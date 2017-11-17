خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!
صحيفة المرصد : أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة في رده على استفسار أحد المغردين، خضوع منتجات التبغ لضريبة القيمة المضافة مع ضريبة القيمة الانتقائية قائلاً: “بخصوص التبغ فهو خاضع للضريبة الانتقائية وأيضًا ضريبة القيمة المضافة” ، بحسب سبق .
ويتضح من إجابة الحساب الرسمي للضريبة شمول بقية المنتجات التي خضعت للضريبة الانتقائية لضريبة القيمة المضافة خصوصًا أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لم يستثنِ تلك المنتجات والتي تشمل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات والخدمات 5 ٪ بخلاف بعض الخدمات والمنتجات التي تم إعفاؤها من الضريبة.
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التعليقات
نفسيه وتهذي
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الشيش وضعها ****داخنه تلوث المكان
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عساك بهالحال واردى
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مره خبر صادم الحين الحريم ارتاحو من بعض الاشباه ومن رحيتهم ***
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الشيش وش وضعها
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*** بشكل عام بشكل خاص
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كذوب ومشلوعه عيونه عسى ظلوعك الكسر عسى اطرافك بالشلل ان شاء الله عساك
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المدخن بشكل عام*** في نظري وأبو ريحه
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حتى رحته مذميه في حياته وبيته وفي شكله الله لا يبلانا
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يشرب تتن بعدين يتطور حشيش بعدين الخ
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أزيل من جذي ما شفت المدخن وصخ من مجتمعه حتى الي حوله يقرفون منه زوجته عياله حتى شكله معفن جلده وعضمه مقرف أسنانه ريحته مروحه كله امراض نفسيه مع عضويه مع جسديه ليت يخلونه بالف العلبه سكرجي بعد المدخن
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ووع
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ويعمي بصيرتك اكثر من ما انت اعمى ي****
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الله يشل أطرافكك قول امين
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42 الله يبتليك به ان كنت رجل او يبلي زوجك به ان كنتي امرأة
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ياجنوبيه 42 انتي قديمه الحين أصبحت اشياء كثيره تسبب السرطان وليس من الدخان فقط
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اافا تونا قبل 5 شهور زيادة بدري كل شوي زيادة
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ع كل بالفلوس الي خموها باقي ما شبعو الطرارين الجوعى شحادين
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انت ي المدخن ي ابو ريحه اول شي تذمينا بريحتك قبل الناس ي المروح
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ووع
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26 احسن الله ينصر ع مظلوم عليك ي معتوه داخل من لاب تبوب وجوال ويعزز لنفسه البومه
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ياليت تنزلون حق المشروبات في حساب الجوع لكل مواطن
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أشياء مضرة تسبب أمراض مثل السرطان رفعو سعرها والضريبة تروح جزء من علاج المدخنين لأن علاجهم يكلف الدولة كثير انت ترمي نفسك للتهلكة بالتدخين ترك الدخان يبغاله شوية إرادة وتتركه اعزم وتوكل على الله
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وصخ المدخن ***
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والله لو توصل العلبه البسبي بميه بنشتري موتو نظاهم الوصخ صارت محصوره الغازات عرطبقه السروج المهبل الواحد فكاحه لابد خمس كراسي تشيله ووع
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اسأل الله ان يبتلي من يستهزء بالمبتلي بالدخان
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الدخان مشكله ولكن فيه ناس بلوا أنفسهم به الله يعينهم على الإقلاع عنه أدعوا لهم أن الله يقوي عزائمهم لتركه بدل التعليقات برفع التبغ عليهم ٠
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رائح تطبق ضريبة على المدخنين الذين يدخنون امام الدوائر الحكومية ومؤسساتها وقيمتها ٢٠٠ريال عند اول مره وتضاعف اذاء تكرر مره ثانيه هذاء دليل قوي ان الدخان مضر وملوث للهواء وياليت الناس تفهم
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انا مدخن وانصح من لايدخن ويريد ان يجرب التدخين بالامتناع والابتعاد عنه فوا الله اني قد ندمت على التدخين
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لازم يرفعون أسعار الدخان ومشتقاته ويرفعون أسعار المشروبات الغازية ومشتقاته لانها تضر ولا تنفع بس ناس مدمنة على هذاء الشيء
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المفروض يمنعون من التدخين في المرافق العامة يدخنون في مكان خاص بهم وبفلوس بعد كتمونا حسبي الله عليهم
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كتمونا بريحة الدخان المفروض البكت بالف ريال عشان محد يشتريه ابد ولا نشوف مراهقين يشربونه
