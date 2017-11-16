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الرئيسية / في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !
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المرصد 10 2٬984 3 ساعات

صحيفة المرصد: تمكنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن من إنقاذ صحفيتين فرنسيتين وإخراجهما من اليمن ونقلتهما إلى قاعد الرياض الجوية.
وكانت مصادر أكدت أن الصحفيتين الفرنسيتين قد وصلتا إلى “لحجة” لرصد انتهاكات حقوق الإنسان لتضع ميليشيات الحوثي كلتيهما تحت الإقامة الجبرية في إحدى فنادق المحافظة .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - للعلم السعودية تمتلك قوات خاصة
2017-11-16 23:49:57
مدربه تدريب محترف وتملك أسلحة ومعدات متطورة جدا . ولو أرادوا تصفية على عفاش او الحوثي كان قد تم تصفيتهم من بداية الحرب . لكن السعودية لا تريد ترتكب مجزرة في حق اخوننا اليمنيين
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9 - سعد سعد
2017-11-16 23:49:23
الله اكبر الله اكبر
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8 - ملاحظ ملاحظ
2017-11-16 23:43:06
Tolerance of Islam .... no 1 can beat it
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7 - ملاحظ ملاحظ
2017-11-16 23:37:26
ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم يا ل سماحة الاسلام
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6 - ضيف
2017-11-16 23:00:06
هذه مملكة الخير ليست دعاية وإنما واجب أهل العزيمة والأخلاق النبيلة. فإن اضطررنا لأن نقول ما نفعل فهذا لا يعيبنا، إنما يقهر من يحاول أن ينال منّا فلا يرجع إلاّ "محسورا". فلنقف مع بلدنا بروح معنوية قوية
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( عدد التعليقات 2,443 )
5 - ابونواف...
2017-11-16 22:59:44
والله ومليون نعم
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4 - سلومي
2017-11-16 22:57:12
وين رخوله وخنبوقه الخبر فيه بنات
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3 - عبدالله الحربي
2017-11-16 22:52:24
الجانب الإنساني مهم جدا لذا نصرنا الله وثبت اقدامنا والحمد لله جنودنا وقوات التحالف تحقق امنيات المسلمين في دحر العدو وحسن نصر الله يتقهقر يوما بعد يوم ياله من خائن غبي عميل إيراني
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2 - ماراحو المشفى
2017-11-16 22:46:09
المشفى بحاله وصل لهم هههههههههه العز الله يعزنا دنيا واخره 😂
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1 - saeed
2017-11-16 22:24:46
😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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