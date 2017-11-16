شاهد.. كيف أصبح مريض السمنة «خالد شاعري» بعد 4 سنوات من علاجه ؟

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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل صورة تبين التطور الكبير لحالة الشاب خالد شاعري، مريض السمنة الأشهر بالمملكة، حيث تظهر انخفاض وزنه بشكل كبير.

وبلغ وزن “خالد شاعري” في عام 2013 نحو 610 كيلو، لكنه أصبح وزنه الآن 68 كيلو فقط، وذلك في إنجاز طبي كبير لفريق جراحات السمنة بمدينة الملك فهد الطبية.

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