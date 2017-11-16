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شاهد.. كيف أصبح مريض السمنة «خالد شاعري» بعد 4 سنوات من علاجه ؟

شاهد.. كيف أصبح مريض السمنة «خالد شاعري» بعد 4 سنوات من علاجه ؟
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المرصد 30 5٬032 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل صورة تبين التطور الكبير لحالة الشاب خالد شاعري، مريض السمنة الأشهر بالمملكة، حيث تظهر انخفاض وزنه بشكل كبير.

وبلغ وزن “خالد شاعري” في عام 2013 نحو 610 كيلو، لكنه أصبح وزنه الآن 68 كيلو فقط، وذلك في إنجاز طبي كبير لفريق جراحات السمنة بمدينة الملك فهد الطبية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - ع
2017-11-17 00:37:22
يا اخوان اللي تقولوا لو البنت جات للسعوديه افضل ترون يا اخوان مايصح كذا كانكم معترضين ع امر الله وبعدين خلاص عمرها محدود والله لو اجتمعوا اطباء العالم كلهم ما يقدروا ياخروا عمرها ثانيه
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29 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-17 00:35:07
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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28 - مقصقص اظافر النمله
2017-11-17 00:30:35
مشاء الله صاير رشيق
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27 - مشاء الله
2017-11-17 00:28:58
ت 23 قدر الله مشاء فعل عمرها انتهى المسكينة
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26 - دانه
2017-11-17 00:26:45
ماشاء الله تبارك الله ... ياعمري انا حسيت باللي حس فيه انا كان وزني 200 وبعد التكميم وزني الحين 70 يارب لك الحمد
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25 - ديم
2017-11-17 00:09:55
ماشاءالله تبارك الله الله يعطيه الصحه والعافيه
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24 -
2017-11-17 00:07:10
الله يتمم عليه بالصحة والعافية ويبشركم بالخير ويجزى كل من سعى في علاجه بما يرضيه
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23 -
2017-11-17 00:03:21
ت20 ايوه والله تذكرت البنت المصريه الله يرحمها ياليت ان علاجها تم في السعوديه
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22 - حميد الدبعي
2017-11-16 23:53:02
الله يعطيه طولة العمر ما شاء الله تبارك الله
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21 -
2017-11-16 23:50:18
ماشاء الله تبارك الله
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20 - مشاء الله
2017-11-16 23:50:08
مشاء الله خسر أكثر من 550 كيلو إنجاز عظيم ياريت المصرية صاحبة نصف طن الي توفت كان جت للسعودية أفضل من الهند أو الامارات
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
19 - الحمدلله N
2017-11-16 23:49:30
رجاء كل من يقراء الخبر يذكر الله اذكرووووو الله تكفون ... ..الله يطول بعمره ... ....ويكفيه شر الأنفس...
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
18 - saeed
2017-11-16 23:47:18
😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - احمدمحمداحمدالسهيمي القرني
2017-11-16 23:46:28
اللهم احفظناوبلادنامن كل سوءومكروه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,656 )
16 - ابويوسف
2017-11-16 23:44:03
مشاءالله انجاز طيب بحاول انقص 15 مابدهاش كلام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 14,239 )
15 - العنيد
2017-11-16 23:44:01
الله يجمع له بين الأجر والعافية يارب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - الحمدلله N
2017-11-16 23:41:20
بسم الله ماشاء الله ولاقوة الا بالله ...الله يطول بعمره بصحه وعافيه ....
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13 - زائر واقعي
2017-11-16 23:35:32
الحمد لله على سلامته
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12 - أبرار
2017-11-16 23:35:04
وبصراحة إنجاز تذكرت المصرية إيمان رحمها الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - ابوعبدالله ابن عمار
2017-11-16 23:34:51
ماشاء الله الله يديم عز ابوفهد وسمو ولي عهده الامين
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10 - محمد
2017-11-16 23:34:10
الله يعطيه العافيه ويحفظ السعوديه
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9 - ابوعبدالله ابن عمار
2017-11-16 23:33:29
الله يديم عز ابوفهد ويمتعه بالصحة والعافيه ويحفظ المملكة وشعبها الوفي
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8 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-11-16 23:32:34
ماشاء الله .. الله يحفظه من كل شر
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7 - جحدر
2017-11-16 23:31:20
ماشاء اللة الله يشفيه ويوفقه
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6 - ابوعبدالله
2017-11-16 23:31:11
الله يديم عز ابوفهد ويمتعه الله بالصحه والعافيه ويحفظ المملكة وشعبها الوفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابوعبدالله
2017-11-16 23:31:08
معقوله والله ماني مصدق الله يرفع عنه ويعافيه والله كم عانى السمنه شوف كيف صار الله يسعده.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 2,443 )
4 - ابونواف...
2017-11-16 23:30:31
اللهم لك الحمد الذي أسبغت علية الصحة والعافية
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - زيت زيتون
2017-11-16 23:29:44
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ( تطور ليس رائع بل اكثر من رائع ) والأهم المحافظه على الوزن
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
2 - بنت الوطن🌸
2017-11-16 23:29:37
ما شاء الله تبارك الرحمن يصبح شخص اخر
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 -
2017-11-16 23:25:35
الله يباركله ويوفقه
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