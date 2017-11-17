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فتاة أمريكية تعلن بيع عذريتها لرجل أعمال عربي مقابل 2.5 مليون يورو!

فتاة أمريكية تعلن بيع عذريتها لرجل أعمال عربي مقابل 2.5 مليون يورو!
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المرصد 30 1٬501 59 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت فتاة أمريكية تدعى “جيسيل” وتبلغ من العمر 19 عاما، عن بيع عذريتها في مزاد علني على موقع ” Escorts” الشهير والمعروف بسمعته السيئة.
وقالت الفتاة، إنها قامت بذلك لتستطيع تكملة دراستها وتحقيق حلمها في السفر حول العالم، مضيفة، أنها لم تكن تتوقع أو تحلم أن تنتهي الصفقة بهذا السعر الخيالي والذي وصل إلى 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن ذلك كان حلم والأن أصبح حقيقة. وأوضحت الفتاة، أن بيع عذريتها هو جزء من الحرية، وأنها كانت مصدومة من ردود أفعال الناس، التي تعارض فكرة السماح للمرأة ببيع عذريتها. وأشارت إلى أن قضاء وقت مع شخص لا تحبه، هو قرار شخصي ولا دخل لأحد به وفقا لموقع سبوتنيك .

وكشفت الفتاة عن أن الفائز بالصفقة هو رجل أعمال مليونير من أبو ظبي، بعد أن دخل في سباق مع ممثل هيولوودي والذي جاء ثانيا وأخر روسي ولكنه جاء في المرتبة الثالثة من ناحية العرض المالي، ولم تفصح الفتاة عن أسمائهما.

وتعرضت الفتاة لانتقاد كبير على مواقع التواصل الاجتماع بعد انتشار الفيديو التي تتحدث فيه “جيسيل” عن فكرتها وتحقيق حلمها، ولكنها ردت على ذلك بأنها سعيدة، كونها جزء من حركة التغيير في المجتمع وأنها استطاعت أن تكسر مفهوم المحرمات بشئ خاص بالمرأة.

