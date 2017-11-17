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الرئيسية / بالفيديو:السعودية “أماني العجلان” تثير الجدل وتظهر في برنامج بالحجاب.. وهكذا بررت موقفها

بالفيديو:السعودية “أماني العجلان” تثير الجدل وتظهر في برنامج بالحجاب.. وهكذا بررت موقفها

بالفيديو:السعودية “أماني العجلان” تثير الجدل وتظهر في برنامج بالحجاب.. وهكذا بررت موقفها
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المرصد 57 3٬732 2 ساعتين

صحيفة المرصد: ظهرت الكاتبة والناشطة الاجتماعية السعودية أماني العجلان، في ضيافة برنامج “ترند السعودية” وهي ترتدي الحجاب، ما أثار جدل رواد مواقع التواصل والمتابعين لها، وتساءلوا عن سر تناقضها الدائم “مرة بالحجاب ومرة بدونه”.

وحينما وجه لها المذيع ما أثاره المغردين حول “تناقضها” ردت العجلان قائلة: “أظهر بشكل طبيعي بدون حجاب لكن حجابي يكون فقط في المقابلات الرسمية وهنا لا يمثل حجاب فمش معقول أن تكون وحدة محجبة نصف شعرها ظاهر “طالع”.

وأضافت: “ارتداء الحجاب يكون في المظهر الرسمي فهو يمثل هويتي كأماني العجلان السعودية في سنابي وفي بيتي وفي الشارع ولما كنت في ألمانيا يعني في الشارع أرتدي عبايتي وطرحتي لما كون في الرياض، أما في السيارة ما البس الحجاب”. وتابعت: “لكن لما أكون في لقاء رسمي هنا أنا أمثل هوية رسمية زي الطبيب اللي يطلع بسكراب سوت فهذه هوية رسمية”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - الرابغي - قصة الطير
2017-11-17 16:36:17
السعودية تكون في مجتمع مسلم نظيف طاهر فيه العفة و فيه العفاف و فيه البعد عن الفحش و الفاحشة و الأمر قريب الزم دين ربك و لا تتعدّ حدوده فإنك إن تعديْت حدود ربك عاقبك و إذا عاقبك فعقابهُ أليم
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56 - مواطن
2017-11-17 16:34:38
تعليق مخالف
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55 - حلم الوطن
2017-11-17 16:22:54
النعليقات حول هذاالموضوع راقيه جداً حتى من يعارضها يدعو لها بالصلاح اتمنى ان نستمرفي تعليقاتناجميعاً بهذاالمستوى من الرقي فهي في النهايه بنت الوطن وبنتناكلنا اناايضاً اتمنى لها ان تعيد النظر بالحجاب
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54 - مع الخيل
2017-11-17 16:21:03
والله لو تتحجب افضل احيانا يكون الحجاب خير للمتحجبه وخاصة اذا كانت غير جميله اما اذا كانت جميله فهو خير للرجل لكي لايفتن بها
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53 - الرابغي - هوية رسمية
2017-11-17 16:16:08
هوية رسمية بالنسبة لك انتي فقط وهذا رائيك انتي ياسعودية يامسلمه
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52 - ريان
2017-11-17 16:06:51
اسال الله ان لا يفتننا وان يتوفانا مسلمين متمسكين بما فرض ربي علينا وان يستر على بنات المسلمين ويرزقهم العفة
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51 - عائشه
2017-11-17 16:03:55
اولا الله يستر على جميع المسلمات ثانيا معروف الحجاب ومبين في الكتاب والسنة بمعنى ان حجاب المرأة المسلمة كل مايستر حتى وجهها يعتبر عوره عند الأجانب الاوجهها ف الصلاه فلن يصلح الحال ونحن ننافق بشرع الله
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50 - ابو خالد
2017-11-17 16:03:40
يالله لك الحمد
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49 -
2017-11-17 15:54:45
الظواهر السلبية كثير وغير مقصورة على اللي امها وابوها من الخارج اجتاحت بعض العوائل والقبائل محلية الانتاج
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48 - بصائر للناس
2017-11-17 15:45:14
لا شك ان الحجاب فرض على المسلمة وهو رمز ومن الآداب والقيم التي تتميز به المرأة في في السعودية ولبسه يشعرها بالانتماء للإسلام والوطن كما اشارت، وينبغي لبسه مع تغطية الوجه في اي مكان لكونه واجب شرعي .
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47 - احمد ابراهيم
2017-11-17 15:44:51
مسكينه الهوا لعب فيها الله يصلحها ويستر عليها
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46 -
2017-11-17 15:39:59
تكلمت كثير عن تناقضاتهن
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45 - المجتمع
2017-11-17 15:34:50
الله يستر
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44 - خالد
2017-11-17 15:29:40
أهوذ بالله من الإسترجال #
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43 - Yahoh
2017-11-17 15:15:01
38. النظام. لن. يمسها بسوء. الخوف من الذئاب البشرية. المتطفلة في الشارع. وحيكون الحجاب إختياري. مثل. قيادة السيارة. إصبر. وتشوف.
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( عدد التعليقات 10,278 )
42 - الرحااال
2017-11-17 15:12:14
