شاهد.. مئات السيارات من قبيلة قحطان في طريقهم للتضامن مع شيخ قبيلة ” الهواجر”.. ومغردون : كيف المنظر يوم الجمعة؟

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو أظهر مئات السيارات فى طريقها لجوف قبيلة “الهواجر” بالمنطقة الشرقية للتضامن مع شيخ شمل قبيلة بنى هاجر التى سحبت السلطات القطرية جنسيته.

وقال مغرد تعليقاً على الفيديو ” هذا فرع واحد من فروع قبيلة قحطان يا تنظيم الحمدين ويا تميم بيك في طريقهم لجوف الهواجر بالشرقية فكيف هو المنظر يوم الجمعة عند اجتماع قبائل قحطان ؟.

وتستعد “قحطان” إلى اجتماع طارئ لأفراد القبيلة، مساء غدا الجمعة، على خلفية سحب الجنسية القطرية التعسفى من شيخ شمل قبيلة بنى هاجر، الشيخ شافى بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته، ويقام الاجتماع في جوف قبيلة بنى هاجر على خط الدمام الرياض السريع.

وكان الشيخ سلطان بن قرملة، أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان دعا أبناء قطر، ومثقفيها، وشيوخ آل ثانى وعقلاءها، للالتفاف حول الشيخ عبد الله بن علي، والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة فى اتخاذ القرارات، حتى تعود قطر إلى سابقها.

يشار إلى أن بن قرملة حذر “تنظيم الحمدين” القطري من المساس بأمن المملكة العربية السعودية، معتبرا هذا الأمر خط أحمر. وأضاف، إن تنظيم الحمدين أدخل القبائل فى المعترك السياسي بعد سحب جنسية شيخ آل مرة، وشيخ بني هاجر، فى حين اعتمد “الحمدين” على الإيرانيين والإسرائيليين والأتراك فى الوظائف الداخلية التي هي حق لأبناء قطر.

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ماشاء الله تبارك الله يوم تشوف المقطع تقول نصف سكان الممملكة قحاطين ، الله يكثركم ونعم القبيله ونعم الرجال .#اجتماع_قبائل_قحطان



pic.twitter.com/GSX7fEIVsO — يوسف الروقي (@yusefghz) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