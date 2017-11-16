شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة فكرية بالرياض

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو وثقته مواطنة لآثار تعنيف على جسد ابنها .

وأوضحت المواطنة أن ابنها يدرس بمدرسة التربية الفكرية في عليشة بالرياض ، وأن طلاب المدرسة قاموا بتعنيف ابنها وتعذيبه ، دون رقابة من معلمي المدرسة .

وأظهر الفيديو آثار التعنيف على بعض المناطق في جسد الطفل خاصة الذراع والظهر .

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو مطالبين بتوقيع العقوبة على إدارة المدرسة والمعلمين لما أسموه تقاعسهم عن أداء دورهم الحقيقي رقابة الطلاب.

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