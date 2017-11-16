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شاهد : مضاربة عنيفة بين مواطنين وسائق شاحنة «باكستاني»

شاهد : مضاربة عنيفة بين مواطنين وسائق شاحنة «باكستاني»
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المرصد 61 2٬989 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر مضاربة عنيفة بن سائق شاحنة باكستاني ومواطنين .

وأظهر الفيديو شابين سعوديين يوقفان سيارتهما “حمراء اللون” أمام الشاحنة وفجأة يصطدم بها سائق الشاحنة ، ليقوم المواطنين بإجبار السائق على النزول من الشاحنة وتدور مضاربة عنيفة بين الطرفين .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

61 -
2017-11-16 20:04:27
وين هيئة الرياضه وين وين حماية البيئه وين الدوريات
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60 -
2017-11-16 20:03:45
أتمنى استدعاء مصور المقطع ومحاسبته
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59 - زلزله
2017-11-16 20:02:32
الدرباوي راعي السياره الحمرا الحباب تبلى راعي الشاحنه الي يدور رزقه والدرباوي يدور القذاره تفو عليه
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( عدد التعليقات 2,440 )
58 - ابونواف...
2017-11-16 19:59:55
بسيطة مضاربة عادي اللعنة على بشار الخنزير الطاغية قاتل شعبة بالبراميل المتفجرة والكيماوي بمساعدة الخنزير حسن زميره وخنازير الفرس بشار النعجة ترى الله يمهل ولايهمل هضبة الجوالان محتلة فوق٤٠عام ياجبان
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57 - راشد
2017-11-16 19:55:31
يا رجل ***الان دموعه أربع أربع سديق و سديق والمواطن غير ياخذ حقه مربع
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56 - واكل فجل وحاط رجل على رجل
2017-11-16 19:53:57
اعرفها النوعيه هده , لو كان يماني كان هرب
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55 -
2017-11-16 19:51:55
قسم بمن أحل القسم لو اني عندهم لخلي الباكستاني يمشي اجرد.
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54 - السعد
2017-11-16 19:44:18
تعليق مخالف
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53 - ديم
2017-11-16 19:44:17
مضاربه تحصل مع جميع الناس وفي كل مكان وبلد والغلطان بيحاسب
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52 - تعليق 43
2017-11-16 19:44:11
اجل مواطن غيور ؟؟!!!
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51 - صالح
2017-11-16 19:44:05
الباكستاني اخذ السعودي غدر وعلى غفله لان السعودي ماكان منتبه له اما السوري الاجنبي فااواضح الحقد بقلبه معروفين الأجانب هذولي خبثاء لو يحصل عليك درب والله مايرحمك يضحكون عليك بكلمة مسلم و مسكين
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50 - وشك وشك
2017-11-16 19:43:19
خخخخ ربوا المهايطيه الورعان
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49 - ابو العز الدمشقي
2017-11-16 19:42:59
شكل السائق سعودي ولو كان يمني كان نزل ومعاه الشومة ودعك العجيان دعكة يستاهلونها بس السواق سعودي وفكره يتفاهم بالذوق . المهم جاهم ما يستحقون من خويانه ويستاهلوا الضرب والسوريين نقلوا الحادث بأمانة
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48 - مواطن غيور
2017-11-16 19:42:28
يابو لمبه ماتشوف لان اللمبه ورى يقولون السائق يمني دبغوه السعوديين مانفهم يابولمبه ههههههه
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47 -
2017-11-16 19:37:29
الحمد لله خرج الهياط قسم برد قلبي البكستاني
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46 - متابع
2017-11-16 19:36:58
هذي مضاربة واللي مو كفو لاينزل من سيارته
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45 -
2017-11-16 19:36:34
خلهم يتأدبون ياكثر المهايطين
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44 - مواطن غيور
2017-11-16 19:35:30
ت ٣٦ كذاب ثم كذاب مانت سعودي انت يمني حاقد
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43 - معشق
2017-11-16 19:34:46
الباسكتانيه متعافين ما طاح حيلهم لسه ما نزلوا الاسمنت . حظهم
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42 -
2017-11-16 19:33:41
تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة أولى حفلات “ياني” يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، وأخرى في الأول من ديسمبر المقبل. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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41 - خالد /ابو عمر
2017-11-16 19:31:23
