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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
63 -2017-11-17 14:21:32
منتف أيوه أيوه خليك في المزز خل الحديث لأهله
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62 -2017-11-17 14:20:12
منتف سافرت بلدان كثيره هياط ماتعديت عفيف وصناعية البحرين
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61 -2017-11-17 14:20:06
منتف سافرت بلدان كثيره هياط ماتعديت عفيف وصناعية البحرين
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( عدد التعليقات 24,511 )60 - إنسان منصف
والبنت الحلوه،،،،،،،غالبا تجدها،،،،،،غير نظيفه،،،،،،ومهمله،،،،،،،حتى انها لا تهتم بنفسها،،،،،،،😷
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( عدد التعليقات 24,511 )59 - إنسان منصف
هل تعرف،،،،،،مجالسة ( مزه )،،،،،،بحد ذاتها ( متعه )،،،،،،فما بالك باللي ابعد وابعد،،،،،،،من مجرد مجالسه،،،،،،،فهمت يا اهبل ولا صعبه عليك شويتين،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,511 )58 - إنسان منصف
البنت الذكيه النشيطة الحركه،،،،،،،تجد جمالها ماهو زود،،،،،،،اما صاحبة الطله البهيه،،،،،،،والمنظر اللي يرد الروح ويشرح الصدر،،،،،،عادة تكون اقل ذكاء( غبيه)،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,511 )57 - إنسان منصف
لكن انا لاحظت ،،،،،كلما زاد جمالها زاد غباءها،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,511 )56 - إنسان منصف
اللي يعيب علي كلامي ،،،،،،،على النعمه(( المزز ))،،،،،،أقول يا اهبل،،،،،،ألذ نعمه هي نعمة (( المزز ))،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,511 )55 - إنسان منصف
قابلت فتاة،،،،،،،خارج السعوديه،،،،،،،ملحده،،،،،،،لا تعترف باي دين ابد،،،،،،قالت يأتي إلينا مسلمين ،،،،،،يشربون الخمر ويزنون ويفعلون ويفعلون،،،،،،،هؤلاء يشوهون الدين ،،،
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( عدد التعليقات 24,511 )54 - إنسان منصف
وجدت بشر،،،،،،،لم تصلهم ( دعوة النبي محمد )،،،،،،ولا يعرفون ان هناك ( دين عظيم )،،،،،،،اسمه ( دين الاسلام )،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,511 )53 - إنسان منصف
جميل ان تكون ( مسلم )،،،،،،،عن قناعه،،،،،،،بدون تطرف او مياعه،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,511 )52 - إنسان منصف
سافرت الى بلدان كثيره،،،،،وجدت في القرى عندهم،،،،تخلف وتعصب،،،،واذكر في احدى القرى،،،،،كادوا يفتكون بي وبصاحبي لما رؤونا نصلي العصر،،،،،،لأنهم يظنون اننا ( نقوم بأعمال سحر) مع انني وصاحبي حليقي اللحى
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51 -2017-11-17 13:55:50
الشيخ منصف وحدث الجمعه بكرى للمزز والأفلام
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( عدد التعليقات 17,676 )50 - ابويوسف
75 اقصد الناقه وين رحت مابوه حلب حار عند ربعك ولا رغوه
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( عدد التعليقات 24,511 )49 - إنسان منصف
الواجب على الانسان السوي،،،،،،،يستخدم عقله،،،،،،،لانه سيحاسب وحده،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,511 )48 - إنسان منصف
وجدت ان المسأله،،،،،،،لا تعدوا كونها ،،،،،،امر نفسي فقط،،،،،،،لا دخل للعقل فيه ابد،،،،،،وهي على انواع ،،،،،منها غريزة الانتماء لأي مجموعه ،،،،،،،ومنها الإحساس بالنقص فأتباع تلك الطائفه يشعره بسد النقص
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47 -2017-11-17 13:52:15
اليوم جمعه صلاة ودعاء وذكر وقراءة سورة الكهف .. اردت فقط تذكير اللي ناسي
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( عدد التعليقات 17,676 )46 - ابويوسف
صرت مثل الشايب ما أبغى غير الهدوء و الراحة و النوم و السوالف الوصخة
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45 -2017-11-17 13:49:40
32 - ابويوسف 2017-11-17 13:33:55 اللي بصدرها حليب حار تقوم تسوي لي كابتشينو. 😨😱😲😨😲😱😨😠
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( عدد التعليقات 24,511 )44 - إنسان منصف
كنت في البدء،،،،،استغرب جدا جدا ،،،،،،ليش الانسان السوي،،،،،،اللي أعطاه الله عقلا يفكر فيه ،،،،،،ويعرف من خلاله الصح من الخطا،،،،،كيف يتبع المناهج الباطله،،،،،اللتي لا تخفى على اي صاحب عقل،،،،،يتبع 🕴
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( عدد التعليقات 17,676 )43 - ابويوسف
شريكة حياتك يختارونها من رقصتها.. وأنت من صلاتك..🙊🏃
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( عدد التعليقات 17,676 )42 - ابويوسف
النسا نصف الحياة الا النسا كل الحياة آه يا أسرار الخوات آه يا أحلام البنات آه يا الطيش الطفولي آه يالحسن الشفيف آه يالعشق العفيف آه يالجنس اللطيف
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( عدد التعليقات 17,676 )41 - ابويوسف
كلمه لي بدون تفكير☺ .، .، .، .، .، .،
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( عدد التعليقات 17,676 )40 - ابويوسف
التلميح بالرسايل له حُب ثاني .
