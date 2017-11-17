في ظروف غامضة .. ​اختفاء الطالبة “نوف البلوي” بعد خروجها من مدرستها بتبوك !

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صحيفة المرصد : اختفت طالبة بالصف الأول الثانوي عقب خروجها من مدرستها بحي النهضة في تبوك بعد انتهاء الدوام المدرسي في ظروف غامضة، فيما تكثف الجهات المعنية عمليات البحث عنها للعثور عليها وإعادتها إلى أهلها.

بدورهم أطلق رواد التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسماً للمساعدة في العثور على الطالبة وتدعى “نوف البلوي”، لافتين إلى أن الطالبة كانت تحمل شنطة لونها وردي وترتدي حذاء أبيض في يوم اختفائها، داعين كافة المهتمين إلى مساعدة أهلها في العثور عليها.