شاهد تعليق المشجع النصراوي “عادل الكلباني” قبل مباراة الهلال مع الفريق الياباني: صحيح العالمية صعبة قوية

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يعلق خلاله الشيخ عادل الكلباني على مباراة الهلال مع أوراوا في النهائي الآسيوي .

فيما سأل موثق الفيديو ، الشيخ الكلباني ليدعو للهلال فما كان من الكلباني إلا أن قال : ” : “صحيح العالمية صعبة قوية”، قبل أن يستدرك: “لكن الله يوفقهم”.

ومن المعروف عن الشيخ عادل الكلباني أنه مشجع نصراوي .

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