الاسلام هو دين ورساله من جميع الانبياء والرسل كلهم،لايكفرون احد،وفي الوقت الحالي من يخالف نهجهم كفروه، فكيف ان لم يصلي، ملك الحبشه النجاشي لم يصلي وكان رسول الرحمه يحبه وصلى عليه بعد موته في المدينه💚
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41 - ياليل ابولمبه
2017-11-17 15:11:35
***عنده كل شيئ عادي
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( عدد التعليقات 30,831 )
40 - قلم الحقيقه
2017-11-17 15:09:54
حقيقة لاأسوأ منك غير المذيعين الذين معك.واضح جدآ أنك غيرواثقة من نفسك نهائيآ ولم تحددي لك خط رئيسي في حياتك تحاولين أن تخطينه على صعيدك الشخصي وتؤمنين به كلامك متناقض وشخصيتك مهزوزة جدآ للأسف الشديد
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39 - Yahoh
2017-11-17 15:09:43
25 هيا. بس. شالت. غطاء الرأس إحنا نرتكب كل يوم أكبر من كذا. غيبة نميمة مزح أهبل كذب بهتان سرقة اختلاس تطويف الميزان في البقالة عند وزن الفواكه مضايقات الناس كسر النظام قطع إشارة تسبب في حدث نفس ماتت
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( عدد التعليقات 368 )
38 - ana wbas
2017-11-17 15:07:13
Yahoh يكون شخصى اذا كانت يحساباتها الخاصه بها ولم تتحدث عن شان عام للوطن وبناته ونظامه تقول انه الزى السمى وهنا جانبها الصواب ولوكان شخصى كما اشرت بسناباتها وحساباتها الخاصه كان لااحد ا او رد عليها
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37 - زيت زيتون
2017-11-17 15:06:59
المستشفيات النفسيه مقصره جدا بمعالجه بعض البشر وخاصه المتعلق بالسلوكيات
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( عدد التعليقات 368 )
36 - ana wbas
2017-11-17 15:01:14
مياده هى تقول برى مالبس شى هى فقط تبرر لعملها لاقناع نفسها وبمان ثقافتها متعدده فلا غرابه عن نهج بنات الوطن المخلصات المحافظات على دينهن ووطنهن ودينهن والحمد لله الى عافانا مما ابتلى به خلقه
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35 - منصف
2017-11-17 15:00:29
الله يفتح على قلبها ويوفقها .. اللهم اقسم لها من خشيتك ما تحول به بينها وبين معصيتك
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( عدد التعليقات 10,278 )
34 - الرحااال
2017-11-17 14:59:19
ما ادري..هل المتشدد يظن ان الله سوف يسأله عن البشريه ؟ لماذا لاتصلح نفسك اولا..والله لو استثمرت الوقت الي تحاسب فيه البشريه ع افعالهم ثم حاسبت نفسك..لأحترمك الكبير والصغير 💚
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33 - Yahoh
2017-11-17 14:59:06
الموضوع بكل بساطة شخصي الناس اللي تحت ليه زعلانين فيه أشياءأعم من الحجاب من الواجب محاربتها ***
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32 - ابوسلطان.
2017-11-17 14:58:50
😂😂 الحمد الله والشكر ****😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - ميادة
2017-11-17 14:57:00
الحجاب شي شخصى بحت المحاسب عليه رب العالمين وليس البشر واللى يخاف على نفسه يغض بصره
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 10,278 )
30 - الرحااال
2017-11-17 14:56:55
ياليت المتشددين يروحون ل الغرب ويتعلمون منهم..روح الانسانيه وجميع الثقافات والعلوم واهمها علم احترام البشريه 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
29 - سمير نجد
2017-11-17 14:55:42
الحمدلله رب العالمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - ميادة
2017-11-17 14:55:35
عجبنى ردها يعجبونى الناس الصادقين المشكله اللى مدري تضحك على نفسها او الناس تطلع ونص شعرها برا فعلا دا مو حجاب الحجاب اقتناع مو عشان الناس والناس مالهم حق يحكموا عليهم سواء لبسته ولا لا وليس مقياس شرف
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27 - ابوسامر
2017-11-17 14:55:13
يابوجلمبو 22 اناجربت ونجحت الفكره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,548 )
26 - برق _ الحرم
2017-11-17 14:54:10
((((( اللهم احفظ واستر نسائنا وفتياتنا ...... فوق _الارض ..وتحت _الارض ..ويوم العرض_ عليك )))))
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25 - استغفرالله
2017-11-17 14:53:44
حياة وتنتهي ثم تسألين عن كل شئ اقترفتيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 368 )
24 - ana wbas
2017-11-17 14:52:48
طرحه على الراس ونصف شعرها باين ماهوالزى السعودى الرسمى الزى هو الحجاب الاسلامى الكامل واخر ماصدر بهذا الشان من هيئه الاذاعه التلفزيون على السيدات العاملات بالتلفزيون ارادت تبريرفعلها
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( عدد التعليقات 31,548 )
23 - برق _ الحرم
2017-11-17 14:51:57
((((( المهم اللي يروح للغرب لايتمسح مثلهم ...... واذا رجع اسلم )))))))
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22 - ابوجلنبو
