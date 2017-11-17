محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

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صحيفة المرصد-CNN: أكد أحمد عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) الخميس، أن حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية لم تؤثر على سير الأعمال وتحويلات الأموال بشكل كبير.

وقال محافظ البنك المركزي لشبكة الـ”سي إن إن ” إنها “خطوة حازمة ضد الفساد الذي تجاوز الحد، والحكومة أعلنت أن ذلك يجري في إطار القانون”. وأضاف أن “ما فعلناه في البنك المركزي، بناء على طلب المدعي العام، هو إيقاف حسابات حوالي 200 شخص، وعدد الحسابات قد يكون أكبر لأن بعض الأشخاص لديهم أكثر من حساب”.

وتابع الخليفي بالقول إن “هذا لم يؤثر أبدا على شركاتهم أو أعمالهم إلا مؤقتا، لأن البعض منها كان يحتاج إلى توقيعاتهم، حتى جرى منح تفويضا لأشخاص آخرين بالتوقيع محلهم، ولكن كل الأعمال تجري بشكل جيد، وتحويلات الأموال تسير بشكل معتاد بالنسبة للقدرة على تحويل الأموال، ولكن بالنسبة للأرقام نرى زيادة طفيفة ولكنها ليست زيادة كبيرة”.