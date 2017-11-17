خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

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صحيفة المرصد : أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة في رده على استفسار أحد المغردين، خضوع منتجات التبغ لضريبة القيمة المضافة مع ضريبة القيمة الانتقائية قائلاً: “بخصوص التبغ فهو خاضع للضريبة الانتقائية وأيضًا ضريبة القيمة المضافة” ، بحسب سبق .

ويتضح من إجابة الحساب الرسمي للضريبة شمول بقية المنتجات التي خضعت للضريبة الانتقائية لضريبة القيمة المضافة خصوصًا أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لم يستثنِ تلك المنتجات والتي تشمل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات والخدمات 5 ٪ بخلاف بعض الخدمات والمنتجات التي تم إعفاؤها من الضريبة.

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