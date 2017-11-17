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الرئيسية / خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!
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المرصد 69 3٬302 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة في رده على استفسار أحد المغردين، خضوع منتجات التبغ لضريبة القيمة المضافة مع ضريبة القيمة الانتقائية قائلاً: “بخصوص التبغ فهو خاضع للضريبة الانتقائية وأيضًا ضريبة القيمة المضافة” ، بحسب سبق .

ويتضح من إجابة الحساب الرسمي للضريبة شمول بقية المنتجات التي خضعت للضريبة الانتقائية لضريبة القيمة المضافة خصوصًا أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لم يستثنِ تلك المنتجات والتي تشمل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات والخدمات 5 ٪ بخلاف بعض الخدمات والمنتجات التي تم إعفاؤها من الضريبة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

69 -
2017-11-17 04:40:16
نفسيه وتهذي
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68 -
2017-11-17 04:31:41
الشيش وضعها ****داخنه تلوث المكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - ...
2017-11-17 04:30:34
عساك بهالحال واردى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - ...
2017-11-17 04:29:28
مره خبر صادم الحين الحريم ارتاحو من بعض الاشباه ومن رحيتهم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - ...
2017-11-17 04:28:10
الشيش وش وضعها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - ...
2017-11-17 04:26:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - ...
2017-11-17 04:26:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - ...
2017-11-17 04:24:10
*** بشكل عام بشكل خاص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 -
2017-11-17 04:23:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - ...
2017-11-17 04:23:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - ...
2017-11-17 04:22:55
كذوب ومشلوعه عيونه عسى ظلوعك الكسر عسى اطرافك بالشلل ان شاء الله عساك
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58 - ...
2017-11-17 04:21:51
المدخن بشكل عام*** في نظري وأبو ريحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - ...
2017-11-17 04:21:22
حتى رحته مذميه في حياته وبيته وفي شكله الله لا يبلانا
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56 - ...
2017-11-17 04:20:51
يشرب تتن بعدين يتطور حشيش بعدين الخ
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55 - ...
2017-11-17 04:20:26
أزيل من جذي ما شفت المدخن وصخ من مجتمعه حتى الي حوله يقرفون منه زوجته عياله حتى شكله معفن جلده وعضمه مقرف أسنانه ريحته مروحه كله امراض نفسيه مع عضويه مع جسديه ليت يخلونه بالف العلبه سكرجي بعد المدخن
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54 - ...
2017-11-17 04:18:51
ووع
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53 - ...
2017-11-17 04:18:37
ويعمي بصيرتك اكثر من ما انت اعمى ي****
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52 - ...
2017-11-17 04:18:08
الله يشل أطرافكك قول امين
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51 - حسبك الله يا 42
2017-11-17 04:02:04
42 الله يبتليك به ان كنت رجل او يبلي زوجك به ان كنتي امرأة
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50 - 🌺
2017-11-17 03:58:47
ياجنوبيه 42 انتي قديمه الحين أصبحت اشياء كثيره تسبب السرطان وليس من الدخان فقط
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49 - 00
2017-11-17 03:58:08
اافا تونا قبل 5 شهور زيادة بدري كل شوي زيادة
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48 - ...
2017-11-17 03:57:50
ع كل بالفلوس الي خموها باقي ما شبعو الطرارين الجوعى شحادين
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47 - ...
2017-11-17 03:56:05
انت ي المدخن ي ابو ريحه اول شي تذمينا بريحتك قبل الناس ي المروح
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46 - ...
2017-11-17 03:54:47
ووع
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45 - ...
2017-11-17 03:53:48
26 احسن الله ينصر ع مظلوم عليك ي معتوه داخل من لاب تبوب وجوال ويعزز لنفسه البومه
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44 - ...
2017-11-17 03:51:58
ياليت تنزلون حق المشروبات في حساب الجوع لكل مواطن
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43 - جنوبية ..🌻
2017-11-17 03:51:54
أشياء مضرة تسبب أمراض مثل السرطان رفعو سعرها والضريبة تروح جزء من علاج المدخنين لأن علاجهم يكلف الدولة كثير انت ترمي نفسك للتهلكة بالتدخين ترك الدخان يبغاله شوية إرادة وتتركه اعزم وتوكل على الله
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42 - ...
2017-11-17 03:50:56
وصخ المدخن ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - ...
2017-11-17 03:50:18
والله لو توصل العلبه البسبي بميه بنشتري موتو نظاهم الوصخ صارت محصوره الغازات عرطبقه السروج المهبل الواحد فكاحه لابد خمس كراسي تشيله ووع
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40 -
2017-11-17 03:45:35
اسأل الله ان يبتلي من يستهزء بالمبتلي بالدخان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 -
2017-11-17 03:41:01
الدخان مشكله ولكن فيه ناس بلوا أنفسهم به الله يعينهم على الإقلاع عنه أدعوا لهم أن الله يقوي عزائمهم لتركه بدل التعليقات برفع التبغ عليهم ٠
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
38 - الله لايبلانا
2017-11-17 03:38:22
رائح تطبق ضريبة على المدخنين الذين يدخنون امام الدوائر الحكومية ومؤسساتها وقيمتها ٢٠٠ريال عند اول مره وتضاعف اذاء تكرر مره ثانيه هذاء دليل قوي ان الدخان مضر وملوث للهواء وياليت الناس تفهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ⛔️
2017-11-17 03:33:32
انا مدخن وانصح من لايدخن ويريد ان يجرب التدخين بالامتناع والابتعاد عنه فوا الله اني قد ندمت على التدخين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
36 - يكون 500 ريال أحسن لانه يصعب شراىه
2017-11-17 03:31:44
لازم يرفعون أسعار الدخان ومشتقاته ويرفعون أسعار المشروبات الغازية ومشتقاته لانها تضر ولا تنفع بس ناس مدمنة على هذاء الشيء
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35 - Snap szszsz11
2017-11-17 03:29:01
المفروض يمنعون من التدخين في المرافق العامة يدخنون في مكان خاص بهم وبفلوس بعد كتمونا حسبي الله عليهم
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34 - Snap szszsz11
2017-11-17 03:23:46
كتمونا بريحة الدخان المفروض البكت بالف ريال عشان محد يشتريه ابد ولا نشوف مراهقين يشربونه
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33 - مواطن صريح
2017-11-17 03:21:16
إذا تبغون مصلحة المواطن ارفعوا المواد الظارة للصحة لاعليك سقف واخفضو المواد الغذائية لأن المواطنين فقرانين بالعربي لاتفكرو وضع السعوديين زي الي حوليكم وفيه متقاعدين علي خط الفقر
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32 -
2017-11-17 03:20:59
أتوقع يقوم المدخنين بتقنين تدخينهم أو الاقلاع عند البعض الآخر بسبب التكلفه العاليه والكثيرين سيسألون أنفسهم لماذا أهدر مالي فيما يضرني وعندي عيال هم أولى به
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31 - عنزي
2017-11-17 03:20:40
الى رقم ٢٧ وعشرين الله يجعلك من دعاك نصيب وعساك تخيس في علبه الدخان حنا نقول عشان صغار السن مايقدرون يشترونه ولا يدمنون عليه وانت استنعن بالله وبطل كم ضحيه له هذا الافاه القاتله واسال الله يتوب عليك
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
30 - مطبل
2017-11-17 03:17:55
28 - بسمه ... امين يارب ويسلمووووو عالدعوه يابسمه
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29 - ❎❎❎
2017-11-17 03:14:36
مع اني اعرف انها مضره لكن لماذا ترفعون الاسعار وانتم من سمحتو بادخاله وبيعه وبعد ما ادمن عليه الكثير
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( عدد التعليقات 9,611 )
28 - بسمه
2017-11-17 03:14:08
23//مطبل / الله يتوب عليك يارب ويبعده عنك ويشفيك من تعاطيه وتسلم روحك وحالك من التعب 🙏🏼
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27 - مدخن مبتلى
2017-11-17 03:13:52
اللي يقولون يتمنون يصير ب 1000 ما اقول غير الله يبتليكم بما هو اغلى من الدخان
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26 - قنفذ يتيم
2017-11-17 03:11:03
ياقماعه الابتبوب عندي يقفل الصفحات ومؤشر الماوس تتحرك لوحدها شسالفه )=
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25 - عنزي
2017-11-17 03:09:34
ودي تصير بالف الله يهدي هذا الجيل لازم توعون بصحتكم اندمرتو بطلوه هذا اسمه المفلس من الفلوس والصحه نصيحه لوجه الله اعقدو العزم وتركوه
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24 -
2017-11-17 03:09:28
بعض المدخنين مفسد وبعضهم لا رجال دين وخلق لكن ابتلاه الله
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23 - مطبل
2017-11-17 03:08:45
19 - بسمه صح ..... احرق الروح قبل ماتروح
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22 - عباس كاتم الأنفاس
2017-11-17 03:04:50
اليوم مافيه الا عشق ماتلاحظون ياجماعة وش السالفة؟السعودين يعشقون الغناء قلنا هذي عرفناها وردينا عليهم ومشيناها !!وهنا الى خبر الى عشاق السجائروش سالفة العشق عندكم اليلة . شي جديد والمغزى في بطن الشاعر
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( عدد التعليقات 9,611 )
21 - بسمه
2017-11-17 03:04:08
راح*
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20 - تركي
2017-11-17 03:03:50
الدخان يجيب دخان ،،،دمتم
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( عدد التعليقات 9,611 )
19 - بسمه
2017-11-17 03:03:42
راحًيشترونهً مهما كان ثمنه صح يامدخنين ؟؟؟😈بالعكس كل ممنوع مرغوب !
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18 -
2017-11-17 03:02:02
5 بالميه يعني بيطلع بكم البكت ابو 12 ريال ياشباب اعتقد بيصير ب17 ريال ههههههههههههههههههه