ووفقا لموقع “لينتا.رو”، فقد تم حجز الغرفة الفندقية التي سيتم فيها تنفيذ الاتفاق بشكل آمن، حيث سيرافق الفتاة أحد الحراس لتأمينها أثناء اللقاء الأول مع الفائز بالصفقة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - ...
2017-11-17 08:26:08
علمهم المرجله عاد كل دول العالم تهاب امريكا استلميهم
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29 - وحده
2017-11-17 08:24:26
ليه ***الي بلده مليان عذروات ودول العالم مسلمات عذروات مايعطون الا بالحلال ماحصل الا هذي وبالحرام بعد ؟
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( عدد التعليقات 2 )
28 - إنسان منصف
2017-11-17 08:21:30
اذا وجدت نفسك ،،،،،،،تقبل على الإنفاق ،،،،،،على التوافه والمحرمات،،،،،،،بصدر منشرح،،،،،،،وتنقبض عند الصدقه،،،،،،،،تأكد ان مالك فيه شبهه،،،،،،،،،🕴
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27 - ميادة
2017-11-17 08:19:25
ههههههههه عاد قضاء وقت مع شخص ماتحبينه فى دي صدقتى فى ناس يتزوجوا وهم مايعرفوا كيف طبايع اللى متزوجينه ههههههههههههه
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26 - loovivool
2017-11-17 08:18:14
ولكن العذرية طبيعية أو اصطناعية مرقعة لعدة مرات ؟
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( عدد التعليقات 2 )
25 - إنسان منصف
2017-11-17 08:17:56
المال الحرام ،،،،،،،يذهب الى الحرام،،،،،،،لان الله لا يقبل الا الطيب ،،،،،،من الكسب،،،،،،،🕴
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24 - ...
2017-11-17 08:14:20
خلينا نرتاح منهم
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23 - ...
2017-11-17 08:14:01
الله يوفقها عندنا ***ي مره يدفعون ملايين ***ه تواصلي معاهم اجلدهم دخليهم القضاء الامريكي لبسهم قضايا
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22 - سعد بن فهد
2017-11-17 08:13:37
الله العالم انه امواله قذرة من سرقة واختلاسات ياغسيل اموال من تجارة المخدرات والاسلحة من هاذا القبيل فلذالك لايهمه المبلغ حتى لو حرقة فلم يكد ويكرف سنين عمرة وتعب في جمعها
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21 - جنب الحيط
2017-11-17 08:12:59
هل المعلقين واقعيين .. أم شيزوڤرينيا ..؟ بدل الإنتقاد .. علموها إنه تتمم الموضوع زواج و خلاص .
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20 - ...
2017-11-17 08:12:06
الله يرزقها
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19 -
2017-11-17 08:08:48
اموالهم يضيعونها في الحرام بدل مايتزوج بها اربع زوجات على سنة الله ورسوله ويخفض من العنوسة او يتصدق بها على فقراء ومحتاجين او يساعد بها مديونين ياللاسف كيف يرمون اموالهم في ماحرم الله من المعاصي
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18 - ضيف
2017-11-17 08:08:14
المسألة ليست دينية، إذ يمكن أن يجد لها مبررديني(عقد المتعة). أكبر ما في المسألة:المبلغ الكبير جداً على ما لا قيمة له في سوقه. إذ يمكن "للدفيع" أن يدفع اليسير محلياً ( حلال/ دون شبهة دينية) مقابل أربع!
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17 - الراصد
2017-11-17 08:03:44
الزلازل هي ليست كما يقول علماءالارض ضعف في القشرة الارضية هي عقوبة من الله لانتشار المعاصي دون وازع ديني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى الا المجاهرون اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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16 -
2017-11-17 08:02:43
هذا شوه صورة العرب
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15 -
2017-11-17 08:01:38
أين ***؟
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14 - احمد
2017-11-17 08:01:00
اللهم اره الذل والهوان وفضحه رزقك الله المال لترتكب به المحرمات يلي ماتستحي من الله
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13 - بخن بخن
2017-11-17 07:58:39
هولاء الناس سفهاء ومفروض يحجر على اموالهم ويحالون لمصحات نفسيه واذا شفيوا تعاد لهم اموالهم او توضع لها هيئه لادارتها
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12 - 777
2017-11-17 07:57:42
الاعلام الغربي كالعادة يظهر العربي على انة شهواني يملك المال في حين ان العربي العالم المخترع يغتال اغلب الاعلام الغربي كاذب ومفبرك
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11 - بخن بخن
2017-11-17 07:56:53
لافرق بين هذا المليونير الاماراتي وبين الذي تزوج جانيت جاكسون ولهفت منه عشرات الملايين ****
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10 - العربي
2017-11-17 07:56:26
ما بعتي عذريتك لرجل بل لواحد اقذر واوسخ منكي اذا كان الخبر صحيح أنه عربي ما أقول إلى العروبة بريئة من هذا الوسخ وأشكاله حسبنا الله ونعم الوكيل
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9 - أفريقي
2017-11-17 07:52:38
ومن يستطيع أن يسبق العربي في هذا المجال!!!
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8 - استغفر الله
2017-11-17 07:52:13
لا تقربوا الزنا ، اتقوا الله
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7 - ضيف
2017-11-17 07:51:30
ليلة العذرية؟ ما اللذة فيها؟ إنها عملية "جراحية بحتة"؟ ... الرجاء عد التأثر بالموروث الشعبي والمسلسلات العربية... اللذة الحلال تأتي بعد اللقاء الأول .. بل بعده بكثير حيث يبدأ الجهاز التناسلي في التكيف
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6 - سحلب
2017-11-17 07:50:59
عربي ***كالعادة ما أدري كيف يسمح لها*** باللعب بأموال الناس
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5 - ضيف
2017-11-17 07:46:38
المسألة تتعلق بالتسويق وليس بالشرف. مثل هذه القصص هناك الكثير، ويكون "الدفيع" إمّا مضطرب نفسياً، أو جنسياً، أو فاشل عاطفيا.... ومع هذا يعتبر المجتمع الأمريكي مجتمع محافظ!
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4 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-17 07:45:12
ربي حرم بدني الزنا حتى ألقاك وتهدي من أضل سبيلك رحتمك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلو على نبي الله اللهم صلى وسلم على نبينا محمد
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3 - ضيف
2017-11-17 07:43:08
في الثقافة الأمريكية يتم التنازل عن العذرية مجاناً، وأحياناً كثيرة "تتلكك" البنت لأجل أن تجد فرصة. أمّا هذا المزاد مجرد استثمار لسلعة رخيصة جدا في سوق آخر مختلف يعطي السلعة قيمة مغايرة.
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2 - علي القحطااااااني
2017-11-17 07:40:20
نقول للعربي اللي شرا لا بارك الله لك ونسأل الله ان يزيلها من بين يديك ويريك الحسرات***
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1 -
2017-11-17 07:38:00
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ؛ يدفع أموالا طائلة ليعصيك ، هلا أذقت هؤلاء ذل الفقر ربنا ولو لحين
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بواسطة : ...

علمهم المرجله عاد كل دول العالم تهاب امريكا استلميهم...
بواسطة : إنسان منصف

الدين الاسلامي ،،،،،،عظيم،،،،،،،،وتعاليمه حكيمه،،،،،،،،لكن المتشددين شوهوه،،،،،،...
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