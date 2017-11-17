بالفيديو:السعودية “أماني العجلان” تثير الجدل وتظهر في برنامج بالحجاب.. وهكذا بررت موقفها
صحيفة المرصد: ظهرت الكاتبة والناشطة الاجتماعية السعودية أماني العجلان، في ضيافة برنامج “ترند السعودية” وهي ترتدي الحجاب، ما أثار جدل رواد مواقع التواصل والمتابعين لها، وتساءلوا عن سر تناقضها الدائم “مرة بالحجاب ومرة بدونه”.
وحينما وجه لها المذيع ما أثاره المغردين حول “تناقضها” ردت العجلان قائلة: “أظهر بشكل طبيعي بدون حجاب لكن حجابي يكون فقط في المقابلات الرسمية وهنا لا يمثل حجاب فمش معقول أن تكون وحدة محجبة نصف شعرها ظاهر “طالع”.
وأضافت: “ارتداء الحجاب يكون في المظهر الرسمي فهو يمثل هويتي كأماني العجلان السعودية في سنابي وفي بيتي وفي الشارع ولما كنت في ألمانيا يعني في الشارع أرتدي عبايتي وطرحتي لما كون في الرياض، أما في السيارة ما البس الحجاب”. وتابعت: “لكن لما أكون في لقاء رسمي هنا أنا أمثل هوية رسمية زي الطبيب اللي يطلع بسكراب سوت فهذه هوية رسمية”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
أماني العجلان تظهر بالحجاب في مواقف وبدونه في مواقف أخرى.. ما السبب؟ #أماني_العجلان_ضيفة_ترند_السعودية#ترند_السعودية pic.twitter.com/ixfKa3HZ5f— ترند السعودية (@TrendKSATv) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
فقرة "أنفي أو أؤكد" مع #أماني_العجلان_ضيفة_ترند_السعودية#ترند_السعودية pic.twitter.com/XTfsz2PTr6— ترند السعودية (@TrendKSATv) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
السعودية تكون في مجتمع مسلم نظيف طاهر فيه العفة و فيه العفاف و فيه البعد عن الفحش و الفاحشة و الأمر قريب الزم دين ربك و لا تتعدّ حدوده فإنك إن تعديْت حدود ربك عاقبك و إذا عاقبك فعقابهُ أليم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
النعليقات حول هذاالموضوع راقيه جداً حتى من يعارضها يدعو لها بالصلاح اتمنى ان نستمرفي تعليقاتناجميعاً بهذاالمستوى من الرقي فهي في النهايه بنت الوطن وبنتناكلنا اناايضاً اتمنى لها ان تعيد النظر بالحجاب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
والله لو تتحجب افضل احيانا يكون الحجاب خير للمتحجبه وخاصة اذا كانت غير جميله اما اذا كانت جميله فهو خير للرجل لكي لايفتن بها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هوية رسمية بالنسبة لك انتي فقط وهذا رائيك انتي ياسعودية يامسلمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسال الله ان لا يفتننا وان يتوفانا مسلمين متمسكين بما فرض ربي علينا وان يستر على بنات المسلمين ويرزقهم العفة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اولا الله يستر على جميع المسلمات ثانيا معروف الحجاب ومبين في الكتاب والسنة بمعنى ان حجاب المرأة المسلمة كل مايستر حتى وجهها يعتبر عوره عند الأجانب الاوجهها ف الصلاه فلن يصلح الحال ونحن ننافق بشرع الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يالله لك الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الظواهر السلبية كثير وغير مقصورة على اللي امها وابوها من الخارج اجتاحت بعض العوائل والقبائل محلية الانتاج
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لا شك ان الحجاب فرض على المسلمة وهو رمز ومن الآداب والقيم التي تتميز به المرأة في في السعودية ولبسه يشعرها بالانتماء للإسلام والوطن كما اشارت، وينبغي لبسه مع تغطية الوجه في اي مكان لكونه واجب شرعي .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مسكينه الهوا لعب فيها الله يصلحها ويستر عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تكلمت كثير عن تناقضاتهن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يستر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أهوذ بالله من الإسترجال #
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
38. النظام. لن. يمسها بسوء. الخوف من الذئاب البشرية. المتطفلة في الشارع. وحيكون الحجاب إختياري. مثل. قيادة السيارة. إصبر. وتشوف.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الاسلام هو دين ورساله من جميع الانبياء والرسل كلهم،لايكفرون احد،وفي الوقت الحالي من يخالف نهجهم كفروه، فكيف ان لم يصلي، ملك الحبشه النجاشي لم يصلي وكان رسول الرحمه يحبه وصلى عليه بعد موته في المدينه💚
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
***عنده كل شيئ عادي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
حقيقة لاأسوأ منك غير المذيعين الذين معك.واضح جدآ أنك غيرواثقة من نفسك نهائيآ ولم تحددي لك خط رئيسي في حياتك تحاولين أن تخطينه على صعيدك الشخصي وتؤمنين به كلامك متناقض وشخصيتك مهزوزة جدآ للأسف الشديد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
25 هيا. بس. شالت. غطاء الرأس إحنا نرتكب كل يوم أكبر من كذا. غيبة نميمة مزح أهبل كذب بهتان سرقة اختلاس تطويف الميزان في البقالة عند وزن الفواكه مضايقات الناس كسر النظام قطع إشارة تسبب في حدث نفس ماتت
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
