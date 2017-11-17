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خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!
صحيفة المرصد: أعلنت شركة “تويتر”، أنها بدأت في إزالة علامة التحقق من حسابات مستخدمين ينتهكون القواعد، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن شروط جديدة للعلامة الزرقاء.
وأضافت الشركة خلال بيان لها صدر في وقت متأخر مساء أمس الخميس أنها منذ فترة طويلة بدأت في النظر للحسابات التي تقوم بإساءة استخدام علامة التحقق.
وتابعت: أنه كان ينظر إلى العلامة الزرقاء على أنها تأييد لبعض الممارسات ما دفع الشركة لمراجعة الشروط، والعمل على شروط جديدة لمنح هذه الميزة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن موقع “تويتر” قد أزال العلامة الزرقاء من صفحة الكاتب البريطاني ميلو بولوس أحد المحرضين من اليمين المتطرف، كما قام بحظره لأشهر عدة.
التعليقات
7 - 022017-11-17 02:37:49
حلو
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6 - المااااضي2017-11-17 02:31:02
تعليق مخالف
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5 - ابوذياب2017-11-17 02:11:22
مالت عليكم وعلى توتر معكم ههههه استغفر الله العظيم
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4 -2017-11-17 02:05:30
والله لانعرف تويتر ولادرينا عنه ... ولا أعرف أسجل فيه من أصله ...
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3 - مجهرالاغبيا2017-11-17 01:58:53
تعليق واحد وتعليق اثنين لواحد ساذج ويلعب مع نفسه وعلى نفسه هذا المريض
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2 - زائر2017-11-17 01:35:19
ت1 ويش وضعك
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1 - saeed2017-11-17 01:18:18
😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه
خطب البغدادي والقرضاوي توردك الى الارهاب والارهابيين وتدخلك نار جهنم خالدآ مخلدآ...
بواسطة : تواريخ وطوابع ههههه
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭...
بواسطة : هههههههههههه
تعال ياقلم خلني امغطك واتوطاك شوي...
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