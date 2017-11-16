شاهد : مضاربة عنيفة بين مواطنين وسائق شاحنة «باكستاني»

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر مضاربة عنيفة بن سائق شاحنة باكستاني ومواطنين .

وأظهر الفيديو شابين سعوديين يوقفان سيارتهما “حمراء اللون” أمام الشاحنة وفجأة يصطدم بها سائق الشاحنة ، ليقوم المواطنين بإجبار السائق على النزول من الشاحنة وتدور مضاربة عنيفة بين الطرفين .

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