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( عدد التعليقات 17,676 )39 - ابويوسف
زمان البنت طالعه *لأمها* تعرف تطبخ وتنظف وتغسل الحين طالعة *لأبوها* تاكل وتنام وتروح قهاوي !!
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( عدد التعليقات 17,676 )38 - ابويوسف
لو تسأل عيوني حدود التمني؛ قالت لقى وجهك وجلسه قبالك
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( عدد التعليقات 17,676 )37 - ابويوسف
واحد عنده لحمية في خشمه طاح في بير ومر عليه واحد عنده لحمية مثله اللي فوق يقول للي تحت : أطنّعك ؟ قال اللي في البير : اي طنّعني قاله : بعد تتطنز علي والله ما أطنّعك هههههههههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 17,676 )36 - ابويوسف
' وقت الشتاء ماينفعن النحيفات تبلشك بالعظم الدقاق اليباسي تغانم اللي خصـرها فيه عوجات والردف مليانٍ ولا هوب قاسي لا تروحون بعيد☻|-C الشاعر يقصد الحطب الجذوع الكبار احسن من عويدات الحط
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35 - القناص2017-11-17 13:37:24
حب الله الذي لايوازيه حب آخر فحبه مقرون دائماً بالعطاء المطلق وكلما أدرك الإنسان الله بروحه وقلبه كلما احاطه بحبه وأظهر له لطفه
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( عدد التعليقات 17,676 )34 - ابويوسف
ههههههههههههه القناص ابعد عن دعوات المسلمين كافى تصحر
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( عدد التعليقات 17,676 )33 - ابويوسف
› من الظلم الجغرافي ان المغربية تعتبر افريقية🌚💔
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( عدد التعليقات 17,676 )32 - ابويوسف
اللي بصدرها حليب حار تقوم تسوي لي كابتشينو.
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( عدد التعليقات 17,676 )31 - ابويوسف
يا مربربه يا ناعمه يالاميره يا جسم متحرك وياخصر ساكن أحيان ودي لو يديني كثيره عشان اضمك من جميع الاماكن مخدتي "̯
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30 - القناص2017-11-17 13:31:25
آمين ابو يوسف وتقبل دعوتك معكوسه إن شاالله
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( عدد التعليقات 17,676 )29 - ابويوسف
قال لها انا فقير وليس لدي بيت😢 وضعت يدها على فمه🙊 وقالت قلبي هو بيتك❤ . للحصول على هذه الفتاه ارسل كلمه حلم اوdreamعلى الرقم المرادف لبلدك😂🚬
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( عدد التعليقات 17,676 )28 - ابويوسف
جاك الشتاء وراح صوتك وزكمت سلامة اوجاعك ولو كان كحه صوتك حلو لا تذبح الشوق بالصمّت احب صوتك لا غدا فيه بحه
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( عدد التعليقات 17,676 )27 - ابويوسف
سلوبك روعه علميني العشاق شلون يكتبون قالت ((يب)) قلت نعم ايش هذا نغم قالت يعني ((ئي)) مثل ماتقولون قلت سبحانك ربي شلون تنطقون قلت كرريها قالت يب يب ومن يومها صرت أردد يب يب
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( عدد التعليقات 17,676 )26 - ابويوسف
اللهم حببنا فيى خلقك وحببهم بنا وارزقنا الصحبه الطيبه من الجنسين وقلل من الصحبه الذكور وابعد عنا من به شر
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25 - القناص2017-11-17 13:25:39
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو يوسف
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24 - ابو شدا2017-11-17 13:25:29
للهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.سبحان الله وبحمده.
