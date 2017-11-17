نزيف شرياني حاد وقطع في الرقبة .. كشف تفاصيل “ثلاثيني” من إصابات خطيرة في عرعر!

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صحيفة المرصد : أنقذ فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي ثلاثينيا، إثر تعرضه لإصابة بالجهة اليسرى من الرقبة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” قال مصدر طبي إن «المريض حضر إلى المستشفى وعلاماته الحيوية غير مستقرة، بسبب إصابته في الجهة اليسرى للرقبة، وأظهر الفحص السريري وجود نزف شرياني حاد وتجمع دموي، فأجريت له الإسعافات اللازمة، ثم أجريت له الأشعة المقطعية بالصبغة للشرايين السباتية والأوردة، فأظهرت وجود قطع جزئي في الشريان السباتي الأيسر العام، وانحراف الرغامه والقصبة الهوائية، وهواء تحت الأنسجة الخلوية وعضلة الرقبة وتجمع دموي في الجهة نفسها».

وأضاف «تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، وأجريت له عملية استكشاف للوريد الوداجي الداخلي والشريان السباتي العام بأفرعه تحت البنج العام، وتبين وجود قطع جزئي، مع تهتك في الجدار الخلفي للشريان السباتي العام قبل التفرع، مع نزف شديد منه، وتمت السيطرة على النزف، وإعطاء المريض المحاليل الوريدية والدم والعلاجات اللازمة لرفع الضغط، وقام فريق جراحة الأوعية الدمويه بترميم واستصلاح الجدار الخلفي للشريان السباتي العام مع فروعه في عملية استغرقت 4 ساعات».