Yahoh يكون شخصى اذا كانت يحساباتها الخاصه بها ولم تتحدث عن شان عام للوطن وبناته ونظامه تقول انه الزى السمى وهنا جانبها الصواب ولوكان شخصى كما اشرت بسناباتها وحساباتها الخاصه كان لااحد ا او رد عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المستشفيات النفسيه مقصره جدا بمعالجه بعض البشر وخاصه المتعلق بالسلوكيات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
مياده هى تقول برى مالبس شى هى فقط تبرر لعملها لاقناع نفسها وبمان ثقافتها متعدده فلا غرابه عن نهج بنات الوطن المخلصات المحافظات على دينهن ووطنهن ودينهن والحمد لله الى عافانا مما ابتلى به خلقه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الله يفتح على قلبها ويوفقها .. اللهم اقسم لها من خشيتك ما تحول به بينها وبين معصيتك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ما ادري..هل المتشدد يظن ان الله سوف يسأله عن البشريه ؟ لماذا لاتصلح نفسك اولا..والله لو استثمرت الوقت الي تحاسب فيه البشريه ع افعالهم ثم حاسبت نفسك..لأحترمك الكبير والصغير 💚
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
الموضوع بكل بساطة شخصي الناس اللي تحت ليه زعلانين فيه أشياءأعم من الحجاب من الواجب محاربتها ***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
😂😂 الحمد الله والشكر ****😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الحجاب شي شخصى بحت المحاسب عليه رب العالمين وليس البشر واللى يخاف على نفسه يغض بصره
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
ياليت المتشددين يروحون ل الغرب ويتعلمون منهم..روح الانسانيه وجميع الثقافات والعلوم واهمها علم احترام البشريه 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
الحمدلله رب العالمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عجبنى ردها يعجبونى الناس الصادقين المشكله اللى مدري تضحك على نفسها او الناس تطلع ونص شعرها برا فعلا دا مو حجاب الحجاب اقتناع مو عشان الناس والناس مالهم حق يحكموا عليهم سواء لبسته ولا لا وليس مقياس شرف
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
يابوجلمبو 22 اناجربت ونجحت الفكره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
((((( اللهم احفظ واستر نسائنا وفتياتنا ...... فوق _الارض ..وتحت _الارض ..ويوم العرض_ عليك )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
حياة وتنتهي ثم تسألين عن كل شئ اقترفتيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
طرحه على الراس ونصف شعرها باين ماهوالزى السعودى الرسمى الزى هو الحجاب الاسلامى الكامل واخر ماصدر بهذا الشان من هيئه الاذاعه التلفزيون على السيدات العاملات بالتلفزيون ارادت تبريرفعلها
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
((((( المهم اللي يروح للغرب لايتمسح مثلهم ...... واذا رجع اسلم )))))))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كان عندي سياره قديمه كرسيدا مديل ٨٧ وجتني فكره اني اجددها بحيث تكون لكزس مديل ٢٠١٨ وفعلا دخلتها الورشه ودفعت عليها فلوس كثيره ولكن للاسف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تحت البراقع*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا يثبت ان النقاب والحجاب عاده وليس عباده
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
هولاء من يقال لهم **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انواع ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من عجايب الدنيا وعلامات القيامة أصبح التباهي **موضة وتطور لاحول ولاقوة إلا بالله مثل هذ***حساب دينها وتقاليدها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
المعافا من عافاه الله..وعليه أن يحمدالله..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تخاف من الناس وماتخاف من الله كيف تصير هذي قدوه وين العقول يا ناس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
***.والوطن لا ينكر مواطنه..ولكن مواطنه تنكروا لك ثوابته وهويته التي تمتاز عن كل هويه.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
سبحان الله ، كل من تخرج كاشفة مفرعة لازم يكون فيها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اولاوه وين القصمان اهل الدين على قولتهم بس الظاهر والله اعلم حسب الموضه هالحين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المفروض*** يكون ازين من ظهورك بدون حجاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الذكر. ركز على الحجاب. وتساهل بالميراث. حق اليتيم. وأكله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مشاهير على ايش بالضبط،،،،؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((نص المادة الاولى من النظام السعودي .... المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة...دينها الإسلام...ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم)))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
شيئ طبيعي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((((( من ترى حجابها ارضاء لربها و صيانة لها لن تتنازل عنه ......**** للنظام القائم على الاساس على الكتاب والسنة )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق