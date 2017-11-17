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في ظروف غامضة .. اختفاء الطالبة “نوف البلوي” بعد خروجها من مدرستها بتبوك !
صحيفة المرصد : اختفت طالبة بالصف الأول الثانوي عقب خروجها من مدرستها بحي النهضة في تبوك بعد انتهاء الدوام المدرسي في ظروف غامضة، فيما تكثف الجهات المعنية عمليات البحث عنها للعثور عليها وإعادتها إلى أهلها.
بدورهم أطلق رواد التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسماً للمساعدة في العثور على الطالبة وتدعى “نوف البلوي”، لافتين إلى أن الطالبة كانت تحمل شنطة لونها وردي وترتدي حذاء أبيض في يوم اختفائها، داعين كافة المهتمين إلى مساعدة أهلها في العثور عليها.
التعليقات
29 - ...2017-11-17 08:19:43
الله يوفقها
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28 - ...2017-11-17 08:19:27
تعليق مخالف
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27 - ...2017-11-17 08:17:57
يمينا وشملا فلم
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26 -2017-11-17 08:16:42
الام والاب اذا ماكانوا قريبين من بنتهم ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عنها ويحسوون فيها ويهتمون فيها ويحتوونها ويعرفون اسرارها ويخافون عليها راح تضيع التهميش والعنف والاهمال يضيع البنت مهما كان دينها قوي
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25 - زيت زيتون2017-11-17 08:11:50
اول كنا نشوف الهيئه عند المدارس الان لاالسبب الليبراليين والعلمانيين قاتلهم الله (امس امام احدى الكليات والله بنتين وقبل وصول السياره ب 4 امتارازاحوا مسافعهن من على رؤوسهن ويحركن شعورهن يميناوشمالا
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24 - سعد بن فهد2017-11-17 08:06:38
هاذي اتوقع ثالث بنت تختفي خلال هالشهر الله يستر
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23 - ام ماجد2017-11-17 08:05:03
يارب ردها لحضن امها عاجل غير اجل قلبي يتقطع لشفت مثل الأخبار ذي 💔💔
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22 - loving liberal2017-11-17 07:54:53
اللهم لاتسلط علينا جندً من جندك هذا غضب من الله يصيب به من يشاءوقال وجعلنالكم من اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجراًعظيم واكبرمشكله ويواجها رب الاسره مشاكل العائله اذا الله ماصلحهم فهم عذاب الدنيا
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21 - *******2017-11-17 07:38:08
ضرورب وضع كمرات مراقبة عند بوابة كل مدرسة ومراقبة السيارات المشبوهة وخذ ارقامها وتسليمها لشرطة
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20 -2017-11-17 07:36:52
ت17 كلامك صحيح والبنت بطبعها حساسه وعاطفيه واذا فقدت العاطفه والحنان من اهلها فتجدها تتعلق بصديقاتها او باي شخص يقول لها كلام معسول
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19 - ******2017-11-17 07:34:49
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم ردها الى اهلها سالمة ولا تبتلينا عاجل غير اجل وانا لله وانا اليه راجعون
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18 -2017-11-17 07:23:10
بعض الاباء ما يدرون بنتهم ايش تحب وايش تكره ولا عن اختباراتها ولا مشاكلها ولا مكنوناتها والله حرام لوفيه بنت هربت بإرادتها فوالديها هم السبب الاول
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17 -2017-11-17 07:21:18
ضعف التواصل العاطفي والحنان الأبوي يجعل البنت مكبوتة عاطفيا ومن الوالدين أقل الخلق امتلاكا لمعلومات عنها.الحنان الابوي سبيل لكشف اسرار البنت وحل مشاكلها بطريقة سليمة، أما هذه البنت فاللهم ردها سالمة
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16 - البيضفاعي2017-11-17 07:09:57
الغربه داخل البيوت وابتعاد الاباء والامهات عن بناتهم سبب في هروب الفتاه *** اسال الله ان يعيدها لبيتها سالمها غانمه ان سميعا مجيب
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15 - الله يحفظها2017-11-17 07:05:34
اللهم انا نستودعك نوف فاحفظها بما تحفظ بة عبادك الصالحين ورجعها لاهلهاسالمة عاجلا غير اجل
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14 - المر2017-11-17 07:00:17
الله يردها لاهلها سالمه يارب وصبر اهلها واحفظها من كل سوء
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13 - فهيم2017-11-17 06:57:03
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم
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12 - تهامي من أرض الوطن2017-11-17 06:54:44
الله يردها لاهلها سالمة يارب
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11 - صباح الخير🌤2017-11-17 06:45:08
يارب انك تحفظها لاهلها وتردها لهم سالمه ادعوا لها هذه اختكم في الاسلام والدنيا دواره ادعوا لها
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10 - خ2017-11-17 06:42:22
*** اللهم استر على بنات المسلمين وكفيهم شر كل ذى شر ****
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9 - بصراحه2017-11-17 06:42:08
لابد من وضع كاميرات مراقبه في كافة أنحاء الشوارع والاحياء والاماكن العامه والمدارس ، الوضع يبيله كاميرات مراقبه مكثفه في كل زوايا الحياة ، حتى يسهل الوصول للمجرمين والمنحرفين والمتحرشين والمخطوفين
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8 - إنسان2017-11-17 06:35:40
استودعنافيها أرحم الراحمين
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7 - الحربي2017-11-17 06:33:41
طيب ايش صار باللي خطفها ؟،
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6 - الحربي2017-11-17 06:32:43
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض منهو المتسبب في خطفها وماذا صار عليه هل القي القبض عليه
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5 - غازي بن شبيب2017-11-17 06:30:04
الله يستر على بنات المسلمين زمن يخوف
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( عدد التعليقات 2 )4 - إنسان منصف
وصف واااااااضح،،،،،،لون شنطتها وردي،،،،،،😂😂😂
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3 - همسات2017-11-17 06:21:41
لاحول ولا قوة الا بالله ،، اللهم هون عليهم مصيبتهم واحفظ بنيتهم 😰
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2 - عبدالله الحربي2017-11-17 06:19:27
ابي اعرف الأسباب يوميا اقرا اختفاء طالبه أو طالب ومن هذا القبيل *****
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1 - احمد ابراهيم2017-11-17 06:18:05
الله يستر عليها ويردها سالمة
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بواسطة : مراقب
أمتثال ***😜أنقلعي أقول أنقلعي...
بواسطة : 😎
بالتوفيق للفريق الياني اوراوا...
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