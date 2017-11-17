شاهد .. خلاف حاد بين “فريدة الشوباشي” ومحامي بسبب “الشعراوي” .. والأخير يهدد: حاضربك !
صحيفة المرصد : نشبت مشادة كلامية حادة بين المحامي بالنقض عصام عجاج، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بسبب الإساءة للشيخ محمد متولي الشعراوي، وإهانة الرموز الوطنية والدينية ، حيث تلفظ عجاج بألفاظ خارجة على الهواء واتهم الشوباشي بأنها تبحث عن الشهرة في وسائل الإعلام بتصريحاتها عن قامة مثل الشيخ الشعراوي بقولها إن الشيخ صدمها عندما أعلن أنه سجد لله شكرًا على هزيمة مصر في حرب 67.
وأضاف «عجاج» ، خلال برنامج «هنا القاهرة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «القاهرة والناس»أن الشيخ الشعراوي إمام الدعاة في مصر، متسائلا: «إيه الهزل اللي إحنا فيه ده، دي عمالة تخبط في الدين ليه، وقالت الرجل بيتجوز أربعة، فمن حق الفتاة أن تتزوج أربعة، فيه مليار و700 مليون مسلم عاوزين يحبسوكي».
وقررت «الشوباشي» الانسحاب من البرنامج عقب هجوم المحامي عليها التي تطورت للسباب بأن وصفها بأنها نكرة، ودخل أيضا في مشادة مع ضيف آخر: «والله أقوم أضربك، أنا بدافع عن ديني»، الأمر الذي جعل الإعلامية بسمة وهبة تتدخل لتنهي الفقرة على الهواء.
التعليقات
مفسر رائع ودكتور جامعي لكن صوفي
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ارجع الى قناة البصيرة او اليوتيوب وطالع القصيدة اللي كتبها في مدح محمد بالقايد احد شيوخ الطرق الصوفية.
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تستاهل وشوي عليها
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لم اشاهد الحوار الذي دار لكن الأخونجيه مثل الصوفيه في تعظيم الرموز
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سبحان الله وبحمده عددخلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته ---------الحمدالله ملئ السموات وملئ الارض/
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عفوا تبدلت ارقام التعليقات والمقصود تعليق 2 اثبت بالدليل
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1 - دلل على ماقلت
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1 - كيف؟
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الشيخ الشعراوي هو احد اللذين ساهموا في نشر الصوفية في مصر وعليه من الله ما يستحق
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لم أرى أوأسمع الحوار,ولكن ماقرأته هنا موجزا أتفق معه,فهذه العجوز من ضمن مجموعة جندت لمحاربة الإسلام بكل الطرق الوقحه.فهى أصلا نصرانيه تدعى أنها أسلمت لتتزوج من مصرى مشهور.مخطط ينفذ فى بلدهم لهدم الدين
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ياكثر كلامهم بدون فايده متتضاربو وتفكونا باه
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