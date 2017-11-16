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الرئيسية / شاهد.. مئات السيارات من قبيلة قحطان في طريقهم للتضامن مع شيخ قبيلة ” الهواجر”.. ومغردون : كيف المنظر يوم الجمعة؟

شاهد.. مئات السيارات من قبيلة قحطان في طريقهم للتضامن مع شيخ قبيلة ” الهواجر”.. ومغردون : كيف المنظر يوم الجمعة؟

شاهد.. مئات السيارات من قبيلة قحطان في طريقهم للتضامن مع شيخ قبيلة ” الهواجر”.. ومغردون : كيف المنظر يوم الجمعة؟
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المرصد 30 2٬363 43 دقيقة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو أظهر مئات السيارات فى طريقها لجوف قبيلة “الهواجر” بالمنطقة الشرقية للتضامن مع شيخ شمل قبيلة بنى هاجر التى سحبت السلطات القطرية جنسيته.

وقال مغرد تعليقاً على الفيديو ” هذا فرع واحد من فروع قبيلة قحطان يا تنظيم الحمدين ويا تميم بيك في طريقهم لجوف الهواجر بالشرقية فكيف هو المنظر يوم الجمعة عند اجتماع قبائل قحطان ؟.

وتستعد “قحطان” إلى اجتماع طارئ لأفراد القبيلة، مساء غدا الجمعة، على خلفية سحب الجنسية القطرية التعسفى من شيخ شمل قبيلة بنى هاجر، الشيخ شافى بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته، ويقام الاجتماع في جوف قبيلة بنى هاجر على خط الدمام الرياض السريع.

وكان الشيخ سلطان بن قرملة، أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان دعا أبناء قطر، ومثقفيها، وشيوخ آل ثانى وعقلاءها، للالتفاف حول الشيخ عبد الله بن علي، والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة فى اتخاذ القرارات، حتى تعود قطر إلى سابقها.

يشار إلى أن بن قرملة حذر “تنظيم الحمدين” القطري من المساس بأمن المملكة العربية السعودية، معتبرا هذا الأمر خط أحمر. وأضاف، إن تنظيم الحمدين أدخل القبائل فى المعترك السياسي بعد سحب جنسية شيخ آل مرة، وشيخ بني هاجر، فى حين اعتمد “الحمدين” على الإيرانيين والإسرائيليين والأتراك فى الوظائف الداخلية التي هي حق لأبناء قطر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 -
2017-11-16 20:04:52
جميع القبائل متكاتفه وهي سند بعد الله لنصرة الوطن فلا احد يقلل من شأنها
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29 - اتي والعلم ساده 90 عام
2017-11-16 20:04:49
تعليق مخالف
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28 -
2017-11-16 20:04:29
تعليق مخالف
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27 - saeed
2017-11-16 20:04:06
👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄
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26 - فكر
2017-11-16 20:02:42
رحم الله الملك فهد ابن عبدالعزيز رحمة واسعة وأمواتنا وأموات المسلمين
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25 -
2017-11-16 20:01:59
عوعوعوعوعوعوعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - فواصل
2017-11-16 20:01:32
والله مليار نعم بقحطان كفو ياساس العرب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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23 - الله يستر😐😐
2017-11-16 20:01:18
اللعب على وتر القبيله خطير جداً جداً. والدوله الكل تحت رأيتها هذا المتعارف عليه.🤔 وهل تميم سيستنجد بقبائل تميم.المعروفه.هنا مربط الفرس ستجر القبائل العربية إلى مالايحمد عقباه. الله يسترها يارب.
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22 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-16 20:00:46
وإذا تجمعوا يعني بترجع الجنسيات لهم ؟
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21 - محمد
2017-11-16 19:59:04
كفو ياقحطان سمعت ان تعداد قحطان 6 مليون شخص
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20 - زائر
2017-11-16 19:58:51
ونعم بقحطان وكافه القبائل ولكن هذه ألطريقه تعرقل حركه المسافرين والمرور بشكل عام وربما توءدي الي حوادث لا سمح الله
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19 - سلمان المطيري
2017-11-16 19:56:48
تعليق مخالف
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18 - ديم
2017-11-16 19:53:40
هذي الحمله ***
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17 - طاير الورد
2017-11-16 19:49:33
كقو قحطان روحو اطردو مليشيات اردوغان
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16 - @@@@@
2017-11-16 19:49:33
هذولا عددهم أكثر من سكان قطر و لو يجزمون على إحتلال قطر ما يردهم أحد
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15 - يوسف العضيله
2017-11-16 19:48:06
تعليق مخالف
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14 - Saad
2017-11-16 19:46:20
كفو
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - احمد العسيري
2017-11-16 19:44:35
ونعم.. ما شاء الله. منظر يسر النفس ويشرح الخاطر. كملوها وروحو قطر واقلبوها على راس تميموه
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12 - طميم
2017-11-16 19:43:51
كفو ياقحطان كفو
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11 -
2017-11-16 19:42:25
تعليق مخالف
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10 -
2017-11-16 19:41:53
اللهم أكفنا شر الفتن
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9 - تعليف 1 لا تكذب
2017-11-16 19:40:51
وتكتب أبو ناصر القحطاني ) هذا **كلها .
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8 - ماركتو
2017-11-16 19:40:27
ونعم والله بقحطان وبكل القبائل إللي لها شنّة ورنّة ..هالقبائل أساساً هي من كانت موجودة في عهد نبينا ورسولنا سيد الخلق وهي من كانت سبباً كبيراً في الفتوحات الإسلامية.
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7 - كويتي وافتخر
2017-11-16 19:36:19
لابتي قحطان فديتكم
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6 - المستشار عادل
2017-11-16 19:36:09
ماشاءالله تبارك الله
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5 -
2017-11-16 19:35:23
موكب مهو بصيط ماشاء الله
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4 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-11-16 19:34:50
هذه رسالة صريحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن . وهذه قبيلة واحدة تحركت ولم يتحرك منها سوى واحد في الألف . ونعم والله فيكم يا صبيان قحطان ، ولا قصور في باقي القبائل ..
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3 -
2017-11-16 19:34:24
تعليق مخالف
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2 - ابو الليل
2017-11-16 19:31:19
كفو يا أصل العرب قدها وقدود
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1 - ابو ناصر القحطاني
2017-11-16 19:29:29
هذا موكب قبائل قحطان
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آخر تعليق
بواسطة :

كل شي واضح انت اتهم الهلال بالفساد وظبط امورك يامعلم جا ال الشيخ وفضحهم كلهم...
بواسطة :

اتمنى تطهير ارض مكة المكرمه شرفها الله من هؤلاء الفاسدين الاقذار الانجاس...
بواسطة :

جميع القبائل متكاتفه وهي سند بعد الله لنصرة الوطن فلا احد يقلل من شأنها...
بواسطة : بدور

✨ أن تتفاءل لا يعني أن تغمض عينيك عن الواقع..بل أن تفتحهما جيداً وتجبره على الان...
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