تركه الخاطفون في منطقة جبلية وعرة .. “السعودى المختطف”يكشف معاناته في رحلة العودة!
صحيفة المرصد:تمكّن المختطف السعودي علي البشراوي من العودة من لبنان بعد 4 ساعات من إطلاق خاطفيه سراحه في منطقة جبلية على الحدود اللبنانية السورية.
ووفقاً لصحيفة”الوطن”قال محمد البشراوي شقيق المختطف إن الأسرة تواصلت مع زوجة شقيقه التي أخبرتهم بأن زوجها المخطوف تواصل معها، وأكد لها أنه بصحة جيدة، وأنه يعاني الإرهاق، بعد أن تركه الخاطفون في منطقة جبلية وعرة، قام بقطعها سيرا على الأقدام لأكثر من 4 ساعات، محاولا الوصول إلى الحدود اللبنانية، حيث توجه إلى أقرب نقطة أمنية على الحدود بعد تمكنه من اجتياز المنطقة الجبلية، لافتا إلى أن شقيقه ترك بمفرده في منطقة تعرف بحوش السيد علي في الهرمل، بعد أن أوصلته سيارة الخاطفين إلى المنطقة.
وأكد القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري، أن المواطن البشراوي بخير وتم تحريره من خاطفيه، وسيعود إلى المملكة خلال 48 ساعة بعد انتهاء الإجراءات الإمنية.
وكانت عصابات لبنانية اختطفت علي البشراوي الذي يقيم في لبنان منذ 4 أشهر مع زوجته السورية قبل 6 أيام، وطالبت بمبالغ مالية نظير إطلاقه.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
الخوف مليح ، الخاطفون حزب الشيطان وأطلقوا سراحه بعد ما شافوا الصملك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لما طلع الأخ ****(طلع من جماعتهم بالقطيف)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعد ما اطلق الخاطفون سراحه , تم تحريره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يقول تم تحريره من خاطفيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شي عجيب !! الخاطفين تركوه في منطقه جبليه .. وشلون تم تحريره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
احب الكلام الى الله والطيبه أربع كلمات . سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. أسأل الله ان يغفر لي ولكم جميع.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
للهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.سبحان الله وبحمده.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تحرير إيه يابو تحرير .. هم اطلقوا سراحه بعد ماشافو انه مفلس وماعنده حق الفديه .***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمدالله على عودة المواطن السعودي، . يجب ان نحمد الله عز وجل على نعمة الاسلام والامن في السعودية .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - الحقباني ...انا بتبرع واعلمك الاملاء ياحقباني عشان نفهمك وتفهمنا ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - مسمار ...هههههههههههههههه اي والله انك صادق ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتحدى اذا ماكان هذا السعودي المخطوف مع ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمد لله على سلامته ويعود الى ارض الوطن بالسلامة . ياخواني الدولة تحذر بين فترة عدم اسفر الى المناطق المضطربة وخاصة الدول المعادية لسعودية وكذلك المسلمين السنه لكن لاحياة لمن تنادي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صلوا على النبي هوا سعودي واصله من القطيف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
وش تبي بهالسوريه من طلع من داره قل مقداره بنات السعوديه اصل وفصل ""مالقيت الاسوريه وععععععع
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ليته مارجع بالناقص هو وأهل القطيف كلهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - أول مرة أعلق بالمرصد 2017-11-17 12:25:55 الأرض الطيبة و زيدان ...المهم حمدلله ع السلامة -وش نسويلك طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علم يجب الحذر من هذا الآن أي جأسوس يدرسه هذا وطن ومن الوطن خطر يجيب الحذر علم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مشاء الله اتصل بهايعني جواله معه كيف كان يشحنه وليه ***انتهى زمن الطيبه باذن الله تحقيقات أمن الدولة سوف يكشف كل شئ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذه السعودية مااحد يضحك عليها لا فرد ولا مجموعة ولا دولة .. الله يعز السعودية ... اهم شيء أنه وصل المخطوف هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
للهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.سبحان الله وبحمده.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***رجع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رجال الدوله بداً من السفاره بلبنان مروراً برجال الامن بالسعوديه عند وصوله لارض الوطن على قدر كبير من اليقظه والفطنه للتعامل مع مثل هذه الامور والحيل لاتنطلي عليهم فالحذر الحذر؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ياجماعة خير السعودية حلوه وجميلة ترابها من ذهب وصحرائها من لؤلؤ وجبالها من الزمرد جنوبها أخضر والغربية روحانيه مكة والمدينة والرياض العاصمة والشمال الزيتون والساحل بحر وعطاء فتنفسوا في ربوع بلادكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
26- مثلك عارف اخي الكريم ماتمشي علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
26-**** اخي الكريم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صلى الله وسلم على نبينا محمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من القطيف وزوجته سوريه ،، ياقلب لاتحزن ..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 11 وهذا واحد لايك تستاهله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***شغلوا العقل قليلا !
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياعبدالرب البشراوي انت وش موديك لبنان اربعه تشهر وتارك جو الشرقيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
منطقة راقية الان زلازل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السالفه كلها مجمع ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
مطنقه وعره وجبليه وارسله الخاطفين يسيارتهم !!!. ويتصل بزوجته عن طريق الاتصال ولا كأن احد يعرف موقعه !!شئ لايصدقه عقل .****
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ت9 عطيتك لايك برغم اني ما فهمت تعليقك بس علشانك اول مره تعلق ولا اريدك تمر في ما مر علي لأن أول تعليق لي فالمرصد رزعوني الشباب ب9 دسلايك خذت يومين دايخ بس خلاص متعوده ديما الحين .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اربع اشهر ومليون دولار وبعدينيطلق سراحة ويدل الدرب الى الحدود. لاه لاه شو هالحكي ولا فلم هندي🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأرض الطيبة و زيدان ...المهم حمدلله ع السلامة ..
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
لا تكون الحكايه فقط،،،،،،للحصول على موافقة،،،،،،احضار زوجته الأجنبيه ،،،،،،اللي تزوجها ،،،،،،بدون موافقه،،،،،،😂😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أقول الى وصلت بالسلامة أحكي لنا قصتك خلينا نعرف وين حوش السيد علي !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يجب التحقيق معه انا متاكد وراه شي يخفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
سلامات تبغى تروح وادي الضباع وتعيش فيها وتسلم مستحيل خليك بديرتك وإلا روح ديرة بشر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صلاة جمعه ياقلم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
نعم؟؟؟ أقول إن شاء الله الأسيوية هلالية🤗
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
بدون زعل ........ شكرا ..... اعتقد مثل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق