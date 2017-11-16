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شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة فكرية بالرياض

شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة فكرية بالرياض
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المرصد 18 1٬571 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو وثقته مواطنة لآثار تعنيف على جسد ابنها .

وأوضحت المواطنة أن ابنها يدرس بمدرسة التربية الفكرية في عليشة بالرياض ، وأن طلاب المدرسة قاموا بتعنيف ابنها وتعذيبه ، دون رقابة من معلمي المدرسة .

وأظهر الفيديو آثار التعنيف على بعض المناطق في جسد الطفل خاصة الذراع والظهر .

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو مطالبين بتوقيع العقوبة على إدارة المدرسة والمعلمين لما أسموه تقاعسهم عن أداء دورهم الحقيقي رقابة الطلاب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 -
2017-11-16 22:31:24
هيبة المعلم غير موجودة
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17 -
2017-11-16 22:28:57
هالحين يخرج من يخرج ويقول راح تعاقب بحجة الجرايم المعلوماتيه عشان فضيحتهم لا يمكن يطلع رجل شجاع ويعترف بالحقيقه
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16 - saeed
2017-11-16 22:24:20
😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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15 - قوندا
2017-11-16 22:12:28
معليش ي والده *** جدااااا يفكر في حصة الرياضه للبنات وفي النشاط
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14 - عبدالعزيز
2017-11-16 22:10:00
في المدارس من الطبيعي ان ترى مثل هذه المناظر فما بالك اذا كان من ذوي الاعاقة الفكرية ... ومن الممكن ان يكون هذه الاصابات من اخوانه في البيت
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13 - 🔴🔴🔴
2017-11-16 21:51:49
10 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫 —كلامك واقعي عند خروج الطلاب تحصل حرب شوارع امام بوابات المدارس دور مسئولي المدارس ولا شي الحل عدم خروج الطلبه دفعه واحده +ازرع متعاونين يراقبون من يفتعل الشغب
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12 - زائر
2017-11-16 21:42:31
الفكريه وشبيهتها دار التأهيل كلها خطر والعنف تحصلونه من العماله وسوا رقابه موظفيها للمساكين يجماعه يدمجون كبار مع الصغار للي ميخطر في بالكم من شذوذ وتعنيف يشيب لها الراس لاحسيب ولا رقيب
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11 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-16 21:22:16
حتى الفئران تتبرأ من هذا الفعل
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10 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-16 21:20:57
لاحول ولا قوة إلا بالله ما الذي يحدث ولماذا حالات العنف والتنمر المتوحش عند طلاب مدارسنا فمشاكل الثانويات بالأخص يندى لها الجبين😑😑😑 وزير التعليم يوجد حلول كثيرة فقط نريد حراك الوزارةللحلول المتوفرة
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( عدد التعليقات 11,832 )
9 - بدور
2017-11-16 21:17:26
حسبنا الله ونعم الوكيل فين المسؤولين في المدرسه
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8 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-16 21:14:57
يجب على الدوريات الأمنية مراقبة الطلاب بعد الانصراف
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7 -
2017-11-16 21:10:00
على الوظع خطير انهم يتذابحو لاعلم ولاخبر المفروظ بين الحصص مافيه فتره ٥ دقايق هذى الوقة الى تحصل فيه المشاكل المدرس مايغدر الفصل لم يجي زميله الحصه الثانيه
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( عدد التعليقات 32 )
6 - ياسر11
2017-11-16 21:01:54
حسبي الله عليكم ماتخافون الله بالمسكين
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5 -
2017-11-16 20:55:14
الان بيطلعوا ينكروا 😂😂😂
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( عدد التعليقات 30,794 )
4 - قلم الحقيقه
2017-11-16 20:53:20
هذه يطلق عليها مدارس التربية الارهابية للضرب والجلد والتعنيف .
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3 - ابراهيم ناصر
2017-11-16 20:45:05
معلمي الفكريه دوامهم دوام وزراء وغيابات بالأسابيع واذا ما اعجبهم المدير أو خصم عليهم نقلوا برنامج الفكريه لمدرسه ثانيه وتروح على المدير العشرين في الميه هو والوكيل عشان كذا الإهمال متعمد .
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2 - saeed
2017-11-16 20:44:26
👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄
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1 - حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
2017-11-16 20:44:06
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى. حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى. حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى. في كل من اؤؤكلت له امانه فخانها
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آخر تعليق
بواسطة : @انه

ياغريب خللك أديب الأجانب غالبهم حاقد وقلايل أدب...
بواسطة :

تراكم ازعجتونا وارعبتونا خلاص فهمنا واعرفنا سوو ما تسوونه اخذوا رواتبنا كلها الر...
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هيبة المعلم غير موجودة...
بواسطة : يمني مقيم

نصيحة لا تحارشو باكستاني او يمني ههههههه حدكم بنقال او هنود...
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