لا حول ولا قوة الا بالله
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40 - ياليل ابولمبه
2017-11-16 19:30:14
29 - قصيمي معتق 201737 المعلقين اللي يقولوا سائق الشاحنة سعودي وكفيل الباكستان . سائق الشاحنة يمني ،،، كذبت والله وبعدين ان شاء الله يهودي مالهم حق بمدة اليد على رجال مثلهم المهم دقوا خشوم الورعان
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39 - خالد /ابو عمر
2017-11-16 19:30:11
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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38 - خالد /ابو عمر
2017-11-16 19:29:36
لابد من اعتقال السوريين الي قاعدين يصوروا
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( عدد التعليقات 30,793 )
37 - قلم الحقيقه
2017-11-16 19:29:27
الباكستانية كانو برفقة سائق الشاحنة ولما شاهدو خويهم تم افتراسه من قبل أصحاب السيارة الحمراء فزعو له وحولو الانتصار في المعركة لصالحه وصالحهم ولولا الله ثم أبو نسافه كان تم نسف جمجمة سائق الشاحنة.
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36 - والله ثم والله اني سعودي
2017-11-16 19:29:10
وأقول كف يابو بكس . ثنين على الرجال واحد يمسكه والثاني يضربه . لكن والله الباكستاني طلع شنب رنهم لن تفلوا العافية كف تردف كفو يابو بكس
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35 - خالد /ابو عمر
2017-11-16 19:28:54
الشامي السوري يصور وهو حاقد وفرحان من قلبه
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34 - احمد
2017-11-16 19:28:44
يستاهلوا العلقة صاحب السيارة الحمره وصاحبه. مفروض يتفاهم بالادب ويبلغ الدوريه تأخذ حقه. مو يتعامل بالعنف والطش . البلد فيها قوانين
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33 - مواطن غيور
2017-11-16 19:28:39
بدل ماتفزع يا*** تضحك عليهم بس مانت مواطن *** ومبسوط من الشي الي يصير قدامك
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32 - خالد /ابو عمر
2017-11-16 19:27:55
اي وحش اربعه باكستانيين نزلوا من الشاحنة على اثنين سعوديين
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31 - ياليل ابولمبه
2017-11-16 19:27:41
اقسم بالله طيب خاطري الباكستاني استضعفوا السعودي سائق التريله المسكين يترزق الله بتريلة سمنت وتعاونوا عليه الأنذال لكن عمال السعودي تناقزوا من التريله مثل الذيابه عشان يعرفون الورعان قدرهم تسلم يمينكم
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30 - سيطرة ღღ
2017-11-16 19:27:12
شفتوا كيف الشامي الي يصور الفيديو فرحان من قوة الحقد وهو ياكل ويشرب من خيرات هالبلد وفي بلدة جوعان يمكن يمر عليه اسبوع مايلقى اكل ولما شبع اصبح ينكر من شبعه
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29 - قصيمي معتق
2017-11-16 19:23:37
المعلقين اللي يقولوا سائق الشاحنة سعودي وكفيل الباكستان . سائق الشاحنة يمني
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28 - سيطرة ☆
2017-11-16 19:23:12
الباكستاني فزع مع اليماني الي انطق
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27 - مواطن
2017-11-16 19:23:10
السواق يمني والي معه باكستاني فازع له
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26 - قصيمي معتق
2017-11-16 19:17:26
تعليق مخالف
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25 - قصيمي معتق
2017-11-16 19:14:50
السوريين مبسوطين من قلب.. والله السعودي اكل اتله والله وحش هي الباكستاني . استمع جيدا للسوريين كيف مبسوطين للباكستاني ضد السعودي
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24 - ياليل ابولمبه
2017-11-16 19:13:24
16 - بلادي زوينا 2017-11-16 روح يالفاغر اشهد لله ان الباكستاني رجال من ظهر رجال لأن سائق الشاحنه وقتها كفيله السعودي ويوم شاف الورعان تعاونوا عليه فزع لكفيله السعودي عرفت الأن منهو الرجال فيهم الحين
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23 - مانع
2017-11-16 19:10:11
خالطه في بعضه المسكين يرقص معاه هههههههههه..يستاهل مسوي فيها
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22 -
2017-11-16 19:10:05
الحق حق السعوديين هم اللي بدؤا ويستاهلون ماجاهم
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21 -
2017-11-16 19:09:21
السوريين متشفين وحاقدين ولابد تطبيق جرائم المعلوماتية عليهم
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20 - مانع القحطاني
2017-11-16 19:07:01
هيا لو انه تعوذ من الشيطان ومشي مو احسن ؟؟
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19 - مسمار
2017-11-16 19:06:55
ع باالهم بنقالي خخخخخخخخ ياخوي هذا باكستاني الواحد فيهم عن عشره ماياكلون غير لحم ثيران موب اندومي