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17 - نفسيه
2017-11-17 03:01:58
ت. 4. انا. بس مسوي نفسي بدون نك نيم. تخبرون نفسيه ههههه.احبكم في الله أيها القراء الكرام. وجمعه مباركه. اتمنى لكم التوفيق والثبات على ماقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وشكراً
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16 - متقاعد
2017-11-17 03:00:42
لاحول ولا قوة الله بالله . الله يفرجها من عنده
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15 - فقيرجدا
2017-11-17 02:58:46
حرام عليكم من وين اجيب دخان يامسلمين شوفو لي حل
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14 -
2017-11-17 02:56:01
يعني نسرق ولا نهج ولا نقلع ولا ايش يعني
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13 - نفسيه
2017-11-17 02:55:40
هوا ليس عشق أنه ابتلاء. ولكن اردوغان ماقصر. ارسل لنا ابتلاء قصدي دخان. بال مال. رخيص ويمشي الحال بالنسبة للطفرانيين. لأن قيمة 3 بكتات مالبورو 72 ريال. قيمة كرتون دجاج. ايها المدخن
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12 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-11-17 02:53:31
للاسف مدمن الدخان ماراح يثنيه هذا القرار لكن نسال الله له الهدايه والصلاح
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11 -
2017-11-17 02:53:30
حرام اللي تسوه بالمواطن والله انهلك مسكين انا خوفي بكره يقلك اذا تبي تنتحر تدفع ضريبه اول واي طفل تخلفه عليه ضريبه
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10 - طفران
2017-11-17 02:53:17
والله ماقدر ابطله مادري وش بيصير
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9 - حزين جدا وتعبان ياناس
2017-11-17 02:52:09
حسبي الله ونعم الوكيل انا راتبي ٣٠٠٠ ريال وعندي اسرة وادخن
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8 - قنفذ يتيم
2017-11-17 02:51:08
والله لو ترفعونه لالف بيشترونه الناس الضرايب مصلحتك اولا🙂🙂
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7 -
2017-11-17 02:49:12
حراااااااااااااااااااااااااااااااام ماعندنا الا الدخان ننفخ فيه ارحمووووووووووووووووووووووووووووونا
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6 - تواريخ وطوابع ههههه
2017-11-17 02:49:12
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
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5 - نفسيه
2017-11-17 02:46:08
حتى السم رفعتو سعره. سحقا لكم
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4 -
2017-11-17 02:44:50
كنت عندما اذهب لمصر في الزمن القديم الغابر. أمد زقاره لسائق التكسي.ويعلقها بإذنه واستغرب ذلك الفعل. لماذا لايولعها. سوف نصبح مثل سائق التكسي. افهموها عاد
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( عدد التعليقات 31,531 )
3 - برق _ الحرم
2017-11-17 02:43:46
(((((((( افضل خبر ................مانشره البنك الدولي اليوم ..... حول تخفيف ..... تسريع زيادة ((رفع اسعار مصادر _الطاقة)) ..... شركات المشروبات وصناعة التبغ من صدمت ))))
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( عدد التعليقات 7,939 )
2 - بلادي زوينا
2017-11-17 02:43:37
اجمل خبر
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1 -
2017-11-17 02:42:30
هههههعععع طب نبغى قرار منع استيراده وليس رفغ السعر جيب المواطن فاضي واللي كان يقول استغفرالله بدا يفكر بالسرقه رحمتك ربنا
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بواسطة :

مرييييييييييييييييييييييييضه ونفسيه تهذي...
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بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬352 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

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ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬730 3 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬619 4 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬803 5 أيام
اخبار اقتصادية
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 0 171 30 دقيقة
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

 المرصد 69 3٬302 2 ساعتين
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

 المرصد 40 4٬045 10 ساعات
بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

 المرصد 23 3٬614 14 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬805 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬687 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬735 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الاخيرة
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

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بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

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القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

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كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

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