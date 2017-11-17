تركه الخاطفون في منطقة جبلية وعرة .. “السعودى المختطف”يكشف معاناته في رحلة العودة!

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صحيفة المرصد:تمكّن المختطف السعودي علي البشراوي من العودة من لبنان بعد 4 ساعات من إطلاق خاطفيه سراحه في منطقة جبلية على الحدود اللبنانية السورية.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”قال محمد البشراوي شقيق المختطف إن الأسرة تواصلت مع زوجة شقيقه التي أخبرتهم بأن زوجها المخطوف تواصل معها، وأكد لها أنه بصحة جيدة، وأنه يعاني الإرهاق، بعد أن تركه الخاطفون في منطقة جبلية وعرة، قام بقطعها سيرا على الأقدام لأكثر من 4 ساعات، محاولا الوصول إلى الحدود اللبنانية، حيث توجه إلى أقرب نقطة أمنية على الحدود بعد تمكنه من اجتياز المنطقة الجبلية، لافتا إلى أن شقيقه ترك بمفرده في منطقة تعرف بحوش السيد علي في الهرمل، بعد أن أوصلته سيارة الخاطفين إلى المنطقة.

وأكد القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري، أن المواطن البشراوي بخير وتم تحريره من خاطفيه، وسيعود إلى المملكة خلال 48 ساعة بعد انتهاء الإجراءات الإمنية.

وكانت عصابات لبنانية اختطفت علي البشراوي الذي يقيم في لبنان منذ 4 أشهر مع زوجته السورية قبل 6 أيام، وطالبت بمبالغ مالية نظير إطلاقه.

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