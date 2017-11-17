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الرئيسية / تركه الخاطفون في منطقة جبلية وعرة .. “السعودى المختطف”يكشف معاناته في رحلة العودة!

تركه الخاطفون في منطقة جبلية وعرة .. “السعودى المختطف”يكشف معاناته في رحلة العودة!

تركه الخاطفون في منطقة جبلية وعرة .. “السعودى المختطف”يكشف معاناته في رحلة العودة!
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المرصد 56 4٬138 3 ساعات

صحيفة المرصد:تمكّن المختطف السعودي علي البشراوي من العودة من لبنان بعد 4 ساعات من إطلاق خاطفيه سراحه في منطقة جبلية على الحدود اللبنانية السورية.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”قال محمد البشراوي شقيق المختطف إن الأسرة تواصلت مع زوجة شقيقه التي أخبرتهم بأن زوجها المخطوف تواصل معها، وأكد لها أنه بصحة جيدة، وأنه يعاني الإرهاق، بعد أن تركه الخاطفون في منطقة جبلية وعرة، قام بقطعها سيرا على الأقدام لأكثر من 4 ساعات، محاولا الوصول إلى الحدود اللبنانية، حيث توجه إلى أقرب نقطة أمنية على الحدود بعد تمكنه من اجتياز المنطقة الجبلية، لافتا إلى أن شقيقه ترك بمفرده في منطقة تعرف بحوش السيد علي في الهرمل، بعد أن أوصلته سيارة الخاطفين إلى المنطقة.

وأكد القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري، أن المواطن البشراوي بخير وتم تحريره من خاطفيه، وسيعود إلى المملكة خلال 48 ساعة بعد انتهاء الإجراءات الإمنية.

وكانت عصابات لبنانية اختطفت علي البشراوي الذي يقيم في لبنان منذ 4 أشهر مع زوجته السورية قبل 6 أيام، وطالبت بمبالغ مالية نظير إطلاقه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 - سعودي
2017-11-17 14:14:40
الخوف مليح ، الخاطفون حزب الشيطان وأطلقوا سراحه بعد ما شافوا الصملك
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55 - زائر
2017-11-17 14:13:44
لما طلع الأخ ****(طلع من جماعتهم بالقطيف)
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54 - سعيد الصحاف
2017-11-17 14:11:37
بعد ما اطلق الخاطفون سراحه , تم تحريره
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53 - مواطن ١
2017-11-17 14:05:14
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52 -
2017-11-17 14:02:20
يقول تم تحريره من خاطفيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شي عجيب !! الخاطفين تركوه في منطقه جبليه .. وشلون تم تحريره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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51 - ابو شدا
2017-11-17 13:59:58
احب الكلام الى الله والطيبه أربع كلمات . سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. أسأل الله ان يغفر لي ولكم جميع.
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50 - ابو شدا
2017-11-17 13:57:50
للهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.سبحان الله وبحمده.
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49 -
2017-11-17 13:57:03
تحرير إيه يابو تحرير .. هم اطلقوا سراحه بعد ماشافو انه مفلس وماعنده حق الفديه .***
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48 - مواطن غيور
2017-11-17 13:56:08
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47 - محمد الشهري ()
2017-11-17 13:53:14
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46 - مواطن
2017-11-17 13:50:22
الحمدالله على عودة المواطن السعودي، . يجب ان نحمد الله عز وجل على نعمة الاسلام والامن في السعودية .
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45 -
2017-11-17 13:47:12
37 - الحقباني ...انا بتبرع واعلمك الاملاء ياحقباني عشان نفهمك وتفهمنا ....
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44 -
2017-11-17 13:44:49
42 - مسمار ...هههههههههههههههه اي والله انك صادق ***
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43 - ضحكني السعودي المخطوف واللي خاطفينه
2017-11-17 13:40:35
اتحدى اذا ماكان هذا السعودي المخطوف مع ****
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42 - احمد ابو نايف البراني
2017-11-17 13:40:25
الحمد لله على سلامته ويعود الى ارض الوطن بالسلامة . ياخواني الدولة تحذر بين فترة عدم اسفر الى المناطق المضطربة وخاصة الدول المعادية لسعودية وكذلك المسلمين السنه لكن لاحياة لمن تنادي
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41 - مرور الكرام
2017-11-17 13:39:02
صلوا على النبي هوا سعودي واصله من القطيف
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40 - الدهمشيه
2017-11-17 13:34:53
وش تبي بهالسوريه من طلع من داره قل مقداره بنات السعوديه اصل وفصل ""مالقيت الاسوريه وععععععع
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39 -
2017-11-17 13:31:38
ليته مارجع بالناقص هو وأهل القطيف كلهم
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38 - ياسر11
2017-11-17 13:29:51
9 - أول مرة أعلق بالمرصد 2017-11-17 12:25:55 الأرض الطيبة و زيدان ...المهم حمدلله ع السلامة -وش نسويلك طيب
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37 - الحقباني
2017-11-17 13:29:43
علم يجب الحذر من هذا الآن أي جأسوس يدرسه هذا وطن ومن الوطن خطر يجيب الحذر علم
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36 - الضهيري
2017-11-17 13:27:42
مشاء الله اتصل بهايعني جواله معه كيف كان يشحنه وليه ***انتهى زمن الطيبه باذن الله تحقيقات أمن الدولة سوف يكشف كل شئ ***
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35 - ضحكني السعودي المخطوف واللي خاطفينه
2017-11-17 13:27:41
هذه السعودية مااحد يضحك عليها لا فرد ولا مجموعة ولا دولة .. الله يعز السعودية ... اهم شيء أنه وصل المخطوف هههههههه
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34 - ابو شدا
2017-11-17 13:24:31
للهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.سبحان الله وبحمده.
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33 - غييييوووورررر
2017-11-17 13:24:14
***رجع
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32 - زلفونيا 243
2017-11-17 13:22:39
تعليق مخالف
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31 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-17 13:20:50
رجال الدوله بداً من السفاره بلبنان مروراً برجال الامن بالسعوديه عند وصوله لارض الوطن على قدر كبير من اليقظه والفطنه للتعامل مع مثل هذه الامور والحيل لاتنطلي عليهم فالحذر الحذر؟؟؟؟
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30 - عبدالله الحربي
2017-11-17 13:17:07
ياجماعة خير السعودية حلوه وجميلة ترابها من ذهب وصحرائها من لؤلؤ وجبالها من الزمرد جنوبها أخضر والغربية روحانيه مكة والمدينة والرياض العاصمة والشمال الزيتون والساحل بحر وعطاء فتنفسوا في ربوع بلادكم
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29 -
2017-11-17 13:15:13
26- مثلك عارف اخي الكريم ماتمشي علينا
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28 -
2017-11-17 13:12:36
26-**** اخي الكريم
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( عدد التعليقات 14,279 )
27 - العنيد
2017-11-17 13:11:50
‏صلى الله وسلم على نبينا محمد
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( عدد التعليقات 14,279 )
26 - العنيد
2017-11-17 13:11:14
من القطيف وزوجته سوريه ،، ياقلب لاتحزن ..
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25 - المتنبي
2017-11-17 13:07:01
تعليق مخالف
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24 - واحد نفر
2017-11-17 13:05:38
تعليق 11 وهذا واحد لايك تستاهله
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23 - متأمل
2017-11-17 13:05:32
تعليق مخالف
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22 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-17 13:00:42
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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21 - خبير
2017-11-17 12:58:07
تعليق مخالف
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20 -
2017-11-17 12:54:42
***شغلوا العقل قليلا !
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19 - محمد الجعيد
2017-11-17 12:54:08
ياعبدالرب البشراوي انت وش موديك لبنان اربعه تشهر وتارك جو الشرقيه
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18 -
2017-11-17 12:54:01
تعليق مخالف
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17 - نيللي
2017-11-17 12:53:49
منطقة راقية الان زلازل
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16 - مجرد سؤال
2017-11-17 12:53:24
تعليق مخالف
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15 - بدر
2017-11-17 12:53:01
تعليق مخالف
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14 - محمد العلي
2017-11-17 12:52:58
تعليق مخالف
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13 - جعفر المرهون
2017-11-17 12:43:02
السالفه كلها مجمع ***
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12 -
2017-11-17 12:42:57
مطنقه وعره وجبليه وارسله الخاطفين يسيارتهم !!!. ويتصل بزوجته عن طريق الاتصال ولا كأن احد يعرف موقعه !!شئ لايصدقه عقل .****
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11 -
2017-11-17 12:41:40
ت9 عطيتك لايك برغم اني ما فهمت تعليقك بس علشانك اول مره تعلق ولا اريدك تمر في ما مر علي لأن أول تعليق لي فالمرصد رزعوني الشباب ب9 دسلايك خذت يومين دايخ بس خلاص متعوده ديما الحين .
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10 - ذي فيها ان 🤗
2017-11-17 12:33:23
اربع اشهر ومليون دولار وبعدينيطلق سراحة ويدل الدرب الى الحدود. لاه لاه شو هالحكي ولا فلم هندي🤔
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9 - أول مرة أعلق بالمرصد
2017-11-17 12:25:55
الأرض الطيبة و زيدان ...المهم حمدلله ع السلامة ..
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( عدد التعليقات 24,511 )
8 - إنسان منصف
2017-11-17 12:19:40
لا تكون الحكايه فقط،،،،،،للحصول على موافقة،،،،،،احضار زوجته الأجنبيه ،،،،،،اللي تزوجها ،،،،،،بدون موافقه،،،،،،😂😂😂😂
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7 - konoz
2017-11-17 12:10:31
أقول الى وصلت بالسلامة أحكي لنا قصتك خلينا نعرف وين حوش السيد علي !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - هاشم
2017-11-17 12:08:15
يجب التحقيق معه انا متاكد وراه شي يخفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
5 - ابو فهد
2017-11-17 12:02:42
سلامات تبغى تروح وادي الضباع وتعيش فيها وتسلم مستحيل خليك بديرتك وإلا روح ديرة بشر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-11-17 11:57:32
صلاة جمعه ياقلم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
3 - تيم
2017-11-17 11:57:09
نعم؟؟؟ أقول إن شاء الله الأسيوية هلالية🤗
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,348 )
2 - الديدحان
2017-11-17 11:55:58
بدون زعل ........ شكرا ..... اعتقد مثل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - saeed
2017-11-17 11:49:35
🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸
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بواسطة :

منتف أيوه أيوه خليك في المزز خل الحديث لأهله...
بواسطة :

منتف سافرت بلدان كثيره هياط ماتعديت عفيف وصناعية البحرين...
بواسطة :

منتف سافرت بلدان كثيره هياط ماتعديت عفيف وصناعية البحرين...
بواسطة : ثلج حار

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القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

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كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

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