2017-11-17 14:50:38
كان عندي سياره قديمه كرسيدا مديل ٨٧ وجتني فكره اني اجددها بحيث تكون لكزس مديل ٢٠١٨ وفعلا دخلتها الورشه ودفعت عليها فلوس كثيره ولكن للاسف
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21 - قنفذ يتيم
2017-11-17 14:49:32
تحت البراقع*****
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20 - المااااضي
2017-11-17 14:48:16
هذا يثبت ان النقاب والحجاب عاده وليس عباده
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19 - ابو فيصل
2017-11-17 14:48:12
هولاء من يقال لهم **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - زائر
2017-11-17 14:47:04
انواع ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - حسبنا الله ونعم الوكيل
2017-11-17 14:45:30
من عجايب الدنيا وعلامات القيامة أصبح التباهي **موضة وتطور لاحول ولاقوة إلا بالله مثل هذ***حساب دينها وتقاليدها
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16 - عبد العزيز الحربي
2017-11-17 14:45:22
المعافا من عافاه الله..وعليه أن يحمدالله..
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15 - السياف
2017-11-17 14:45:13
تخاف من الناس وماتخاف من الله كيف تصير هذي قدوه وين العقول يا ناس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - saeed
2017-11-17 14:40:43
🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
13 - عبد العزيز الحربي
2017-11-17 14:40:30
***.والوطن لا ينكر مواطنه..ولكن مواطنه تنكروا لك ثوابته وهويته التي تمتاز عن كل هويه.
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12 - بدر 66
2017-11-17 14:35:26
سبحان الله ، كل من تخرج كاشفة مفرعة لازم يكون فيها ***
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11 -
2017-11-17 14:35:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - مواطن غيور
2017-11-17 14:35:06
اولاوه وين القصمان اهل الدين على قولتهم بس الظاهر والله اعلم حسب الموضه هالحين
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9 -
2017-11-17 14:35:05
المفروض*** يكون ازين من ظهورك بدون حجاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - غيور
2017-11-17 14:34:50
الذكر. ركز على الحجاب. وتساهل بالميراث. حق اليتيم. وأكله.
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( عدد التعليقات 24,515 )
7 - إنسان منصف
2017-11-17 14:34:12
مشاهير على ايش بالضبط،،،،؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - غيور
2017-11-17 14:31:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,548 )
5 - برق _ الحرم
2017-11-17 14:30:03
((((نص المادة الاولى من النظام السعودي .... المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة...دينها الإسلام...ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم)))
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4 - ياليل ابولمبه
2017-11-17 14:29:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - saeed
2017-11-17 14:27:39
🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸🌹🌹🌸😎🌸
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2 - ياليل ابولمبه
2017-11-17 14:27:20
شيئ طبيعي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,548 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-17 14:26:00
((((((( من ترى حجابها ارضاء لربها و صيانة لها لن تتنازل عنه ......**** للنظام القائم على الاساس على الكتاب والسنة )))))
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ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورة

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بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

بلومبرغ : السعودية تجمد حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد

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أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬815 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

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بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الاخيرة
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

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بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

بعدما ضبط عاريا في وكر دعارة بالكويت.. عربي يبرر تواجده بردة فعل “غريبة”

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القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

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كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

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