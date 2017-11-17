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شاهد تعليق المشجع النصراوي “عادل الكلباني” قبل مباراة الهلال مع الفريق الياباني: صحيح العالمية صعبة قوية
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يعلق خلاله الشيخ عادل الكلباني على مباراة الهلال مع أوراوا في النهائي الآسيوي .
فيما سأل موثق الفيديو ، الشيخ الكلباني ليدعو للهلال فما كان من الكلباني إلا أن قال : ” : “صحيح العالمية صعبة قوية”، قبل أن يستدرك: “لكن الله يوفقهم”.
ومن المعروف عن الشيخ عادل الكلباني أنه مشجع نصراوي .
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التعليقات
22 -2017-11-17 04:27:06
ما تلاحظون ان الشيخ يشرب باليسار......
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21 - أبو محمد2017-11-17 04:13:42
الفوز علي ارضك بهدفين تكون فطعت ٦٠٪ ، وال ٤٠٪ المتبقية علي ارض خصمك ، التعادل علي ارضك تكون خسرت ٦٠٪ .
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20 - الله2017-11-17 04:02:50
اسئل الله في هذا اليوم الفضيل ان تطير الطواقي وتصير بهلله
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19 - راجع قدام2017-11-17 04:00:37
اكيد انكم هلالية وكلام الشيخ اتعبكم .. وترى العالمية صعبة قوية ولو ان في فريق اخر غير الهلال على النهائي شجعتو الفريق الثاني خابرينكم وشفناكم مع الاهلي الراقي الاهلي الملكي والفريق الياباني ..
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18 - قويه2017-11-17 03:56:09
كلام سليم العالمية صعبة قوية
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17 - 022017-11-17 03:55:02
بالتوفيق لي أوراوا
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16 - راجع قدام2017-11-17 03:52:14
ابو الليل .. صادق كيف نسمع منه فتوى او نصيحة في الدين مايصلح علشان قال العالمية صعبة قوية ... بنسمع منك ياشيخ ابوالليل بس طفي السجارة
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15 -2017-11-17 03:51:28
والله يعرف وراه خيزران🤣
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14 - راجع قدام2017-11-17 03:49:34
وبعدين تعال هنا يالي تقول ماشفت من الشيوخ خير اجل من وين شفت الخير من مطرب ولا من ممثل ولا من من يالله يافلتة زمانك من وين شفت الخير .. امام الحرم ماهو شيخ .. وامام المسجد ماهو شيخ .. عيب والله عيب
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13 - ابو الليل2017-11-17 03:48:52
تشكر على وطنيتك هيا من عاد بيسمع منك نصيحه او فتوى في الدين وانت بهذه العقليه التعصبيه
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12 - زائر12017-11-17 03:43:22
راجع نفسك
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( عدد التعليقات 2,449 )11 - ابونواف...
لامانع من الدعابة .....رغم أني لست هلالي الله يوفق أندية الوطن خارجياً
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10 - راجع قدام2017-11-17 03:40:05
سبحان الله ناس مايملي عينها الا التراب .. الشيوخ اذا نصحو وبينو قلتو متشددين واذا مزحو ونكتو قلتو شيوخ فتنة وسقطو سقطة مدوية .. ياخي استحي على وجهك
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9 - زياد2017-11-17 03:38:57
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..!
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8 - شيوخ الفتن2017-11-17 03:36:07
ألم يحرموا الكرة ومشاهدتها لأن فيها كشف للعورة وهي من السرة للركبة ؟؟
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7 - شيوخ الفتن2017-11-17 03:34:39
حسبي الله على أصحاب اللحى فتنوا في الدين ونشروا الطائفية والحين يفتنون بالرياضة وينشرون التعصب ويأثرون على نفسية اللاعبين من التحطيم والله طول عمرنا ماشفنا منهم الخير والدلخ اللي يعبرهم ويصور معهم
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6 - مضيع الطريق2017-11-17 03:33:01
الله يوفق الفريق آليا باني
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5 - نفسيه2017-11-17 03:31:28
الله المستعان.
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4 - الله يشفيه2017-11-17 03:22:03
المفروض يقول الله يوفق جميع انديتنا السعودية . الكلباني كان في عيون كثير من الناس رجل منبر وقارئي متمكن لكن في الآونة الأخيرة سقط سقطه مدوية
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( عدد التعليقات 9,611 )3 - بسمه
2//عباس تراه ميول مو ارتداد عن الاسلام !!عادي واذا شجع وهوه إمام مسجد ؟؟ايش اللي بيحصل يعني ..بشر مثلنا يحبون ويكرهون وكمان الكلباني روحه جميله وقريب من الشباب ومحبوب 💙بس عيبه فقراوي 😁
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2 - عباس كاتم الأنفاس2017-11-17 03:16:48
لله في خلقه شؤن.امام مسجد وملتحي وثوب قصير اقتداء بالسنة وتلاحق الكورة وصعبة قوية؟ اهل العقول في راحة يالكلباني وش تبي بالنصر ولا الهلال كل شي وله وقت يابو يامطوع وين رايح الله يهديك لنفسك. راجع نفسك!
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( عدد التعليقات 9,611 )1 - بسمه
مثل الزعامه صعبه قويه بالضببط ☺️
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