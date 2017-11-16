في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !

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صحيفة المرصد: تمكنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن من إنقاذ صحفيتين فرنسيتين وإخراجهما من اليمن ونقلتهما إلى قاعد الرياض الجوية.

وكانت مصادر أكدت أن الصحفيتين الفرنسيتين قد وصلتا إلى “لحجة” لرصد انتهاكات حقوق الإنسان لتضع ميليشيات الحوثي كلتيهما تحت الإقامة الجبرية في إحدى فنادق المحافظة .

