل اليوتيوب وشف بلاويكم 🤣🤣😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بعدين شكلها مي طالبه من اهل البسطات يعني مغتربه خخخخخخ
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
أكيد أخذ صورها وأبتزها
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
نطالب بعودة الهيئه وبقوه في ارض الميدان وبصلاحيات اكبر واوسع ليكون لهم دور فعال
لا يعجبني(24) اعجبني(8)
ماشفنا هذي المناظر الا بعد ما راحت الهيئه حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
ربما تكون مريضة نفسيا او معها جني مثل قلم الخنبقه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الدشرة في كل مكان وزمان الفرق إن هذا الموقف تم تصويره . من أول السطر
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واسترنا فوق الأرض ويوم العرض ولا تفضحنا بذنوبنا
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
رجعووووووووووووووا الهيئه🤓
لا يعجبني(21) اعجبني(7)
رحلووووووووووهم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
31 - مواطن.... انت اسكت وادخل اليوتيوب شوف ***مسوي طالع منها انت وراسك وخشتك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اصلاالمغترب مايجي الا بالشعوذه معه وكتب السحر بكره المجمع كله مع شابك مع المطعم حتى مع كراسي المطعم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
33 /// هههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
عشان تعرفون انه المصايب من ورا هالبنات الثعلبات ولا الشباب اليف ولطيف ومسكين امام هذولي الثعلبات الماكرات ابو كيد عظيم
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
م 11 حلوا عنوسة بنات اليمن يايمني بعدين تكلم على غيرك في اليمن العنوسه منتشره بين المغتربين في السعوديه واوروبا وامريكا وتركيا وكل مكان 🙂
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ياكثر اليمنيات عندنا عوانس يركضن ورا الزواج من سعوديين عشان الجنسيه والاقامه لهن ولاهلهن 😎
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
نرجو رجوع الهيئه تدب هذي الأشكال والبنت اكيد تعرفو عليها الأمن فيليت يخبرون اَهلها مادما بيسترونا من المجتمع علشان مادمادى مع آخرين والله انها أخذت منه شيء أوهو أخذ شيء ويشءهذي الجرأه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
م 10 اسكت يابو يمن لاتتفضحون هذا من جماعتك من اللي ***باين من نقابها ولبسها للعبايه معروفات ***فلا يجيك اكثر وراحت لواحد من جنسيتها يعني زيتكم في دقيقكم المفروض قالوا ايش جنسية البنت عشان تن
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين يعني اعطته الرقم او صوره وبكرا تشتكي وتقول العامل يبتزن .
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
27 - ابو وسيم ...عجبك حياك ماعجبك صك راسك باقرب طوفه هههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
22 - وحده.... مدري
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لا ادري لماذ الدنيا بالعكس هذه الايام.الغلط على غيرك والجزاء عليك.ياناس يجب مجازاة البنت ومعاقبتها.لماذا القانون.في صف البنات دائما..؟
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
المهم والاهم المسؤلين لا يقولو هي راحت زي المعلقين فيه الف طريقه وطريقه يبدل البلد الى احسن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
والله الهادي إلى سواء السبيل !!!!!!!!!! طيب وياني والساهر وخالد وبن أبدوه وبلكيس وش جايين يسوون ؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
وانت ويش دخلك يا الزيدي في امور لا تعنيك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حفظ الله وطننا من كل شر . ياليت يطبق بحقه أقسى العقوبات ، ثم ينفى خارج الوطن بدون رجعة .
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
هو مطعم ايش بالضبط؟ تركي ولا يمني ولا صيني ولا ايش؟وهالعمال من اي جنسيه؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الا الرحال وينه لايكون مات
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
عادي وفق الضوابط الشرعيه هههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
لكن أن تذهبي بارادتك ومشيآ على قدميك لشخص أو أشخاص منزوين خلف بناية أجانب عنك تلتفتين يمينآ ويسارآ كأنك عارية أمامهم وأمام نفسك من سوء فعلك وسقوط أخلاقك ثم تنتظرين يقال لك أحسنتي فهنا نقول لك أسأتي.
لا يعجبني(10) اعجبني(2)
يا شين الانثى اذا ارخصت نفسها ما تستحق الاحترام ابدا
لا يعجبني(10) اعجبني(7)
الهرجه فيها ان واضحه ....
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
قلم الحقيقه مسوي فيها اخلاق وهووو يدعووو للاختلاط تناقض كبير ما تجتمع الأخلاق والاختلاط مع بعض فخليك على طبيعتك اللي عرفناها عنك
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
هناك شعرة دقيقة وفاصلة بين الحرية وبين الانفلات بين الثقة وبين اللعب على أوتارها.عندما تدركين وتشعرين أنك داخل نفسك أطهر من الطهارة نفسها حينها لايهمك العالم بأكمله طالما لم تعملي مايسيء لدينك وأخلاقك
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
سوف يوخذ على ولي امرها تعهد واستلامها كالعاده.وسترها والرجال بالسجن ...ويستمر المسلسل..
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
وش هرجه المزه هذي ويابو يمن انت ماوراك شغل 10 -سرداحي مرداحي بذا الصحيفه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
قلتلكم امس الموضوع في خد وهات يعني قلة ادب
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
العنوسة كبيرررة هااانا والعزاب الذئاب كثيرررررر
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
قلم الحقيقة لا تسوي انك فاضل وتدعي مثالية وانت تعرف كل شيء هااانا فاسكت لاتنفضح😑
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
نعم عيشي حياتك شبه ملكة في وطنك وحافظي على قيمك وأخلاقك بنفسك بسياج حديدي فأنتي الحارس الأمين المؤتمن عليها. أما أنك تسيئين لدينك وأخلاقك ولمن وضع ثقته فيك فهنا نقول لك قفي عند حدودك وجب عقابك.
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
نتاج العنوسه فقط
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
طيب هو أيش ذنبه ؟ هي الي جته وهو في محله
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
هذه نتائج المسلسلات التركية و ام بي سي والمشكلة تدفع مهر ومبالغ باهظة على فتايات لا يشرفن انا لا اعمم ولكن الكثير على هذه الشاكلات المنحطة والقادم امر واكبر من كذا
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
وضعت نفسها في المكان الغير لائق بها وجلبت لنفسها الشبهات وتصرفت بطريقة وقحة خالية من أي أخلاق أو احترام وأدب.مثل هذه الأشكال حقيقة لايجب رحمتها بل عقابها.فالحلوى المكشوفة مصدر لكل ذباب يقع عليها.
لا يعجبني(7) اعجبني(6)
لاتمثل الا نفسها وأخلاقها وعليه تستحق كل عقاب. من لايحشم نفسه لن يحشمه أو يحترمه الآخرين.
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
وليش اللي صور يخلوه مش على كيفه😏😏😏😏
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
عنز الوادي مع التيس الغريب
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أعوذ بالله حتى العمال ماسلمو 🤢
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