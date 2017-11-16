الرئيسية / شاهد.. كيف أصبح مريض السمنة «خالد شاعري» بعد 4 سنوات من علاجه ؟
شاهد.. كيف أصبح مريض السمنة «خالد شاعري» بعد 4 سنوات من علاجه ؟
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل صورة تبين التطور الكبير لحالة الشاب خالد شاعري، مريض السمنة الأشهر بالمملكة، حيث تظهر انخفاض وزنه بشكل كبير.
وبلغ وزن “خالد شاعري” في عام 2013 نحو 610 كيلو، لكنه أصبح وزنه الآن 68 كيلو فقط، وذلك في إنجاز طبي كبير لفريق جراحات السمنة بمدينة الملك فهد الطبية.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
30 - ع2017-11-17 00:37:22
يا اخوان اللي تقولوا لو البنت جات للسعوديه افضل ترون يا اخوان مايصح كذا كانكم معترضين ع امر الله وبعدين خلاص عمرها محدود والله لو اجتمعوا اطباء العالم كلهم ما يقدروا ياخروا عمرها ثانيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-17 00:35:07
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - مقصقص اظافر النمله2017-11-17 00:30:35
مشاء الله صاير رشيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - مشاء الله2017-11-17 00:28:58
ت 23 قدر الله مشاء فعل عمرها انتهى المسكينة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - دانه2017-11-17 00:26:45
ماشاء الله تبارك الله ... ياعمري انا حسيت باللي حس فيه انا كان وزني 200 وبعد التكميم وزني الحين 70 يارب لك الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ديم2017-11-17 00:09:55
ماشاءالله تبارك الله الله يعطيه الصحه والعافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
24 -2017-11-17 00:07:10
الله يتمم عليه بالصحة والعافية ويبشركم بالخير ويجزى كل من سعى في علاجه بما يرضيه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
23 -2017-11-17 00:03:21
ت20 ايوه والله تذكرت البنت المصريه الله يرحمها ياليت ان علاجها تم في السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - حميد الدبعي2017-11-16 23:53:02
الله يعطيه طولة العمر ما شاء الله تبارك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 -2017-11-16 23:50:18
ماشاء الله تبارك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - مشاء الله2017-11-16 23:50:08
مشاء الله خسر أكثر من 550 كيلو إنجاز عظيم ياريت المصرية صاحبة نصف طن الي توفت كان جت للسعودية أفضل من الهند أو الامارات
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
19 - الحمدلله N2017-11-16 23:49:30
رجاء كل من يقراء الخبر يذكر الله اذكرووووو الله تكفون ... ..الله يطول بعمره ... ....ويكفيه شر الأنفس...
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
18 - saeed2017-11-16 23:47:18
😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - احمدمحمداحمدالسهيمي القرني2017-11-16 23:46:28
اللهم احفظناوبلادنامن كل سوءومكروه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,656 )16 - ابويوسف
مشاءالله انجاز طيب بحاول انقص 15 مابدهاش كلام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 14,239 )15 - العنيد
الله يجمع له بين الأجر والعافية يارب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - الحمدلله N2017-11-16 23:41:20
بسم الله ماشاء الله ولاقوة الا بالله ...الله يطول بعمره بصحه وعافيه ....
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - زائر واقعي2017-11-16 23:35:32
الحمد لله على سلامته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - أبرار2017-11-16 23:35:04
وبصراحة إنجاز تذكرت المصرية إيمان رحمها الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - ابوعبدالله ابن عمار2017-11-16 23:34:51
ماشاء الله الله يديم عز ابوفهد وسمو ولي عهده الامين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - محمد2017-11-16 23:34:10
الله يعطيه العافيه ويحفظ السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ابوعبدالله ابن عمار2017-11-16 23:33:29
الله يديم عز ابوفهد ويمتعه بالصحة والعافيه ويحفظ المملكة وشعبها الوفي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - وطني الحبيب وهل احب سواه2017-11-16 23:32:34
ماشاء الله .. الله يحفظه من كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - جحدر2017-11-16 23:31:20
ماشاء اللة الله يشفيه ويوفقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابوعبدالله2017-11-16 23:31:11
الله يديم عز ابوفهد ويمتعه الله بالصحه والعافيه ويحفظ المملكة وشعبها الوفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابوعبدالله2017-11-16 23:31:08
معقوله والله ماني مصدق الله يرفع عنه ويعافيه والله كم عانى السمنه شوف كيف صار الله يسعده.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 2,443 )4 - ابونواف...