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23 -2017-11-17 13:24:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع إخوان واخوات في المرصد 🍂🍁⚘🌷🌺🌹🏵💮🌼🌻🌸💐🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱موجود وحي أرزق ولله الحمد والشكر على نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار 112 ووووو
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( عدد التعليقات 17,676 )22 - ابويوسف
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورحم الله امواتنا وامواتكم
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21 - القناص2017-11-17 13:22:40
أكثر ما يشغل ألناس الرزق ولأجل وكلاهما قد كتب قبل أن تخرج الى الحياة فمن توكل على الله فهو حسبه
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( عدد التعليقات 17,676 )20 - ابويوسف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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19 - القناص2017-11-17 13:19:45
ترا اللسان إحصان يبغاله أعنان يورط اللي مايجود عنانه
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18 - القناص2017-11-17 13:17:42
علينا اختيار مانقول قدتنسى كلمه قلتها ولكن غيرك لاينساها
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17 - القناص2017-11-17 13:14:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعه مباركه مساكم ورد
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16 -2017-11-17 13:14:01
ومن زعل بنتي براءة ؟
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15 -2017-11-17 13:12:20
من زعل خالتي فاتن 😖
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( عدد التعليقات 12,410 )14 - اللامي
اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل
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( عدد التعليقات 12,410 )13 - اللامي
(( نحن نرزقك )) لو تيقنت بأن الرزق منه لو كففت نظرك عن رزق غيرك لو شكرت على ما لديك لو توجهت بسؤالك وفقرك لربك لرضيت واغتنيت
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( عدد التعليقات 12,410 )12 - اللامي
اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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( عدد التعليقات 12,410 )11 - اللامي
﴿ إن في ذلك لآياتٍ لكل صبّار شكور ﴾ أكثر مِن شكر الله عند كل نعمة حتى يعينك على الصبر عند كل بلاء فإن النّعم لا تدوم ولست مِن البلاء بمعصوم
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10 - saeed2017-11-17 10:47:35
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( عدد التعليقات 12,410 )9 - اللامي
توقيتان لاتدري ما حالك فيهما توقيت زماني { وما تدري نفس ماذا تكسب غدا } وتوقيت مكاني { وما تدري نفس بأي أرض تموت }
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( عدد التعليقات 12,410 )8 - اللامي
﴿ يا أَيُّهَا الإِنسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَريمِ ﴾ دائمآ تأمل في كرم الله وتفكر في نعمه التي اسبغها عليك فإنها عبادة عظيمة يغفل عنها الكثير
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( عدد التعليقات 12,410 )7 - اللامي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة واسعد الله صباحكم بكل خير 🌤️🌹
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( عدد التعليقات 12,410 )6 - اللامي
﷽ { إنّ اللهَ وملائكتَهُ يُصَـلُّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عليه وسلِّمُوا تسليما } اللهم صلِ و سلم على نبينا محمد ﷺ
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( عدد التعليقات 12,410 )5 - اللامي
لا إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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4 -2017-11-17 10:30:53
صبااح االنور
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3 -2017-11-17 10:29:50
آمين ويااگ
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2 -2017-11-17 10:26:31
(وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) افعل الخير، وليقع حيثُ ما كان فإن وقع في أهله فهم أهله وإن وقع في غير أهله.. فأنت أهله.!! صبــــاح.الخير.جمعه طيبه🌹🌹
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1 - اللهم عفوك ورضاك والجنه2017-11-17 10:24:23
ما اجمل كلام الله عندما نفتتح به صباحنا ؛ قال_تعالى { وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبَّكَ فَتَرْضَى } أسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعْطِيَنَا وَإِيَّاكُمْ سَعادَةً في الدُّنْيَا وَنَعيمٌ في الآخِرَةُ
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آخر تعليق
بواسطة : ثلج حار
تعليق 29 وانت ليش إذا ذكرت الرسول ماتصلي عليه !...
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