شاهد.. مئات السيارات من قبيلة قحطان في طريقهم للتضامن مع شيخ قبيلة ” الهواجر”.. ومغردون : كيف المنظر يوم الجمعة؟
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو أظهر مئات السيارات فى طريقها لجوف قبيلة “الهواجر” بالمنطقة الشرقية للتضامن مع شيخ شمل قبيلة بنى هاجر التى سحبت السلطات القطرية جنسيته.
وقال مغرد تعليقاً على الفيديو ” هذا فرع واحد من فروع قبيلة قحطان يا تنظيم الحمدين ويا تميم بيك في طريقهم لجوف الهواجر بالشرقية فكيف هو المنظر يوم الجمعة عند اجتماع قبائل قحطان ؟.
وتستعد “قحطان” إلى اجتماع طارئ لأفراد القبيلة، مساء غدا الجمعة، على خلفية سحب الجنسية القطرية التعسفى من شيخ شمل قبيلة بنى هاجر، الشيخ شافى بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته، ويقام الاجتماع في جوف قبيلة بنى هاجر على خط الدمام الرياض السريع.
وكان الشيخ سلطان بن قرملة، أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان دعا أبناء قطر، ومثقفيها، وشيوخ آل ثانى وعقلاءها، للالتفاف حول الشيخ عبد الله بن علي، والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة فى اتخاذ القرارات، حتى تعود قطر إلى سابقها.
يشار إلى أن بن قرملة حذر “تنظيم الحمدين” القطري من المساس بأمن المملكة العربية السعودية، معتبرا هذا الأمر خط أحمر. وأضاف، إن تنظيم الحمدين أدخل القبائل فى المعترك السياسي بعد سحب جنسية شيخ آل مرة، وشيخ بني هاجر، فى حين اعتمد “الحمدين” على الإيرانيين والإسرائيليين والأتراك فى الوظائف الداخلية التي هي حق لأبناء قطر.
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ماشاء الله تبارك الله يوم تشوف المقطع تقول نصف سكان الممملكة قحاطين ، الله يكثركم ونعم القبيله ونعم الرجال .#اجتماع_قبائل_قحطان— يوسف الروقي (@yusefghz) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
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#اجتماع_قبائل_قحطان— اجتماع قحطان (@jantall0) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧
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الترتيبات والتجهيزات على قدم وساق لاستقبال ضيوفاً #قبائل_قحطان و #بني_هاجر ...
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تابعوا التغطية كامله على سناب الاجتماع 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
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snap: Q998077 pic.twitter.com/KzXd1FFUYL
التعليقات
جميع القبائل متكاتفه وهي سند بعد الله لنصرة الوطن فلا احد يقلل من شأنها
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رحم الله الملك فهد ابن عبدالعزيز رحمة واسعة وأمواتنا وأموات المسلمين
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عوعوعوعوعوعوعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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والله مليار نعم بقحطان كفو ياساس العرب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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اللعب على وتر القبيله خطير جداً جداً. والدوله الكل تحت رأيتها هذا المتعارف عليه.🤔 وهل تميم سيستنجد بقبائل تميم.المعروفه.هنا مربط الفرس ستجر القبائل العربية إلى مالايحمد عقباه. الله يسترها يارب.
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وإذا تجمعوا يعني بترجع الجنسيات لهم ؟
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كفو ياقحطان سمعت ان تعداد قحطان 6 مليون شخص
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ونعم بقحطان وكافه القبائل ولكن هذه ألطريقه تعرقل حركه المسافرين والمرور بشكل عام وربما توءدي الي حوادث لا سمح الله
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هذي الحمله ***
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كقو قحطان روحو اطردو مليشيات اردوغان
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هذولا عددهم أكثر من سكان قطر و لو يجزمون على إحتلال قطر ما يردهم أحد
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كفو
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ونعم.. ما شاء الله. منظر يسر النفس ويشرح الخاطر. كملوها وروحو قطر واقلبوها على راس تميموه
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كفو ياقحطان كفو
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اللهم أكفنا شر الفتن
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وتكتب أبو ناصر القحطاني ) هذا **كلها .
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ونعم والله بقحطان وبكل القبائل إللي لها شنّة ورنّة ..هالقبائل أساساً هي من كانت موجودة في عهد نبينا ورسولنا سيد الخلق وهي من كانت سبباً كبيراً في الفتوحات الإسلامية.
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لابتي قحطان فديتكم
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ماشاءالله تبارك الله
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موكب مهو بصيط ماشاء الله
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هذه رسالة صريحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن . وهذه قبيلة واحدة تحركت ولم يتحرك منها سوى واحد في الألف . ونعم والله فيكم يا صبيان قحطان ، ولا قصور في باقي القبائل ..
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كفو يا أصل العرب قدها وقدود
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هذا موكب قبائل قحطان
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