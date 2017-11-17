فتاة أمريكية تعلن بيع عذريتها لرجل أعمال عربي مقابل 2.5 مليون يورو!

حجم الخط A A A المرصد 30 1٬501 59 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت فتاة أمريكية تدعى “جيسيل” وتبلغ من العمر 19 عاما، عن بيع عذريتها في مزاد علني على موقع ” Escorts” الشهير والمعروف بسمعته السيئة.

وقالت الفتاة، إنها قامت بذلك لتستطيع تكملة دراستها وتحقيق حلمها في السفر حول العالم، مضيفة، أنها لم تكن تتوقع أو تحلم أن تنتهي الصفقة بهذا السعر الخيالي والذي وصل إلى 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن ذلك كان حلم والأن أصبح حقيقة. وأوضحت الفتاة، أن بيع عذريتها هو جزء من الحرية، وأنها كانت مصدومة من ردود أفعال الناس، التي تعارض فكرة السماح للمرأة ببيع عذريتها. وأشارت إلى أن قضاء وقت مع شخص لا تحبه، هو قرار شخصي ولا دخل لأحد به وفقا لموقع سبوتنيك .

وكشفت الفتاة عن أن الفائز بالصفقة هو رجل أعمال مليونير من أبو ظبي، بعد أن دخل في سباق مع ممثل هيولوودي والذي جاء ثانيا وأخر روسي ولكنه جاء في المرتبة الثالثة من ناحية العرض المالي، ولم تفصح الفتاة عن أسمائهما.

وتعرضت الفتاة لانتقاد كبير على مواقع التواصل الاجتماع بعد انتشار الفيديو التي تتحدث فيه “جيسيل” عن فكرتها وتحقيق حلمها، ولكنها ردت على ذلك بأنها سعيدة، كونها جزء من حركة التغيير في المجتمع وأنها استطاعت أن تكسر مفهوم المحرمات بشئ خاص بالمرأة.

ووفقا لموقع “لينتا.رو”، فقد تم حجز الغرفة الفندقية التي سيتم فيها تنفيذ الاتفاق بشكل آمن، حيث سيرافق الفتاة أحد الحراس لتأمينها أثناء اللقاء الأول مع الفائز بالصفقة.