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18 - AMS.f
2017-11-16 19:06:22
هؤلا من يدعون انهم مسلمين . الاسلام منهم براء
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( عدد التعليقات 1 )
17 - بلادي زوينا
2017-11-16 19:06:19
أحقد بشر هم العمالة بشتى أنواعهم على أبن البلد علما يأكلون من خيرات البلد والدليل الأخ الأفريقي عايش بيننا ويأكل من خير بلدنا وهمه ذم أبناء البلد .... كره بغيض
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16 - ضيف الله
2017-11-16 19:06:12
يا شين الفزعات تجب مصايب
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15 - العتيبي
2017-11-16 19:05:28
قلابو معادله اصلي عليه باكستاني
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14 - hogo
2017-11-16 19:05:27
شائق الشاحنه سعودي والباكستانيين اللي معه عمال ينزلون الاسمنت للعميل وفزعو خيوهم السعودي سائق الشاحنه فكيف تقول مواطنين وسائق باكستاني
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( عدد التعليقات 2,440 )
13 - ابونواف...
2017-11-16 19:05:25
افريقي خذ بالك بدئت الحملة ((وطن بلامخالف ))شوف سناب الأمن هاجمو الكرنتينة شكلك فلت لكن مو كل مره تسلم الجره ممكن الإسباني يسحبك على ؟؟؟ة⚫️😢😂
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12 - ع
2017-11-16 19:04:48
سواقين الشاحنات مستهترين ماهمهم احد بعد التامين والله نلاحظ سرعه ويتجاوزوا ويدخل عليك ولافكر بس مانلومهم نلوم المرور اللي سايبهم يسرحوا ويمرحوا ع كيفهم
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11 - عارف
2017-11-16 19:02:48
السائق يمني واللي معه باكستانيين
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10 - د
2017-11-16 19:02:23
الله يهديهم مومن حقهم يمدون يدهم على سائق الشاحنه يدقون على المرور البلد فيها نضام لاكن شافوه لاحله والله فزعلو بالباكستانيه البطره مهي زينه وقالوها الاولين مايستهين بالرجال الا اخس الرجال
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9 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-16 19:02:16
صدقوني وحش صحيح
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8 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-11-16 19:01:39
الواجب معاقبة صاحب السيارة الحمراء .. الذي اعتدى على السائق .. فهناك مرور وشرطة تأخذ حق الجميع
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( عدد التعليقات 1 )
7 - بلادي زوينا
2017-11-16 19:00:33
تعليق مخالف
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6 - فارس الوابصي
2017-11-16 19:00:10
فزع مع كفيله الباكستاني
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5 - أفريقي
2017-11-16 18:58:47
لا جديد الأسباني ينافخ على الفاضي ثم ياكل العلقه
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 2,440 )
4 - ابونواف...
2017-11-16 18:55:27
واضح ان السائق سعودي وفزعت معه الباكستانية ويستهل من يمد يده قبل تحكيم عقلة مايجية حقيقة يد الباكستاني زي المرزبة الله يستر لايكون الشاب فقد الذاكره خبز راسة يجب القبض عليهم لينالو العقاب المستحق
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3 -
2017-11-16 18:55:05
شجاع البكستاني وقف مع السعودي وقفة رجل
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2 - نرويجي
2017-11-16 18:53:58
ساق الشاحنة سعودي الباكستانية فزعوا لكفيلهم السعودي
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1 - فكر
2017-11-16 18:53:48
رنوه رنوه الين نشرو غسيلة يعني راعي الكمارو مسوي فيها ابوعضلات واخرتها خرائط بوجه
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موقع بريطاني يكشف 20 سراً تحاول البنوك إخفاءها عن عملائها

موقع بريطاني يكشف 20 سراً تحاول البنوك إخفاءها عن عملائها

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أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

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بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الاخيرة
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

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القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

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كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

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الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

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