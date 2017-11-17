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«تعليم الرياض» يكشف تفاصيل مقطع الطالب المُعنف في مدرسة التربية الفكرية! -فيديو

«تعليم الرياض» يكشف تفاصيل مقطع الطالب المُعنف في مدرسة التربية الفكرية! -فيديو
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المرصد 2 614 56 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت إدارة تعليم الرياض، عن تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله يكشف عن تعرض طالب لإصابات على جسده، مبينة ً أن سبب تعرض الطالب للإصابات يعود لشجار له مع أحد زملائه.

وأوضحت الإدارة أنها شكلت لجنة عاجلة من الجهات المعنية، للتحقيق في شجار وقع بين طالبين من التربية الخاصة، لمحاسبة من يثبت تقصيره، واتخاذ التدابير النظامية والتربوية التي تكفل عدم تكرار ما حدث مستقبلا، على أن ترفع بنتائجها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه، لاتخاذ ما يلزم نظاما.

وبيّن المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي، أنهم تقصوا الأسباب، وتتبعوا ملابسات الموضوع، وتبين أن ما تم نتيجة شجار وقع بين الطالب وزميله من التربية الخاصة، وتواصلوا مع والد المصاب لاطلاعه على نتائج بحث الموضوع، فأبدى قناعته وتقديره للمدرسة على التعامل مع الموقف، وقدم اعتذاره على تعجله في نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التواصل مع المعنيين لمعرفة ملابساته، مقدرا للمختصين جهودهم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - احمد ابراهيم
2017-11-17 06:30:18
اولا يحاسب المقصر والمعنى بذلك المشرف المكلف وإذا كان غائب عن العمل يحاسب الذي أخذ الدور عنه وإذا كان غائب الإدارة إذا مغيبة وغير مهتمة ثانيا يحاسب إلى نشر المقطع بأقصى عقوبة لأنها جريمة اعلامية
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1 - واحد مواطن
2017-11-17 05:58:41
دور التربيه الفكريه هى مؤسسات لرعاية اطفال ذوى إحتياجات خاصة(ورعاية خااااصه)ومتابعة خاصة,وحضور إشرافى خاااااص ومهنية وإحتراف لكل فرد يعمل فيها,لا لمن وظف بواسطه ومحاباه.قصور إشرافى واضح.وإلالماتشاجرا
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