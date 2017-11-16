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في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !
صحيفة المرصد: تمكنت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن من إنقاذ صحفيتين فرنسيتين وإخراجهما من اليمن ونقلتهما إلى قاعد الرياض الجوية.
وكانت مصادر أكدت أن الصحفيتين الفرنسيتين قد وصلتا إلى “لحجة” لرصد انتهاكات حقوق الإنسان لتضع ميليشيات الحوثي كلتيهما تحت الإقامة الجبرية في إحدى فنادق المحافظة .
التعليقات
10 - للعلم السعودية تمتلك قوات خاصة2017-11-16 23:49:57
مدربه تدريب محترف وتملك أسلحة ومعدات متطورة جدا . ولو أرادوا تصفية على عفاش او الحوثي كان قد تم تصفيتهم من بداية الحرب . لكن السعودية لا تريد ترتكب مجزرة في حق اخوننا اليمنيين
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9 - سعد سعد2017-11-16 23:49:23
الله اكبر الله اكبر
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8 - ملاحظ ملاحظ2017-11-16 23:43:06
Tolerance of Islam .... no 1 can beat it
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7 - ملاحظ ملاحظ2017-11-16 23:37:26
ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم يا ل سماحة الاسلام
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6 - ضيف2017-11-16 23:00:06
هذه مملكة الخير ليست دعاية وإنما واجب أهل العزيمة والأخلاق النبيلة. فإن اضطررنا لأن نقول ما نفعل فهذا لا يعيبنا، إنما يقهر من يحاول أن ينال منّا فلا يرجع إلاّ "محسورا". فلنقف مع بلدنا بروح معنوية قوية
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( عدد التعليقات 2,443 )5 - ابونواف...
والله ومليون نعم
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4 - سلومي2017-11-16 22:57:12
وين رخوله وخنبوقه الخبر فيه بنات
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3 - عبدالله الحربي2017-11-16 22:52:24
الجانب الإنساني مهم جدا لذا نصرنا الله وثبت اقدامنا والحمد لله جنودنا وقوات التحالف تحقق امنيات المسلمين في دحر العدو وحسن نصر الله يتقهقر يوما بعد يوم ياله من خائن غبي عميل إيراني
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2 - ماراحو المشفى2017-11-16 22:46:09
المشفى بحاله وصل لهم هههههههههه العز الله يعزنا دنيا واخره 😂
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1 - saeed2017-11-16 22:24:46
😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
المشي بعد الأكل مضر لأنه يتعب الجهاز الهضمي 😫...
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