اللهم لك الحمد الذي أسبغت علية الصحة والعافية
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - زيت زيتون2017-11-16 23:29:44
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ( تطور ليس رائع بل اكثر من رائع ) والأهم المحافظه على الوزن
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
2 - بنت الوطن🌸2017-11-16 23:29:37
ما شاء الله تبارك الرحمن يصبح شخص اخر
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 -2017-11-16 23:25:35
الله يباركله ويوفقه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
المشي بعد الأكل مضر لأنه يتعب الجهاز الهضمي 😫...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
في عملية نوعية.. شاهد بالصور: التحالف ينقذ فرنسيتين محتجزتين في اليمن !المرصد 10 2٬982 3 ساعات
“الزوجة” أو “التمساح”.. لماذا انقلب جيش زيمبابوي على موغابي؟المرصد 5 5٬902 11 ساعة
“ميشال عون” الرئيس “الدمية” والخادم لـ”حزب الله” في لبنان – فيديوالمرصد 37 4٬836 24 ساعة
المرصد الرياضي
إيقاف الإعلامي والكاتب الرياضي أحمد الشمراني.. ومصادر تكشف عن السبب!المرصد 143 17٬264 14 ساعة
فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!المرصد 12 4٬095 يوم واحد
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيويةالمرصد 47 6٬074 يومين
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهرالمرصد 57 4٬357 يومين
اخبار فنية
وسط حضور جماهيري كبير .. شاهد : محمد عبده يحيي حفله الغنائي بالرياضالمرصد 0 42 3 دقائق
أول تعليق لـ “ياني” على حفلاته بالمملكة.. وهكذا وصف شعوره بمواجهة الجمهور السعودي !- فيديوالمرصد 63 3٬127 12 ساعة
تفاصيل مكان وتاريخ أول حفل غنائي تحييه الفنانة “بلقيس” للنساء بجدةالمرصد 84 4٬800 20 ساعة
معلومة قد لا يعرفها الناس عن الفنان “خالد عبدالرحمن” ولهذا السبب حرّم المتشددون طريقة لبسه للشماغ!المرصد 109 15٬945 23 ساعة
اخبار منوعة
بالصور ..الإندونيسية “كيفين ليليانا” تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2017المرصد 58 8٬745 8 ساعات
المطربة شيما تثير أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضحالمرصد 34 7٬737 11 ساعة
شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعوديةالمرصد 45 6٬655 يوم واحد
طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!المرصد 105 15٬038 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. مواطنة توثق آثار تعنيف ابنها في مدرسة تربية فكرية بالرياضالمرصد 27 2٬587 4 ساعات
شاهد : مضاربة عنيفة بين مواطنين وسائق شاحنة «باكستاني»المرصد 177 8٬456 6 ساعات
شاهد: عامل يقابل فتاة خلف مطعم شهير.. والمغردون يتساءلونالمرصد 194 23٬692 22 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأمويالمرصد 154 5٬007 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬744 أسبوع واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬348 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 15٬138 3 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬614 4 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬799 5 أيام
اخبار اقتصادية
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورةالمرصد 36 3٬514 6 ساعات
بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفسادالمرصد 22 3٬294 10 ساعات
“العقاري” يكشف عن مصدر جديد لتمويل المستفيدين !المرصد 35 6٬070 9 ساعات
موقع بريطاني يكشف 20 سراً تحاول البنوك إخفاءها عن عملائهاالمرصد 8 3٬840 11 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬802 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬684 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬733 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬577 شهر واحد
الاخيرة
بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”المرصد 83 12٬117 9 ساعات
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالمالمرصد 64 7٬683 يومين
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناةالمرصد 22 7٬976 يومين
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صورالمرصد 20 3٬357 3 أيام
كاريكاتير