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إذا تبغون مصلحة المواطن ارفعوا المواد الظارة للصحة لاعليك سقف واخفضو المواد الغذائية لأن المواطنين فقرانين بالعربي لاتفكرو وضع السعوديين زي الي حوليكم وفيه متقاعدين علي خط الفقر
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أتوقع يقوم المدخنين بتقنين تدخينهم أو الاقلاع عند البعض الآخر بسبب التكلفه العاليه والكثيرين سيسألون أنفسهم لماذا أهدر مالي فيما يضرني وعندي عيال هم أولى به
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الى رقم ٢٧ وعشرين الله يجعلك من دعاك نصيب وعساك تخيس في علبه الدخان حنا نقول عشان صغار السن مايقدرون يشترونه ولا يدمنون عليه وانت استنعن بالله وبطل كم ضحيه له هذا الافاه القاتله واسال الله يتوب عليك
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28 - بسمه ... امين يارب ويسلمووووو عالدعوه يابسمه
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مع اني اعرف انها مضره لكن لماذا ترفعون الاسعار وانتم من سمحتو بادخاله وبيعه وبعد ما ادمن عليه الكثير
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23//مطبل / الله يتوب عليك يارب ويبعده عنك ويشفيك من تعاطيه وتسلم روحك وحالك من التعب 🙏🏼
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اللي يقولون يتمنون يصير ب 1000 ما اقول غير الله يبتليكم بما هو اغلى من الدخان
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ياقماعه الابتبوب عندي يقفل الصفحات ومؤشر الماوس تتحرك لوحدها شسالفه )=
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ودي تصير بالف الله يهدي هذا الجيل لازم توعون بصحتكم اندمرتو بطلوه هذا اسمه المفلس من الفلوس والصحه نصيحه لوجه الله اعقدو العزم وتركوه
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بعض المدخنين مفسد وبعضهم لا رجال دين وخلق لكن ابتلاه الله
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19 - بسمه صح ..... احرق الروح قبل ماتروح
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اليوم مافيه الا عشق ماتلاحظون ياجماعة وش السالفة؟السعودين يعشقون الغناء قلنا هذي عرفناها وردينا عليهم ومشيناها !!وهنا الى خبر الى عشاق السجائروش سالفة العشق عندكم اليلة . شي جديد والمغزى في بطن الشاعر
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راح*
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الدخان يجيب دخان ،،،دمتم
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راحًيشترونهً مهما كان ثمنه صح يامدخنين ؟؟؟😈بالعكس كل ممنوع مرغوب !
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5 بالميه يعني بيطلع بكم البكت ابو 12 ريال ياشباب اعتقد بيصير ب17 ريال ههههههههههههههههههه
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ت. 4. انا. بس مسوي نفسي بدون نك نيم. تخبرون نفسيه ههههه.احبكم في الله أيها القراء الكرام. وجمعه مباركه. اتمنى لكم التوفيق والثبات على ماقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وشكراً
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لاحول ولا قوة الله بالله . الله يفرجها من عنده
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حرام عليكم من وين اجيب دخان يامسلمين شوفو لي حل
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يعني نسرق ولا نهج ولا نقلع ولا ايش يعني
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هوا ليس عشق أنه ابتلاء. ولكن اردوغان ماقصر. ارسل لنا ابتلاء قصدي دخان. بال مال. رخيص ويمشي الحال بالنسبة للطفرانيين. لأن قيمة 3 بكتات مالبورو 72 ريال. قيمة كرتون دجاج. ايها المدخن
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للاسف مدمن الدخان ماراح يثنيه هذا القرار لكن نسال الله له الهدايه والصلاح
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حرام اللي تسوه بالمواطن والله انهلك مسكين انا خوفي بكره يقلك اذا تبي تنتحر تدفع ضريبه اول واي طفل تخلفه عليه ضريبه
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والله ماقدر ابطله مادري وش بيصير
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حسبي الله ونعم الوكيل انا راتبي ٣٠٠٠ ريال وعندي اسرة وادخن
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والله لو ترفعونه لالف بيشترونه الناس الضرايب مصلحتك اولا🙂🙂
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حراااااااااااااااااااااااااااااااام ماعندنا الا الدخان ننفخ فيه ارحمووووووووووووووووووووووووووووونا
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😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
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حتى السم رفعتو سعره. سحقا لكم
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كنت عندما اذهب لمصر في الزمن القديم الغابر. أمد زقاره لسائق التكسي.ويعلقها بإذنه واستغرب ذلك الفعل. لماذا لايولعها. سوف نصبح مثل سائق التكسي. افهموها عاد
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(((((((( افضل خبر ................مانشره البنك الدولي اليوم ..... حول تخفيف ..... تسريع زيادة ((رفع اسعار مصادر _الطاقة)) ..... شركات المشروبات وصناعة التبغ من صدمت ))))
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اجمل خبر
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هههههعععع طب نبغى قرار منع استيراده وليس رفغ السعر جيب المواطن فاضي واللي كان يقول استغفرالله بدا يفكر بالسرقه رحمتك ربنا
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