بالفيديو:السعودية “أماني العجلان” تثير الجدل وتظهر في برنامج بالحجاب.. وهكذا بررت موقفها

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صحيفة المرصد: ظهرت الكاتبة والناشطة الاجتماعية السعودية أماني العجلان، في ضيافة برنامج “ترند السعودية” وهي ترتدي الحجاب، ما أثار جدل رواد مواقع التواصل والمتابعين لها، وتساءلوا عن سر تناقضها الدائم “مرة بالحجاب ومرة بدونه”.

وحينما وجه لها المذيع ما أثاره المغردين حول “تناقضها” ردت العجلان قائلة: “أظهر بشكل طبيعي بدون حجاب لكن حجابي يكون فقط في المقابلات الرسمية وهنا لا يمثل حجاب فمش معقول أن تكون وحدة محجبة نصف شعرها ظاهر “طالع”.

وأضافت: “ارتداء الحجاب يكون في المظهر الرسمي فهو يمثل هويتي كأماني العجلان السعودية في سنابي وفي بيتي وفي الشارع ولما كنت في ألمانيا يعني في الشارع أرتدي عبايتي وطرحتي لما كون في الرياض، أما في السيارة ما البس الحجاب”. وتابعت: “لكن لما أكون في لقاء رسمي هنا أنا أمثل هوية رسمية زي الطبيب اللي يطلع بسكراب سوت فهذه هوية رسمية”.

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